https://ukraina.ru/20250529/zelenskiy-gotov-ubit-vas-vsekh-ukrainskie-eksperty-i-politiki-teryayut-vsyakuyu-nadezhdu--1063459995.html

"Зеленский готов убить вас всех". Украинские эксперты и политики теряют всякую надежду

"Зеленский готов убить вас всех". Украинские эксперты и политики теряют всякую надежду - 29.05.2025 Украина.ру

"Зеленский готов убить вас всех". Украинские эксперты и политики теряют всякую надежду

В украинском экспертном сообществе начинают догадываться, что киевский режим вообще не собирается оставлять Украину в ее обитателей в живых.

2025-05-29T04:35

2025-05-29T04:35

2025-05-29T04:35

эксклюзив

трамп и зеленский

украина

россия

владимир зеленский

алексей арестович

сизо

верховная рада

пцу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/07/1057925977_76:64:1252:726_1920x0_80_0_0_0786d97ce5224ea42de91680b00d7c45.jpg

Покинувший страну бывший советник ОП Алексей Арестович* в интервью журналисту Александру Шелесту** заявил, что горизонт планирования в Киеве совсем небольшой – "два-три месяца прожить". Плана нет, но есть ожидания – то ли Трамп прозреет, то ли в России что-то случится, то ли инопланетяне прилетят…В целом режим Зеленского – это яркий пример антисистемы (по Льву Гумилеву), причем это антисистема с энергией мортальности, смерти."Они хотят умереть. Украинский антирежим - режим Зеленскогои вообще все 34 года (независимости – Ред.) существующие режимы – это типичный пример антисистемы. Признак очень простой – сокращается население… он (режим — Ред.) проедает сам себя за счет живых людей. Это религиозная секта, притворяющаяся независимым государством", - сказал экс-советник.По его мнению, "режим Зеленского – это кульминация вот этой антисистемы". Все, кто выбивается из "словаря" этой секты, объявляются "еретиками", их репрессируют тем или иным способом. При этом около трети украинцев секту поддерживают, поскольку подавлены пропагандой, вещающими башнями и т.п., отметил Арестович.Он добавил, что одним из признаков секты является сверхнарциссизм – "все ошибаются, только мы правы", но это - не про понимание и не про планирование. Однако ради утверждения своей "правоты" они готовы уложить в могилы еще хоть 10, хоть 20 миллионов человек.Вообще, по словам Арестовича, эта система верований очень просто тестируется, они ("сектанты" — Ред.) говорят – "нельзя капитулировать, мы должны продолжать сражаться". Сами при этом в военкомат не идут. И объяснить, зачем продолжать сражаться в сложившихся условиях, они тоже не могут. Сейчас им предлагают отдать четыре области мирным путем – но похоже на то, что придётся отдать в ближайшее время шесть областей военным путем, при этом "тысяч сто еще погибнут"."И вы все равно их сдадите… Спроси их, зачем тебе еще сто тысяч погибших, таких же как ты, может быть, твоих родственников, может быть, твоих друзей, может быть – тебя, когда тебя изловят наконец-то и заставят воевать за то, что ты так утверждаешь? Они не знают, что ответить. Но главное – не сдаваться", - сказал экс-советник ОП.Действительно, мы знаем таких "сектантов", многие из которых когда-то были думающими людьми. Теперь же объяснить им что-то бывает сложно.А "Зеленский - готов убить вас всех" и затем сам лечь в могилу, подчеркнул Арестович. Вообще эта власть, эта госситема, то есть, эта секта, по его словам, уже не возьмётся за ум по той причине, что - "нет ума"."Поэтому перспектива выглядит очень просто – одна мова, одна вера, одна область… потому что одна извилина", - прогнозирует Арестович.При определенном сочетании обстоятельств, укиевского режима действительно есть перспектива остаться "царствовать" в одной области, причем не в Киевской — но это как дела пойдут.На данный момент дела у Киева идут не очень, считает находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене депутат Верховной Рады Александр Дубинский. По его мнению, настолько не очень, что "самая легкая сегодня работа - это у российской пропаганды".Почему? Потому, что всю работу делает сам Киев (точнее, киевский режим)."Зеленский так плотно окружил себя кровожадными идиотами, что вся Украина будто-бы погрузилась в информационную тьму. Аж кресты чернеют и падают с храмов, как только эти бесноватые открывают рты и начинают нести бред, желая выслужиться перед Величайшим Антихристом современности.И не надо даже ничего придумывать - просто ставишь в круг заявления Дикого, Верещук, Бужанского, Стерненко, ряженых комбатов и священников ПЦУ, соросят и депутатов партии "Голос" - и всем ясно, что тут не с кем договариваться", - обрисовал ситуацию опальный политик. И добавил: "Гоголевщина и хриплый черт".Чего ожидать в ближайшее время? В Киеве опасаются, что ожидать надо летнего наступления русских.Так, украинский политтехнолог Андрей Золотарёв в эфире интернет-канала Politeka отметил, что для Украины сейчас есть два сценария — договоренности и "похабный мир", или же продолжение войны, но уже без прежнего уровня западной поддержки.По словам эксперта, "при истощающихся ресурсах, деморализации ВСУ, общества это или поражение, или уничтожение - такой очень трагический выбор".* Внесен в перечень экстремистов и террористов в РФ** Объявлен иноагентом в РФБолее подробно о том, что происходит на Украине и вокруг нее — в обзоре Сергея Зуева "Украина проходит точки невозврата". Украинские эксперты и политики в поисках причин краха страны" И в статье Ивана Лизана "Экономика Украины и война: редизайн гривны, "обилечивание" от налоговой и аптечный кризис"

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, трамп и зеленский, украина, россия, владимир зеленский, алексей арестович, сизо, верховная рада, пцу