https://ukraina.ru/20250522/petr-akopov-razgovor-s-putinym-ukrepil-trampa-vo-mnenii-chto-davit-nado-na-kiev-a-ne-na-rossiyu-1063317703.html
Петр Акопов: разговор с Путиным укрепил Трампа во мнении, что давить надо на Киев, а не на Россию
Петр Акопов: разговор с Путиным укрепил Трампа во мнении, что давить надо на Киев, а не на Россию - 22.05.2025 Украина.ру
Петр Акопов: разговор с Путиным укрепил Трампа во мнении, что давить надо на Киев, а не на Россию
Сейчас Трамп выбирает между двумя вариантами: принудить Украину и Европу к принятию российских условий по СВО или ввести санкции против российского теневого флота, чтобы принудить Москву к 30-дневному перемирию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов
2025-05-22T03:45
2025-05-22T03:45
2025-05-22T03:45
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Если Дональд Трамп будет давить на Россию через "адские санкции", это приведет к краху всех попыток американского президента выстроить новую геополитическую реальность, отметил эксперт.Он не сможет улучшить отношения с Москвой, прекратить войну и сделать так, чтобы российско-китайский союз был менее спаянным, добавил он."Мы же понимаем, что запрет на покупку нашей нефти и газа – это санкции против Китая и Индии. Такое решение усугубит тяжелую торговую войну США с Китаем и будет нервировать Индию, которая не собирается к этому присоединяться", — подчеркнул Акопов.Поэтому, уверен эксперт, разговор с Путиным только укрепил Трампа во мнении, что надо давить на Киев, а не на Россию.Конечно, Зеленский и Европа будут требовать от него "покарать Россию", указал Акопов. И на российские условия перемирия с выводом войск с конституционных территорий они не пойдут. Да и Трамп не собирается их "полноценно продавливать", добавил он."Он будет их слегка поддавливать, не говоря им прямо, что надо принять условия России ("Вы тут разбирайтесь с русскими, а я в стороне постою"). А это уже нервирует Украину и Европу, которые боятся, что в какой-то момент Трамп прекратит поддержку Киева", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Петр Акопов: Путин убедил Трампа, что ему надо давить не на Россию, а на Украину вместе с Европой" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в интервью Ивана Лошкарева: Трамп сделал уступку России, но наступление ВС РФ на поле боя это не остановит на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250521/tramp-zhstko-obyasnil-zelenskomu-pochemu-ssha-ne-idut-protiv-rf-1063310347.html
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новости, россия, украина, дональд трамп, петр акопов, владимир путин, европа, санкции, переговоры, переговоры по украине 2025, новости переговоров, китай, индия, газ, нефть
Новости, Россия, Украина, Дональд Трамп, Петр Акопов, Владимир Путин, Европа, санкции, переговоры, переговоры по Украине 2025, новости переговоров, Китай, Индия, газ, нефть
Петр Акопов: разговор с Путиным укрепил Трампа во мнении, что давить надо на Киев, а не на Россию
Сейчас Трамп выбирает между двумя вариантами: принудить Украину и Европу к принятию российских условий по СВО или ввести санкции против российского теневого флота, чтобы принудить Москву к 30-дневному перемирию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов