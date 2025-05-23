СМИ: Рубио настаивал на санкциях против России, Трамп пошел в отказ
© AP / Ludovic Marin
© AP / Ludovic Marin
Госсекретарь США Марко Рубио настаивает на введении жестких санкций против РФ, однако американский президент Дональд Трамп против. Об этом 23 мая сообщило издание New Lines Magazine со ссылкой на источники
По данным авторов публикации, Рубио полагает, что Сенату хватит голосов, чтобы преодолеть вето президента США и принять законопроект Линдси Грэма о 500% вторичных тарифах.
"Обратите внимание, как Рубио почти каждый день поднимает тему санкций. Он хочет, чтобы Конгресс принял законопроект Грэма, потому что у него есть преодолевающее вето большинство в Сенате — и это сорвет любые попытки перезагрузки отношений с Москвой", — заявил источник, близкий к госсекретарю.
О санкциях против России неоднократно заявлял и Евросоюз. Так, 20 мая ЕС утвердил 17-й пакет ограничений против Москвы. О том, что попало под санкции, — в материале Нефть на огурцы, мать за дочь и Путин с Трампом.
21 мая, 17:10Bloomberg: после разговора с Путиным Трамп "убежден в победе России"После телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным американский лидер Дональд Трамп заявил европейцам, что "убежден в победе России" на Украине. Об этом 21 мая сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники
Стоит напомнить, что Грэм пригрозил РФ принять законопроект о санкциях, если Москва в ближайшие дни не выдвинет приемлемые для Киева условия прекращения огня на Украине. Подробнее об этом в публикации Сенатор Грэм* пригрозил Китаю и другим партнерам России.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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