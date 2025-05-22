https://ukraina.ru/20250522/kakie-strany-rossiya-pozovt-za-stol-peregovorov-po-ukraine---kochetkov-1063320243.html

Какие страны Россия позовёт за стол переговоров по Украине - Кочетков

Какие страны Россия позовёт за стол переговоров по Украине - Кочетков - 22.05.2025 Украина.ру

Какие страны Россия позовёт за стол переговоров по Украине - Кочетков

Политолог, глава Координационного Совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в эфире Украина.ру рассказал о том, кто из стран имеет моральное и... Украина.ру, 22.05.2025

2025-05-22T07:08

2025-05-22T07:08

2025-05-22T07:08

россия

украина

алексей кочетков

видео

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Политолог, глава Координационного Совета движения "Русский Союз" Алексей Кочетков в эфире Украина.ру рассказал о том, кто из стран имеет моральное и историческое право участвовать за столом переговоров по урегулированию украинского конфликта.

россия

украина

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2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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