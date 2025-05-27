Владимир Орлов: Гидре, которая бьет беспилотниками по России, пора рубить головы, а не щупальца - 27.05.2025 Украина.ру
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Владимир Орлов: Гидре, которая бьет беспилотниками по России, пора рубить головы, а не щупальца
Владимир Орлов: Гидре, которая бьет беспилотниками по России, пора рубить головы, а не щупальца - 27.05.2025 Украина.ру
Владимир Орлов: Гидре, которая бьет беспилотниками по России, пора рубить головы, а не щупальца
За каждым производством на Украине стоит конкретная политическая фигура. Например, Порошенко* ходит, выкладывает видосики, как он помогает украинской армии. Известно, какую роль играют Ринат Ахметов и другие олигархи, которые спонсируют производство беспилотников для ВСУ.
2025-05-27T18:00
2025-05-27T18:00
интервью
украина
россия
запад
петр порошенко
ринат ахметов
вооруженные силы украины
чвк
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, председатель МОО "Вече", главный конструктор Научно-производственной организации "Двина" Владимир Орлов.По данным Минобороны РФ, в ответ на атаки БПЛА 25 мая был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выпускающим для ВСУ компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные беспилотные летательные аппараты.- Владимир Петрович, какой ущерб инфраструктуре производства БПЛА на Украине наносят такие атаки?- Определённый ущерб производству БПЛА такие атаки наносят. Но нюанс в том, что на сегодняшний день мы ведем себя по-джентльменски. Мы поражаем цели, которые связаны только с деятельностью ВСУ. При этом мы до сих пор не перевели этот военный конфликт в разряд политических. То есть не наносим удары по политическим целям.За каждым производством на Украине стоит конкретная политическая фигура. Например, Порошенко* ходит, выкладывает видосики, как он помогает украинской армии. Известно, какую роль играют Ринат Ахметов и другие олигархи, которые спонсируют все эти производства.То есть мы рубим одно щупальце этой гидре, уничтожая место, где производят беспилотники, а завтра это производство откроется в соседнем здании. И пока мы не срубим все головы этой гидры, эти щупальца будут возникать постоянно.Тем не менее Россия в лице своего военно-политического руководства пока считает, что нужно рубить щупальца. Может быть, дойдем до того, что будем рубить и головы. И тогда ситуация поменяется. Мы видим, что у российского руководства заканчивается терпение. Призывы России выйти на переговоры с устранением первопричин конфликта не интересны украинской стороне.- Раньше в экспертной среде часто говорилось о том, что Украина опережает нас в производстве боевых дронов, потому что якобы там эта система более гибкая и отдана на откуп частным компаниям. Однако недавно украинские волонтеры, которые занимаются производством БПЛА признали, что Россия выстроила целенаправленную государственную политику в области военных технологий, перешла к масштабным, глубоко научным и промышленным проектам. Теперь на Украине ожидают, что в одной атаке могут принимать участие до тысячи "Гераней". Российский подход оказался более верным?- Действительно в производство "Гераней" в Татарстане были сделан большие инвестиции. Есть и центры при губернаторах, которые занимаются производством малых беспилотников. Есть волонтерские организации. Которые занимаются поставками беспилотников на фронт. То есть это коммерческий, общественный и государственный уровни работы. С той стороны на уровне волонтеров примерно одинаковая ситуация. Все используют те же самые комплектующие, моторы. Все закупаются примерно в одном и том же онлайн-магазине.Главный вопрос — это специальные БПЛА, производство которых наладило государство. И мы можем применять по 300 "Гераней" за раз. И это уже новые БПЛА, которые прошли шесть этапов модернизации, получив более современный двигатель и электронику.То есть нахваливают нас за "Герань", а в остальном ситуация похожая. Особого технологического прогресса в ФПВ-дронах не наблюдается. Есть наработки в области искусственного интеллекта, оптических каналов передачи данных, но везде используются одинаковые детали.Да, есть поставки для ВСУ западных беспилотников, но они существенно дороже. Например, мы применяем БПЛА на оптоволокне стоимостью порядка 150 тысяч рублей. Американские и германские беспилотники по цене обходятся примерно в 700 тысяч рублей. И эти БПЛА не для массового использования. Если они попадут в ВСУ, то будут использоваться частями спецназначения.А для широкого применения будет то, что закупят в интернет-магазинах. Плюс БПЛА, переделанные из легкомоторных самолетов. Поэтому я бы не ожидал большого прогресса производстве беспилотников.- Все же украинские военные публично жалуются на массовое применение российскими войсками малых дронов.- Ситуация с беспилотниками стала значительно лучше. Для этого вовремя были потрачены государственные и региональные ресурсы. Получилось создать и наладить выпуск неплохих систем вооружений. И это позволило выровнять ситуацию на ЛБС. Надо понимать, что мы соревнуемся на с Украиной. Украина лишь выступает в роли прокси-площадки, ЧВК, которая ведет с Россией боевые действия. Мы соревнуемся с коллективным Западом, страны которого и являются поставщиками комплектующих для дронов и выплачивают зарплаты волонтёрским объединениям на Украине.*Признан в РФ террористом и экстремистомТакже о последствиях массированных ударов ВКС России по Украине читайте в интервью Александр Перенджиев: Удары ВС РФ по контейнерам в порту Одессы раскололи Запад по украинскому вопросу
https://ukraina.ru/20250527/postoyannye-nochnye-udary-geranyami-privedut-k-psikhologicheskomu-slomu-vraga-1063442359.html
https://ukraina.ru/20250527/rossiya-preduprezhdaet-otvety-na-ataki-ukrainy-esche-posleduyut-1063442826.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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96
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5
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, украина, россия, запад, петр порошенко, ринат ахметов, вооруженные силы украины, чвк
Интервью, Украина, Россия, Запад, Петр Порошенко, Ринат Ахметов, Вооруженные силы Украины, ЧВК

Владимир Орлов: Гидре, которая бьет беспилотниками по России, пора рубить головы, а не щупальца

18:00 27.05.2025
 
© soldier-moskva.livejournal.comВладимир Орлов интервью
Владимир Орлов интервью
© soldier-moskva.livejournal.com
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
Все материалы
За каждым производством на Украине стоит конкретная политическая фигура. Например, Порошенко* ходит, выкладывает видосики, как он помогает украинской армии. Известно, какую роль играют Ринат Ахметов и другие олигархи, которые спонсируют производство беспилотников для ВСУ.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, председатель МОО "Вече", главный конструктор Научно-производственной организации "Двина" Владимир Орлов.
По данным Минобороны РФ, в ответ на атаки БПЛА 25 мая был нанесен массированный удар высокоточным оружием большой дальности по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, выпускающим для ВСУ компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, ракетное топливо и ударные беспилотные летательные аппараты.
- Владимир Петрович, какой ущерб инфраструктуре производства БПЛА на Украине наносят такие атаки?
- Определённый ущерб производству БПЛА такие атаки наносят. Но нюанс в том, что на сегодняшний день мы ведем себя по-джентльменски. Мы поражаем цели, которые связаны только с деятельностью ВСУ. При этом мы до сих пор не перевели этот военный конфликт в разряд политических. То есть не наносим удары по политическим целям.
За каждым производством на Украине стоит конкретная политическая фигура. Например, Порошенко* ходит, выкладывает видосики, как он помогает украинской армии. Известно, какую роль играют Ринат Ахметов и другие олигархи, которые спонсируют все эти производства.
То есть мы рубим одно щупальце этой гидре, уничтожая место, где производят беспилотники, а завтра это производство откроется в соседнем здании. И пока мы не срубим все головы этой гидры, эти щупальца будут возникать постоянно.
Тем не менее Россия в лице своего военно-политического руководства пока считает, что нужно рубить щупальца. Может быть, дойдем до того, что будем рубить и головы. И тогда ситуация поменяется. Мы видим, что у российского руководства заканчивается терпение. Призывы России выйти на переговоры с устранением первопричин конфликта не интересны украинской стороне.
Репетиция парада в честь 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
17:02
Постоянные ночные удары "Геранями" приведут к психологическому слому врагаДонецкий военный с позывным "Меровинг" в интервью изданию Украина.ру рассказал, к каким последствиям может привести увеличение производства и как следствие увеличение ударов российских БПЛА по врагу
- Раньше в экспертной среде часто говорилось о том, что Украина опережает нас в производстве боевых дронов, потому что якобы там эта система более гибкая и отдана на откуп частным компаниям. Однако недавно украинские волонтеры, которые занимаются производством БПЛА признали, что Россия выстроила целенаправленную государственную политику в области военных технологий, перешла к масштабным, глубоко научным и промышленным проектам. Теперь на Украине ожидают, что в одной атаке могут принимать участие до тысячи "Гераней". Российский подход оказался более верным?
- Действительно в производство "Гераней" в Татарстане были сделан большие инвестиции. Есть и центры при губернаторах, которые занимаются производством малых беспилотников. Есть волонтерские организации. Которые занимаются поставками беспилотников на фронт. То есть это коммерческий, общественный и государственный уровни работы. С той стороны на уровне волонтеров примерно одинаковая ситуация. Все используют те же самые комплектующие, моторы. Все закупаются примерно в одном и том же онлайн-магазине.
Главный вопрос — это специальные БПЛА, производство которых наладило государство. И мы можем применять по 300 "Гераней" за раз. И это уже новые БПЛА, которые прошли шесть этапов модернизации, получив более современный двигатель и электронику.
То есть нахваливают нас за "Герань", а в остальном ситуация похожая. Особого технологического прогресса в ФПВ-дронах не наблюдается. Есть наработки в области искусственного интеллекта, оптических каналов передачи данных, но везде используются одинаковые детали.
Да, есть поставки для ВСУ западных беспилотников, но они существенно дороже. Например, мы применяем БПЛА на оптоволокне стоимостью порядка 150 тысяч рублей. Американские и германские беспилотники по цене обходятся примерно в 700 тысяч рублей. И эти БПЛА не для массового использования. Если они попадут в ВСУ, то будут использоваться частями спецназначения.
А для широкого применения будет то, что закупят в интернет-магазинах. Плюс БПЛА, переделанные из легкомоторных самолетов. Поэтому я бы не ожидал большого прогресса производстве беспилотников.
атака на объекты ВПК в Киеве - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
16:29
Россия предупреждает: ответы на атаки Украины еще последуютЗа семь дней силы ПВО отразили атаки свыше 2,3 тыс. украинских ударных беспилотников. В ответ ВС РФ нанесли по военным объектам противника массированные удары. Минобороны России предупредило 27 мая, что в ответ на провокации и теракты киевского режима такая практика будет продолжена
- Все же украинские военные публично жалуются на массовое применение российскими войсками малых дронов.
- Ситуация с беспилотниками стала значительно лучше. Для этого вовремя были потрачены государственные и региональные ресурсы. Получилось создать и наладить выпуск неплохих систем вооружений. И это позволило выровнять ситуацию на ЛБС. Надо понимать, что мы соревнуемся на с Украиной.
Украина лишь выступает в роли прокси-площадки, ЧВК, которая ведет с Россией боевые действия. Мы соревнуемся с коллективным Западом, страны которого и являются поставщиками комплектующих для дронов и выплачивают зарплаты волонтёрским объединениям на Украине.
*Признан в РФ террористом и экстремистом
Также о последствиях массированных ударов ВКС России по Украине читайте в интервью Александр Перенджиев: Удары ВС РФ по контейнерам в порту Одессы раскололи Запад по украинскому вопросу
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