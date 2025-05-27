https://ukraina.ru/20250527/pochemu-rf-ne-unichtozhaet-logistiku-na-ukraine-otvechaet-shef-redaktor-izdaniya-ukrainaru-zakhar-1063427277.html

Почему РФ не уничтожает логистику на Украине? Отвечает шеф-редактор издания Украина.ру Захар Виноградов

Почему РФ не уничтожает логистику на Украине? Отвечает шеф-редактор издания Украина.ру Захар Виноградов - 27.05.2025 Украина.ру

Почему РФ не уничтожает логистику на Украине? Отвечает шеф-редактор издания Украина.ру Захар Виноградов

Продолжаем отвечать на вопросы читателей. На вопрос, почему ВС РФ не уничтожает логистические пункты? Узловые ж/д станции, мосты и т.д., отвечает шеф-редактор издания Украина.ру Захар Виноградов

2025-05-27T10:09

2025-05-27T10:09

2025-05-27T10:09

украина

россия

сша

захар виноградов

украина.ру

сво

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802818_0:48:900:554_1920x0_80_0_0_86970cd36f71bfca0506f39abb2f4165.jpg

Это сложный вопрос. Мы не бьём по логистическим узлам, станциям, мостам из гуманитарных соображений.Многие военные говорят, что часто вооружение прибывает на Украину под видом гуманитарной помощи. И технические средства наблюдения и разведки не позволяют точно определить: в этом, условно, поезде или автобусе, в машине скорой помощи — перевозят патроны, оружие или действительно гуманитарную помощь, гражданских людей. Не зная точно, не можем наносить удары. Конечно, мы можем нанести удар по логистике, станции, авто- или железнодорожному транспорту, а вдруг там вместо боеприпасов окажутся невиновные гражданские люди, которые при этом могут погибнуть или пострадать. Но наша задача — полностью прекратить поставки оружия и боеприпасов, военной техники на Украину, все равно сохраняется. Только мы ее осуществляем другими путями - через политическую и дипломатическую деятельность. Вот это мы сейчас пытаемся делать, нажимая на США - хотите мира, перестаньте поставлять на Украину оружие. Потому что все остальные способы либо нарушают наши гуманитарные принципы, либо мы можем действительно нанести серьёзный ущерб гражданскому населению, чего мы не хотим делать. Принципиально. Несмотря на всё, что про нас говорят — на Украине, в Европе, придумывая нам всякие провокации типа Бучи, мы на самом деле не стремимся и не хотим наносить ущерб гражданскому населению. И поэтому мы стараемся его не наносить — в том числе, не уничтожая логистику, которая часто находится вблизи городов и посёлков, где живут люди. Многие железнодорожные станции и автомобильные пути проходят прямо через жилую зону. Более того, скажу из опыта своего общения с нашими бойцами на СВО - они стараются уберечь гражданское население от того ущерба, который наносит война. Это не всегда удается, но большинство наших солдат четко отделяют гражданское население от военнослужащих, которые против нас воюют. Это нас сильно отличает от украинской армииНу вот такая история. Ещё раз говорю — она непростая. Это мой ответ на этот вопрос. Но есть и другая точка зрения. Есть очень серьёзные эксперты, которые считают совершенно иначе. Они уверены, что нужно не обращать внимания на сопутствующие потери, потому что от поставок западных вооружений Украине российская армия получает очень серьёзный ущерб, в том числе и в живой силе. И мы должны этот ущерб минимизировать — в том числе уничтожая логистику, не считаясь с тем, кто при этом может пострадать. То есть, пока нет единства мнений по этому вопросу даже среди экспертов. Но я понимаю, что руководство нашей страны имеет чёткую и определённую позицию, которую я изложил выше. Хочешь задать свой вопрос? Пиши в наш бот: @RUkrainarubot

украина

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

украина, россия, сша, захар виноградов, украина.ру, сво, эксклюзив