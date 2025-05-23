Крамаренко: "Москва и Вашингтон заинтересованы в контакте и ведут себя практично и прагматично" - 23.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250523/kramarenko-moskva-i-vashington-zainteresovany-v-kontakte-i-vedut-sebya-praktichno-i-pragmatichno-1063343697.html
Крамаренко: "Москва и Вашингтон заинтересованы в контакте и ведут себя практично и прагматично"
Крамаренко: "Москва и Вашингтон заинтересованы в контакте и ведут себя практично и прагматично" - 23.05.2025 Украина.ру
Крамаренко: "Москва и Вашингтон заинтересованы в контакте и ведут себя практично и прагматично"
Пока между Путиным и Трампом не было личной встречи, поэтому им приходится беседовать по телефону. Москва и Вашингтон заинтересованы в контакте и ведут себя в этом плане практично и прагматично. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился Чрезвычайный и полномочный посол Александр Крамаренко
2025-05-23T03:30
2025-05-23T03:30
новости
политика
сша
россия
кремль
владимир путин
дональд трамп
переговоры
чем закончились переговоры
новости переговоров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/13/1061898040_0:33:994:592_1920x0_80_0_0_1f3635036108f028b8b9adf6a2cf6bff.jpg
В понедельник, 19 мая, президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп третий раз в этом году поговорили по телефону. Разговор двух лидеров длился более двух часов. Пока между лидерами России и США не было личной встречи, поэтому им приходится беседовать по телефону, отметил эксперт. Именно этим, видимо, объясняется большая длительность состоявшегося диалога, добавил он."По сути дела, это даже не разговор, а телефонные переговоры между главами государств. Два предыдущих звонка, кстати, были не менее длинными по продолжительности", — указал Крамаренко.По его мнению, это говорит о взаимной заинтересованности президентов в контакте и в решении вопросов, которые имеются у России и США, или международных проблем, в урегулировании которых обе стороны участвуют.В этот раз Путин разговаривал Трампом не из Кремля, а из детского центра Сириус в Сочи, на этот счет не существует никакого политического этикета, сказал Крамаренко."При современных средствах связи лидеры могут связаться друг с другом из любой точки мира. &lt;...&gt; Это лишь еще раз подчеркивает, что и Москва, и Вашингтон заинтересованы в контакте и ведут себя в этом плане практично и прагматично", — заключил автор материала.Полный текст статьи Михаила Павлива "О чем на самом деле договорились Путин и Трамп, почему украинцы в Стамбуле были корректны и кто победил" на сайте Украина.ру.Подробно о том, насколько телефонная дипломатия продуктивна по сравнению с личными встречами — в материале Анны Черкасовой "Это давление Британии и ЕС на США. Василий Корчмарь о том, зачем Трамп звонит Путину по Украине" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250521/chto-meshaet-peregovoram-esch-raz-o-zaprete-i-legitimnosti-1063305685.html
сша
россия
кремль
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/13/1061898040_0:57:994:803_1920x0_80_0_0_b30d174141b6226f945c362cb6c91ee7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, политика, сша, россия, кремль, владимир путин, дональд трамп, переговоры, чем закончились переговоры, новости переговоров, переговоры по украине 2025, новости о переговорах россии и украины
Новости, политика, США, Россия, Кремль, Владимир Путин, Дональд Трамп, переговоры, чем закончились переговоры, новости переговоров, переговоры по Украине 2025, новости о переговорах России и Украины

Крамаренко: "Москва и Вашингтон заинтересованы в контакте и ведут себя практично и прагматично"

03:30 23.05.2025
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Читать в
ДзенTelegram
Пока между Путиным и Трампом не было личной встречи, поэтому им приходится беседовать по телефону. Москва и Вашингтон заинтересованы в контакте и ведут себя в этом плане практично и прагматично. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился Чрезвычайный и полномочный посол Александр Крамаренко
В понедельник, 19 мая, президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп третий раз в этом году поговорили по телефону. Разговор двух лидеров длился более двух часов.
Пока между лидерами России и США не было личной встречи, поэтому им приходится беседовать по телефону, отметил эксперт. Именно этим, видимо, объясняется большая длительность состоявшегося диалога, добавил он.
"По сути дела, это даже не разговор, а телефонные переговоры между главами государств. Два предыдущих звонка, кстати, были не менее длинными по продолжительности", — указал Крамаренко.
По его мнению, это говорит о взаимной заинтересованности президентов в контакте и в решении вопросов, которые имеются у России и США, или международных проблем, в урегулировании которых обе стороны участвуют.
В этот раз Путин разговаривал Трампом не из Кремля, а из детского центра Сириус в Сочи, на этот счет не существует никакого политического этикета, сказал Крамаренко.
"При современных средствах связи лидеры могут связаться друг с другом из любой точки мира. <...> Это лишь еще раз подчеркивает, что и Москва, и Вашингтон заинтересованы в контакте и ведут себя в этом плане практично и прагматично", — заключил автор материала.
Полный текст статьи Михаила Павлива "О чем на самом деле договорились Путин и Трамп, почему украинцы в Стамбуле были корректны и кто победил" на сайте Украина.ру.
Подробно о том, насколько телефонная дипломатия продуктивна по сравнению с личными встречами — в материале Анны Черкасовой "Это давление Британии и ЕС на США. Василий Корчмарь о том, зачем Трамп звонит Путину по Украине" на сайте Украина.ру.
Переговоры России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
21 мая, 16:12
Что мешает переговорам: ещё раз о "запрете" и легитимностиThe New York Times, со ссылкой на источники в Вашингтоне, сообщила, что Дональд Трамп разочарован ходом переговоров между Россией и Украиной настолько, что, фактически, решил выйти из переговорного процесса, сообщив основным союзникам Киева, что Россия и Украина должны будут найти решение конфликта самостоятельно
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиполитикаСШАРоссияКремльВладимир ПутинДональд Трамппереговорычем закончились переговорыновости переговоровпереговоры по Украине 2025новости о переговорах России и Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
05:50Линия "Комар — Богатырь": эксперт о том, почему на Запорожье ВС РФ надо бить из "кармана" и трехграничья
05:37Фотоальбом Победы: командующий войсками 1-го Украинского фронта генерал армии Николай Федорович Ватутин
05:30Удар на Изюм и Красный Лиман: Алехин о перспективах наступления ВС РФ под Славянском и Краматорском
05:10"Шаг к путинскому режиму". В ЕС требуют остановить финансирование Венгрии из-за закона о суверенитете
05:00Экс-инспектор ООН Риттер раскрыл истинные возможности "глубинного государства"
04:45В районе Великой Новоселки ВС РФ вышли к "трехграничью" и разворачивают ударную группировку — Рамм
04:30Как выехать с Украины в Россию без согласия родителей? На вопрос отвечает эксперт Украина.ру Павел Волков
04:30Стратегическая роль в обороне: Алехин рассказал про укрепрайон ВСУ в Славянско-Краматорской агломерации
04:30Можно ли изменить место встречи? Какой подвох кроется в переносе переговоров России и Украины в Ватикан
04:19Руслан Панкратов: Как только Россия разберется с Украиной, она займется Прибалтикой
04:08"Перейти предел жизнеспособности". Украинские эксперты об исторической катастрофе страны
04:00Скотт Риттер рассказал, почему у Трампа нет реальной оппозиции в США
03:30Крамаренко: "Москва и Вашингтон заинтересованы в контакте и ведут себя практично и прагматично"
21:20Россия формирует мощный кулак, чтобы разбить ключевой "треугольник" ВСУ под Константиновкой — Алехин
20:45Риттер — о разговоре Трампа и Путина: "Это был не просто диалог, а встреча единомышленников"
20:30Скотт Риттер: Трамп готов прекратить поставки оружия Украине, но при одном условии
20:15Неслучайный Умеров: Павлив раскрыл, как США продавили удобный состав украинской переговорной группы
20:00Скотт Риттер: "Зеленский и ЕС — главные препятствия для мира"
19:45Надавили американцы: Павлив о том, почему во время переговоров украинцы вели себя "тихо и корректно"
19:35"Зеленский был в гневе": Павлив рассказал, кто создавал и курировал украинскую переговорную группу
Лента новостейМолния