Почему РФ не уничтожает логистику на Украине? Отвечает шеф-редактор издания Украина.ру Захар Виноградов - 27.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250527/pochemu-rf-ne-unichtozhaet-logistiku-na-ukraine-otvechaet-shef-redaktor-izdaniya-ukrainaru-zakhar-1063427277.html
Почему РФ не уничтожает логистику на Украине? Отвечает шеф-редактор издания Украина.ру Захар Виноградов
Почему РФ не уничтожает логистику на Украине? Отвечает шеф-редактор издания Украина.ру Захар Виноградов - 27.05.2025 Украина.ру
Почему РФ не уничтожает логистику на Украине? Отвечает шеф-редактор издания Украина.ру Захар Виноградов
Продолжаем отвечать на вопросы читателей. На вопрос, почему ВС РФ не уничтожает логистические пункты? Узловые ж/д станции, мосты и т.д., отвечает шеф-редактор издания Украина.ру Захар Виноградов
2025-05-27T10:09
2025-05-27T10:09
украина
россия
сша
захар виноградов
украина.ру
сво
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802818_0:48:900:554_1920x0_80_0_0_86970cd36f71bfca0506f39abb2f4165.jpg
Это сложный вопрос. Мы не бьём по логистическим узлам, станциям, мостам из гуманитарных соображений.Многие военные говорят, что часто вооружение прибывает на Украину под видом гуманитарной помощи. И технические средства наблюдения и разведки не позволяют точно определить: в этом, условно, поезде или автобусе, в машине скорой помощи — перевозят патроны, оружие или действительно гуманитарную помощь, гражданских людей. Не зная точно, не можем наносить удары. Конечно, мы можем нанести удар по логистике, станции, авто- или железнодорожному транспорту, а вдруг там вместо боеприпасов окажутся невиновные гражданские люди, которые при этом могут погибнуть или пострадать. Но наша задача — полностью прекратить поставки оружия и боеприпасов, военной техники на Украину, все равно сохраняется. Только мы ее осуществляем другими путями - через политическую и дипломатическую деятельность. Вот это мы сейчас пытаемся делать, нажимая на США - хотите мира, перестаньте поставлять на Украину оружие. Потому что все остальные способы либо нарушают наши гуманитарные принципы, либо мы можем действительно нанести серьёзный ущерб гражданскому населению, чего мы не хотим делать. Принципиально. Несмотря на всё, что про нас говорят — на Украине, в Европе, придумывая нам всякие провокации типа Бучи, мы на самом деле не стремимся и не хотим наносить ущерб гражданскому населению. И поэтому мы стараемся его не наносить — в том числе, не уничтожая логистику, которая часто находится вблизи городов и посёлков, где живут люди. Многие железнодорожные станции и автомобильные пути проходят прямо через жилую зону. Более того, скажу из опыта своего общения с нашими бойцами на СВО - они стараются уберечь гражданское население от того ущерба, который наносит война. Это не всегда удается, но большинство наших солдат четко отделяют гражданское население от военнослужащих, которые против нас воюют. Это нас сильно отличает от украинской армииНу вот такая история. Ещё раз говорю — она непростая. Это мой ответ на этот вопрос. Но есть и другая точка зрения. Есть очень серьёзные эксперты, которые считают совершенно иначе. Они уверены, что нужно не обращать внимания на сопутствующие потери, потому что от поставок западных вооружений Украине российская армия получает очень серьёзный ущерб, в том числе и в живой силе. И мы должны этот ущерб минимизировать — в том числе уничтожая логистику, не считаясь с тем, кто при этом может пострадать. То есть, пока нет единства мнений по этому вопросу даже среди экспертов. Но я понимаю, что руководство нашей страны имеет чёткую и определённую позицию, которую я изложил выше. Хочешь задать свой вопрос? Пиши в наш бот: @RUkrainarubot
украина
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/10/1038802818_161:0:900:554_1920x0_80_0_0_c27f4be7db72f8be31b903af94d060a2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, россия, сша, захар виноградов, украина.ру, сво, эксклюзив
Украина, Россия, США, Захар Виноградов, Украина.ру, СВО, Эксклюзив

Почему РФ не уничтожает логистику на Украине? Отвечает шеф-редактор издания Украина.ру Захар Виноградов

10:09 27.05.2025
 
© Украина.руЗахар Виноградов авторы
Захар Виноградов авторы - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Сергей Зуев
Все материалы
Продолжаем отвечать на вопросы читателей. На вопрос, почему ВС РФ не уничтожает логистические пункты? Узловые ж/д станции, мосты и т.д., отвечает шеф-редактор издания Украина.ру Захар Виноградов
Это сложный вопрос. Мы не бьём по логистическим узлам, станциям, мостам из гуманитарных соображений.
Многие военные говорят, что часто вооружение прибывает на Украину под видом гуманитарной помощи. И технические средства наблюдения и разведки не позволяют точно определить: в этом, условно, поезде или автобусе, в машине скорой помощи — перевозят патроны, оружие или действительно гуманитарную помощь, гражданских людей. Не зная точно, не можем наносить удары. Конечно, мы можем нанести удар по логистике, станции, авто- или железнодорожному транспорту, а вдруг там вместо боеприпасов окажутся невиновные гражданские люди, которые при этом могут погибнуть или пострадать.
Но наша задача — полностью прекратить поставки оружия и боеприпасов, военной техники на Украину, все равно сохраняется. Только мы ее осуществляем другими путями - через политическую и дипломатическую деятельность. Вот это мы сейчас пытаемся делать, нажимая на США - хотите мира, перестаньте поставлять на Украину оружие. Потому что все остальные способы либо нарушают наши гуманитарные принципы, либо мы можем действительно нанести серьёзный ущерб гражданскому населению, чего мы не хотим делать. Принципиально.
Несмотря на всё, что про нас говорят — на Украине, в Европе, придумывая нам всякие провокации типа Бучи, мы на самом деле не стремимся и не хотим наносить ущерб гражданскому населению. И поэтому мы стараемся его не наносить — в том числе, не уничтожая логистику, которая часто находится вблизи городов и посёлков, где живут люди. Многие железнодорожные станции и автомобильные пути проходят прямо через жилую зону.
Более того, скажу из опыта своего общения с нашими бойцами на СВО - они стараются уберечь гражданское население от того ущерба, который наносит война. Это не всегда удается, но большинство наших солдат четко отделяют гражданское население от военнослужащих, которые против нас воюют. Это нас сильно отличает от украинской армии
Ну вот такая история. Ещё раз говорю — она непростая. Это мой ответ на этот вопрос. Но есть и другая точка зрения. Есть очень серьёзные эксперты, которые считают совершенно иначе. Они уверены, что нужно не обращать внимания на сопутствующие потери, потому что от поставок западных вооружений Украине российская армия получает очень серьёзный ущерб, в том числе и в живой силе. И мы должны этот ущерб минимизировать — в том числе уничтожая логистику, не считаясь с тем, кто при этом может пострадать.
То есть, пока нет единства мнений по этому вопросу даже среди экспертов. Но я понимаю, что руководство нашей страны имеет чёткую и определённую позицию, которую я изложил выше.
Хочешь задать свой вопрос? Пиши в наш бот: @RUkrainarubot
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
УкраинаРоссияСШАЗахар ВиноградовУкраина.руСВОЭксклюзив
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:00Операция "Труба": эксперт объяснил, как подземные операции могут стать ключом к прорыву обороны ВСУ
20:45"Макрон! Ату, стоять, фу!" Политолог объяснил, почему глобалисты управляют Европой, как дрессировщики
20:30Михаил Звинчук: Украина может мобилизовать еще 2-3 миллиона человек, но качество армии падает
20:15"Охота на операторов": военный эксперт назвал дроны ВСУ главной проблемой российского наступления
20:00ВС РФ создают буферную зону в Сумской области, зачищая ВСУ в ключевых населенных пунктах — эксперт
19:53Аналитик Хавич: Польша останется соседом России, независимо от смены власти в Варшаве
19:45Политолог: Трамп не сможет напрямую повлиять на Киев, но контакты с ним важны для России
19:30Звинчук: Штурм Константиновки с юга может снизить давление на Часов Яр
19:15Андрей Фефелов: Евросоюз хочет продолжать свое существование за счет продолжения конфликта на Украине
19:05Россия, США и Китай должны "держать дистанцию" во избежание катастрофы — Фефелов
19:04Голубые укро-сосиски Стармера. Британский премьер спасает свой секс-имидж в войне
19:00Александр Котов: Чем больше Мерц намекает по поводу "Таурусов", тем жестче становится позиция РФ
18:15Рекордное продвижение ВС РФ, "дальнобойные" метания ФРГ. Итоги 27 мая
18:00Владимир Орлов: Гидре, которая бьет беспилотниками по России, пора рубить головы, а не щупальца
17:17Договор о космосе накроется "Золотым куполом". О чем Россия, Китай и КНДР предупреждают мир
17:10В отличие от России, Запад не выдержал проверки санкциями: между США и ЕС раскол из-за Украины
17:02Постоянные ночные удары "Геранями" приведут к психологическому слому врага
16:29Россия предупреждает: ответы на атаки Украины еще последуют
16:18Полковник Геннадий Алехин: Русские дроны в небе над Харьковом заставят ВСУ отступить из Волчанска
15:21Как сбываются предсказания. Станислав Лем и военная "эволюция вверх ногами"
Лента новостейМолния