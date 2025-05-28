https://ukraina.ru/20250528/ekonomika-ukrainy-i-voyna-redizayn-grivny-obilechivanie-ot-nalogovoy-i-aptechnyy-krizis-1063449104.html

Экономика Украины и война: редизайн гривны, "обилечивание" от налоговой и аптечный кризис

Экономика Украины и война: редизайн гривны, "обилечивание" от налоговой и аптечный кризис - 28.05.2025 Украина.ру

Экономика Украины и война: редизайн гривны, "обилечивание" от налоговой и аптечный кризис

Самой яркой новостью конца мая в украинской экономике были вызовы в налоговую, которые поступали в рамках реализации закона о "налоге на старые туфли". С этим законом всё пошло ровно так, как и предполагалось: налоговая демонстрирует крайний формализм и пытается "обилетить" подвернувшихся под горячую руку граждан по полной программе.

2025-05-28T04:45

2025-05-28T04:45

2025-05-28T14:37

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А пока одни чиновники страдают ерундой и выписывают вызовы за операции на 200 гривен (400 рублей), другие — например, в Нацбанке — продолжают упражняться в пиаре на переименовании копеек и редизайне гривны.Читайте об этих и иных новостях украинской экономики в традиционном обзоре по средам."Обилечивание" со стороны налоговойВ социальных сетях сообщили о первых случаях получения вызовов из налоговой с требованием явиться для дачи пояснений о получении средств через платёжные системы. Первопроходцем стала налоговая из Черновцов, а обратил на это внимание глава налогового комитета Рады Даниил Гетманцев и его заместитель Ярослав Железняк. Их возмутил вызов так как его причиной стало получение 2 платежей по 100 гривен каждый за один месяц, что было истолковано налоговиками как системная предпринимательская деятельность вопреки как определению, заложенному в законе о "налоге на старые туфли", так и здравому смыслу.И Гетманцев, и Железняк уверены, что подобные вызовы являются самодеятельностью налоговых инспекторов, а Железняк охарактеризовал подобные вызовы как "абсолютно бессмысленное расходование ресурсов государства и дискредитацией налоговой", добавив, что подобная практика должна немедленно прекратиться. При этом Железняк поделился статистикой о подобных вызовах: за первые три недели марта налоговики разослали около 3 тыс. запросов, при этом 706 из них были составлены по суммам меньше 10 тыс. гривен, а шесть вызовов и вовсе по суммам меньше 1 тыс. гривен.Проще говоря, налицо абсолютно формальный подход к работе со стороны налоговой и крайне вольная трактовка термина "системная" предпринимательская деятельность вместе с попыткой "обилетить" тех, кто не обладает ресурсом для оспаривания решений налоговиков. К слову, штраф за предпринимательскую деятельность без регистрации составляет до 85 тыс. гривен.Сама же налоговая о транзакциях узнаёт из запущенной в марте 2025 года системы учёта данных регистраторов расчётных операций, благодаря обмену данных информацией по стандарту CRS (Common Reporting Standart), а также добывает ее в ходе налоговых проверок украинских маркетплейсов.Изменят что-либо призывы Гетманцева и Железняка, пока не ясно. Не исключено, что тема своеобразного толкования "налога на старые туфли" затеряется в информационном пространстве и перестанет быть кому-либо интересной. В таком случае "обилечивание" со стороны налоговой станет для украинцев обыденностью.СпорнономикаВ первом квартале 2025 года доходы от "налога на Google" (НДС на электронные услуги) пополнили украинский бюджет на 3,5 млрд гривен. А вот на порномоделях киевская власть особо не заработает: 75% женщин с OnlyFans зарабатывают меньше 150 долларов в месяц, а два миллиона "контентмейкеров" и вовсе меньше 50 долларов. Сейчас на платформе примерно 4 миллиона "авторов контента". При этом в топе 10% средний заработок — всего 1000 долларов. Лишь меньше 1% женщин получают большие деньги, что и является главной рекламой всей индустрии. Так что локомотивом экономики производство "спорного" контента на Украине точно не станет.Не лучше ситуация с другим потенциальным "флагманом" экономики — производством каннабиса.Спустя почти год после принятия закона о "медицинском" каннабисе киевской властью не выдано ни одной лицензии на его выращивание. Нет и квоты на ввоз активного фармацевтического ингредиента каннабиса так как Минздрав не может определиться с примерной потребностью в нём. Если не ясна потребность, то и непонятно кому и на какие объёмы выписывать разрешение. Впрочем, несмотря на отсутствие лицензий, на подконтрольной киевской власти территории уже реализуется 5 проектов по выращиванию "медицинского" каннабиса. Запуск производства занимает 2 года, ещё три года необходимо для выхода в прибыль.Автор не зря ехидничает, называя производство "спорного" контента и легализацию конопли "флагманами" экономики: их будущее в качестве локомотива экономического роста обсуждалось на одной из конференций годом ранее, а среди присутствующих был даже Даниил Гетманцев.Редизайн гривныНацбанк в лице своего председателя Андрея Пышного выступил за изменение дизайна гривны. Дескать, концепция дизайна гривны не менялась с 1992 года, за 30 лет изменились и Украина, и её границы. Сама гривна, в представлении Пышного, является оружием, которое может объединить нацию. Вот только в таком случае гривна как оружие оказывается совершенно непригодным раз граждане Украины уже 30 лет при первой финансовой возможности меняют её на доллар.В целом, мотивация Пышного понятна. Во-первых, ему как высокопоставленному чиновнику необходимо проявлять инициативу и желательно такую, чтобы на ней можно было активно пиариться, не неся за это особой ответственности. Во-вторых, редизайн гривны — не переименование копеек в шаги, для этого не требуется согласия парламента, поэтому шансы на реализацию выше. В-третьих, подобные проекты могут аккумулировать любой объём денежных средств, а значит можно как попиариться, так и заработать.Естественно, никакого влияния на украинскую экономику редизайн гривны не окажет и доллар от этого меньше покупать не станут.МобилизацияС 28 мая предприятия, внесённые в перечень критически важных, что даёт им право бронировать своих работников, предотвращая их мобилизацию, обязаны подтвердить свой статус. Для этого им необходимо предоставить пакет документов в Министерство экономики. В случае отказа работники потеряют бронь и станут лёгкой добычей для ТЦК, тем более что их сотрудники знают все адреса, пароли и явки, а планы по мобилизации выполнить крайне сложно. Поэтому в ближайшие недели на Украине будет всплеск дач взяток как сотрудникам Минэкономики, так и ТЦК. Последние же проводят "бусификацию" с особым рвением и жестокостью, а пострадавшие от неё активно защищаются, причём как индивидуально, так и коллективно. Известны случаи нанесения сотрудникам ТЦК ножевых ранений, групповых избиений военкомов, порчи их транспортных средств, не говоря уже о случаях коллективного "отбития" бусифицированных мужчин случайными прохожими. Впрочем, на всех бунтарей сразу находятся полицейские и сотрудники СБУ — иначе украинскому тоталитаризму не устоять.Натурализация или репатриацияВ ЕС "за закрытыми дверями" все чаще обсуждают "стратегии выхода" из Директивы о временной защите (TPD), которая определяет правовой статус украинских беженцев, из-за изменения "геополитического ландшафта". Механизм TPD был создан ещё в 2021 году, но пригодился в 2022 году: именно благодаря нему украинские беженцы получили право жить, работать и пользоваться всеми услугами в Евросоюзе. Это TPD ежегодно продлевает европейская бюрократия, давая возможность гражданам Украины оставаться в ЕС.Решать судьбу TPD будут 12–13 июня, большинство стран выступают за продление механизма после марта 2026 года, но с перспективой поэтапного прекращения программы.Одновременно в Германии хотят принять два закона по ограничениям для беженцев и мигрантов. Первый направлен на воспрепятствование переселению членов семей мигрантов в течение двух лет после его прибытия в ФРГ. Второй усложняет и удлиняет процедуру получения немецкого гражданства с трёх до 5 лет.Таким образом, момент, когда украинцев поставят перед выбором натурализоваться и стать гражданином одной из стран ЕС или уехать на Украину, становится ближе. Естественно, рубить с плеча в ЕС не будут так как там заинтересованы в украинских мигрантах и беженцах. Но, спустя год после того, как в отдельных странах Восточной Европы — Венгрии, Чехии и Словакии — перевели украинских беженцев в режим самоокупаемости, добившись от них большего вклада в экономику, чем финансирования из бюджета, до этого дозрела и евробюрократия.Аптечный кризисВ июне Минздрав планирует завершить формирование Национального каталога цен на лекарственные средства. Каталог станет основой для прозрачного ценообразования в коммерческом и госпитальном сегменте фармрынка. Тем временем из-за ограничения наценки на лекарства 8% для фармдистрибьюторов и 35% для аптек, в селах и малых городах уже закрываются аптеки. Руководитель аптечной сети "Подорожник" Тарас Коляда отметил, что сеть закрыла 9 аптек и планирует закрыть ещё 5. Впрочем, размеры закрытия в масштабах всей страны пока не ясны, поэтому не исключено, что фармацевтические менеджеры просто хотят добиться от киевской власти отмены реформы, запугав её. К слову, стоимость лекарств на Украине не только сильно выросла с начала СВО, но и сильно завышена по сравнению с ценниками в российских аптеках.А пока киевская власть меняет правила на фармрынке, глава комитета Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий сообщает, что закупки лекарств профинансированы лишь на 60% от общей потребности или 11,8 млрд гривен из 19,8 млрд гривен. Законопроект о выделении недостающих средств из резервного фонда госбюджета уже зарегистрирован в парламенте, но дата его рассмотрения остаётся неизвестной.Прочие новостиУчреждён американо-украинский фонд, созданный в рамках "минеральной сделки", но реальную работу структура ещё не начала: требуется подписание Договора об ограниченном партнёрстве и Устава Фонда. Впрочем, медийная реакция на соответствующую новость, опубликованную главой Минэкономики Украины Юлией Свириденко, свидетельствует о том, что всем безразличны как "сделка", так и деятельность Фонда.Глава государственного Агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Сергей Сухомлин прогнозирует дефицит водных ресурсов и почасовую подачу воды в крупных городах юга Украины в ближайшие 10-15 лет. Причина — потери из-за изношенных коммуникаций и недостаточный уровень очистки сточных вод.За 4 месяца с начала года государственный долг Украины вырос на 7,3% в гривневом эквиваленте и 8,4% в валютном, превысив 7,48 трлн гривен или 180 млрд долларов. Тем временем Украина ожидает поступления нового транша от МВФ в размере 500 млн долларов.Bloomberg сообщил, что ни одна страна ЕС не возразила против отмены беспошлинного ввоза украинской аграрной продукции. Швеция, Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Германия, Ирландия и Литва воздержались. Удивляться таком решению не стоит: украинский АПК в европейскую сельскохозяйственную модель не вписывался изначально. Поэтому квота на кукурузу сократится с 4,7 млн тонн до 650 тыс. тонн, а пшеницу с 6 млн тонн до 1 млн тонн. Тем временем польские производители цемента уже призывают Еврокомиссию установить квоты на импорт украинского цемента: его в 2024 году ввезли в Польшу в объёме около 650 тыс. тонн, в этом году ожидаются поставки в объёме свыше 1 млн тонн. Ассоциация производителей цемента Польши хочет установить квоту на украинский цемент в размере не более 360 тыс. тонн. Всё дело в том, что украинский цемент дешевле польского, в том числе из-за экологической политики ЕС, в частности заработавшем механизме трансграничного углеродного регулирования. Украинские производители, в отличие от европейских, за эмиссию СО2 не платят, поэтому их цемент оказывается дешевле.Таможенная служба пресекла беспошлинный ввоз на Украину 440 легковых автомобилей религиозной организацией. Последняя везла их под прикрытием благотворительности, чтобы не платить 60 млн гривен за растаможку. Всего с начала СВО украинская таможня установила 1339 фактов нарушения таможенных правил для гуманитарной помощи. В 702 случаях в качестве получателей гуманитарки были указаны военные части.С начала СВО Украина сократила производство ячменя на 40%, до 5,1-5,3 млн тонн.В прошлом году 75% украинских компаний использовали в работе российское программное обеспечение.

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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Иван Лизан https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1d/1039206977_383:37:895:549_100x100_80_0_0_bb1c6d0378fdcd5d9270c21c43865353.jpg

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