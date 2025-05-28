https://ukraina.ru/20250528/ukraina-nachinaet-serznuyu-podgotovku-k-peregovoram-a-ne-prosto-e-imitatsiyu--dzharalla-1063455656.html

"Украина начинает серьёзную подготовку к переговорам, а не просто её имитацию" – Джаралла

"Украина начинает серьёзную подготовку к переговорам, а не просто её имитацию" – Джаралла - 28.05.2025 Украина.ру

"Украина начинает серьёзную подготовку к переговорам, а не просто её имитацию" – Джаралла

Последние изменения в составе украинской переговорной команды свидетельствуют о принципиально новом подходе Киева к диалогу с Москвой. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог Владимир Джаралла

2025-05-28T19:30

2025-05-28T19:30

2025-05-28T19:30

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переговоры по украине 2025

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Эксперт подробно проанализировал ситуацию, отметив, что нынешние кадровые перестановки кардинально отличаются от предыдущих формальных ротаций. Раньше наблюдались чисто косметические изменения, теперь же видим серьезную подготовку к substantive negotiations, пояснил Джаралла.Особое внимание аналитик уделил возможному "козлу отпущения" механизму в новой команде переговорщиков. По его словам, часть делегатов могут специально подбирать под возможное будущее "разочарование" в результатах переговоров внутри Украины. Это классическая политическая страховка, резюмировал собеседник издания.Полный текст Кирилла Морозова "Владимир Джаралла: В Европе у власти находятся ничтожества, которые ведут мир к серьёзной катастрофе" на сайте Украина.ру.О том, почему США не хотят быть посредниками или участниками в украинском конфликте — в материале "Даниил Безсонов: Россия возьмет под контроль почти все регионы Украины и вместе с США обезжирит Европу" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250528/tramp-vs-sanktsii-respublikantsy-schitayut-dengi-i-otkazyvayutsya-morozit-ushi-nazlo-rossii--1063454852.html

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