https://ukraina.ru/20250523/v-rayone-velikoy-novoselki-vs-rf-vyshli-k-trekhgranichyu-i-razvorachivayut-udarnuyu-gruppirovku--ramm-1063347668.html

В районе Великой Новоселки ВС РФ вышли к "трехграничью" и разворачивают ударную группировку — Рамм

В районе Великой Новоселки ВС РФ вышли к "трехграничью" и разворачивают ударную группировку — Рамм - 23.05.2025 Украина.ру

В районе Великой Новоселки ВС РФ вышли к "трехграничью" и разворачивают ударную группировку — Рамм

В районе Великой Новоселки группировка "Восток" вышла к так называемому трехграничью, где границы Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей сходятся в одну точку. Там разворачивается ударная группировка российских войск. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм

2025-05-23T04:45

2025-05-23T04:45

2025-05-23T04:45

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На днях российские войска на юго-западе Донбасса освободили поселок Богатырь, а также заняли ряд населенных пунктов на трассе "Покровск-Константиновка".Про выход ВС РФ в "мягкое подбрюшье" Харьковской области говорить еще рано, сначала надо освободить Славянск/Краматорск и начать операцию по освобождению Запорожья, отметил эксперт.Но в целом все происходит в логике того, о чем мы говорили в начале 2025 года, подчеркнул Рамм."В районе Великой Новоселки группировка "Восток" вышла к так называемому трехграничью, где границы Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей сходятся в одну точку. Там широким фронтом разворачивается наша ударная группировка", — сообщил собеседник Украина.ру.Но чтобы ударить на Запорожье, российским частям нужно одновременно нанести удар в Днепропетровской области, указал Рамм. Если взглянуть на региональную карту Украины, то в районе населенного пункта Покровское территория Днепропетровской области вклинивается в Запорожскую, добавил он."Если мы займем этот карман, мы получим удобные позиции для обвала всей обороны противника на этом участке", заключил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия нацелилась на ключевой треугольник, чтобы обвалить фронт ВСУ в Донбассе" на сайте Украина.ру.О перспективах продвижения ВС РФ между Мирноградом и Константиновкой — в материале Кирилла Курбатова "Владислав Угольный: Россия после взятия Богатыря будет ломать логистику ВСУ в Дружковке и Константиновке" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250522/1063340272.html

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