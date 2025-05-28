Военный эксперт предупредил о рисках преждевременных сообщений о переговорах - 28.05.2025 Украина.ру
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Военный эксперт предупредил о рисках преждевременных сообщений о переговорах
Военный эксперт предупредил о рисках преждевременных сообщений о переговорах - 28.05.2025 Украина.ру
Военный эксперт предупредил о рисках преждевременных сообщений о переговорах
Обсуждение возможных мирных инициатив до достижения решительных успехов на фронте может негативно сказаться на боевом духе российских войск. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель телеграм-канала "Рыбарь", выпускник Военного университета Минобороны РФ Михаил Звинчук
2025-05-28T03:45
2025-05-28T03:45
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"Эти пять месяцев переговоров показали, что все зависит от ситуации на поле боя. Если бойцу все будут рассказывать, что завтра случится "договорняк", зачем ему штурмовать какую-то посадку?" — задался риторическим вопросом эксперт.Звинчук отметил, что, несмотря на дипломатические усилия, военные успехи остаются главным фактором: "Темп нашего продвижения увеличивается. Оборонная промышленность набрала мощный темп. Количество дронов в войсках выросло в разы".В заключение аналитик выразил уверенность: "СВО может завершиться политическим решением, но летняя кампания точно будет. Пока же любые разговоры о переговорах только мешают".Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Звинчук: России для разгрома ВСУ нужно выиграть войну в воздушном и даже в подземном пространстве" на сайте Украина.ру.Про другие актуальные аспекты СВО — в материале "Почему РФ не уничтожает логистику на Украине? Отвечает шеф-редактор издания Украина.ру Захар Виноградов".
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новости, россия, украина, захар виноградов, украина.ру, вооруженные силы украины, переговоры, новости переговоров, переговоры по украине 2025, сво, прогнозы сво, спецоперация, война, война на украине
Новости, Россия, Украина, Захар Виноградов, Украина.ру, Вооруженные силы Украины, переговоры, новости переговоров, переговоры по Украине 2025, СВО, прогнозы СВО, Спецоперация, война, война на Украине

Военный эксперт предупредил о рисках преждевременных сообщений о переговорах

03:45 28.05.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Стамбуле
Переговоры России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Обсуждение возможных мирных инициатив до достижения решительных успехов на фронте может негативно сказаться на боевом духе российских войск. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель телеграм-канала "Рыбарь", выпускник Военного университета Минобороны РФ Михаил Звинчук
"Эти пять месяцев переговоров показали, что все зависит от ситуации на поле боя. Если бойцу все будут рассказывать, что завтра случится "договорняк", зачем ему штурмовать какую-то посадку?" — задался риторическим вопросом эксперт.
Звинчук отметил, что, несмотря на дипломатические усилия, военные успехи остаются главным фактором: "Темп нашего продвижения увеличивается. Оборонная промышленность набрала мощный темп. Количество дронов в войсках выросло в разы".
В заключение аналитик выразил уверенность: "СВО может завершиться политическим решением, но летняя кампания точно будет. Пока же любые разговоры о переговорах только мешают".
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Звинчук: России для разгрома ВСУ нужно выиграть войну в воздушном и даже в подземном пространстве" на сайте Украина.ру.
Про другие актуальные аспекты СВО — в материале "Почему РФ не уничтожает логистику на Украине? Отвечает шеф-редактор издания Украина.ру Захар Виноградов".
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Вчера, 13:58
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