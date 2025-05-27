https://ukraina.ru/20250527/operatsiya-truba-ekspert-obyasnil-kak-podzemnye-operatsii-mogut-stat-klyuchom-k-proryvu-oborony-vsu-1063438077.html

Операция "Труба": эксперт объяснил, как подземные операции могут стать ключом к прорыву обороны ВСУ

Операция "Труба": эксперт объяснил, как подземные операции могут стать ключом к прорыву обороны ВСУ - 27.05.2025 Украина.ру

Операция "Труба": эксперт объяснил, как подземные операции могут стать ключом к прорыву обороны ВСУ

Использование подземных коммуникаций и туннелей может кардинально изменить ситуацию на фронте, позволив российским войскам обходить укрепленные районы ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель телеграм-канала "Рыбарь", выпускник Военного университета Минобороны РФ Михаил Звинчук

2025-05-27T21:00

2025-05-27T21:00

2025-05-27T21:00

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"Операция "Труба" показала, что доставка подразделений за передний край под землей позволяет моментально обвалить фронт. Кто первый вспомнит про проекты подземных лодок и использует их, тот будет на коне", — заявил военный аналитик.Звинчук отметил, что классические методы прорыва сейчас сталкиваются с серьезными трудностями: "Преодоление 10-15 километров первой-второй линии обороны — самая нетривиальная задача из-за мин и дронов".Эксперт предложил нестандартное решение: "Нужно задействовать бригады, которые строят метро в Москве. Только так можно ошеломить противника и обеспечить глубокий прорыв".Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Звинчук: России для разгрома ВСУ нужно выиграть войну в воздушном и даже в подземном пространстве" на сайте Украина.ру.Про другие актуальные аспекты СВО — в материале "Почему РФ не уничтожает логистику на Украине? Отвечает шеф-редактор издания Украина.ру Захар Виноградов".

https://ukraina.ru/20250527/vnezapnyy-zakhod-vs-rf-kotel-i-bratskaya-mogila-dlya-vsu-frontovaya-svodka-1063435646.html

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