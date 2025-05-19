https://ukraina.ru/20250519/grazhdane-britanii-i-kanady-vs-rr-vzyali-v-plen-gruppu-naemnikov-iz-chvk-mozart-1063242285.html

Граждане Британии и Канады: ВС РФ взяли в плен группу наемников из ЧВК Mozart

Граждане Британии и Канады: ВС РФ взяли в плен группу наемников из ЧВК Mozart - 19.05.2025 Украина.ру

Граждане Британии и Канады: ВС РФ взяли в плен группу наемников из ЧВК Mozart

Российские военные взяли в плен группу наемников в селе Новоандреевка в Запорожской области. "Дикие гуси" оказались представителями американской частной военной компании (ЧВК) Mozart. Об этом агентству РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев

2025-05-19T13:48

2025-05-19T13:48

2025-05-19T13:53

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Также известно, что российские войска в Запорожской области сорвали контратаку противника в районе Работино, ликвидировав два БМП M2 Bradley, уничтожили три танка Leopard 1A5 в районе Малой Токмачки, а заодно разрушили укрытие бункерного типа ВСУ. кроме того, силами ВС РФ был поражен командный пункт противника 65-й отдельной механизированной бригады в районе Гуляйполя. Ликвидировано до 15 украинских офицеров, включая начальника связи.На прошлой неделе во Франции было опубликовано исследование о частных военных компаниях (ЧВК), подтвердившее, что западные военные делают ставку на украинских радикалов."Англо-французская Comya Group работает с украинской Omega Consulting Group, вербующей неонацистов. Европейцев это больше не смущает. <...> Никто уже не скрывает, кто воюет на стороне Киева Европейские ЧВК открыто сотрудничают с украинскими неонацистами", - было сказано в публикации.Ранее и.о. главы делегации России на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова сообщила, что за весь период СВО российские военные ликвидировали на поле боя около 6,5 тысяч наемников, которые приехали воевать за ВСУ из 110 стран мира.Она уточнила, что в среднем "солдаты удачи" получают на Украине порядка $3-7 тысяч ежемесячно. Однако привлекает иностранцев не всегда финансовая выгода, подчеркнула Жданова."Многие из них - истинные русофобы, и они прибывают с тем, чтобы буквально истреблять мирное население нашей страны. Мы смогли в этом убедиться на примере Курской области", - отметила она.В середине марта на совещании Генштаба РФ в Курской области президент России Владимир Путин сделал крайне важный посыл всем "диким гусям": От Александра Невского до Петра Толстого. О чем предупредил Путин иностранных наемников.

https://ukraina.ru/20250513/frantsuzskiy-issledovatel-vyyasnil-kakie-zapadnye-chvk-sotrudnichayut-s-ukrainskimi-neonatsistami-1063086473.html

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новости, россия, запорожская область, великобритания, владимир путин, чвк, вооруженные силы украины, генштаб