"G7 изображает силу, но их угрозы уже не работают" – политолог о беспомощности новых санкционных риторик

Лариса Шеслер о том, как РФ противостоит тем, кто не хочет связывать свою жизнь с Россией

В конце прошлой недели президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает жителям Херсона и Херсонской области продавать жильё, приобретённое по программе государственных жилищных сертификатов в первые 5 лет.