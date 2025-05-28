Двойственная стратегия: Перенджиев раскрыл, как удары ВС РФ зародили борьбу внутри Запада
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Сейчас внутри коллективного Запада идет борьба между теми, кто выступает за наращивание военной помощи Украине и теми, кто выступает за ее сворачивание. Однако раскололся Запад не потому, что стал добрее и умнее, а потому, что встал финансово-денежный вопрос
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.
По его словам, финансово-денежный вопрос встал именно потому, что российские войска стали бить по контейнерам в порту Одессы. Когда ВС РФ наносят такие удары, обнуляются доходы не только тех, кто производит оружие, но и тех, кто наживается на его поставках, отметил собеседник издания.
“То есть именно из-за этого на Западе появляются политики, которые говорят: "Мы-то готовы поставлять оружие Украине, но поставки-то обнуляются, и мы прогораем в деньгах. Может, имеет смысл поставлять оружие в страны с более спокойной обстановкой?", — считает Перенджиев.
Он также подчеркнул, что президент США Дональд Трамп и его администрация сейчас мечутся в раздумьях, какую позицию занять. Американский лидер, заявил политолог, не понимает, кого поддержать: ястребов или скептиков. Тем более, на него давят лоббисты и той, и другой стороны.
“Он уже сам не понимает, что ему делать, поэтому выступает за переговоры между Россией и Украиной. Россия говорит: "Мы не против переговоров. Сейчас готовим проект меморандума. Киев тоже его готовит. А пока меморандумы готовятся, мы будем уничтожать западное оружие на Украине и продвигаться дальше”, — заключил Перенджиев.
Подробнее о ситуации, которая развернулась сейчас на международной арене, — в публикации "Международный реванш", меморандум по Украине, оправдания Мерца и провокации Киева. Главное на 13:00.
Полный текст интервью Александра Перенджиева: Удары ВС РФ по контейнерам в порту Одессы раскололи Запад по украинскому вопросу читайте на сайте Украина.ру.
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