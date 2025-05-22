Какие страны Россия позовёт за стол переговоров по Украине - Кочетков - 22.05.2025 Украина.ру
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Какие страны Россия позовёт за стол переговоров по Украине - Кочетков
Какие страны Россия позовёт за стол переговоров по Украине - Кочетков - 22.05.2025 Украина.ру
Какие страны Россия позовёт за стол переговоров по Украине - Кочетков
Политолог, глава Координационного Совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в эфире Украина.ру рассказал о том, кто из стран имеет моральное и... Украина.ру, 22.05.2025
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россия
украина
алексей кочетков
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Политолог, глава Координационного Совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в эфире Украина.ру рассказал о том, кто из стран имеет моральное и историческое право участвовать за столом переговоров по урегулированию украинского конфликта.
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украина
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Россия, Украина, Алексей Кочетков, Видео

Какие страны Россия позовёт за стол переговоров по Украине - Кочетков

07:08 22.05.2025
 
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Политолог, глава Координационного Совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в эфире Украина.ру рассказал о том, кто из стран имеет моральное и историческое право участвовать за столом переговоров по урегулированию украинского конфликта.
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