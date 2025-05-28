"Украина начинает серьёзную подготовку к переговорам, а не просто её имитацию" – Джаралла - 28.05.2025 Украина.ру
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"Украина начинает серьёзную подготовку к переговорам, а не просто её имитацию" – Джаралла
"Украина начинает серьёзную подготовку к переговорам, а не просто её имитацию" – Джаралла - 28.05.2025 Украина.ру
"Украина начинает серьёзную подготовку к переговорам, а не просто её имитацию" – Джаралла
Последние изменения в составе украинской переговорной команды свидетельствуют о принципиально новом подходе Киева к диалогу с Москвой. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог Владимир Джаралла
2025-05-28T19:30
2025-05-28T19:30
новости
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Эксперт подробно проанализировал ситуацию, отметив, что нынешние кадровые перестановки кардинально отличаются от предыдущих формальных ротаций. Раньше наблюдались чисто косметические изменения, теперь же видим серьезную подготовку к substantive negotiations, пояснил Джаралла.Особое внимание аналитик уделил возможному "козлу отпущения" механизму в новой команде переговорщиков. По его словам, часть делегатов могут специально подбирать под возможное будущее "разочарование" в результатах переговоров внутри Украины. Это классическая политическая страховка, резюмировал собеседник издания.Полный текст Кирилла Морозова "Владимир Джаралла: В Европе у власти находятся ничтожества, которые ведут мир к серьёзной катастрофе" на сайте Украина.ру.О том, почему США не хотят быть посредниками или участниками в украинском конфликте — в материале "Даниил Безсонов: Россия возьмет под контроль почти все регионы Украины и вместе с США обезжирит Европу" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250528/tramp-vs-sanktsii-respublikantsy-schitayut-dengi-i-otkazyvayutsya-morozit-ushi-nazlo-rossii--1063454852.html
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новости, украина, сша, киев, владимир джаралла, украина.ру, стамбул, переговоры, новости переговоров, переговоры по украине 2025, новости о переговорах россии и украины
Новости, Украина, США, Киев, Владимир Джаралла, Украина.ру, Стамбул, переговоры, новости переговоров, переговоры по Украине 2025, новости о переговорах России и Украины

"Украина начинает серьёзную подготовку к переговорам, а не просто её имитацию" – Джаралла

19:30 28.05.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Стамбуле
Переговоры России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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Последние изменения в составе украинской переговорной команды свидетельствуют о принципиально новом подходе Киева к диалогу с Москвой. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог Владимир Джаралла
Эксперт подробно проанализировал ситуацию, отметив, что нынешние кадровые перестановки кардинально отличаются от предыдущих формальных ротаций.
Раньше наблюдались чисто косметические изменения, теперь же видим серьезную подготовку к substantive negotiations, пояснил Джаралла.
"Только о том, что Украина начинает серьёзную подготовку к переговорам, а не просто её имитацию, как это было в Стамбуле", - подчеркнул политолог, напомнив о ключевых различиях между текущим процессом и предыдущими раундами.
Особое внимание аналитик уделил возможному "козлу отпущения" механизму в новой команде переговорщиков.
По его словам, часть делегатов могут специально подбирать под возможное будущее "разочарование" в результатах переговоров внутри Украины. Это классическая политическая страховка, резюмировал собеседник издания.
Полный текст Кирилла Морозова "Владимир Джаралла: В Европе у власти находятся ничтожества, которые ведут мир к серьёзной катастрофе" на сайте Украина.ру.
О том, почему США не хотят быть посредниками или участниками в украинском конфликте — в материале "Даниил Безсонов: Россия возьмет под контроль почти все регионы Украины и вместе с США обезжирит Европу" на сайте Украина.ру.
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