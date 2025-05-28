Звинчук: Взятие Часового Яра потребует времени из-за сложной системы укреплений - 28.05.2025 Украина.ру
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Звинчук: Взятие Часового Яра потребует времени из-за сложной системы укреплений
Звинчук: Взятие Часового Яра потребует времени из-за сложной системы укреплений - 28.05.2025 Украина.ру
Звинчук: Взятие Часового Яра потребует времени из-за сложной системы укреплений
Штурм Часового Яра продолжается, но город-крепость с мощными оборонительными рубежами требует методичного подхода, заявил военный эксперт. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель телеграм-канала "Рыбарь", выпускник Военного университета Минобороны РФ Михаил Звинчук
2025-05-28T03:30
2025-05-28T03:30
новости
россия
александр чаленко
вооруженные силы украины
украина.ру
донецкое направление
часов яр
сво
спецоперация
война
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Аналитик отметил, что ВСУ превратили город в мощный укрепрайон с развитой системой подземных коммуникаций. По его словам, российские войска действуют осторожно, минимизируя потери, так как стремительный штурм может привести к неоправданным жертвам.Эксперт добавил, что полный контроль над Часовым Яром откроет новые возможности для наступления на ключевые узлы обороны ВСУ в Донецкой агломерации. Успех на этом направлении может кардинально изменить расстановку сил в регионе уже в ближайшие месяцы.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Звинчук: России для разгрома ВСУ нужно выиграть войну в воздушном и даже в подземном пространстве" на сайте Украина.ру. Про огромные потери ВСУ — в материале Александра Чаленко "Вбомбить в доиндустриальную эпоху": четыре вещи, которые бы позволили устроить ад ВСУ" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250527/pochemu-rf-ne-unichtozhaet-logistiku-na-ukraine-otvechaet-shef-redaktor-izdaniya-ukrainaru-zakhar-1063427277.html
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новости, россия, александр чаленко, вооруженные силы украины, украина.ру, донецкое направление, часов яр, сво, спецоперация, война, война на украине, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, штурм, михаил звинчук
Новости, Россия, Александр Чаленко, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Донецкое направление, Часов Яр, СВО, Спецоперация, война, война на Украине, прогнозы СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, штурм, Михаил Звинчук

Звинчук: Взятие Часового Яра потребует времени из-за сложной системы укреплений

03:30 28.05.2025
 
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Работа разведчиков 150 мотострелковой дивизии Южной группы войск в Артемовске - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
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Штурм Часового Яра продолжается, но город-крепость с мощными оборонительными рубежами требует методичного подхода, заявил военный эксперт. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель телеграм-канала "Рыбарь", выпускник Военного университета Минобороны РФ Михаил Звинчук
"На севере мы одержали успех. На центральном фасе в микрорайоне Шевченко пока продвинуться не удается. С юга, наступая со стороны карьеров, мы как раз пытались овладеть Ступочками, которые можно считать южными вратами в Часов Яр", — сообщил Звинчук.
Аналитик отметил, что ВСУ превратили город в мощный укрепрайон с развитой системой подземных коммуникаций. По его словам, российские войска действуют осторожно, минимизируя потери, так как стремительный штурм может привести к неоправданным жертвам.
Эксперт добавил, что полный контроль над Часовым Яром откроет новые возможности для наступления на ключевые узлы обороны ВСУ в Донецкой агломерации.
Успех на этом направлении может кардинально изменить расстановку сил в регионе уже в ближайшие месяцы.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Звинчук: России для разгрома ВСУ нужно выиграть войну в воздушном и даже в подземном пространстве" на сайте Украина.ру.
Про огромные потери ВСУ — в материале Александра Чаленко "Вбомбить в доиндустриальную эпоху": четыре вещи, которые бы позволили устроить ад ВСУ" на сайте Украина.ру.
Захар Виноградов авторы - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
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