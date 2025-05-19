Это давление Британии и ЕС на США. Василий Корчмарь о том, зачем Трамп звонит Путину по Украине - 19.05.2025 Украина.ру
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Это давление Британии и ЕС на США. Василий Корчмарь о том, зачем Трамп звонит Путину по Украине
Это давление Британии и ЕС на США. Василий Корчмарь о том, зачем Трамп звонит Путину по Украине - 19.05.2025 Украина.ру
Это давление Британии и ЕС на США. Василий Корчмарь о том, зачем Трамп звонит Путину по Украине
Шансы на прекращение огня на линии боевого соприкосновения России и Украины без предварительного установления механизма и международного контроля равны нулю. Киев может это нарушить, и всю вину свалить на российские Вооружённые силы.
2025-05-19T16:53
2025-05-19T17:13
интервью
россия
сша
украина
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
вооруженные силы украины
переговоры
телефонный разговор
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Чрезвычайный и полномочный посланник МИД России в отставке Василий Корчмарь.Лидер России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп проведут телефонный разговор в 17 часов (по московскому времени), сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Со слов Трампа, темами беседы будут прекращение огня и торговля.— Василий Семенович, что может изменить в переговорном процессе по Украине звонок Дональда Трампа Владимиру Путину?— Стремление президента США Трампа провести телефонный разговор с Путиным — это давление со стороны руководителей Великобритании, Германии, Франции и Польши с целью добиться от России прекращения огня в конфликте с Украиной. Это подтверждается их телефонными контактами из Стамбула, Тираны, Ватикана.Возникает закономерный вопрос, к чему такая настойчивость Зеленского, лидеров европейских стран в реализации предложения о 30-дневном прекращении огня? Не стремление ли это — подыграть Трампу, который обещал реализовать своё предложение о сделке (и она реализована подписанием соглашения с Украиной о добыче полезных ископаемых)? Ведь госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон может выйти из переговоров, так как это не война Соединённых Штатов. Вслед за ним Трамп заявлял, что ели не будет продвижения в переговорах между Москвой и Киевом, то США от них отойдут. Понятно, что после этого делами Украины займутся Евросоюз и НАТО. А их планы уже известны — дальнейшая поддержка Киева оружием и финансами против России. При этом согласование будет по-прежнему с США.— Как организуются такого рода переговоры — по телефону? Обсуждаются ли заранее дипломатами или спецпредставителями стран конкретные темы таких переговоров?— Как правило, суть предстоящих телефонных разговоров заранее не готовится. Она определяется президентами США и России и не подлежит огласке даже дипломатам своих стран. Тем более, что в ходе разговора могут возникать вопросы, которые дополняют тему разговора.— Насколько телефонная дипломатия продуктивна по сравнению с личными встречами?— Пока трудно предположить, чем закончится разговор Трампа с Путиным. Но в любом случае факт их диалога будет важен сам по себе, тем более было анонсировано, что будут обсуждаться и торговые вопросы.Телефонные разговоры руководителей государств — это, как правило, промежуточные уточнения по сути темы. Встречи с глазу на глаз проходят также для решения самых актуальных двусторонних или международных проблем. Но такие встречи тоже промежуточные. Главная встреча проходит в итоге решения всех вопросов и подписания итогового документа или их ряда. Такая встреча считается самой важной и значимой для интересов государств и определяет перспективы сотрудничества.— Если Трамп выдвинет ультиматум, что для продолжения переговоров нужно согласие России на 30-дневное перемирие без каких-либо условий, как мы можем ответить на это? Переговоры сорвутся?— Уверен, что 30-дневное прекращение огня не выгодно для российской стороны со всех точек зрения. Для Запада и Киева, в свою очередь, это возможность перегруппировать силы и скорректировать свои дальнейшие планы по укреплению беспомощности ВСУ.Мой 17-летний опыт работы в МИД России по конфликтной тематике подсказывает, что шансы на прекращение огня на линии боевого соприкосновения враждующих сторон без предварительного установления механизма, в том числе международного контроля, равны нулю. Украинская сторона может это нарушить, и всю вину свалить на российские Вооружённые силы. А это, как показывает практика, будет растиражировано Западом.Напомню, что два раза наш президент объявлял прекращение огня, которые были нарушены украинской стороной.Меня лично также настораживает заявление Трампа о выходе США из ВОЗ и последовавшее вслед за этим предупреждение руководителя организации (сделанное фактически в одно и то же время с появлением предложения лидеров указанных выше стран о 30-дневном прекращения огня) об угрозе новой эпидемии с летальностью вируса в 90%, а также необходимости подписания в конце мая мирового соглашения о подобных эпидемиях. Совпадение?— Возможна ли встреча Владимира Путина и Зеленского на фоне того, что последний нелегитимен? Кто может заменить его?— Встреча руководства США, России и Украины пока невозможна, потому что в таком случае российским президентом будет легитимизирован Зеленский как глава государства. Это будет, вне всякого сомнения, подхвачено и распространено западными СМИ.— Как считаете, получится у Трампа склонить Украину на приемлемые для России условия или нет?— Анализ ситуации вокруг украинского кризиса показывает, что США не заинтересованы в продвижении российских условий разрешения конфликта. Запад потратил 7 миллиардов для изменения сознания части политического общества Украины, продолжает поставки оружия и оказывает финансовую помощь Киеву.В их планы не входит денацификация и демилитаризация этой страны. Они по-прежнему желают поддерживать Украину в качестве замороженного конфликта, плацдарма напряжения против России.
https://ukraina.ru/20230215/1043588677.html
https://ukraina.ru/20250519/raschistit-zator-i-sulit-nevygodnuyu-sdelku-dlya-kieva-chego-zhdat-ot-razgovora-trampa-s-putinym-i-1063247769.html
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
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96
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Украина.ру
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5
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452
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интервью, россия, сша, украина, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, переговоры, телефонный разговор, прекращение огня на украине, сво
Интервью, Россия, США, Украина, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, переговоры, телефонный разговор, прекращение огня на Украине, СВО

Это давление Британии и ЕС на США. Василий Корчмарь о том, зачем Трамп звонит Путину по Украине

16:53 19.05.2025 (обновлено: 17:13 19.05.2025)
 
© novostipmr.comВасилий Корчмарь интервью
Василий Корчмарь интервью
© novostipmr.com
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Анна Черкасова
автор издания Украина.ру
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Шансы на прекращение огня на линии боевого соприкосновения России и Украины без предварительного установления механизма и международного контроля равны нулю. Киев может это нарушить, и всю вину свалить на российские Вооружённые силы.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал Чрезвычайный и полномочный посланник МИД России в отставке Василий Корчмарь.
Лидер России Владимир Путин и глава США Дональд Трамп проведут телефонный разговор в 17 часов (по московскому времени), сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Со слов Трампа, темами беседы будут прекращение огня и торговля.
— Василий Семенович, что может изменить в переговорном процессе по Украине звонок Дональда Трампа Владимиру Путину?
— Стремление президента США Трампа провести телефонный разговор с Путиным — это давление со стороны руководителей Великобритании, Германии, Франции и Польши с целью добиться от России прекращения огня в конфликте с Украиной. Это подтверждается их телефонными контактами из Стамбула, Тираны, Ватикана.
Возникает закономерный вопрос, к чему такая настойчивость Зеленского, лидеров европейских стран в реализации предложения о 30-дневном прекращении огня? Не стремление ли это — подыграть Трампу, который обещал реализовать своё предложение о сделке (и она реализована подписанием соглашения с Украиной о добыче полезных ископаемых)?
Ведь госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Вашингтон может выйти из переговоров, так как это не война Соединённых Штатов. Вслед за ним Трамп заявлял, что ели не будет продвижения в переговорах между Москвой и Киевом, то США от них отойдут.
Понятно, что после этого делами Украины займутся Евросоюз и НАТО. А их планы уже известны — дальнейшая поддержка Киева оружием и финансами против России. При этом согласование будет по-прежнему с США.
Василий Корчмарь
15 февраля 2023, 06:02
Василий Корчмарь: кто онЧрезвычайный и полномочный посол России
— Как организуются такого рода переговоры — по телефону? Обсуждаются ли заранее дипломатами или спецпредставителями стран конкретные темы таких переговоров?
— Как правило, суть предстоящих телефонных разговоров заранее не готовится. Она определяется президентами США и России и не подлежит огласке даже дипломатам своих стран. Тем более, что в ходе разговора могут возникать вопросы, которые дополняют тему разговора.
— Насколько телефонная дипломатия продуктивна по сравнению с личными встречами?
— Пока трудно предположить, чем закончится разговор Трампа с Путиным. Но в любом случае факт их диалога будет важен сам по себе, тем более было анонсировано, что будут обсуждаться и торговые вопросы.
Телефонные разговоры руководителей государств — это, как правило, промежуточные уточнения по сути темы. Встречи с глазу на глаз проходят также для решения самых актуальных двусторонних или международных проблем. Но такие встречи тоже промежуточные.
Главная встреча проходит в итоге решения всех вопросов и подписания итогового документа или их ряда. Такая встреча считается самой важной и значимой для интересов государств и определяет перспективы сотрудничества.
16:21
Навязчивый страх Киева: чего ждать от разговора Трампа с Путиным и ЗеленскимАмериканский лидер Дональд Трамп не остаётся в стороне от возобновившегося переговорного процесса между Россией и Украиной. Какую роль он может сыграть в этой истории?
— Если Трамп выдвинет ультиматум, что для продолжения переговоров нужно согласие России на 30-дневное перемирие без каких-либо условий, как мы можем ответить на это? Переговоры сорвутся?
— Уверен, что 30-дневное прекращение огня не выгодно для российской стороны со всех точек зрения. Для Запада и Киева, в свою очередь, это возможность перегруппировать силы и скорректировать свои дальнейшие планы по укреплению беспомощности ВСУ.
Мой 17-летний опыт работы в МИД России по конфликтной тематике подсказывает, что шансы на прекращение огня на линии боевого соприкосновения враждующих сторон без предварительного установления механизма, в том числе международного контроля, равны нулю. Украинская сторона может это нарушить, и всю вину свалить на российские Вооружённые силы. А это, как показывает практика, будет растиражировано Западом.
Напомню, что два раза наш президент объявлял прекращение огня, которые были нарушены украинской стороной.
Меня лично также настораживает заявление Трампа о выходе США из ВОЗ и последовавшее вслед за этим предупреждение руководителя организации (сделанное фактически в одно и то же время с появлением предложения лидеров указанных выше стран о 30-дневном прекращения огня) об угрозе новой эпидемии с летальностью вируса в 90%, а также необходимости подписания в конце мая мирового соглашения о подобных эпидемиях. Совпадение?
— Возможна ли встреча Владимира Путина и Зеленского на фоне того, что последний нелегитимен? Кто может заменить его?
— Встреча руководства США, России и Украины пока невозможна, потому что в таком случае российским президентом будет легитимизирован Зеленский как глава государства. Это будет, вне всякого сомнения, подхвачено и распространено западными СМИ.
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкОбращение президента РФ В. Путина к представителям российских и зарубежных СМИ
Обращение президента РФ В. Путина к представителям российских и зарубежных СМИ
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в фотобанк
— Как считаете, получится у Трампа склонить Украину на приемлемые для России условия или нет?
— Анализ ситуации вокруг украинского кризиса показывает, что США не заинтересованы в продвижении российских условий разрешения конфликта. Запад потратил 7 миллиардов для изменения сознания части политического общества Украины, продолжает поставки оружия и оказывает финансовую помощь Киеву.
В их планы не входит денацификация и демилитаризация этой страны. Они по-прежнему желают поддерживать Украину в качестве замороженного конфликта, плацдарма напряжения против России.
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ИнтервьюРоссияСШАУкраинаДональд ТрампВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВооруженные силы Украиныпереговорытелефонный разговорпрекращение огня на УкраинеСВО
 
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