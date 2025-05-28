Двойственная стратегия: Перенджиев раскрыл, как удары ВС РФ зародили борьбу внутри Запада - 28.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250528/dvoystvennaya-strategiya-perendzhiev-raskryl-kak-udary-vs-rf-zarodili-borbu-vnutri-zapada-1063442677.html
Двойственная стратегия: Перенджиев раскрыл, как удары ВС РФ зародили борьбу внутри Запада
Двойственная стратегия: Перенджиев раскрыл, как удары ВС РФ зародили борьбу внутри Запада - 28.05.2025 Украина.ру
Двойственная стратегия: Перенджиев раскрыл, как удары ВС РФ зародили борьбу внутри Запада
Сейчас внутри коллективного Запада идет борьба между теми, кто выступает за наращивание военной помощи Украине и теми, кто выступает за ее сворачивание. Однако раскололся Запад не потому, что стал добрее и умнее, а потому, что встал финансово-денежный вопрос
2025-05-28T05:30
2025-05-28T05:30
новости
россия
запад
украина
дональд трамп
фридрих мерц
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/15/1063288313_0:207:2904:1841_1920x0_80_0_0_fea9de671a640fecdc0b43a1e71961a1.jpg
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.По его словам, финансово-денежный вопрос встал именно потому, что российские войска стали бить по контейнерам в порту Одессы. Когда ВС РФ наносят такие удары, обнуляются доходы не только тех, кто производит оружие, но и тех, кто наживается на его поставках, отметил собеседник издания.Он также подчеркнул, что президент США Дональд Трамп и его администрация сейчас мечутся в раздумьях, какую позицию занять. Американский лидер, заявил политолог, не понимает, кого поддержать: ястребов или скептиков. Тем более, на него давят лоббисты и той, и другой стороны.“Он уже сам не понимает, что ему делать, поэтому выступает за переговоры между Россией и Украиной. Россия говорит: "Мы не против переговоров. Сейчас готовим проект меморандума. Киев тоже его готовит. А пока меморандумы готовятся, мы будем уничтожать западное оружие на Украине и продвигаться дальше”, — заключил Перенджиев.Подробнее о ситуации, которая развернулась сейчас на международной арене, — в публикации "Международный реванш", меморандум по Украине, оправдания Мерца и провокации Киева. Главное на 13:00.Полный текст интервью Александра Перенджиева: Удары ВС РФ по контейнерам в порту Одессы раскололи Запад по украинскому вопросу читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250527/dalnoboynye-rakety-dlya-ukrainy-sprovotsirovali-politicheskuyu-voynu-v-germanii-1063433159.html
россия
запад
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/15/1063288313_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_21c634412d353a629541d902d4325102.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, запад, украина, дональд трамп, фридрих мерц, вс рф
Новости, Россия, Запад, Украина, Дональд Трамп, Фридрих Мерц, ВС РФ

Двойственная стратегия: Перенджиев раскрыл, как удары ВС РФ зародили борьбу внутри Запада

05:30 28.05.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа расчета САУ 2С7М Малка группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Сейчас внутри коллективного Запада идет борьба между теми, кто выступает за наращивание военной помощи Украине и теми, кто выступает за ее сворачивание. Однако раскололся Запад не потому, что стал добрее и умнее, а потому, что встал финансово-денежный вопрос
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.
По его словам, финансово-денежный вопрос встал именно потому, что российские войска стали бить по контейнерам в порту Одессы. Когда ВС РФ наносят такие удары, обнуляются доходы не только тех, кто производит оружие, но и тех, кто наживается на его поставках, отметил собеседник издания.
“То есть именно из-за этого на Западе появляются политики, которые говорят: "Мы-то готовы поставлять оружие Украине, но поставки-то обнуляются, и мы прогораем в деньгах. Может, имеет смысл поставлять оружие в страны с более спокойной обстановкой?", — считает Перенджиев.
Он также подчеркнул, что президент США Дональд Трамп и его администрация сейчас мечутся в раздумьях, какую позицию занять. Американский лидер, заявил политолог, не понимает, кого поддержать: ястребов или скептиков. Тем более, на него давят лоббисты и той, и другой стороны.
“Он уже сам не понимает, что ему делать, поэтому выступает за переговоры между Россией и Украиной. Россия говорит: "Мы не против переговоров. Сейчас готовим проект меморандума. Киев тоже его готовит. А пока меморандумы готовятся, мы будем уничтожать западное оружие на Украине и продвигаться дальше”, — заключил Перенджиев.
Подробнее о ситуации, которая развернулась сейчас на международной арене, — в публикации "Международный реванш", меморандум по Украине, оправдания Мерца и провокации Киева. Главное на 13:00.
- РИА Новости, 1920, 27.05.2025
Вчера, 14:08
Дальнобойные ракеты для Украины спровоцировали политическую войну в ГерманииНа фоне предстоящего визита просроченного Зеленского, который прибудет в среду в Берлин, в новой правящей коалиции Германии разгорелась перепалка по поводу поставок дальнобойных ракет Taurus для Украины.
Полный текст интервью Александра Перенджиева: Удары ВС РФ по контейнерам в порту Одессы раскололи Запад по украинскому вопросу читайте на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияЗападУкраинаДональд ТрампФридрих МерцВС РФ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:04Бундестаг раскрыл, куда направит выделенные Украине 5 миллиардов евро
17:55Павел Леонов о том, что военное дело - искусство, поэтому наша задача "передумать противника"
17:42Кто готов к ядерному ответу? Ищенко о бессмысленности дуэлей на "Сарматах" и их возможном результате
17:06Майор Алексей Рамм: Россия создает условия для наступления на Запорожье из района трехграничья
16:52Мерц нарядил Зеленского в бронепиджак. Берлин запускает новую программу милитаризации Украины
15:59Хватит ли в России психиатров, чтобы вылечить общество на Украине и в чём его проблема — Гаспарян
15:52Зеленский сходил на "свидание" с Мерцем, но "букет" Taurus не получил
15:19Встреча Путина и Зеленского, меморандум по Украине и новый раунд переговоров: главные заявления Пескова
15:16США предупреждают: Израиль собрался бомбить Иран
15:15"Визионер Путин задумал покорить Украину, он прёт как танк и не отступит". Эксперты о летней кампании
15:09"Попроси политическое убежище в России": американка обратилась к своему племяннику из ВСУ
14:53Обгоревший жетон: в зоне СВО нашли "паспорт" польской наемницы
14:30Решит ли Запад проблему с кризисом в ВСУ и какой может быть буферная зона для России — Стариков
13:26Шахтеры и роботы. Как из разрухи и разорения извлечь Донбассу прибыль
13:00Зеленский угрожает Курской области, Медведев дает отпор США. Главное на 13:00
12:43ВС РФ освободили два населенных пункта. Что еще происходит на фронте
12:26Сообразить на троих. Возможный план Трампа в отношении России и Китая
11:51Подножка Европе: NYT сообщило, что Трамп планирует поделить мир с Путиным и Си
11:25Трамп vs санкции: республиканцы считают деньги и отказываются "морозить уши назло России"
11:10Это мало что значит: Рада отреагировала на решение Запада по дальнобойным ракетам для Украины
Лента новостейМолния