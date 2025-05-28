https://ukraina.ru/20250528/voennyy-ekspert-predupredil-o-riskakh-prezhdevremennykh-soobscheniy-o-peregovorakh-1063440423.html

Военный эксперт предупредил о рисках преждевременных сообщений о переговорах

Военный эксперт предупредил о рисках преждевременных сообщений о переговорах - 28.05.2025 Украина.ру

Военный эксперт предупредил о рисках преждевременных сообщений о переговорах

Обсуждение возможных мирных инициатив до достижения решительных успехов на фронте может негативно сказаться на боевом духе российских войск. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель телеграм-канала "Рыбарь", выпускник Военного университета Минобороны РФ Михаил Звинчук

2025-05-28T03:45

2025-05-28T03:45

2025-05-28T03:45

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"Эти пять месяцев переговоров показали, что все зависит от ситуации на поле боя. Если бойцу все будут рассказывать, что завтра случится "договорняк", зачем ему штурмовать какую-то посадку?" — задался риторическим вопросом эксперт.Звинчук отметил, что, несмотря на дипломатические усилия, военные успехи остаются главным фактором: "Темп нашего продвижения увеличивается. Оборонная промышленность набрала мощный темп. Количество дронов в войсках выросло в разы".В заключение аналитик выразил уверенность: "СВО может завершиться политическим решением, но летняя кампания точно будет. Пока же любые разговоры о переговорах только мешают".Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Звинчук: России для разгрома ВСУ нужно выиграть войну в воздушном и даже в подземном пространстве" на сайте Украина.ру.Про другие актуальные аспекты СВО — в материале "Почему РФ не уничтожает логистику на Украине? Отвечает шеф-редактор издания Украина.ру Захар Виноградов".

https://ukraina.ru/20250527/panika-v-suvalkskom-koridore-v-ozhidanii-rossii-1063434648.html

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