Сенатор Грэм* пригрозил Китаю и другим партнерам России
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк53-я Мюнхенская конференция по безопасности. День третий
Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм* в социальной сети Х выступил с угрозой в адрес Китая и других партнеров России, говоря о якобы нежелании президента РФ Владимира Путина вести переговоры по завершению конфликта на Украине
"Подавляющее большинство в сенате США считает, что Путин избегает реальных переговоров, поскольку считает, что со временем США и наши союзники сломаются. Это был бы серьезный просчет, который может навредить Китаю и другим странам", - написал он.
В апреле в сенат США был внесен законопроект Грэма "Акт о санкциях против России в 2025 году". Согласно тексту документа, законопроект вводит санкции и иные меры по отношению к Российской Федерации под предлогом отказа Москвы от переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине или нарушения возможного будущего соглашения. Текстом документа предусмотрено введение США импортных пошлин в размере 500 процентов на импортируемые США товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Также гражданам США запрещается участие в операциях по покупке российских долговых бумаг, вводятся иные ограничительные меры.
Однако в РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.
В то же время американский сенатор-республиканец Рэнд Пол раскритиковал законопроект Грэма*.
"Если этот законопроект будет принят, это вызовет экономическую катастрофу в масштабах, невиданных ранее в нашей стране. Хотя законопроект направлен на наказание России, он также накажет союзников Америки и даже сами Соединенные Штаты", - написал Пол в статье для журнала Responsible Statecraft.
При этом, несмотря на большой объем санкций против РФ, они доказали свою неэффективность в плане влияния на Москву с целью урегулирования конфликта на Украине.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.
Подробнее - в материале Отказ от санкций, провалы ВСУ, надежды на РФ. Главное на Украине на утро 21 мая на сайте Украина.ру.
* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.
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