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Застрелили на глазах у детей? Всплыли новые подробности об убийстве Портнова

Застрелили на глазах у детей? Всплыли новые подробности об убийстве Портнова - 21.05.2025 Украина.ру

Застрелили на глазах у детей? Всплыли новые подробности об убийстве Портнова

В деле об убийстве бывшего замглавы Администрации президента Украины, экс-советника Виктора Януковича, адвоката Андрея Портнова стали известны новые подробности. Об этом написали западные, украинские и российские СМИ

2025-05-21T15:37

2025-05-21T15:37

2025-05-21T15:50

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Так, испанская газета El Mundo сообщила, что когда Портнов подъехал к учебному заведению, где высадил своих детей, его ждал мужчина на мотоцикле. Киллер выстрелил Портнову в спину, одна из пуль попала в шею, после чего тот упал лицом вниз. Затем нападавший выстрелил ему в голову.Киллер не задержан. Полиция распространила его приметы — высокий мужчина худощавого телосложения. Издание также опубликовало две версии, которые отрабатывает полиция.Между тем агентство РИА Новости написало, что застреленный в Мадриде Портнов числился в базе данных украинского экстремистского сайта "Миротворец".Портнов был внесен в список как "изменник родины" в апреле 2015 года. Его обвиняли в призывах к убийствам граждан Украины, посягательстве на суверенитет и территориальную целостность Украины, нарушении законодательства о гражданстве.Украинский националистический сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, политиков и других граждан. В его базу вносятся люди, которые, по мнению Киева, угрожают безопасности Украины. Есть ряд свидетельств, что сайт работает при поддержке украинских властей.Тем временем украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на близких и друзей убитого Портнова написало, что "это была показательная казнь". "Это была показательная казнь – прямо перед школой, на глазах у детей. Место не самое простое для организации убийства – район хорошо охраняется. Если бы была цель просто убить – могли бы выследить где-либо около дома. Но нужна была показательная расправа. Потому и убили в момент, когда Андрей высадил детей около школы", — приводит издание слова источника. "Сейчас конкретных версий пока нет. Но связь убийства с деловыми отношениями Портнова крайне маловероятна. Андрей был очень осторожным и аккуратным человеком. Особенно в последние годы. Старался никогда не доводить свои бизнес-дела до острого конфликта. Поэтому более вероятна политическая версия. Кто его враги, в принципе, хорошо известно", — также говорится в публикации. Во вторник, 21 мая, агентство Reuters сообщило, что возле американской школы в Испании был застрелен Портнов. По данным издания, было совершено четыре выстрела в грудь и один в голову. Стрелял мужчина на мотоцикле, после чего он уехал. По другим источникам, было несколько мужчин.В середине нулевых Портнов как юрист представлял в суде интересы госсекретаря Александра Зинченко, который тогда обвинил Петра Порошенко* в коррупции. В 2006 году он был избран депутатом Рады от Блока Юлии Тимошенко, а в 2010-м стал замглавы администрации президента Украины при Януковиче. После событий на майдане Портнова освободили от должности, вскоре он покинул Украину.Издание "Российская газета" напомнило, что Портнов находился в жестком конфликте с украинскими кругами, связанными с Демпартией США. Последние требовали ввести против него санкции и угрожали другими мерами. Также ему поступали угрозы от националистических кругов.В то же время украинский блогер Анатолий Шарий сообщил, что Портнов готовился обнародовать сведения, разоблачающие Владимира Зеленского и его окружение. По его мнению, "бенефициаром" случившегося может быть только Офис Зеленского, который "убивает своих опасных врагов"."К сожалению, сердце Андрея остановилось до момента обнародования им компромата на Зеленского и его преступное окружение", — написал Шарий.Посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в своем Телеграм-канале также написал, что Портнов мог обладать информацией, опасной для кого-то из окружения Зеленского или для него самого."Портнов был влиятельным чиновником периода правления Януковича. Вполне мог обладать данными из "забытого прошлого", способными испортить "безупречную репутацию" отдельных персонажей из нынешней власти. Либо обладать иной информацией, опасной для кого-то из окружения Зеленского, либо его самого", — заявил Мирошник.Подробнее об этом — в публикации Убитый Портнов готовился обнародовать компромат на Зеленского - Шарий.

https://ukraina.ru/20250521/okolo-shkoly-v-ispanii-zastrelili-eks-zamglavy-administratsii-prezidenta-ukrainy-portnova-1063294038.html

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новости, украина, киев, андрей портнов, владимир зеленский, виктор янукович, администрация президента, рада