Иван Лошкарев: Трамп сделал уступку России, но наступление ВС РФ на поле боя это не остановит
22:10 19.05.2025 (обновлено: 22:33 19.05.2025)
Иван Лошкарев
В заявлении Трампа по итогам разговора с президентом России Владимиром Путиным есть любопытный сюжет насчет экономики и того, что у российско-американских экономических отношений есть будущее. А это значит, что вопросы снятия санкций, совместного проекта по редкоземельным металлам, возвращение зарубежного бизнеса в России с повестки не ушли.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доцент кафедры политической теории МГИМО, политолог-международник Иван Лошкарев.
- Иван Дмитриевич, Владимир Путин, комментируя итоги сегодняшнего разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом, заявил, что стороны на "правильном пути". Трамп, по его же словам, был удовлетворен беседой с российским президентом. Как этот разговор повлияет ход мирного урегулирования конфликта на Украине?
- Из этих двух заявлений видно, что мы немного продвинулись дальше. Ведь последние несколько недель спор состоял в том, с чего начинать: либо сначала перемирие, потом переговоры, либо сначала переговоры, потом перемирие. Сейчас решили, что надо совместить.
На мой взгляд, это большой плюс. Одну из переговорных ловушек мы прошли. Ловушку очередности, с чего начать, и в какой последовательности выстроить. Мы ничего не уступили, потому что если мы обсуждаем не только перемирие, но и весь переговорный формат, то продолжаем высказывать наши идеи и требуем от Украины высказать окончательное мнение по этим же вопросам. Дипломатическая подвижка есть, это первое.
Второе. В заявлении Трампа есть любопытный сюжет насчет экономики и того, что у российско-американских экономических отношений есть будущее. А это значит, что вопросы снятия санкций, совместного проекта по редкоземельным металлам, возвращение зарубежного бизнеса в России с повестки не ушли. Из заявления Трампа следует, что, видимо, отложено и предложение об ужесточении санкций против России, которое в последние недели обсуждалось в Сенате США. Это уступка со стороны американцев.
И третий важный момент, который меня зацепил. Это информация, кому были сообщены итоги переговоров. Кроме председателя Еврокомиссии, канцлера Германии, Зеленского, были любопытные персонажи. Это премьер Италии, президент Финляндии. Это говорит о том, что Трамп пытается работать и с европейцами тоже.
Причем не только с европейцами, которые объединились в коалицию желающих и давят Россию, говоря о возможности ввода военного контингента на Украину. Это говорит о том, что американцы пытаются со своей стороны что-то делать, то есть не только требовать от Киева и Москвы договориться, но и своих союзников привести в чувство, как бы сложно это не было.
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- Возможно, Ватикан, по словам Трампа, станет переговорной площадкой.
- Там не такая четкая формулировка. Не сказано, что Трамп поддерживает эту идею. В оригинальном тексте сказано, что Ватикан хочет стать площадкой для переговоров. Еще на прошлой неделе американская дипломатия ясно высказалась против этой идеи. В воскресном интервью эту позицию подтвердил Марко Рубио.
Это попытка показать, что Белый дом пока не ссорится с американским Папой и не отвергает его предложение. Это немного не нам адресовано. Я не увидел в этом тексте согласия на предложение Ватикана.
- Партия войны на Украине, то есть провластная верхушка, окружение Зеленского, будет под влиянием этих процессов мимикрировать, если в партию мира, то во что-то более миролюбивое? Какие трансформации в украинской элите будут происходить?
- Пока переговоры не зашли далеко, чтобы они во что-то трансформировались. Они пока остаются партией войны. Пока нет ни одного документа, все на уровне слов. Но если мы предположим, что будет зафиксирована дата исполнения каких-то обязательств, встанет вопрос, как они будут с этим справляться.
Будет раскол внутри группы Ермака-Зеленского. Часть ее будет критиковать Зеленского, говорить, что он недостаточно много требует от России. И это нам на руку, потому что при помощи Америки можно будет давить на обе группы, использовать их конкуренцию.
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- Повлияют ли подвижки мирного процесса на ситуацию на поле боя?
- Движение российской армии продолжится, потому что пока нет ни одной подписанной бумаги. Перемирия объявлялись несколько раз, но сказать, что что-то менялось после них я не могу. Российскую армию сейчас может остановить только письменно заключенный договор с Украиной. Этого пока нет. Российское наступление будет продолжаться, пока эти переговоры будут идти. И я не думаю, что они будут быстрыми.
Подробно о телефонном разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа - в статье Алексея Туманова Переговоры России и Украины начнутся немедленно. О чем договорились Путин и Трамп
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