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"Взвешивает цену отравления": в США назвали причину противоречивого поведения Трампа

"Взвешивает цену отравления": в США назвали причину противоречивого поведения Трампа - 30.05.2025 Украина.ру

"Взвешивает цену отравления": в США назвали причину противоречивого поведения Трампа

Президент США Дональд Трамп не хочет оказывать давление на главу РФ Владимира Путина в контексте украинского конфликта, так как это может больно ударить по перспективным отношениям Вашингтона и Москвы, которые американскому лидеру дороже, чем Киев. Об этом написало американское издание Politico со ссылкой на собственные осведомленные источники

2025-05-30T11:29

2025-05-30T11:29

2025-05-30T11:38

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Трамп крайне противоречив в своих заявлениях, в том числе на украинском треке. Так, ранее он называл Путина "прекрасным парнем" и говорил, что они хорошо ладят, а пару дней назад вдруг заявил, что с его российским коллегой "что-то случилось" и "он сошел с ума". Еще через сутки лидер США написал в своей соцсети Truth Social: "Чего Владимир Путин не понимает, так это то, что если бы не я, с Россией уже случилось бы много действительно плохих вещей. Я имею в виду ОЧЕНЬ ПЛОХИХ. Он играет с огнём!".А уже 30 мая спецпосланник Трампа Кит Келлог в интервью американскому телеканалу ABC сказал, что у главы Белого дома и его российского коллеги сложились "сильные" личные отношения."Я думаю, суть в том, что здесь есть личные отношения, которые очень сильны, потому что я считаю, что президент Трамп - лучший президент. Он сделал то, чего мы давно не видели от президента: он проявил личное участие, поставив под угрозу свое лидерство", - заявил Келлог, отвечая на вопрос о том, в чем заключается суть отношений Трампа и Путина.Ряд экспертов считают, что непоследовательное поведение нового 78-летнего лидера США кроется в его здоровье, ведь Трамп, кажется, пошел по стопам своего предшественника 82-летнего Джо Байдена. В частности, такое мнение в материале Трамп по-прежнему выбирает войну. Мирными речами никого обмануть ему не удалось высказал обозреватель издания Украина.ру Владимир Скачко.Другие предположили, что глава американского государства попросту играет в манипулятивные игры, стараясь сделать так, чтобы оппоненты не понимали его намерений (или камуфлировали их полное отсутствие).Третьи считают, что Трамп вынужден маневрировать по украинской теме, потому что понимает, что его возможности принять решение о завершении финансирования ВСУ весьма ограничены в присутствие Конгресса, "поэтому постоянно лавирует, по три раза на день меняет на словах точку зрения. Об этом поразмышлял шеф-редактор издания Украина.ру Захар Виноградов в материале "Что не так с переговорами по Украине".Автор издания Украина.ру Евгения Кондакова добавила, что сейчас в США происходят интересные изменения внутриполитического характера, которые в конце концов могут позволить команде Трампа аккумулировать с своих руках всю полноту внешнеполитических полномочий. Речь о реформировании Совета национальной безопасности Белого дома: Американская парадигма: антироссийское болото сгущается вокруг Трампа, но президент активно его осушаетВ этом контексте очень интересно звучит инсайд американской газеты New York Times от 28 мая о намерении нового президента США разделить мир на сферы влияния с Россией и Китаем, то есть сформировать трехполярную мировую систему, в которой каждая из трех держав будет доминировать в своей части земного шара. Подробности - в материале Подножка Европе: NYT сообщило, что Трамп планирует поделить мир с Путиным и Си.

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