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Сенатор Грэм* пригрозил Китаю и другим партнерам России

Сенатор Грэм* пригрозил Китаю и другим партнерам России - 22.05.2025 Украина.ру

Сенатор Грэм* пригрозил Китаю и другим партнерам России

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм* в социальной сети Х выступил с угрозой в адрес Китая и других партнеров России, говоря о якобы нежелании президента РФ Владимира Путина вести переговоры по завершению конфликта на Украине

2025-05-22T07:51

2025-05-22T07:51

2025-05-22T07:46

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"Подавляющее большинство в сенате США считает, что Путин избегает реальных переговоров, поскольку считает, что со временем США и наши союзники сломаются. Это был бы серьезный просчет, который может навредить Китаю и другим странам", - написал он.Политик добавил, что провел встречу с послом КНР в США Се Фэном, в рамках которой обсудил военный конфликт на Украине и вопросы торговли.В апреле в сенат США был внесен законопроект Грэма "Акт о санкциях против России в 2025 году". Согласно тексту документа, законопроект вводит санкции и иные меры по отношению к Российской Федерации под предлогом отказа Москвы от переговоров по мирному урегулированию конфликта на Украине или нарушения возможного будущего соглашения. Текстом документа предусмотрено введение США импортных пошлин в размере 500 процентов на импортируемые США товары из тех стран, которые закупают у России нефть, нефтепродукты, природный газ и уран. Также гражданам США запрещается участие в операциях по покупке российских долговых бумаг, вводятся иные ограничительные меры.Однако в РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать.В то же время американский сенатор-республиканец Рэнд Пол раскритиковал законопроект Грэма*."Если этот законопроект будет принят, это вызовет экономическую катастрофу в масштабах, невиданных ранее в нашей стране. Хотя законопроект направлен на наказание России, он также накажет союзников Америки и даже сами Соединенные Штаты", - написал Пол в статье для журнала Responsible Statecraft.Как сами США, так и страны ЕС, Япония, Тайвань и другие американские союзники продолжают напрямую или опосредованно закупать критически важные минералы из РФ, отметил сенатор.При этом, несмотря на большой объем санкций против РФ, они доказали свою неэффективность в плане влияния на Москву с целью урегулирования конфликта на Украине.Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.Подробнее - в материале Отказ от санкций, провалы ВСУ, надежды на РФ. Главное на Украине на утро 21 мая на сайте Украина.ру. * Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.

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новости, россия, сша, украина, линдси грэм, владимир путин, дональд трамп, ес