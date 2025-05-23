Алаудинов: бойцы "Ахмата" иностранных наемников в плен не берут - 23.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250523/alaudinov-boytsy-akhmata-inostrannykh-naemnikov-v-plen-ne-berut-1063353360.html
Алаудинов: бойцы "Ахмата" иностранных наемников в плен не берут
Алаудинов: бойцы "Ахмата" иностранных наемников в плен не берут - 23.05.2025 Украина.ру
Алаудинов: бойцы "Ахмата" иностранных наемников в плен не берут
Бойцы подразделения "Ахмат" не берут в плен иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ. такое заявление в комментарии агентству РИА Новости сделал командир спецназа, замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов
2025-05-23T11:40
2025-05-23T11:40
новости
россия
запорожская область
британия
апти алаудинов
владимир путин
вооруженные силы украины
"ахмат"
чвк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/1b/1060589852_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6f0af8adc5a83779a4af0b072128c5f0.jpg
При этом, добавил он, в отношении бойцов ВСУ действует приказ сохранять им жизнь, в случае, если они проявляют готовность сдаться в плен. Алаудинов пояснил, что чаще всего этих людей "насильно, как собак, вылавливают на улицах и закидывают на передовую"."Большая часть из них, будь их воля, они бы не воевали против России. И мы это осознаем, поэтому мы всегда даем возможность бойцам украинских формирований сдаться в плен и остаться в живых. Но в принципе, мы должны все равно относиться к ним очень избирательно", - резюмировал Алаудинов.В начале этой недели мы сообщали, что российские военные взяли в плен группу наемников в селе Новоандреевка в Запорожской области. "Дикие гуси" оказались представителями американской частной военной компании (ЧВК) Mozart: Граждане Британии и Канады: ВС РФ взяли в плен группу наемников из ЧВК Mozart.Читатели Дзен-канала Украина.ру оставили под этой новостью большое число комментариев, по сути сводящихся к одной мысли: "В отношении наемников должен быть один принцип - в плен не брать", "Жалость к иностранцам, взявшим в руки оружие, чтобы нас убивать - преступна", "Зачем надо было брать в плен этих "гусят"?", "Вообще непонятно, с какого такого перепуга наемников в плен брать, когда они все русофобы и приехали как на сафари, охотится на русских людей?!", "Обмену не подлежат. Только ад их ждет в тайге на пользу общества работать за кусочек соли без хлеба", "Зачем "гусей" берут в плен? Чтоб содержать и кормить?", "Если их менять, то только 1 к 100, не меньше и сделать операцию им по смене пола", "А почему в плен? Президент о чём сказал? Иностранных военных в плен не брать", - отреагировали читатели.Ранее и.о. главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова сообщила, что за весь период СВО российские военные ликвидировали на поле боя около 6,5 тысяч наемников, которые приехали воевать за ВСУ из 110 стран мира.Она уточнила, что в среднем "солдаты удачи" получают на Украине порядка $3-7 тысяч ежемесячно. Однако привлекает иностранцев не всегда финансовая выгода, подчеркнула Жданова."Многие из них - истинные русофобы, и они прибывают с тем, чтобы буквально истреблять мирное население нашей страны. Мы смогли в этом убедиться на примере Курской области", - отметила она.В середине марта на совещании Генштаба РФ в Курской области президент России Владимир Путин сделал крайне важный посыл всем "диким гусям": От Александра Невского до Петра Толстого. О чем предупредил Путин иностранных наемников.Другие новости в тему: "Дикие гуси" под Северском и Красноармейском, ВСУ грезят о Курске: фронтовая сводка.
россия
запорожская область
британия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/1b/1060589852_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_dd61b48b1c2e2d606ca480c055a99545.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, запорожская область, британия, апти алаудинов, владимир путин, вооруженные силы украины, "ахмат", чвк
Новости, Россия, Запорожская область, Британия, Апти Алаудинов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, "Ахмат", ЧВК

Алаудинов: бойцы "Ахмата" иностранных наемников в плен не берут

11:40 23.05.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 23.05.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Бойцы подразделения "Ахмат" не берут в плен иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ. такое заявление в комментарии агентству РИА Новости сделал командир спецназа, замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов

"Мы никогда не брали в плен ни одного иностранца, то есть вообще такой задачи изначально не ставилась. Я не считаю, что иностранные наемники, которые пришли воевать против нашей страны - они являются нашими братьями. Это нам не братья ни при каком раскладе. <...> Я всегда говорю, предлагать сдаваться [иностранным наемникам] не нужно, тем более тем, которые зашли на территорию Российской Федерации. <...> Любой иностранец, который зашел на территорию Российской Федерации, он должен быть мертвым, либо он может уйти домой и рассказать, каково оно - сражаться с русскими и Россией", - сказал Алаудинов.

При этом, добавил он, в отношении бойцов ВСУ действует приказ сохранять им жизнь, в случае, если они проявляют готовность сдаться в плен. Алаудинов пояснил, что чаще всего этих людей "насильно, как собак, вылавливают на улицах и закидывают на передовую".
"Большая часть из них, будь их воля, они бы не воевали против России. И мы это осознаем, поэтому мы всегда даем возможность бойцам украинских формирований сдаться в плен и остаться в живых. Но в принципе, мы должны все равно относиться к ним очень избирательно", - резюмировал Алаудинов.
В начале этой недели мы сообщали, что российские военные взяли в плен группу наемников в селе Новоандреевка в Запорожской области. "Дикие гуси" оказались представителями американской частной военной компании (ЧВК) Mozart: Граждане Британии и Канады: ВС РФ взяли в плен группу наемников из ЧВК Mozart.
Читатели Дзен-канала Украина.ру оставили под этой новостью большое число комментариев, по сути сводящихся к одной мысли:
"В отношении наемников должен быть один принцип - в плен не брать", "Жалость к иностранцам, взявшим в руки оружие, чтобы нас убивать - преступна", "Зачем надо было брать в плен этих "гусят"?", "Вообще непонятно, с какого такого перепуга наемников в плен брать, когда они все русофобы и приехали как на сафари, охотится на русских людей?!", "Обмену не подлежат. Только ад их ждет в тайге на пользу общества работать за кусочек соли без хлеба", "Зачем "гусей" берут в плен? Чтоб содержать и кормить?", "Если их менять, то только 1 к 100, не меньше и сделать операцию им по смене пола", "А почему в плен? Президент о чём сказал? Иностранных военных в плен не брать", - отреагировали читатели.
Ранее и.о. главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова сообщила, что за весь период СВО российские военные ликвидировали на поле боя около 6,5 тысяч наемников, которые приехали воевать за ВСУ из 110 стран мира.
Она уточнила, что в среднем "солдаты удачи" получают на Украине порядка $3-7 тысяч ежемесячно. Однако привлекает иностранцев не всегда финансовая выгода, подчеркнула Жданова.
"Многие из них - истинные русофобы, и они прибывают с тем, чтобы буквально истреблять мирное население нашей страны. Мы смогли в этом убедиться на примере Курской области", - отметила она.
В середине марта на совещании Генштаба РФ в Курской области президент России Владимир Путин сделал крайне важный посыл всем "диким гусям": От Александра Невского до Петра Толстого. О чем предупредил Путин иностранных наемников.
Другие новости в тему: "Дикие гуси" под Северском и Красноармейском, ВСУ грезят о Курске: фронтовая сводка.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияЗапорожская областьБританияАпти АлаудиновВладимир ПутинВооруженные силы Украины"Ахмат"ЧВК
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:41Залужный: армия РФ обогнала ВСУ по инновациям на поле боя
11:40Алаудинов: бойцы "Ахмата" иностранных наемников в плен не берут
11:08Либералы, демократы, откровенные нацисты: как используют "последнее издыхание" Украины - Ищенко
11:05Исполнителя "Между нами тает лед" осудили на Украине за любовь к России
10:55Украина хочет сорвать переговоры с РФ массированной атакой БПЛА, заявил Кошкович
10:46Так кто же заказал Андрея Портнова?
10:15Появились кадры пожара в Ельце после падения обломков украинского БПЛА
10:00Отсутствие предпосылок для мира
09:58Делегация под вопросом, аэропорты как мишень. Главное на утро 23 мая
09:55Льгов в Курской области попал под массированный удар ВСУ: Хинштейн сообщил о раненных
08:00Исторический миф. "Хто такі українці і чого вони хочуть". История Украины по Грушевскому
07:30Владимир Васильев: Украина пойдет на переговоры с Россией, когда у нее иссякнут запасы оружия Байдена
07:00Владимир Носков: Россия изолирует поле боя и займет три высоты, чтобы развалить оборону ВСУ в Донбассе
05:50Линия "Комар — Богатырь": эксперт о том, почему на Запорожье ВС РФ надо бить из "кармана" и трехграничья
05:37Фотоальбом Победы: командующий войсками 1-го Украинского фронта генерал армии Николай Федорович Ватутин
05:30Удар на Изюм и Красный Лиман: Алехин о перспективах наступления ВС РФ под Славянском и Краматорском
05:10"Шаг к путинскому режиму". В ЕС требуют остановить финансирование Венгрии из-за закона о суверенитете
05:00Экс-инспектор ООН Риттер раскрыл истинные возможности "глубинного государства"
04:45В районе Великой Новоселки ВС РФ вышли к "трехграничью" и разворачивают ударную группировку — Рамм
04:30Как выехать с Украины в Россию без согласия родителей? На вопрос отвечает эксперт Украина.ру Павел Волков
Лента новостейМолния