https://ukraina.ru/20250523/kramarenko-moskva-i-vashington-zainteresovany-v-kontakte-i-vedut-sebya-praktichno-i-pragmatichno-1063343697.html

Крамаренко: "Москва и Вашингтон заинтересованы в контакте и ведут себя практично и прагматично"

Крамаренко: "Москва и Вашингтон заинтересованы в контакте и ведут себя практично и прагматично" - 23.05.2025 Украина.ру

Крамаренко: "Москва и Вашингтон заинтересованы в контакте и ведут себя практично и прагматично"

Пока между Путиным и Трампом не было личной встречи, поэтому им приходится беседовать по телефону. Москва и Вашингтон заинтересованы в контакте и ведут себя в этом плане практично и прагматично. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился Чрезвычайный и полномочный посол Александр Крамаренко

2025-05-23T03:30

2025-05-23T03:30

2025-05-23T03:30

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В понедельник, 19 мая, президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп третий раз в этом году поговорили по телефону. Разговор двух лидеров длился более двух часов. Пока между лидерами России и США не было личной встречи, поэтому им приходится беседовать по телефону, отметил эксперт. Именно этим, видимо, объясняется большая длительность состоявшегося диалога, добавил он."По сути дела, это даже не разговор, а телефонные переговоры между главами государств. Два предыдущих звонка, кстати, были не менее длинными по продолжительности", — указал Крамаренко.По его мнению, это говорит о взаимной заинтересованности президентов в контакте и в решении вопросов, которые имеются у России и США, или международных проблем, в урегулировании которых обе стороны участвуют.В этот раз Путин разговаривал Трампом не из Кремля, а из детского центра Сириус в Сочи, на этот счет не существует никакого политического этикета, сказал Крамаренко."При современных средствах связи лидеры могут связаться друг с другом из любой точки мира. <...> Это лишь еще раз подчеркивает, что и Москва, и Вашингтон заинтересованы в контакте и ведут себя в этом плане практично и прагматично", — заключил автор материала.Полный текст статьи Михаила Павлива "О чем на самом деле договорились Путин и Трамп, почему украинцы в Стамбуле были корректны и кто победил" на сайте Украина.ру.Подробно о том, насколько телефонная дипломатия продуктивна по сравнению с личными встречами — в материале Анны Черкасовой "Это давление Британии и ЕС на США. Василий Корчмарь о том, зачем Трамп звонит Путину по Украине" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250521/chto-meshaet-peregovoram-esch-raz-o-zaprete-i-legitimnosti-1063305685.html

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