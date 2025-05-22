Петр Акопов: разговор с Путиным укрепил Трампа во мнении, что давить надо на Киев, а не на Россию - 22.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250522/petr-akopov-razgovor-s-putinym-ukrepil-trampa-vo-mnenii-chto-davit-nado-na-kiev-a-ne-na-rossiyu-1063317703.html
Петр Акопов: разговор с Путиным укрепил Трампа во мнении, что давить надо на Киев, а не на Россию
Петр Акопов: разговор с Путиным укрепил Трампа во мнении, что давить надо на Киев, а не на Россию - 22.05.2025 Украина.ру
Петр Акопов: разговор с Путиным укрепил Трампа во мнении, что давить надо на Киев, а не на Россию
Сейчас Трамп выбирает между двумя вариантами: принудить Украину и Европу к принятию российских условий по СВО или ввести санкции против российского теневого флота, чтобы принудить Москву к 30-дневному перемирию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов
2025-05-22T03:45
2025-05-22T03:45
новости
россия
украина
дональд трамп
петр акопов
владимир путин
европа
санкции
переговоры
переговоры по украине 2025
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/03/1060772968_0:46:1024:622_1920x0_80_0_0_1826cfb8fe2821b089398c2d61372de4.jpg.webp
Если Дональд Трамп будет давить на Россию через "адские санкции", это приведет к краху всех попыток американского президента выстроить новую геополитическую реальность, отметил эксперт.Он не сможет улучшить отношения с Москвой, прекратить войну и сделать так, чтобы российско-китайский союз был менее спаянным, добавил он."Мы же понимаем, что запрет на покупку нашей нефти и газа – это санкции против Китая и Индии. Такое решение усугубит тяжелую торговую войну США с Китаем и будет нервировать Индию, которая не собирается к этому присоединяться", — подчеркнул Акопов.Поэтому, уверен эксперт, разговор с Путиным только укрепил Трампа во мнении, что надо давить на Киев, а не на Россию.Конечно, Зеленский и Европа будут требовать от него "покарать Россию", указал Акопов. И на российские условия перемирия с выводом войск с конституционных территорий они не пойдут. Да и Трамп не собирается их "полноценно продавливать", добавил он."Он будет их слегка поддавливать, не говоря им прямо, что надо принять условия России ("Вы тут разбирайтесь с русскими, а я в стороне постою"). А это уже нервирует Украину и Европу, которые боятся, что в какой-то момент Трамп прекратит поддержку Киева", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Петр Акопов: Путин убедил Трампа, что ему надо давить не на Россию, а на Украину вместе с Европой" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в интервью Ивана Лошкарева: Трамп сделал уступку России, но наступление ВС РФ на поле боя это не остановит на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250521/tramp-zhstko-obyasnil-zelenskomu-pochemu-ssha-ne-idut-protiv-rf-1063310347.html
россия
украина
европа
китай
индия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/03/1060772968_0:0:1024:768_1920x0_80_0_0_6611776699db78dda038b6f092b6e58f.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, дональд трамп, петр акопов, владимир путин, европа, санкции, переговоры, переговоры по украине 2025, новости переговоров, китай, индия, газ, нефть
Новости, Россия, Украина, Дональд Трамп, Петр Акопов, Владимир Путин, Европа, санкции, переговоры, переговоры по Украине 2025, новости переговоров, Китай, Индия, газ, нефть

Петр Акопов: разговор с Путиным укрепил Трампа во мнении, что давить надо на Киев, а не на Россию

03:45 22.05.2025
 
© russiancouncil.ru
© russiancouncil.ru
Читать в
ДзенTelegram
Сейчас Трамп выбирает между двумя вариантами: принудить Украину и Европу к принятию российских условий по СВО или ввести санкции против российского теневого флота, чтобы принудить Москву к 30-дневному перемирию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов
Если Дональд Трамп будет давить на Россию через "адские санкции", это приведет к краху всех попыток американского президента выстроить новую геополитическую реальность, отметил эксперт.
Он не сможет улучшить отношения с Москвой, прекратить войну и сделать так, чтобы российско-китайский союз был менее спаянным, добавил он.
"Мы же понимаем, что запрет на покупку нашей нефти и газа – это санкции против Китая и Индии. Такое решение усугубит тяжелую торговую войну США с Китаем и будет нервировать Индию, которая не собирается к этому присоединяться", — подчеркнул Акопов.
Поэтому, уверен эксперт, разговор с Путиным только укрепил Трампа во мнении, что надо давить на Киев, а не на Россию.
Конечно, Зеленский и Европа будут требовать от него "покарать Россию", указал Акопов. И на российские условия перемирия с выводом войск с конституционных территорий они не пойдут. Да и Трамп не собирается их "полноценно продавливать", добавил он.
"Он будет их слегка поддавливать, не говоря им прямо, что надо принять условия России ("Вы тут разбирайтесь с русскими, а я в стороне постою"). А это уже нервирует Украину и Европу, которые боятся, что в какой-то момент Трамп прекратит поддержку Киева", — заключил собеседник издания.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Петр Акопов: Путин убедил Трампа, что ему надо давить не на Россию, а на Украину вместе с Европой" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему в интервью Ивана Лошкарева: Трамп сделал уступку России, но наступление ВС РФ на поле боя это не остановит на сайте Украина.ру.
Трамп и Зеленский
Вчера, 18:06
Трамп жёстко объяснил Зеленскому, почему США не идут против РФДональд Трамп с первого дня президентства стремится наладить отношения с Россией, поскольку это отвечает национальным интересам Соединённых Штатов, и Украина ему в этом не помешает, хотя и пытается
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаДональд ТрампПетр АкоповВладимир ПутинЕвропасанкциипереговорыпереговоры по Украине 2025новости переговоровКитайИндиягазнефть
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
04:00Ударный мультикоптер "Баба-яга": Алехин о том, как смертоносные дроны "охотятся" на технику и блиндажи
03:45Петр Акопов: разговор с Путиным укрепил Трампа во мнении, что давить надо на Киев, а не на Россию
03:30Статистика или машина госпропаганды? Ищенко объяснил, почему украинцы верят в "победу" Украины
20:30"На Украину одели ошейник": Павлив о том, как беседа Путина и Трампа разделила переговоры на два трека
20:15Бросают на убой: Угольный рассказал, зачем ВСУ "пиарятся" в Теткино, пока ВС РФ продвигаются под Сумами
20:00ВСУ бьют тревогу: Угольный о перспективах продвижения ВС РФ между Мирноградом и Константиновкой
19:45После переговоров Путина и Трампа глобалисты и власти Украины находятся "в состоянии грогги" — Павлив
19:30Что не так с переговорами по Украине
19:30Эксперт: выход на линию Русин Яр — Александро-Калиново создаст угрозу Славянско-Краматорской агломерации
18:34Шесть лет у власти: как Зеленский обманул украинцев
18:21Месть Зеленского, "соросят" или Демпартии США. Что говорят украинцы об убийстве юриста Андрея Портнова
18:08Сигнал, что прежнюю Украину "ликвидируют", ВС РФ на границе Днепропетровской области. Итоги 21 мая
18:06Трамп жёстко объяснил Зеленскому, почему США не идут против РФ
17:49И не подумаешь, что детей убивал: Бастрыкин рассказал, как вэсэушники ведут себя в суде
17:10Bloomberg: после разговора с Путиным Трамп "убежден в победе России"
17:01Трамп против Нетаньяху. Израильский хвост вновь хочет вилять американской собакой
16:47Человек, который слишком много знал. Кто и почему убил украинского юриста Портнова
16:45Сергей Марков: Трамп может купить у Зеленского мир на Украине, если даст ему гарантии безопасности
16:30Собственные интересы дороже: беспошлинный импорт из Украины в ЕС будет отменен
16:12Что мешает переговорам: ещё раз о "запрете" и легитимности
Лента новостейМолния