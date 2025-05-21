Песков рассказал о работе над меморандумом РФ и Украины
Работа над меморандумом РФ и Украины идет динамично. Об этом 21 мая заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
"Никто не заинтересован в том, чтобы затягивать процесс. Работают все динамично. Мы будем вас информировать", - сказал официальный представитель Кремля.
Он отметил, что большая часть работы ведется в дискретном режиме, она не должна быть открыта публике.
На днях российский лидер Владимир Путин заявил, что РФ готова работать над меморандумом с Украиной. При этом он отметил, что необходимо найти компромиссы, которые устроили бы стороны.
Подробнее о меморандуме - в материале Трамп попросил Путина предложить Украине то, с чем можно согласиться - Axios на сайте Украина.ру.
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