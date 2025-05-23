https://ukraina.ru/20250523/alaudinov-boytsy-akhmata-inostrannykh-naemnikov-v-plen-ne-berut-1063353360.html

Алаудинов: бойцы "Ахмата" иностранных наемников в плен не берут

Алаудинов: бойцы "Ахмата" иностранных наемников в плен не берут - 23.05.2025 Украина.ру

Алаудинов: бойцы "Ахмата" иностранных наемников в плен не берут

Бойцы подразделения "Ахмат" не берут в плен иностранных наемников, воюющих на стороне ВСУ. такое заявление в комментарии агентству РИА Новости сделал командир спецназа, замначальника Главного военно-политического управления Минобороны России генерал-лейтенант Апти Алаудинов

2025-05-23T11:40

2025-05-23T11:40

2025-05-23T11:40

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британия

апти алаудинов

владимир путин

вооруженные силы украины

"ахмат"

чвк

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При этом, добавил он, в отношении бойцов ВСУ действует приказ сохранять им жизнь, в случае, если они проявляют готовность сдаться в плен. Алаудинов пояснил, что чаще всего этих людей "насильно, как собак, вылавливают на улицах и закидывают на передовую"."Большая часть из них, будь их воля, они бы не воевали против России. И мы это осознаем, поэтому мы всегда даем возможность бойцам украинских формирований сдаться в плен и остаться в живых. Но в принципе, мы должны все равно относиться к ним очень избирательно", - резюмировал Алаудинов.В начале этой недели мы сообщали, что российские военные взяли в плен группу наемников в селе Новоандреевка в Запорожской области. "Дикие гуси" оказались представителями американской частной военной компании (ЧВК) Mozart: Граждане Британии и Канады: ВС РФ взяли в плен группу наемников из ЧВК Mozart.Читатели Дзен-канала Украина.ру оставили под этой новостью большое число комментариев, по сути сводящихся к одной мысли: "В отношении наемников должен быть один принцип - в плен не брать", "Жалость к иностранцам, взявшим в руки оружие, чтобы нас убивать - преступна", "Зачем надо было брать в плен этих "гусят"?", "Вообще непонятно, с какого такого перепуга наемников в плен брать, когда они все русофобы и приехали как на сафари, охотится на русских людей?!", "Обмену не подлежат. Только ад их ждет в тайге на пользу общества работать за кусочек соли без хлеба", "Зачем "гусей" берут в плен? Чтоб содержать и кормить?", "Если их менять, то только 1 к 100, не меньше и сделать операцию им по смене пола", "А почему в плен? Президент о чём сказал? Иностранных военных в плен не брать", - отреагировали читатели.Ранее и.о. главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова сообщила, что за весь период СВО российские военные ликвидировали на поле боя около 6,5 тысяч наемников, которые приехали воевать за ВСУ из 110 стран мира.Она уточнила, что в среднем "солдаты удачи" получают на Украине порядка $3-7 тысяч ежемесячно. Однако привлекает иностранцев не всегда финансовая выгода, подчеркнула Жданова."Многие из них - истинные русофобы, и они прибывают с тем, чтобы буквально истреблять мирное население нашей страны. Мы смогли в этом убедиться на примере Курской области", - отметила она.В середине марта на совещании Генштаба РФ в Курской области президент России Владимир Путин сделал крайне важный посыл всем "диким гусям": От Александра Невского до Петра Толстого. О чем предупредил Путин иностранных наемников.Другие новости в тему: "Дикие гуси" под Северском и Красноармейском, ВСУ грезят о Курске: фронтовая сводка.

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новости, россия, запорожская область, британия, апти алаудинов, владимир путин, вооруженные силы украины, "ахмат", чвк