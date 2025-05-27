Операция "Труба": эксперт объяснил, как подземные операции могут стать ключом к прорыву обороны ВСУ - 27.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250527/operatsiya-truba-ekspert-obyasnil-kak-podzemnye-operatsii-mogut-stat-klyuchom-k-proryvu-oborony-vsu-1063438077.html
Операция "Труба": эксперт объяснил, как подземные операции могут стать ключом к прорыву обороны ВСУ
Операция "Труба": эксперт объяснил, как подземные операции могут стать ключом к прорыву обороны ВСУ - 27.05.2025 Украина.ру
Операция "Труба": эксперт объяснил, как подземные операции могут стать ключом к прорыву обороны ВСУ
Использование подземных коммуникаций и туннелей может кардинально изменить ситуацию на фронте, позволив российским войскам обходить укрепленные районы ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель телеграм-канала "Рыбарь", выпускник Военного университета Минобороны РФ Михаил Звинчук
2025-05-27T21:00
2025-05-27T21:00
новости
россия
москва
украина
вс рф
украина.ру
сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
новости сво россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0b/1061700171_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_fd9cfe4725a263d6bb7e1c0775b4c8b2.jpg
"Операция "Труба" показала, что доставка подразделений за передний край под землей позволяет моментально обвалить фронт. Кто первый вспомнит про проекты подземных лодок и использует их, тот будет на коне", — заявил военный аналитик.Звинчук отметил, что классические методы прорыва сейчас сталкиваются с серьезными трудностями: "Преодоление 10-15 километров первой-второй линии обороны — самая нетривиальная задача из-за мин и дронов".Эксперт предложил нестандартное решение: "Нужно задействовать бригады, которые строят метро в Москве. Только так можно ошеломить противника и обеспечить глубокий прорыв".Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Звинчук: России для разгрома ВСУ нужно выиграть войну в воздушном и даже в подземном пространстве" на сайте Украина.ру.Про другие актуальные аспекты СВО — в материале "Почему РФ не уничтожает логистику на Украине? Отвечает шеф-редактор издания Украина.ру Захар Виноградов".
https://ukraina.ru/20250527/vnezapnyy-zakhod-vs-rf-kotel-i-bratskaya-mogila-dlya-vsu-frontovaya-svodka-1063435646.html
россия
москва
украина
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/0b/1061700171_293:0:1253:720_1920x0_80_0_0_de3d3075213b14d368e8688252d6d4cb.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, москва, украина, вс рф, украина.ру, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, новости сво россия, наступление вс рф, наступление россии, метро, труба, операция "труба", захар виноградов, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Москва, Украина, ВС РФ, Украина.ру, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, новости СВО Россия, наступление ВС РФ, наступление России, метро, Труба, операция "Труба", Захар Виноградов, Вооруженные силы Украины

Операция "Труба": эксперт объяснил, как подземные операции могут стать ключом к прорыву обороны ВСУ

21:00 27.05.2025
 
© Фото Добровольческого корпуса / Перейти в фотобанкВС РФ освободили промышленную зону в Судже
ВС РФ освободили промышленную зону в Судже
© Фото Добровольческого корпуса
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Использование подземных коммуникаций и туннелей может кардинально изменить ситуацию на фронте, позволив российским войскам обходить укрепленные районы ВСУ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал руководитель телеграм-канала "Рыбарь", выпускник Военного университета Минобороны РФ Михаил Звинчук
"Операция "Труба" показала, что доставка подразделений за передний край под землей позволяет моментально обвалить фронт. Кто первый вспомнит про проекты подземных лодок и использует их, тот будет на коне", — заявил военный аналитик.
Звинчук отметил, что классические методы прорыва сейчас сталкиваются с серьезными трудностями: "Преодоление 10-15 километров первой-второй линии обороны — самая нетривиальная задача из-за мин и дронов".
Эксперт предложил нестандартное решение: "Нужно задействовать бригады, которые строят метро в Москве. Только так можно ошеломить противника и обеспечить глубокий прорыв".
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Михаил Звинчук: России для разгрома ВСУ нужно выиграть войну в воздушном и даже в подземном пространстве" на сайте Украина.ру.
Про другие актуальные аспекты СВО — в материале "Почему РФ не уничтожает логистику на Украине? Отвечает шеф-редактор издания Украина.ру Захар Виноградов".
Боевое дежурство расчетов ЗРК Бук группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 27.05.2025
14:17
Внезапный заход ВС РФ, "котел" и братская могила для ВСУ: фронтовая сводкаВС РФ зашли в Харьковскую область с нового направления, где ВСУ их не ждали. Окопы противника у сумской Бессаловки стали братской могилой украинских военных, намеревавшимся предпринять очередную попытку прорыва в Курскую область
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияМоскваУкраинаВС РФУкраина.руСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасновости СВО Россиянаступление ВС РФнаступление РоссииметроТрубаоперация "Труба"Захар ВиноградовВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:00Операция "Труба": эксперт объяснил, как подземные операции могут стать ключом к прорыву обороны ВСУ
20:45"Макрон! Ату, стоять, фу!" Политолог объяснил, почему глобалисты управляют Европой, как дрессировщики
20:30Михаил Звинчук: Украина может мобилизовать еще 2-3 миллиона человек, но качество армии падает
20:15"Охота на операторов": военный эксперт назвал дроны ВСУ главной проблемой российского наступления
20:00ВС РФ создают буферную зону в Сумской области, зачищая ВСУ в ключевых населенных пунктах — эксперт
19:53Аналитик Хавич: Польша останется соседом России, независимо от смены власти в Варшаве
19:45Политолог: Трамп не сможет напрямую повлиять на Киев, но контакты с ним важны для России
19:30Звинчук: Штурм Константиновки с юга может снизить давление на Часов Яр
19:15Андрей Фефелов: Евросоюз хочет продолжать свое существование за счет продолжения конфликта на Украине
19:05Россия, США и Китай должны "держать дистанцию" во избежание катастрофы — Фефелов
19:04Голубые укро-сосиски Стармера. Британский премьер спасает свой секс-имидж в войне
19:00Александр Котов: Чем больше Мерц намекает по поводу "Таурусов", тем жестче становится позиция РФ
18:15Рекордное продвижение ВС РФ, "дальнобойные" метания ФРГ. Итоги 27 мая
18:00Владимир Орлов: Гидре, которая бьет беспилотниками по России, пора рубить головы, а не щупальца
17:17Договор о космосе накроется "Золотым куполом". О чем Россия, Китай и КНДР предупреждают мир
17:10В отличие от России, Запад не выдержал проверки санкциями: между США и ЕС раскол из-за Украины
17:02Постоянные ночные удары "Геранями" приведут к психологическому слому врага
16:29Россия предупреждает: ответы на атаки Украины еще последуют
16:18Полковник Геннадий Алехин: Русские дроны в небе над Харьковом заставят ВСУ отступить из Волчанска
15:21Как сбываются предсказания. Станислав Лем и военная "эволюция вверх ногами"
Лента новостейМолния