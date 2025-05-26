https://ukraina.ru/20250526/mir---obschaya-tsel-kiselev-o-tom-v-chem-slozhnost-rossiysko-amerikanskikh-peregovorov-1063414947.html

Мир - общая цель. Киселев о том, в чем сложность российско-американских переговоров

Мир - общая цель. Киселев о том, в чем сложность российско-американских переговоров - 26.05.2025 Украина.ру

Мир - общая цель. Киселев о том, в чем сложность российско-американских переговоров

Россия открыта к диалогу с США и Украиной. Это подтверждает беседа Владимира Путина и Дональда Трампа. При этом на атаки киевского режима будет даваться адекватный ответ. Об этом в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1" рассказал ее ведущий Дмитрий Киселев

2025-05-26T12:54

2025-05-26T12:54

2025-05-26T15:22

эксклюзив

россия

украина

сша

киселев

владимир путин

дональд трамп

сергей лавров

марко рубио

переговоры

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Беседа Путина и ТрампаОдной из центральных тем очередного выпуска программы стали телефонные переговоры президентов России и Соединенных Штатов."Поскольку детям было уже обещано, а обманывать детей плохо, президент не стал ничего отменять, а переговорил с коллегой из США прямо из музыкальной школы в образовательном центре "Сириус", что под Сочи", - рассказал Киселев.По его словам, связь для главы государства обеспечивается надежно где бы то ни было. Других специальных условий для разговора с Трампом Путину не понадобилось. Даже хорошо, что дети рядом, они придают силы, добавил ведущий.Разговор начался также с детей, российский президент поздравил своего собеседника с рождением очередного внука."Не сомневаюсь, что американскому лидеру, непреклонному приверженцу традиционных семейных ценностей, такое приветствие из России было очень приятным и по-человечески уместным", - сказал Киселев.Главной темой беседы стала Украина. Москва выразила готовность работать с украинской стороной над меморандумом о возможном будущем мирном договоре, включая прекращение огня в случае достижения соответствующих договоренностей.Как отметил Киселев, это был уже третий за этот год телефонный разговор Путина и Трампа."С самого начала возобновления прямых российско-американских контактов лидер России поставил первостепенную цель – установление доверия. В этом направлении и движемся", - отметил он.Понятно, что всем приходится вести себя осмотрительно и аккуратно, ведь по признаю госсекретаря США Марко Рубио, США ведут против РФ прокси-войну. А пока она не прекратилась, никому не хочется эскалации. Общая цель – устойчивый мир, подчеркнул телеведущий."Понятно, что пути движения к такому миру стороны видят по-разному. Отсюда и сложность самих переговоров, которые идут непросто. Но безусловный успех уже в том, что просто идут", - заявил Киселев.Для России – это окно возможностей, добавил он. При этом есть и незыблемое, а именно устранение первопричин конфликта.Мир замер в ожидании американско-российского саммита, личная встреча лидеров двух стран будет, но ее сроки и место проведения пока неизвестны. В любом случае, отметил Киселев, общение Путина и Трампа становится менее протокольным, что дает возможность обсудить какие-то моменты более оперативно, в рабочем режиме.Автор программы подчеркнул, что беседа лидеров России и США прошла в благожелательной манере, контакт открыт и ждет продолжения.По его словам, есть шанс на то, что Москве и Вашингтону удастся сблизить свои позиции по Украине. Но есть и то, на что Россия пойти не может. Так, РФ не пойдет на вариант с перемирием без урегулирования главных причин конфликта. В программе также процитировали выступление главы российского МИД Сергея Лаврова, который заявил, что Украине не позволят жить по тем законам, которые они там у себя напринимали и ограничивать в правах миллионы русскоязычных граждан.Необходимость буферной зоны и ударов по УкраинеПосле визита Путина в Курскую область было принято решение о создании буферной зоны – полосы безопасности в пограничье, чтобы свести к минимуму возможность проникновения украинских формирований на российскую территорию и нанесения ударов по пограничным районам."Полоса безопасности необходима. Как необходим ответ на массовые атаки с воздуха по российским гражданским объектам", - отметил Киселев.Он рассказал, что за неделю порядка тысячи дронов и ракет со стороны Украины были сбиты и выведены из строя российскими силами ПВО. Единицы достигли цели, но все же есть погибшие и раненые, в том числе дети."Россия даст адекватный ответ на массированные террористические атаки со стороны киевского режима. В отличие от украинской стороны в качестве целей будут выбираться исключительно военные объекты и предприятия военно-промышленного комплекса", - говорилось в заявлении МИД РФ.Такой удар, рассказал Киселев, был нанесен по военным объектам Украины в ночь на 25 мая."Били по заводам, которые выпускают для ВСУ компоненты ракетного оружия, радиоэлектронику, взрывчатые вещества, топливо и ударные беспилотники. Кроме того, поражены центры разведки и спутниковой связи", - заявил он.За сутки до этого удар был нанесен по авиационному заводу "Антонов" в Киеве, где производят боевые БПЛА. Взрывы также гремели в других регионах страны, а в пятницу, 23 мая, в порту Одессы был поражен контейнеровоз, который перевозил большое количество военных грузов, в т.ч. дроны.Киселев добавил, что ВС РФ продвигаются вперед, освобождая от бандеровцев не менее 20 кв. км. в сутки.Несмотря на атаки со стороны Украины и срывы перемирий со стороны киевского режима, Россия последовательна в своих усилиях поиска мира, резюмировал он.Почему США хотят выйти из украинского конфликта - в материале издания Украина.ру Даниил Безсонов: Россия возьмет под контроль почти все регионы Украины и вместе с США обезжирит Европу.

https://ukraina.ru/20250526/ukrainskiy-tsugtsvang-ili-kak-tushit-pozhar-kerosinom-tramp-obyasnil-chto-zelenskiy-delaet-ne-tak-1063410142.html

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