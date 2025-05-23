https://ukraina.ru/20250523/smi-rubio-nastaival-na-sanktsiyakh-protiv-rossii-tramp-poshel-v-otkaz-1063354978.html

СМИ: Рубио настаивал на санкциях против России, Трамп пошел в отказ

СМИ: Рубио настаивал на санкциях против России, Трамп пошел в отказ - 23.05.2025 Украина.ру

СМИ: Рубио настаивал на санкциях против России, Трамп пошел в отказ

Госсекретарь США Марко Рубио настаивает на введении жестких санкций против РФ, однако американский президент Дональд Трамп против. Об этом 23 мая сообщило издание New Lines Magazine со ссылкой на источники

2025-05-23T11:59

2025-05-23T11:59

2025-05-23T11:59

новости

россия

сша

москва

марко рубио

линдси грэм

дональд трамп

ес

сенат

санкции

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/19/1061346743_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e8fc6057ec483f636f8dec66d5a772e4.jpg

По данным авторов публикации, Рубио полагает, что Сенату хватит голосов, чтобы преодолеть вето президента США и принять законопроект Линдси Грэма о 500% вторичных тарифах.Издание отметило, что президент США, в свою очередь, не намерен вводить санкции против России, о чем ранее также писали западные СМИ. О санкциях против России неоднократно заявлял и Евросоюз. Так, 20 мая ЕС утвердил 17-й пакет ограничений против Москвы. О том, что попало под санкции, — в материале Нефть на огурцы, мать за дочь и Путин с Трампом. Стоит напомнить, что Грэм пригрозил РФ принять законопроект о санкциях, если Москва в ближайшие дни не выдвинет приемлемые для Киева условия прекращения огня на Украине. Подробнее об этом в публикации Сенатор Грэм* пригрозил Китаю и другим партнерам России.* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

https://ukraina.ru/20250521/bloomberg-posle-razgovora-s-putinym-tramp-ubezhden-v-pobede-rossii-1063308231.html

россия

сша

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сша, москва, марко рубио, линдси грэм, дональд трамп, ес, сенат, санкции, антироссийские санкции