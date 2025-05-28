"G7 изображает силу, но их угрозы уже не работают" – политолог о беспомощности новых санкционных риторик - 28.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250528/g7-izobrazhaet-silu-no-ikh-ugrozy-uzhe-ne-rabotayut--politolog-o-bespomoschnosti-novykh-sanktsionnykh-1063456287.html
"G7 изображает силу, но их угрозы уже не работают" – политолог о беспомощности новых санкционных риторик
"G7 изображает силу, но их угрозы уже не работают" – политолог о беспомощности новых санкционных риторик - 28.05.2025 Украина.ру
"G7 изображает силу, но их угрозы уже не работают" – политолог о беспомощности новых санкционных риторик
Последние заявления "Большой семерки" о готовности ввести новые санкционные пакеты против России демонстрируют полное истощение давления Запада. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог Владимир Джаралла
2025-05-28T19:45
2025-05-28T19:45
новости
россия
запад
сша
владимир джаралла
ес
брюссель
ссср
g7
большая семерка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/08/1058742187_0:68:1082:677_1920x0_80_0_0_f607740b5a4207e5acf54763afac21be.jpg
Эксперт проанализировал эволюцию санкционной политики Запада, отметив ее постепенную девальвацию. Первые пакеты 2014 года действительно создавали проблемы, сейчас же это чисто медийный шум, считает политолог. Он особо подчеркнул, что ЕС сейчас поглощен внутренними кризисами, включая раскол из-за Венгрии и катастрофический миграционный коллапс.В завершении анализа эксперт провел историческую параллель: Брюссель все чаще применяет жесткие методы против несогласных стран, повторяя роковые ошибки позднего СССР. Это путь к системному кризису, резюмировал собеседник издания.Полный текст Кирилла Морозова "Владимир Джаралла: В Европе у власти находятся ничтожества, которые ведут мир к серьёзной катастрофе" на сайте Украина.ру.О том, почему США не хотят быть посредниками или участниками в украинском конфликте — в материале "Даниил Безсонов: Россия возьмет под контроль почти все регионы Украины и вместе с США обезжирит Европу" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250528/larisa-shesler-o-tom-kak-rf-protivostoit-tem-kto-ne-khochet-svyazyvat-svoyu-zhizn-s-rossiey-1063450148.html
россия
запад
сша
брюссель
ссср
венгрия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/08/1058742187_53:0:1016:722_1920x0_80_0_0_e3722952cbc1b41ba5da70cfb2e14f69.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, запад, сша, владимир джаралла, ес, брюссель, ссср, g7, большая семерка, кризис, венгрия, раскол
Новости, Россия, Запад, США, Владимир Джаралла, ЕС, Брюссель, СССР, G7, большая семерка, кризис, Венгрия, раскол

"G7 изображает силу, но их угрозы уже не работают" – политолог о беспомощности новых санкционных риторик

19:45 28.05.2025
 
Фото: Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики"
Фото: Национальный исследовательский университет Высшая школа экономики
Читать в
ДзенTelegram
Последние заявления "Большой семерки" о готовности ввести новые санкционные пакеты против России демонстрируют полное истощение давления Запада. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог Владимир Джаралла
Эксперт проанализировал эволюцию санкционной политики Запада, отметив ее постепенную девальвацию. Первые пакеты 2014 года действительно создавали проблемы, сейчас же это чисто медийный шум, считает политолог.
Он особо подчеркнул, что ЕС сейчас поглощен внутренними кризисами, включая раскол из-за Венгрии и катастрофический миграционный коллапс.
"Для них заявление G7 — это не что иное, как попытка изобразить из себя очень сильных и грозить. Но для нас это было ожидаемо", - заявил Джаралла, напомнив о полной предсказуемости таких шагов.
В завершении анализа эксперт провел историческую параллель: Брюссель все чаще применяет жесткие методы против несогласных стран, повторяя роковые ошибки позднего СССР. Это путь к системному кризису, резюмировал собеседник издания.
Полный текст Кирилла Морозова "Владимир Джаралла: В Европе у власти находятся ничтожества, которые ведут мир к серьёзной катастрофе" на сайте Украина.ру.
О том, почему США не хотят быть посредниками или участниками в украинском конфликте — в материале "Даниил Безсонов: Россия возьмет под контроль почти все регионы Украины и вместе с США обезжирит Европу" на сайте Украина.ру.
Лариса Шеслер интервью - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
Вчера, 04:10
Лариса Шеслер о том, как РФ противостоит тем, кто не хочет связывать свою жизнь с РоссиейВ конце прошлой недели президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает жителям Херсона и Херсонской области продавать жильё, приобретённое по программе государственных жилищных сертификатов в первые 5 лет.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияЗападСШАВладимир ДжараллаЕСБрюссельСССРG7большая семеркакризисВенгрияраскол
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:02Мастер-класс между раундами переговоров
10:01Время и место: Лавров озвучил новости о переговорах
09:43Угрозы семье Мединского, меморандум и переговоры. Главное на утро 29 мая
08:00Гибель Византии и "Ротшильды" XV века
07:00Сделка с Трампом и услуга Турции. Дмитрий Выдрин о том, как РФ закончить войну на Украине за пару месяцев
06:10Михаил Мягков: Сейчас Россия делает все, чтобы летом устроить ВСУ аналог Белорусской операции 1944 года
06:00Артиллерийский ад под Волчанском: Алехин раскрыл, как ГВ "Север" сжимает смертельное кольцо вокруг ВСУ
05:45Кошмар для ВСУ под Харьковом: военный эксперт раскрыл, как российские FPV-дроны меняют правила боя
05:30Ловушка для ВСУ: эксперт рассказал, как группировка "Север" режет логистику врага под Волчанском
05:15"Дроны будут ползать, прыгать и зарываться в землю": Роман Ковригин рассказал о конце эры РЭБ
05:07"Убийства в ТЦК — не исключение, а система". Как проходит "бусификация" в Харькове
05:00Сенсационный рекорд "Герани": Алехин раскрыл, как российские дроны выводят из строя украинскую ПВО
04:50Майкл Бом: Трамп не верит в успешность переговоров РФ и Украины, но "золотая лихорадка" не дает ему покоя
04:49Переменные восстановления: почему мирная жизнь в Новороссию возвращается с разной скоростью
04:35"Зеленский готов убить вас всех". Украинские эксперты и политики теряют всякую надежду
04:30Российские FPV-дроны над Харьковом: Алехин рассказал, как ВСУ теряют тыловую безопасность
04:25Западные лидеры пугают Европу русскими, а воюют до последнего украинца. Украина в международном контексте
04:15"Гермес", "Пеппа", "Кузнечик": эксперт о том, почему российские системы управления БПЛА лучше западных
04:00"Перед нами разыгрывается ситуация позднего СССР" – политолог о мрачном будущем Евросоюза
03:30"Вместе мы бы сделали быстрее": эксперт о достижениях России в электронике и сотрудничестве с Китаем
Лента новостейМолния