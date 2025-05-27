https://ukraina.ru/20250527/vladimir-orlov-gidre-kotoraya-bet-bespilotnikami-po-rossii-pora-rubit-golovy-a-ne-schupaltsa-1063446375.html

Владимир Орлов: Гидре, которая бьет беспилотниками по России, пора рубить головы, а не щупальца

Владимир Орлов: Гидре, которая бьет беспилотниками по России, пора рубить головы, а не щупальца - 27.05.2025 Украина.ру

Владимир Орлов: Гидре, которая бьет беспилотниками по России, пора рубить головы, а не щупальца

За каждым производством на Украине стоит конкретная политическая фигура. Например, Порошенко* ходит, выкладывает видосики, как он помогает украинской армии. Известно, какую роль играют Ринат Ахметов и другие олигархи, которые спонсируют производство беспилотников для ВСУ.

2025-05-27T18:00

2025-05-27T18:00

2025-05-27T18:00

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украина

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запад

петр порошенко

ринат ахметов

вооруженные силы украины

чвк

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, председатель МОО "Вече", главный конструктор Научно-производственной организации "Двина" Владимир Орлов.По данным Минобороны РФ, в ответ на атаки БПЛА 25 мая был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выпускающим для ВСУ компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные беспилотные летательные аппараты.- Владимир Петрович, какой ущерб инфраструктуре производства БПЛА на Украине наносят такие атаки?- Определённый ущерб производству БПЛА такие атаки наносят. Но нюанс в том, что на сегодняшний день мы ведем себя по-джентльменски. Мы поражаем цели, которые связаны только с деятельностью ВСУ. При этом мы до сих пор не перевели этот военный конфликт в разряд политических. То есть не наносим удары по политическим целям.За каждым производством на Украине стоит конкретная политическая фигура. Например, Порошенко* ходит, выкладывает видосики, как он помогает украинской армии. Известно, какую роль играют Ринат Ахметов и другие олигархи, которые спонсируют все эти производства.То есть мы рубим одно щупальце этой гидре, уничтожая место, где производят беспилотники, а завтра это производство откроется в соседнем здании. И пока мы не срубим все головы этой гидры, эти щупальца будут возникать постоянно.Тем не менее Россия в лице своего военно-политического руководства пока считает, что нужно рубить щупальца. Может быть, дойдем до того, что будем рубить и головы. И тогда ситуация поменяется. Мы видим, что у российского руководства заканчивается терпение. Призывы России выйти на переговоры с устранением первопричин конфликта не интересны украинской стороне.- Раньше в экспертной среде часто говорилось о том, что Украина опережает нас в производстве боевых дронов, потому что якобы там эта система более гибкая и отдана на откуп частным компаниям. Однако недавно украинские волонтеры, которые занимаются производством БПЛА признали, что Россия выстроила целенаправленную государственную политику в области военных технологий, перешла к масштабным, глубоко научным и промышленным проектам. Теперь на Украине ожидают, что в одной атаке могут принимать участие до тысячи "Гераней". Российский подход оказался более верным?- Действительно в производство "Гераней" в Татарстане были сделан большие инвестиции. Есть и центры при губернаторах, которые занимаются производством малых беспилотников. Есть волонтерские организации. Которые занимаются поставками беспилотников на фронт. То есть это коммерческий, общественный и государственный уровни работы. С той стороны на уровне волонтеров примерно одинаковая ситуация. Все используют те же самые комплектующие, моторы. Все закупаются примерно в одном и том же онлайн-магазине.Главный вопрос — это специальные БПЛА, производство которых наладило государство. И мы можем применять по 300 "Гераней" за раз. И это уже новые БПЛА, которые прошли шесть этапов модернизации, получив более современный двигатель и электронику.То есть нахваливают нас за "Герань", а в остальном ситуация похожая. Особого технологического прогресса в ФПВ-дронах не наблюдается. Есть наработки в области искусственного интеллекта, оптических каналов передачи данных, но везде используются одинаковые детали.Да, есть поставки для ВСУ западных беспилотников, но они существенно дороже. Например, мы применяем БПЛА на оптоволокне стоимостью порядка 150 тысяч рублей. Американские и германские беспилотники по цене обходятся примерно в 700 тысяч рублей. И эти БПЛА не для массового использования. Если они попадут в ВСУ, то будут использоваться частями спецназначения.А для широкого применения будет то, что закупят в интернет-магазинах. Плюс БПЛА, переделанные из легкомоторных самолетов. Поэтому я бы не ожидал большого прогресса производстве беспилотников.- Все же украинские военные публично жалуются на массовое применение российскими войсками малых дронов.- Ситуация с беспилотниками стала значительно лучше. Для этого вовремя были потрачены государственные и региональные ресурсы. Получилось создать и наладить выпуск неплохих систем вооружений. И это позволило выровнять ситуацию на ЛБС. Надо понимать, что мы соревнуемся на с Украиной. Украина лишь выступает в роли прокси-площадки, ЧВК, которая ведет с Россией боевые действия. Мы соревнуемся с коллективным Западом, страны которого и являются поставщиками комплектующих для дронов и выплачивают зарплаты волонтёрским объединениям на Украине.*Признан в РФ террористом и экстремистомТакже о последствиях массированных ударов ВКС России по Украине читайте в интервью Александр Перенджиев: Удары ВС РФ по контейнерам в порту Одессы раскололи Запад по украинскому вопросу

https://ukraina.ru/20250527/postoyannye-nochnye-udary-geranyami-privedut-k-psikhologicheskomu-slomu-vraga-1063442359.html

https://ukraina.ru/20250527/rossiya-preduprezhdaet-otvety-na-ataki-ukrainy-esche-posleduyut-1063442826.html

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Денис Рудометов

интервью, украина, россия, запад, петр порошенко, ринат ахметов, вооруженные силы украины, чвк