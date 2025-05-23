В районе Великой Новоселки ВС РФ вышли к "трехграничью" и разворачивают ударную группировку — Рамм - 23.05.2025 Украина.ру
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В районе Великой Новоселки ВС РФ вышли к "трехграничью" и разворачивают ударную группировку — Рамм
В районе Великой Новоселки ВС РФ вышли к "трехграничью" и разворачивают ударную группировку — Рамм - 23.05.2025 Украина.ру
В районе Великой Новоселки ВС РФ вышли к "трехграничью" и разворачивают ударную группировку — Рамм
В районе Великой Новоселки группировка "Восток" вышла к так называемому трехграничью, где границы Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей сходятся в одну точку. Там разворачивается ударная группировка российских войск. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
2025-05-23T04:45
2025-05-23T04:45
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На днях российские войска на юго-западе Донбасса освободили поселок Богатырь, а также заняли ряд населенных пунктов на трассе "Покровск-Константиновка".Про выход ВС РФ в "мягкое подбрюшье" Харьковской области говорить еще рано, сначала надо освободить Славянск/Краматорск и начать операцию по освобождению Запорожья, отметил эксперт.Но в целом все происходит в логике того, о чем мы говорили в начале 2025 года, подчеркнул Рамм."В районе Великой Новоселки группировка "Восток" вышла к так называемому трехграничью, где границы Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей сходятся в одну точку. Там широким фронтом разворачивается наша ударная группировка", — сообщил собеседник Украина.ру.Но чтобы ударить на Запорожье, российским частям нужно одновременно нанести удар в Днепропетровской области, указал Рамм. Если взглянуть на региональную карту Украины, то в районе населенного пункта Покровское территория Днепропетровской области вклинивается в Запорожскую, добавил он."Если мы займем этот карман, мы получим удобные позиции для обвала всей обороны противника на этом участке", заключил собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия нацелилась на ключевой треугольник, чтобы обвалить фронт ВСУ в Донбассе" на сайте Украина.ру.О перспективах продвижения ВС РФ между Мирноградом и Константиновкой — в материале Кирилла Курбатова "Владислав Угольный: Россия после взятия Богатыря будет ломать логистику ВСУ в Дружковке и Константиновке" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250522/1063340272.html
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новости, великая новоселка, россия, донецкая область, донбасс, вс рф, наступление вс рф, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, запорожье, запорожская область, днепропетровская область, спецоперация
Новости, Великая Новоселка, Россия, Донецкая область, Донбасс, ВС РФ, наступление ВС РФ, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Запорожье, Запорожская область, Днепропетровская область, Спецоперация

В районе Великой Новоселки ВС РФ вышли к "трехграничью" и разворачивают ударную группировку — Рамм

04:45 23.05.2025
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкВоенные учения на полигоне Чебаркуль
Военные учения на полигоне Чебаркуль - РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости . Павел Лисицын
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В районе Великой Новоселки группировка "Восток" вышла к так называемому трехграничью, где границы Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей сходятся в одну точку. Там разворачивается ударная группировка российских войск. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, гвардии майор Алексей Рамм
На днях российские войска на юго-западе Донбасса освободили поселок Богатырь, а также заняли ряд населенных пунктов на трассе "Покровск-Константиновка".
Про выход ВС РФ в "мягкое подбрюшье" Харьковской области говорить еще рано, сначала надо освободить Славянск/Краматорск и начать операцию по освобождению Запорожья, отметил эксперт.
Но в целом все происходит в логике того, о чем мы говорили в начале 2025 года, подчеркнул Рамм.
"В районе Великой Новоселки группировка "Восток" вышла к так называемому трехграничью, где границы Днепропетровской, Запорожской и Донецкой областей сходятся в одну точку. Там широким фронтом разворачивается наша ударная группировка", — сообщил собеседник Украина.ру.
Но чтобы ударить на Запорожье, российским частям нужно одновременно нанести удар в Днепропетровской области, указал Рамм. Если взглянуть на региональную карту Украины, то в районе населенного пункта Покровское территория Днепропетровской области вклинивается в Запорожскую, добавил он.
"Если мы займем этот карман, мы получим удобные позиции для обвала всей обороны противника на этом участке", заключил собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: Россия нацелилась на ключевой треугольник, чтобы обвалить фронт ВСУ в Донбассе" на сайте Украина.ру.
О перспективах продвижения ВС РФ между Мирноградом и Константиновкой — в материале Кирилла Курбатова "Владислав Угольный: Россия после взятия Богатыря будет ломать логистику ВСУ в Дружковке и Константиновке" на сайте Украина.ру.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 22.05.2025
Вчера, 19:04
Полковник Геннадий Алехин: Россия прорывает фронт ВСУ от Волчанска до Купянска, выигрывая воздушные дуэлиЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
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Заголовок открываемого материала
05:50Линия "Комар — Богатырь": эксперт о том, почему на Запорожье ВС РФ надо бить из "кармана" и трехграничья
05:37Фотоальбом Победы: командующий войсками 1-го Украинского фронта генерал армии Николай Федорович Ватутин
05:30Удар на Изюм и Красный Лиман: Алехин о перспективах наступления ВС РФ под Славянском и Краматорском
05:10"Шаг к путинскому режиму". В ЕС требуют остановить финансирование Венгрии из-за закона о суверенитете
05:00Экс-инспектор ООН Риттер раскрыл истинные возможности "глубинного государства"
04:45В районе Великой Новоселки ВС РФ вышли к "трехграничью" и разворачивают ударную группировку — Рамм
04:30Как выехать с Украины в Россию без согласия родителей? На вопрос отвечает эксперт Украина.ру Павел Волков
04:30Стратегическая роль в обороне: Алехин рассказал про укрепрайон ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации
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