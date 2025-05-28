Звинчук: Взятие Часового Яра потребует времени из-за сложной системы укреплений
© РИА Новости . РИА Новости / Перейти в фотобанкРабота разведчиков 150 мотострелковой дивизии Южной группы войск в Артемовске
Штурм Часового Яра продолжается, но город-крепость с мощными оборонительными рубежами требует методичного подхода, заявил военный эксперт. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель телеграм-канала "Рыбарь", выпускник Военного университета Минобороны РФ Михаил Звинчук
"На севере мы одержали успех. На центральном фасе в микрорайоне Шевченко пока продвинуться не удается. С юга, наступая со стороны карьеров, мы как раз пытались овладеть Ступочками, которые можно считать южными вратами в Часов Яр", — сообщил Звинчук.
Аналитик отметил, что ВСУ превратили город в мощный укрепрайон с развитой системой подземных коммуникаций. По его словам, российские войска действуют осторожно, минимизируя потери, так как стремительный штурм может привести к неоправданным жертвам.
Эксперт добавил, что полный контроль над Часовым Яром откроет новые возможности для наступления на ключевые узлы обороны ВСУ в Донецкой агломерации.
Успех на этом направлении может кардинально изменить расстановку сил в регионе уже в ближайшие месяцы.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Звинчук: России для разгрома ВСУ нужно выиграть войну в воздушном и даже в подземном пространстве" на сайте Украина.ру.
Про огромные потери ВСУ — в материале Александра Чаленко "Вбомбить в доиндустриальную эпоху": четыре вещи, которые бы позволили устроить ад ВСУ" на сайте Украина.ру.
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