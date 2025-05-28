https://ukraina.ru/20250528/zvinchuk-vzyatie-chasovogo-yara-potrebuet-vremeni-iz-za-slozhnoy-sistemy-ukrepleniy-1063440566.html

Звинчук: Взятие Часового Яра потребует времени из-за сложной системы укреплений

Звинчук: Взятие Часового Яра потребует времени из-за сложной системы укреплений - 28.05.2025 Украина.ру

Звинчук: Взятие Часового Яра потребует времени из-за сложной системы укреплений

Штурм Часового Яра продолжается, но город-крепость с мощными оборонительными рубежами требует методичного подхода, заявил военный эксперт. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель телеграм-канала "Рыбарь", выпускник Военного университета Минобороны РФ Михаил Звинчук

2025-05-28T03:30

2025-05-28T03:30

2025-05-28T03:30

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Аналитик отметил, что ВСУ превратили город в мощный укрепрайон с развитой системой подземных коммуникаций. По его словам, российские войска действуют осторожно, минимизируя потери, так как стремительный штурм может привести к неоправданным жертвам.Эксперт добавил, что полный контроль над Часовым Яром откроет новые возможности для наступления на ключевые узлы обороны ВСУ в Донецкой агломерации. Успех на этом направлении может кардинально изменить расстановку сил в регионе уже в ближайшие месяцы.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Звинчук: России для разгрома ВСУ нужно выиграть войну в воздушном и даже в подземном пространстве" на сайте Украина.ру. Про огромные потери ВСУ — в материале Александра Чаленко "Вбомбить в доиндустриальную эпоху": четыре вещи, которые бы позволили устроить ад ВСУ" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250527/pochemu-rf-ne-unichtozhaet-logistiku-na-ukraine-otvechaet-shef-redaktor-izdaniya-ukrainaru-zakhar-1063427277.html

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