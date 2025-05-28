Польша в ярости: Хавич раскрыл, почему Варшава панически боится переговоров России и Запада - 28.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250528/polsha-v-yarosti-khavich-raskryl-pochemu-varshava-panicheski-boitsya-peregovorov-rossii-i-zapada-1063448595.html
Польша в ярости: Хавич раскрыл, почему Варшава панически боится переговоров России и Запада
Польша в ярости: Хавич раскрыл, почему Варшава панически боится переговоров России и Запада - 28.05.2025 Украина.ру
Польша в ярости: Хавич раскрыл, почему Варшава панически боится переговоров России и Запада
Польские политические силы категорически отвергают возможность мирных переговоров между Россией и Западом. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политический аналитик, руководитель Института Западно-Украинских исследований Олег Хавич
2025-05-28T03:15
2025-05-28T03:15
новости
дипломатия
россия
запад
польша
олег хавич
украина.ру
ес
нато
война
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103263/88/1032638843_0:162:3068:1888_1920x0_80_0_0_7c3a57375856b79010ce7baf0ed573a7.jpg
"И 'Гражданская платформа', и 'Пис' выступают за срыв переговоров и военную победу Запада над Россией. Эти люди прекрасно понимают, что киевский режим – это прокси Запада", — заявил эксперт.По словам Хавича, польские политические элиты рассматривают продолжение конфликта как способ укрепления своих позиций в структурах ЕС и НАТО. Аналитик отмечает, что такая позиция позволяет Варшаве претендовать на лидерство среди наиболее радикальных антироссийских сил в Европе.Хавич также обращает внимание на то, что при этом официальные лица в Польше избегают публичных заявлений о реальных целях своей политики в отношении Украины.По мнению эксперта, подобная двойственность объясняется нежеланием признавать, что польские интересы в этом конфликте расходятся с ожиданиями большинства граждан страны.Полный тест материала Анны Черкасовой "Олег Хавич о том, почему России выгодно, чтобы президентом Польши стал русофоб Навроцкий" на сайте Украина.ру.Также на тему провокаций Запада: "Паника в Сувалкском коридоре. В ожидании России" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250519/tomash-matseychuk-na-prezidentskikh-vyborakh-v-polshe-golosa-razdelilis-popolam-no-rossii-eto-ne-1063247439.html
россия
запад
польша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103263/88/1032638843_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_774a846d17ee37cf408c89d8d33aef9a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, дипломатия, россия, запад, польша, олег хавич, украина.ру, ес, нато, война, переговоры, киевский режим
Новости, дипломатия, Россия, Запад, Польша, Олег Хавич, Украина.ру, ЕС, НАТО, война, переговоры, киевский режим

Польша в ярости: Хавич раскрыл, почему Варшава панически боится переговоров России и Запада

03:15 28.05.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанк"Марш независимости" в Варшаве
Марш независимости в Варшаве - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Польские политические силы категорически отвергают возможность мирных переговоров между Россией и Западом. Об этом в интервью изданию Украина.ру заявил политический аналитик, руководитель Института Западно-Украинских исследований Олег Хавич
"И 'Гражданская платформа', и 'Пис' выступают за срыв переговоров и военную победу Запада над Россией. Эти люди прекрасно понимают, что киевский режим – это прокси Запада", — заявил эксперт.
По словам Хавича, польские политические элиты рассматривают продолжение конфликта как способ укрепления своих позиций в структурах ЕС и НАТО. Аналитик отмечает, что такая позиция позволяет Варшаве претендовать на лидерство среди наиболее радикальных антироссийских сил в Европе.
Хавич также обращает внимание на то, что при этом официальные лица в Польше избегают публичных заявлений о реальных целях своей политики в отношении Украины.
По мнению эксперта, подобная двойственность объясняется нежеланием признавать, что польские интересы в этом конфликте расходятся с ожиданиями большинства граждан страны.
Полный тест материала Анны Черкасовой "Олег Хавич о том, почему России выгодно, чтобы президентом Польши стал русофоб Навроцкий" на сайте Украина.ру.
Также на тему провокаций Запада: "Паника в Сувалкском коридоре. В ожидании России" на сайте Украина.ру.
Томаш Мацейчук интервью
19 мая, 18:52
Томаш Мацейчук: На президентских выборах в Польше голоса разделились пополам, но России это не поможетПольский журналист Томаш Мацейчук прокомментировал изданию Украина.ру итоги первого тура президентских выборов в Польше, которые состоялись в это воскресенье
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостидипломатияРоссияЗападПольшаОлег ХавичУкраина.руЕСНАТОвойнапереговорыкиевский режим
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:27Пытается достучаться до Трампа и изобличает Зеленского. Чем занимается украинский олигарх Вадим Новинский
18:04Бундестаг раскрыл, куда направит выделенные Украине 5 миллиардов евро
17:55Павел Леонов о том, что военное дело - искусство, поэтому наша задача "передумать противника"
17:42Кто готов к ядерному ответу? Ищенко о бессмысленности дуэлей на "Сарматах" и их возможном результате
17:06Майор Алексей Рамм: Россия создает условия для наступления на Запорожье из района трехграничья
16:52Мерц нарядил Зеленского в бронепиджак. Берлин запускает новую программу милитаризации Украины
15:59Хватит ли в России психиатров, чтобы вылечить общество на Украине и в чём его проблема — Гаспарян
15:52Зеленский сходил на "свидание" с Мерцем, но "букет" Taurus не получил
15:19Встреча Путина и Зеленского, меморандум по Украине и новый раунд переговоров: главные заявления Пескова
15:16США предупреждают: Израиль собрался бомбить Иран
15:15"Визионер Путин задумал покорить Украину, он прёт как танк и не отступит". Эксперты о летней кампании
15:09"Попроси политическое убежище в России": американка обратилась к своему племяннику из ВСУ
14:53Обгоревший жетон: в зоне СВО нашли "паспорт" польской наемницы
14:30Решит ли Запад проблему с кризисом в ВСУ и какой может быть буферная зона для России — Стариков
13:26Шахтеры и роботы. Как из разрухи и разорения извлечь Донбассу прибыль
13:00Зеленский угрожает Курской области, Медведев дает отпор США. Главное на 13:00
12:43ВС РФ освободили два населенных пункта. Что еще происходит на фронте
12:26Сообразить на троих. Возможный план Трампа в отношении России и Китая
11:51Подножка Европе: NYT сообщило, что Трамп планирует поделить мир с Путиным и Си
11:25Трамп vs санкции: республиканцы считают деньги и отказываются "морозить уши назло России"
Лента новостейМолния