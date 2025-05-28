https://ukraina.ru/20250528/g7-izobrazhaet-silu-no-ikh-ugrozy-uzhe-ne-rabotayut--politolog-o-bespomoschnosti-novykh-sanktsionnykh-1063456287.html
"G7 изображает силу, но их угрозы уже не работают" – политолог о беспомощности новых санкционных риторик
"G7 изображает силу, но их угрозы уже не работают" – политолог о беспомощности новых санкционных риторик - 28.05.2025 Украина.ру
"G7 изображает силу, но их угрозы уже не работают" – политолог о беспомощности новых санкционных риторик
Последние заявления "Большой семерки" о готовности ввести новые санкционные пакеты против России демонстрируют полное истощение давления Запада. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог Владимир Джаралла
2025-05-28T19:45
2025-05-28T19:45
2025-05-28T19:45
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Эксперт проанализировал эволюцию санкционной политики Запада, отметив ее постепенную девальвацию. Первые пакеты 2014 года действительно создавали проблемы, сейчас же это чисто медийный шум, считает политолог. Он особо подчеркнул, что ЕС сейчас поглощен внутренними кризисами, включая раскол из-за Венгрии и катастрофический миграционный коллапс.В завершении анализа эксперт провел историческую параллель: Брюссель все чаще применяет жесткие методы против несогласных стран, повторяя роковые ошибки позднего СССР. Это путь к системному кризису, резюмировал собеседник издания.Полный текст Кирилла Морозова "Владимир Джаралла: В Европе у власти находятся ничтожества, которые ведут мир к серьёзной катастрофе" на сайте Украина.ру.О том, почему США не хотят быть посредниками или участниками в украинском конфликте — в материале "Даниил Безсонов: Россия возьмет под контроль почти все регионы Украины и вместе с США обезжирит Европу" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250528/larisa-shesler-o-tom-kak-rf-protivostoit-tem-kto-ne-khochet-svyazyvat-svoyu-zhizn-s-rossiey-1063450148.html
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Новости, Россия, Запад, США, Владимир Джаралла, ЕС, Брюссель, СССР, G7, большая семерка, кризис, Венгрия, раскол
"G7 изображает силу, но их угрозы уже не работают" – политолог о беспомощности новых санкционных риторик
Последние заявления "Большой семерки" о готовности ввести новые санкционные пакеты против России демонстрируют полное истощение давления Запада. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился политолог Владимир Джаралла