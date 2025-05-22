https://ukraina.ru/20250522/petr-akopov-razgovor-s-putinym-ukrepil-trampa-vo-mnenii-chto-davit-nado-na-kiev-a-ne-na-rossiyu-1063317703.html

Петр Акопов: разговор с Путиным укрепил Трампа во мнении, что давить надо на Киев, а не на Россию

Петр Акопов: разговор с Путиным укрепил Трампа во мнении, что давить надо на Киев, а не на Россию - 22.05.2025 Украина.ру

Петр Акопов: разговор с Путиным укрепил Трампа во мнении, что давить надо на Киев, а не на Россию

Сейчас Трамп выбирает между двумя вариантами: принудить Украину и Европу к принятию российских условий по СВО или ввести санкции против российского теневого флота, чтобы принудить Москву к 30-дневному перемирию. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов

2025-05-22T03:45

2025-05-22T03:45

2025-05-22T03:45

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Если Дональд Трамп будет давить на Россию через "адские санкции", это приведет к краху всех попыток американского президента выстроить новую геополитическую реальность, отметил эксперт.Он не сможет улучшить отношения с Москвой, прекратить войну и сделать так, чтобы российско-китайский союз был менее спаянным, добавил он."Мы же понимаем, что запрет на покупку нашей нефти и газа – это санкции против Китая и Индии. Такое решение усугубит тяжелую торговую войну США с Китаем и будет нервировать Индию, которая не собирается к этому присоединяться", — подчеркнул Акопов.Поэтому, уверен эксперт, разговор с Путиным только укрепил Трампа во мнении, что надо давить на Киев, а не на Россию.Конечно, Зеленский и Европа будут требовать от него "покарать Россию", указал Акопов. И на российские условия перемирия с выводом войск с конституционных территорий они не пойдут. Да и Трамп не собирается их "полноценно продавливать", добавил он."Он будет их слегка поддавливать, не говоря им прямо, что надо принять условия России ("Вы тут разбирайтесь с русскими, а я в стороне постою"). А это уже нервирует Украину и Европу, которые боятся, что в какой-то момент Трамп прекратит поддержку Киева", — заключил собеседник издания.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Петр Акопов: Путин убедил Трампа, что ему надо давить не на Россию, а на Украину вместе с Европой" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в интервью Ивана Лошкарева: Трамп сделал уступку России, но наступление ВС РФ на поле боя это не остановит на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250521/tramp-zhstko-obyasnil-zelenskomu-pochemu-ssha-ne-idut-protiv-rf-1063310347.html

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