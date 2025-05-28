https://ukraina.ru/20250528/polsha-v-yarosti-khavich-raskryl-pochemu-varshava-panicheski-boitsya-peregovorov-rossii-i-zapada-1063448595.html

Польша в ярости: Хавич раскрыл, почему Варшава панически боится переговоров России и Запада

Польша в ярости: Хавич раскрыл, почему Варшава панически боится переговоров России и Запада - 28.05.2025 Украина.ру

Польша в ярости: Хавич раскрыл, почему Варшава панически боится переговоров России и Запада

Польские политические силы категорически отвергают возможность мирных переговоров между Россией и Западом. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политический аналитик, руководитель Института Западно-Украинских исследований Олег Хавич

2025-05-28T03:15

2025-05-28T03:15

2025-05-28T03:15

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"И 'Гражданская платформа', и 'Пис' выступают за срыв переговоров и военную победу Запада над Россией. Эти люди прекрасно понимают, что киевский режим – это прокси Запада", — заявил эксперт.По словам Хавича, польские политические элиты рассматривают продолжение конфликта как способ укрепления своих позиций в структурах ЕС и НАТО. Аналитик отмечает, что такая позиция позволяет Варшаве претендовать на лидерство среди наиболее радикальных антироссийских сил в Европе.Хавич также обращает внимание на то, что при этом официальные лица в Польше избегают публичных заявлений о реальных целях своей политики в отношении Украины.По мнению эксперта, подобная двойственность объясняется нежеланием признавать, что польские интересы в этом конфликте расходятся с ожиданиями большинства граждан страны.Полный тест материала Анны Черкасовой "Олег Хавич о том, почему России выгодно, чтобы президентом Польши стал русофоб Навроцкий" на сайте Украина.ру.Также на тему провокаций Запада: "Паника в Сувалкском коридоре. В ожидании России" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250519/tomash-matseychuk-na-prezidentskikh-vyborakh-v-polshe-golosa-razdelilis-popolam-no-rossii-eto-ne-1063247439.html

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