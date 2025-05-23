СМИ: Рубио настаивал на санкциях против России, Трамп пошел в отказ - 23.05.2025 Украина.ру
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СМИ: Рубио настаивал на санкциях против России, Трамп пошел в отказ
СМИ: Рубио настаивал на санкциях против России, Трамп пошел в отказ - 23.05.2025 Украина.ру
СМИ: Рубио настаивал на санкциях против России, Трамп пошел в отказ
Госсекретарь США Марко Рубио настаивает на введении жестких санкций против РФ, однако американский президент Дональд Трамп против. Об этом 23 мая сообщило издание New Lines Magazine со ссылкой на источники
2025-05-23T11:59
2025-05-23T11:59
новости
россия
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москва
марко рубио
линдси грэм
дональд трамп
ес
сенат
санкции
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По данным авторов публикации, Рубио полагает, что Сенату хватит голосов, чтобы преодолеть вето президента США и принять законопроект Линдси Грэма о 500% вторичных тарифах.Издание отметило, что президент США, в свою очередь, не намерен вводить санкции против России, о чем ранее также писали западные СМИ. О санкциях против России неоднократно заявлял и Евросоюз. Так, 20 мая ЕС утвердил 17-й пакет ограничений против Москвы. О том, что попало под санкции, — в материале Нефть на огурцы, мать за дочь и Путин с Трампом. Стоит напомнить, что Грэм пригрозил РФ принять законопроект о санкциях, если Москва в ближайшие дни не выдвинет приемлемые для Киева условия прекращения огня на Украине. Подробнее об этом в публикации Сенатор Грэм* пригрозил Китаю и другим партнерам России.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
https://ukraina.ru/20250521/bloomberg-posle-razgovora-s-putinym-tramp-ubezhden-v-pobede-rossii-1063308231.html
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новости, россия, сша, москва, марко рубио, линдси грэм, дональд трамп, ес, сенат, санкции, антироссийские санкции
Новости, Россия, США, Москва, Марко Рубио, Линдси Грэм, Дональд Трамп, ЕС, сенат, санкции, антироссийские санкции

СМИ: Рубио настаивал на санкциях против России, Трамп пошел в отказ

11:59 23.05.2025
 
© AP / Ludovic Marin
- РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© AP / Ludovic Marin
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Госсекретарь США Марко Рубио настаивает на введении жестких санкций против РФ, однако американский президент Дональд Трамп против. Об этом 23 мая сообщило издание New Lines Magazine со ссылкой на источники
По данным авторов публикации, Рубио полагает, что Сенату хватит голосов, чтобы преодолеть вето президента США и принять законопроект Линдси Грэма о 500% вторичных тарифах.
"Обратите внимание, как Рубио почти каждый день поднимает тему санкций. Он хочет, чтобы Конгресс принял законопроект Грэма, потому что у него есть преодолевающее вето большинство в Сенате — и это сорвет любые попытки перезагрузки отношений с Москвой", — заявил источник, близкий к госсекретарю.
Издание отметило, что президент США, в свою очередь, не намерен вводить санкции против России, о чем ранее также писали западные СМИ.
О санкциях против России неоднократно заявлял и Евросоюз. Так, 20 мая ЕС утвердил 17-й пакет ограничений против Москвы. О том, что попало под санкции, — в материале Нефть на огурцы, мать за дочь и Путин с Трампом.
21 мая, 17:10
Bloomberg: после разговора с Путиным Трамп "убежден в победе России"После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп заявил европейцам, что "убежден в победе России" на Украине. Об этом 21 мая сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники
Стоит напомнить, что Грэм пригрозил РФ принять законопроект о санкциях, если Москва в ближайшие дни не выдвинет приемлемые для Киева условия прекращения огня на Украине. Подробнее об этом в публикации Сенатор Грэм* пригрозил Китаю и другим партнерам России.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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