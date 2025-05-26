Пенсионера, над которым издевались вэсэушники, нашли убитым - 26.05.2025 Украина.ру
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Пенсионера, над которым издевались вэсэушники, нашли убитым
Пенсионера, над которым издевались вэсэушники, нашли убитым - 26.05.2025 Украина.ру
Пенсионера, над которым издевались вэсэушники, нашли убитым
Тело пожилого мужчины Александра Гусарова, издевательства над которым боевики ВСУ сняли во время своего вторжения в Курскую область, нашли в пригороде Суджи Гоголевке. Об этом 26 мая сообщил телеграм-канал Mash
2025-05-26T13:10
2025-05-26T15:03
новости
курская область
русское поречное
селидово
вооруженные силы украины
украина.ру
издевательства
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"Дедушку, над которым издевались всушники в Курской области, расстреляли. Он считался пропавшим без вести с августа прошлого года. Всё это время близкие надеялись, что дедушка смог спастись. Выяснилось, что его убили украинские военные в Гоголевке. Дочка Александра Гусарова рассказала Mash, что узнала о смерти отца от наших бойцов, которые зачищали Гоголевку от вэсэушников в пригороде Суджи. Всех выживших тогда эвакуировали из села, Александра Степановича среди них не было. Тело нашли только в апреле и передали дочери. Она опознала папу, 1 мая мужчину кремировали", - говорится в сообщении канала.В августе прошлого года в сеть попало видео с названием "Не переживайте, русиш швайне не дошёл до своей водки". На кадрах были запечатлены издевательства украинских военных над 74-летним местным жителем Александром Гусаровым.По информации СМИ, он искал бойцов ВС РФ, но столкнулся с двумя украинскими боевиками, переодетыми в форму солдат-нацистов. Один из них - 38-летний житель города Городенка Ивано-Франковской области Василий Данилюк кричал пенсионеру за кадром: "Эй, русский Иван! Как жизнь, русский Иван? Иди пей водка!". Информации о ликвидации нациста в прессе с тех пор не появлялось.И это - лишь одно из огромного числа преступлений, совершенных боевиками ВСУ на русской земле, вот лишь некоторые примеры их зверств:"Чтобы поиздеваться": боевик ВСУ раскрыл ужасные подробности расправы над жителями в Русском ПоречномМинировали колодцы и скидывали взрывчатку с дронов: жители Курской области и Курахово о зверствах ВСУВ Селидово украинские военные застрелили мужчину, который за секунду до этого помог имДети в заложниках, взрослые трудятся, как рабы. Алёхин о пропавших курянах и их поискеПленный признался в расстреле не говорящих по-украински жителей Курской областиРешили отпраздновать: пленный рассказал, как ВСУ "отмечали" убийства мирных жителей в Русском ПоречномВэсэушники расправились с семьей из Селидово, месяц готовившей им едуО том, почему коллективный Запад, пропагандирующий демократию и права человека молчит об этом, рассказал автор издания Украина.ру Павел Котов в материале Избирательный гуманизм. Почему международные организации молчат о зверствах ВСУ.
курская область
русское поречное
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, курская область, русское поречное, селидово, вооруженные силы украины, украина.ру, издевательства
Новости, Курская область, Русское Поречное, Селидово, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, издевательства

Пенсионера, над которым издевались вэсэушники, нашли убитым

13:10 26.05.2025 (обновлено: 15:03 26.05.2025)
 
© скриншот видео
© скриншот видео
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Тело пожилого мужчины Александра Гусарова, издевательства над которым боевики ВСУ сняли во время своего вторжения в Курскую область, нашли в пригороде Суджи Гоголевке. Об этом 26 мая сообщил телеграм-канал Mash
"Дедушку, над которым издевались всушники в Курской области, расстреляли. Он считался пропавшим без вести с августа прошлого года. Всё это время близкие надеялись, что дедушка смог спастись. Выяснилось, что его убили украинские военные в Гоголевке. Дочка Александра Гусарова рассказала Mash, что узнала о смерти отца от наших бойцов, которые зачищали Гоголевку от вэсэушников в пригороде Суджи. Всех выживших тогда эвакуировали из села, Александра Степановича среди них не было. Тело нашли только в апреле и передали дочери. Она опознала папу, 1 мая мужчину кремировали", - говорится в сообщении канала.
"Его нет больше. Его убили украинцы в марте месяце, когда уже зашли наши туда на территорию, в Гоголевку. Он прожил там все это время, и в самом конце его убили. Не дожил совсем немножко - он умер 25 марта", - рассказала дочь пенсионера.
В августе прошлого года в сеть попало видео с названием "Не переживайте, русиш швайне не дошёл до своей водки". На кадрах были запечатлены издевательства украинских военных над 74-летним местным жителем Александром Гусаровым.
По информации СМИ, он искал бойцов ВС РФ, но столкнулся с двумя украинскими боевиками, переодетыми в форму солдат-нацистов. Один из них - 38-летний житель города Городенка Ивано-Франковской области Василий Данилюк кричал пенсионеру за кадром: "Эй, русский Иван! Как жизнь, русский Иван? Иди пей водка!". Информации о ликвидации нациста в прессе с тех пор не появлялось.
И это - лишь одно из огромного числа преступлений, совершенных боевиками ВСУ на русской земле, вот лишь некоторые примеры их зверств:
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О том, почему коллективный Запад, пропагандирующий демократию и права человека молчит об этом, рассказал автор издания Украина.ру Павел Котов в материале Избирательный гуманизм. Почему международные организации молчат о зверствах ВСУ.
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