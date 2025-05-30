https://ukraina.ru/20250530/vsu-vyselyayut-mestnykh-zhiteley-ekspert-rasskazal-kak-ukraina-ukreplyaet-pozitsii-v--sumskoy-oblasti-1063505602.html
"ВСУ выселяют местных жителей": эксперт рассказал, как Украина укрепляет позиции в Сумской области
"ВСУ выселяют местных жителей": эксперт рассказал, как Украина укрепляет позиции в Сумской области - 30.05.2025 Украина.ру
"ВСУ выселяют местных жителей": эксперт рассказал, как Украина укрепляет позиции в Сумской области
Ожесточенные бои за Юнаковку могут определить дальнейшее развитие наступления российских войск в регионе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь
2025-05-30T06:30
2025-05-30T06:30
2025-05-30T06:30
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Кутырь объяснил, что после взятия Беловодов российские войска получат возможность обойти Юнаковку с запада. "Нам очень важно взять Юнаковку и продвинуться по дороге Н-07", — заявил он. Однако эксперт предупредил, что противник будет яростно оборонять этот рубеж.Он также отметил, что украинская сторона активно укрепляет позиции в Белополье. По его словам, ВСУ выселяют местных жителей и занимают их дома. "Есть много видео, как они под покровом ночи занимают позиции", — сказал Кутырь.Особое внимание эксперт уделил сложностям, связанным с водными преградами. "Любая водная преграда — это и союзник, и противник", — подчеркнул он, говоря о реках Крыга и Синяк.Успех на Сумском направлении зависит от грамотного планирования операций и использования имеющихся ресурсов, заключил собеседник издания.Полный текст материала "Виктор Кутырь: ВСУ на фоне новых успехов армии России под Сумами готовятся нанести мощный удар на Суземку" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в интервью "Владимир Орлов: Гидре, которая бьет беспилотниками по России, пора рубить головы, а не щупальца" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250529/1063504246.html
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"ВСУ выселяют местных жителей": эксперт рассказал, как Украина укрепляет позиции в Сумской области
Ожесточенные бои за Юнаковку могут определить дальнейшее развитие наступления российских войск в регионе. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран Первой чеченской кампании, уроженец Сумской области, писатель Виктор Кутырь