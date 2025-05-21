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Песков рассказал о работе над меморандумом РФ и Украины

Песков рассказал о работе над меморандумом РФ и Украины - 21.05.2025 Украина.ру

Песков рассказал о работе над меморандумом РФ и Украины

Работа над меморандумом РФ и Украины идет динамично. Об этом 21 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

2025-05-21T13:06

2025-05-21T13:06

2025-05-21T13:06

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"Никто не заинтересован в том, чтобы затягивать процесс. Работают все динамично. Мы будем вас информировать", - сказал официальный представитель Кремля.Он отметил, что большая часть работы ведется в дискретном режиме, она не должна быть открыта публике.На днях российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ готова работать над меморандумом с Украиной. При этом он отметил, что необходимо найти компромиссы, которые устроили бы стороны.Подробнее о меморандуме - в материале Трамп попросил Путина предложить Украине то, с чем можно согласиться - Axios на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, дмитрий песков, украина, кремль, владимир путин, дональд трамп