https://ukraina.ru/20250523/terror-kak-natsionalnaya-ideya-1063351501.html

Террор как национальная идея. За что убили украинского юриста Андрея Портнова

Террор как национальная идея. За что убили украинского юриста Андрея Портнова - 23.05.2025 Украина.ру

Террор как национальная идея. За что убили украинского юриста Андрея Портнова

С ликованием и злорадством украинское общество встречает новость об очередном заказном убийстве украинского политика, влиятельного деятеля Андрея Портнова. Это уже традиция, ритуал.

2025-05-23T12:45

2025-05-23T12:45

2025-05-23T12:46

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подмосковье

россия

андрей портнов

дмитрий кива

олесь бузина

гпу

партия регионов

терроризм

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Вот политик Виктория Войцицкая пишет: "Кива дождался своего дружка в аду. Портнов всё. Хороший день. Спасибо всем причастным". Нардеп тут решила вспомнить заодно и убитого украинского политика Илью Киву, который был застрелен в Подмосковье в прошлом году, скорее всего, по заданию украинских спецслужб.Оттанцевать на костях убитого, пожелать ему гореть в аду и в довесок пожелать смерти остальным опальным политикам, общественным деятелям стало такой общественной украинской нормой. При чём возникло это явление, пожалуй, со смертью Олеся Бузины. Именно тогда публичная радость убийству вдруг стала нормой. И это общественное явление имеет научное объяснение. В психологии явление, когда общество радуется смерти человека, объясняется комбинацией социальных, эмоциональных и защитных механизмов. Общество может проецировать свои страхи или недовольство на конкретного человека, а его смерть символически "очищает" группу от этих эмоций.Люди склонны дегуманизировать тех, кто принадлежит к "чужой" группе (например, политические оппоненты, преступники). Смерть такого человека может усиливать сплоченность внутри группы, порождая радость как выражение единства. Именно это и произошло в украинском обществе. После 2014 года именно смерть инакомыслящего стало тем объединяющим элементом, который позволил народу стать хищной стаей. Поэтому убийство Андрея Портнова вызвало такую радость среди украинцев просто по тому факту, что он был не из этой фанатичной стаи.Ну а что по этому поводу думают видные украинские лидеры мнений – в обзоре соцсетей.Журналист Светлана КрюковаСегодня все так называемое "прогрессивное" сообщество смакует убийством Андрея Портнова. Куча мемов, шуток, столько метафор, оценочных суждений, подаваемых как факт. Портнов уже не ответит на ваши едкие насмешки, не подаст иск в суд, не узнает, как вы плюете ему вслед. Ему, наконец, наплевать на ваши слова, на наш мир, на мой этот пост. Все, что вы пишете, это не для него, а для художественного творчества. Но то, как вы провожаете своих, как вам кажется, врагов в вечность, заслуживает отдельного места в украинском паноптикуме.Бывший Генпрокурор Украины Юрий ЛуценкоЕсли Портнов всю жизнь ненавидел Украину, то не удивительно, что Украина радуется смерти Портнова. Я – не радуюсь. Хотя и есть основания. Потому что и мои годы в тюрьме в 2010-13, и циничное кривосудие, которое останавливало самые принципиальные дела ГПУ в 2016-18, и выведение миллиардных риговских бизнесов (денег "Партии Регионов" - ред.) из-под ареста после 2019, и угрозы уничтожения пылесосов после инаугурации. 2021 год, и даже война в 2022 году – это все о нем. Проблема в том, что его место – не вакантно. Созданная Портновым под Януковича система контроля ключевых укр судов продолжает функционировать и после побега создателя в 2022 году. И она без всякого сомнения продолжит дела против оппозиции, независимых мэров или авторитетных военных, которые были возбуждены по заявлению Портнова или его единомышленников. И вопрос только в одном: не будет ли увольнение судей по компроматам и тёрок убитого Портнова замещено компроматом и тёрками его аватара в Офисе президента? Поэтому версии: - Месть за кидок сбежавших из Украины клиентов или рос олигархов, заказывавших вывод бизнеса из-под санкций. - устранение бывшего шефа судебной коррупции, мешающего ученикам.Политический аналитик Валерий ПекарСначала ничего не хотел писать о Портнове. Но коротко напишу. Покойный был очень плохим человеком. Понятно, что его смерть вызывает такую ​​радость тысяч людей. Но его наследие живо и невредимо, поэтому перейдет в руки нового владельца - назовем его портнов 2.0. Фамилию мы узнаем скоро, но в принципе понятно, кто это будет. Поэтому нет особого повода радоваться. Радоваться будем тогда, когда будет разрушена система, которую Портнов построил. А мы даже не приблизились к старту этого процесса.Политолог Сергей ГайдайУбийство Портнова, по-моему, заурядное событие из жизни украинского коррумпированного правящего класса, типичным и успешным представителем которого он был. Юрист-решала. Это не месть патриотов. Патриотам сейчас не до Портнова. Патриоты сейчас ежедневно убивают сотни врагов в другом городе. На фронте. Причиной его смерти не стало его предательство украинскому государству. Портнов ему не изменял, он считал его своим и всегда ему верно служил. Я разделяю понятие – страна и государство. Страна – это население, люди, граждане. В конце концов – нация. Это культура как образ жизни в самом широком понимании, которая создает эту нацию. Это также климат и география, формирующие образ жизни в этой стране и менталитет населения. Государство – это государственный аппарат. У нас он и есть правящий класс. Правящая каста. Украина сегодня – кастовое государство. Эта каста – это целые династии чиновников. Это прокуроры-инвалиды. Военкомы, таможенники, налоговики с элитной недвижимостью и имениями за границей. Это силовики, которых мы ошибочно называем правоохранителями. Это судейская каста, живущая по всяким законам и правилам. И именно украинские судьи являлись главным активом Портнова. Когда-то он распределял их по судам, определял, кто и какими делами будет заниматься, какую карьеру будет иметь. Вы думаете что-то в этих схемах изменила Революция Достоинства и война с Россией? Нет. Система, которую строил и очень эффективно эксплуатировал Портнов, до сих пор является нашим судопроизводством. Ни Порошенко*, ни Зеленский ничего не изменили. Поэтому Портнов, даже поселившись в Испании, продолжал брать подряды для разрешения судебных дел в интересах разных представителей бывшего и нынешнего украинского правящего класса. Для кого это снятие санкций и закрытие уголовных дел. У кого проблемы с активами. Где-то разрешение имущественных конфликтов. Участие в рейдерских схемах. И все это благодаря влиянию в украинских судах. Но юристу-решале не повезло. Жадность фрайера сгубила. Взял большой гонорар у какого-нибудь криминального деятеля, а проблему не решил. И, конечно, деньги не вернул. И за это поплатился. Получил несколько пуль в висок. Уголовные принципы 90-х до сих пор работают в этой среде именно так. Портнов верно служил украинскому государству – и правящей касте. Иногда это очень опасное занятие. Потому и погиб на работе. Как говорил другой кудрявобородатый представитель этой касты – в конце всегда встречается касса. Портнову пришлось рассчитаться по полной.Свою версию убийства Андрея Портнова изложил в статье хорошо знакомый с ним Михаил Павлив "Так кто же заказал Андрея Портнова?"

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эксклюзив, украина, подмосковье, россия, андрей портнов, дмитрий кива, олесь бузина, гпу, партия регионов, терроризм, убийство