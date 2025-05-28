https://ukraina.ru/20250528/dvoystvennaya-strategiya-perendzhiev-raskryl-kak-udary-vs-rf-zarodili-borbu-vnutri-zapada-1063442677.html

Двойственная стратегия: Перенджиев раскрыл, как удары ВС РФ зародили борьбу внутри Запада

Двойственная стратегия: Перенджиев раскрыл, как удары ВС РФ зародили борьбу внутри Запада - 28.05.2025 Украина.ру

Двойственная стратегия: Перенджиев раскрыл, как удары ВС РФ зародили борьбу внутри Запада

Сейчас внутри коллективного Запада идет борьба между теми, кто выступает за наращивание военной помощи Украине и теми, кто выступает за ее сворачивание. Однако раскололся Запад не потому, что стал добрее и умнее, а потому, что встал финансово-денежный вопрос

2025-05-28T05:30

2025-05-28T05:30

2025-05-28T05:30

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев.По его словам, финансово-денежный вопрос встал именно потому, что российские войска стали бить по контейнерам в порту Одессы. Когда ВС РФ наносят такие удары, обнуляются доходы не только тех, кто производит оружие, но и тех, кто наживается на его поставках, отметил собеседник издания.Он также подчеркнул, что президент США Дональд Трамп и его администрация сейчас мечутся в раздумьях, какую позицию занять. Американский лидер, заявил политолог, не понимает, кого поддержать: ястребов или скептиков. Тем более, на него давят лоббисты и той, и другой стороны.“Он уже сам не понимает, что ему делать, поэтому выступает за переговоры между Россией и Украиной. Россия говорит: "Мы не против переговоров. Сейчас готовим проект меморандума. Киев тоже его готовит. А пока меморандумы готовятся, мы будем уничтожать западное оружие на Украине и продвигаться дальше”, — заключил Перенджиев.Подробнее о ситуации, которая развернулась сейчас на международной арене, — в публикации "Международный реванш", меморандум по Украине, оправдания Мерца и провокации Киева. Главное на 13:00.Полный текст интервью Александра Перенджиева: Удары ВС РФ по контейнерам в порту Одессы раскололи Запад по украинскому вопросу читайте на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250527/dalnoboynye-rakety-dlya-ukrainy-sprovotsirovali-politicheskuyu-voynu-v-germanii-1063433159.html

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