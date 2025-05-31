"Бизнес в ярости". Тимофей Борисов объяснил, как антироссийская истерия добивает Германию - 31.05.2025 Украина.ру
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"Бизнес в ярости". Тимофей Борисов объяснил, как антироссийская истерия добивает Германию
"Бизнес в ярости". Тимофей Борисов объяснил, как антироссийская истерия добивает Германию - 31.05.2025 Украина.ру
"Бизнес в ярости". Тимофей Борисов объяснил, как антироссийская истерия добивает Германию
Ведущие немецкие корпорации все громче выражают протест против антироссийских санкций, но правительство Олафа Шольца продолжает курс на экономическое самоубийство страны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов
2025-05-31T05:15
2025-05-31T05:15
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Эксперт отмечает, что даже такие промышленные гиганты, как BASF и Siemens, не могут повлиять на политику Берлина. По словам Борисова, немецкий бизнес оказался заложником геополитических амбиций правящей коалиции.Особое недоумение, по мнению эксперта, вызывает упорство немецких властей, которые продолжают следовать курсу, уже нанесшему промышленности ФРГ непоправимый ущерб. Борисов подчеркивает, что подобная ситуация не имеет аналогов в современной истории Германии."К сожалению, теория [Карла] Маркса и [Фридриха] Энгельса, что "нет такого преступления, на которое не пошел бы капитализм ради сверхприбыли", не работает. Такое преступление есть — современная немецкая политика", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Тимофей Борисов: Мерц юлит, когда речь идет о "Таурусах", но ВСУ будут получать другое немецкое оружие" на сайте Украина.ру.Также материала на эту тему: "Василий Прозоров: Пока Россия по кусочкам нарезает фронт ВСУ, Германия провоцирует обмен ядерными ударами" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250529/mertsayuschie-ugrozy-germaniya-idt-na-vy-1063489310.html
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новости, берлин, россия, олаф шольц, карл маркс, бизнес, промышленность, германия, экономика, европа, фрг
Новости, Берлин, Россия, Олаф Шольц, Карл Маркс, бизнес, промышленность, Германия, экономика, Европа, ФРГ

"Бизнес в ярости". Тимофей Борисов объяснил, как антироссийская истерия добивает Германию

05:15 31.05.2025
 
© РИА Новости . Александр Гальперин / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 31.05.2025
© РИА Новости . Александр Гальперин
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Ведущие немецкие корпорации все громче выражают протест против антироссийских санкций, но правительство Олафа Шольца продолжает курс на экономическое самоубийство страны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, германист, обозреватель "Российской газеты" Тимофей Борисов
Эксперт отмечает, что даже такие промышленные гиганты, как BASF и Siemens, не могут повлиять на политику Берлина. По словам Борисова, немецкий бизнес оказался заложником геополитических амбиций правящей коалиции.
"Немецкий бизнес, конечно же, ропщет, но он трусоват. Политика всегда будет довлеть над экономикой", — констатировал политолог.
Особое недоумение, по мнению эксперта, вызывает упорство немецких властей, которые продолжают следовать курсу, уже нанесшему промышленности ФРГ непоправимый ущерб. Борисов подчеркивает, что подобная ситуация не имеет аналогов в современной истории Германии.
"К сожалению, теория [Карла] Маркса и [Фридриха] Энгельса, что "нет такого преступления, на которое не пошел бы капитализм ради сверхприбыли", не работает. Такое преступление есть — современная немецкая политика", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Тимофей Борисов: Мерц юлит, когда речь идет о "Таурусах", но ВСУ будут получать другое немецкое оружие" на сайте Украина.ру.
Также материала на эту тему: "Василий Прозоров: Пока Россия по кусочкам нарезает фронт ВСУ, Германия провоцирует обмен ядерными ударами" на сайте Украина.ру.
29 мая, 15:21
МЕРЦающие угрозы: Германия идёт на выКанцлер ФРГ Фридрих Мерц может объявить о планах передачи Киеву новых боевых систем, сообщает Bild. Кроме того, правительство страны планирует выделить средства на поддержку украинской оборонки и разработку крылатых ракет дальностью до 2,5 тыс. км.
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