"ВСУ выселяют местных жителей": эксперт рассказал, как Украина укрепляет позиции в Сумской области - 30.05.2025 Украина.ру
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"ВСУ выселяют местных жителей": эксперт рассказал, как Украина укрепляет позиции в Сумской области
"ВСУ выселяют местных жителей": эксперт рассказал, как Украина укрепляет позиции в Сумской области - 30.05.2025 Украина.ру
"ВСУ выселяют местных жителей": эксперт рассказал, как Украина укрепляет позиции в Сумской области
Ожесточенные бои за Юнаковку могут определить дальнейшее развитие наступления российских войск в регионе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
2025-05-30T06:30
2025-05-30T06:30
новости
сумская область
россия
украина
всу
наступление на сумы
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Кутырь объяснил, что после взятия Беловодов российские войска получат возможность обойти Юнаковку с запада. "Нам очень важно взять Юнаковку и продвинуться по дороге Н-07", — заявил он. Однако эксперт предупредил, что противник будет яростно оборонять этот рубеж.Он также отметил, что украинская сторона активно укрепляет позиции в Белополье. По его словам, ВСУ выселяют местных жителей и занимают их дома. "Есть много видео, как они под покровом ночи занимают позиции", — сказал Кутырь.Особое внимание эксперт уделил сложностям, связанным с водными преградами. "Любая водная преграда — это и союзник, и противник", — подчеркнул он, говоря о реках Крыга и Синяк.Успех на Сумском направлении зависит от грамотного планирования операций и использования имеющихся ресурсов, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Виктор Кутырь: ВСУ на фоне новых успехов армии России под Сумами готовятся нанести мощный удар на Суземку" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в интервью "Владимир Орлов: Гидре, которая бьет беспилотниками по России, пора рубить головы, а не щупальца" на сайте Украина.ру.
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новости, сумская область, россия, украина, всу, наступление на сумы, наступление россии на украину, наступление, наступление вс рф, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, вооруженные силы украины
Новости, Сумская область, Россия, Украина, ВСУ, наступление на Сумы, наступление России на Украину, наступление, наступление ВС РФ, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Вооруженные силы Украины

"ВСУ выселяют местных жителей": эксперт рассказал, как Украина укрепляет позиции в Сумской области

06:30 30.05.2025
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСитуация в Луганской области
Ситуация в Луганской области - РИА Новости, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости . Валерий Мельников
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Ожесточенные бои за Юнаковку могут определить дальнейшее развитие наступления российских войск в регионе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
Кутырь объяснил, что после взятия Беловодов российские войска получат возможность обойти Юнаковку с запада. "Нам очень важно взять Юнаковку и продвинуться по дороге Н-07", — заявил он. Однако эксперт предупредил, что противник будет яростно оборонять этот рубеж.
Он также отметил, что украинская сторона активно укрепляет позиции в Белополье. По его словам, ВСУ выселяют местных жителей и занимают их дома. "Есть много видео, как они под покровом ночи занимают позиции", — сказал Кутырь.
Особое внимание эксперт уделил сложностям, связанным с водными преградами. "Любая водная преграда — это и союзник, и противник", — подчеркнул он, говоря о реках Крыга и Синяк.
Успех на Сумском направлении зависит от грамотного планирования операций и использования имеющихся ресурсов, заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Виктор Кутырь: ВСУ на фоне новых успехов армии России под Сумами готовятся нанести мощный удар на Суземку" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в интервью "Владимир Орлов: Гидре, которая бьет беспилотниками по России, пора рубить головы, а не щупальца" на сайте Украина.ру.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 29.05.2025
Вчера, 18:55
Полковник Геннадий Алехин: Россия создает сухопутный коридор, который позволит взять Купянск с севераЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру.
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