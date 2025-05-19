Иван Лошкарев: Трамп сделал уступку России, но наступление ВС РФ на поле боя это не остановит - 19.05.2025 Украина.ру
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Иван Лошкарев: Трамп сделал уступку России, но наступление ВС РФ на поле боя это не остановит
Иван Лошкарев: Трамп сделал уступку России, но наступление ВС РФ на поле боя это не остановит - 19.05.2025 Украина.ру
Иван Лошкарев: Трамп сделал уступку России, но наступление ВС РФ на поле боя это не остановит
В заявлении Трампа по итогам разговора с президентом России Владимиром Путиным есть любопытный сюжет насчет экономики и того, что у российско-американских экономических отношений есть будущее. А это значит, что вопросы снятия санкций, совместного проекта по редкоземельным металлам, возвращение зарубежного бизнеса в России с повестки не ушли.
2025-05-19T22:10
2025-05-19T22:33
интервью
россия
украина
ватикан
дональд трамп
владимир путин
еврокомиссия
сенат
трамп и зеленский
владимир зеленский
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент кафедры политической теории МГИМО, политолог-международник Иван Лошкарев.- Иван Дмитриевич, Владимир Путин, комментируя итоги сегодняшнего разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом, заявил, что стороны на "правильном пути". Трамп, по его же словам, был удовлетворен беседой с российским президентом. Как этот разговор повлияет ход мирного урегулирования конфликта на Украине?- Из этих двух заявлений видно, что мы немного продвинулись дальше. Ведь последние несколько недель спор состоял в том, с чего начинать: либо сначала перемирие, потом переговоры, либо сначала переговоры, потом перемирие. Сейчас решили, что надо совместить.На мой взгляд, это большой плюс. Одну из переговорных ловушек мы прошли. Ловушку очередности, с чего начать, и в какой последовательности выстроить. Мы ничего не уступили, потому что если мы обсуждаем не только перемирие, но и весь переговорный формат, то продолжаем высказывать наши идеи и требуем от Украины высказать окончательное мнение по этим же вопросам. Дипломатическая подвижка есть, это первое.Второе. В заявлении Трампа есть любопытный сюжет насчет экономики и того, что у российско-американских экономических отношений есть будущее. А это значит, что вопросы снятия санкций, совместного проекта по редкоземельным металлам, возвращение зарубежного бизнеса в России с повестки не ушли. Из заявления Трампа следует, что, видимо, отложено и предложение об ужесточении санкций против России, которое в последние недели обсуждалось в Сенате США. Это уступка со стороны американцев.И третий важный момент, который меня зацепил. Это информация, кому были сообщены итоги переговоров. Кроме председателя Еврокомиссии, канцлера Германии, Зеленского, были любопытные персонажи. Это премьер Италии, президент Финляндии. Это говорит о том, что Трамп пытается работать и с европейцами тоже.Причем не только с европейцами, которые объединились в коалицию желающих и давят Россию, говоря о возможности ввода военного контингента на Украину. Это говорит о том, что американцы пытаются со своей стороны что-то делать, то есть не только требовать от Киева и Москвы договориться, но и своих союзников привести в чувство, как бы сложно это не было.- Возможно, Ватикан, по словам Трампа, станет переговорной площадкой.- Там не такая четкая формулировка. Не сказано, что Трамп поддерживает эту идею. В оригинальном тексте сказано, что Ватикан хочет стать площадкой для переговоров. Еще на прошлой неделе американская дипломатия ясно высказалась против этой идеи. В воскресном интервью эту позицию подтвердил Марко Рубио.Это попытка показать, что Белый дом пока не ссорится с американским Папой и не отвергает его предложение. Это немного не нам адресовано. Я не увидел в этом тексте согласия на предложение Ватикана.- Партия войны на Украине, то есть провластная верхушка, окружение Зеленского, будет под влиянием этих процессов мимикрировать, если в партию мира, то во что-то более миролюбивое? Какие трансформации в украинской элите будут происходить?- Пока переговоры не зашли далеко, чтобы они во что-то трансформировались. Они пока остаются партией войны. Пока нет ни одного документа, все на уровне слов. Но если мы предположим, что будет зафиксирована дата исполнения каких-то обязательств, встанет вопрос, как они будут с этим справляться.Будет раскол внутри группы Ермака-Зеленского. Часть ее будет критиковать Зеленского, говорить, что он недостаточно много требует от России. И это нам на руку, потому что при помощи Америки можно будет давить на обе группы, использовать их конкуренцию.- Повлияют ли подвижки мирного процесса на ситуацию на поле боя?- Движение российской армии продолжится, потому что пока нет ни одной подписанной бумаги. Перемирия объявлялись несколько раз, но сказать, что что-то менялось после них я не могу. Российскую армию сейчас может остановить только письменно заключенный договор с Украиной. Этого пока нет. Российское наступление будет продолжаться, пока эти переговоры будут идти. И я не думаю, что они будут быстрыми.Подробно о телефонном разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа - в статье Алексея Туманова Переговоры России и Украины начнутся немедленно. О чем договорились Путин и Трамп
https://ukraina.ru/20250519/evropa-ne-sobiraetsya-otpravlyat-voyska-na-ukrainu-no-eto-esche-nichego-ne-znachit-1063251650.html
https://ukraina.ru/20250519/eto-davlenie-britanii-i-evropy-na-ssha-vasiliy-korchmar-o-tom-zachem-tramp-zvonit-putinu-po-ukraine-1063249556.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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5
4.7
96
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Украина.ру
1
5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, россия, украина, ватикан, дональд трамп, владимир путин, еврокомиссия, сенат, трамп и зеленский, владимир зеленский, телефонный разговор
Интервью, Россия, Украина, Ватикан, Дональд Трамп, Владимир Путин, Еврокомиссия, сенат, Трамп и Зеленский, Владимир Зеленский, телефонный разговор

Иван Лошкарев: Трамп сделал уступку России, но наступление ВС РФ на поле боя это не остановит

22:10 19.05.2025 (обновлено: 22:33 19.05.2025)
 
Иван Лошкарев
Иван Лошкарев
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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В заявлении Трампа по итогам разговора с президентом России Владимиром Путиным есть любопытный сюжет насчет экономики и того, что у российско-американских экономических отношений есть будущее. А это значит, что вопросы снятия санкций, совместного проекта по редкоземельным металлам, возвращение зарубежного бизнеса в России с повестки не ушли.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент кафедры политической теории МГИМО, политолог-международник Иван Лошкарев.
- Иван Дмитриевич, Владимир Путин, комментируя итоги сегодняшнего разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом, заявил, что стороны на "правильном пути". Трамп, по его же словам, был удовлетворен беседой с российским президентом. Как этот разговор повлияет ход мирного урегулирования конфликта на Украине?
- Из этих двух заявлений видно, что мы немного продвинулись дальше. Ведь последние несколько недель спор состоял в том, с чего начинать: либо сначала перемирие, потом переговоры, либо сначала переговоры, потом перемирие. Сейчас решили, что надо совместить.
На мой взгляд, это большой плюс. Одну из переговорных ловушек мы прошли. Ловушку очередности, с чего начать, и в какой последовательности выстроить. Мы ничего не уступили, потому что если мы обсуждаем не только перемирие, но и весь переговорный формат, то продолжаем высказывать наши идеи и требуем от Украины высказать окончательное мнение по этим же вопросам. Дипломатическая подвижка есть, это первое.
Второе. В заявлении Трампа есть любопытный сюжет насчет экономики и того, что у российско-американских экономических отношений есть будущее. А это значит, что вопросы снятия санкций, совместного проекта по редкоземельным металлам, возвращение зарубежного бизнеса в России с повестки не ушли. Из заявления Трампа следует, что, видимо, отложено и предложение об ужесточении санкций против России, которое в последние недели обсуждалось в Сенате США. Это уступка со стороны американцев.
И третий важный момент, который меня зацепил. Это информация, кому были сообщены итоги переговоров. Кроме председателя Еврокомиссии, канцлера Германии, Зеленского, были любопытные персонажи. Это премьер Италии, президент Финляндии. Это говорит о том, что Трамп пытается работать и с европейцами тоже.
Причем не только с европейцами, которые объединились в коалицию желающих и давят Россию, говоря о возможности ввода военного контингента на Украину. Это говорит о том, что американцы пытаются со своей стороны что-то делать, то есть не только требовать от Киева и Москвы договориться, но и своих союзников привести в чувство, как бы сложно это не было.
- РИА Новости, 1920, 19.05.2025
17:45
Европа не собирается отправлять войска на Украину. Но это еще ничего не значитЕвропа, если верить лидерам ключевых стран ЕС, все дальше отходит от идеи размещения своих войск на Украине. С подачи США мейнстримом стали мирные переговоры и все вокруг них, а европейские милитаристские призывы и ультиматумы отошли на второй план. Но остается вопрос, действительно ли эта тема окончательно ушла из повестки дня
- Возможно, Ватикан, по словам Трампа, станет переговорной площадкой.
- Там не такая четкая формулировка. Не сказано, что Трамп поддерживает эту идею. В оригинальном тексте сказано, что Ватикан хочет стать площадкой для переговоров. Еще на прошлой неделе американская дипломатия ясно высказалась против этой идеи. В воскресном интервью эту позицию подтвердил Марко Рубио.
Это попытка показать, что Белый дом пока не ссорится с американским Папой и не отвергает его предложение. Это немного не нам адресовано. Я не увидел в этом тексте согласия на предложение Ватикана.
- Партия войны на Украине, то есть провластная верхушка, окружение Зеленского, будет под влиянием этих процессов мимикрировать, если в партию мира, то во что-то более миролюбивое? Какие трансформации в украинской элите будут происходить?
- Пока переговоры не зашли далеко, чтобы они во что-то трансформировались. Они пока остаются партией войны. Пока нет ни одного документа, все на уровне слов. Но если мы предположим, что будет зафиксирована дата исполнения каких-то обязательств, встанет вопрос, как они будут с этим справляться.
Будет раскол внутри группы Ермака-Зеленского. Часть ее будет критиковать Зеленского, говорить, что он недостаточно много требует от России. И это нам на руку, потому что при помощи Америки можно будет давить на обе группы, использовать их конкуренцию.
Василий Корчмарь интервью
16:53
Это давление Британии и ЕС на США. Василий Корчмарь о том, зачем Трамп звонит Путину по УкраинеШансы на прекращение огня на линии боевого соприкосновения России и Украины без предварительного установления механизма и международного контроля равны нулю. Киев может это нарушить, и всю вину свалить на российские Вооружённые силы.
- Повлияют ли подвижки мирного процесса на ситуацию на поле боя?
- Движение российской армии продолжится, потому что пока нет ни одной подписанной бумаги. Перемирия объявлялись несколько раз, но сказать, что что-то менялось после них я не могу. Российскую армию сейчас может остановить только письменно заключенный договор с Украиной. Этого пока нет. Российское наступление будет продолжаться, пока эти переговоры будут идти. И я не думаю, что они будут быстрыми.
Подробно о телефонном разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа - в статье Алексея Туманова Переговоры России и Украины начнутся немедленно. О чем договорились Путин и Трамп
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Заголовок открываемого материала
22:30Петр Акопов: Путин убедил Трампа, что ему надо давить не на Россию, а на Украину вместе с Европой
22:10Иван Лошкарев: Трамп сделал уступку России, но наступление ВС РФ на поле боя это не остановит
20:57Переговоры России и Украины начнутся немедленно. О чем договорились Путин и Трамп
19:05Разговор Путина и Трампа и разговор Трампа и Зеленского. Итоги 19 мая
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16:21Навязчивый страх Киева: чего ждать от разговора Трампа с Путиным и Зеленским
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