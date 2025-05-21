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Появились кадры последствий удара "Искандером" по базе спецназа ВСУ в Шостке

Появились кадры последствий удара "Искандером" по базе спецназа ВСУ в Шостке - 21.05.2025 Украина.ру

Появились кадры последствий удара "Искандером" по базе спецназа ВСУ в Шостке

Российский БПЛА снял последствия удара "Искандера" по полигону спецназа ВСУ в районе города Шостка Сумской области. Кадры 21 мая опубликовал Телеграм-канал "Изнанка"

2025-05-21T11:44

2025-05-21T11:44

2025-05-21T12:07

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Накануне, 20 мая, Минобороны ВС РФ сообщило об ударе оперативно-тактическим ракетным комплексом "Искандер-М" по полигону ВСУ близ города Шостка в Сумской области. Это был лагерь подготовки 1-й отдельной бригады специального назначения. По данным военного ведомства, были уничтожены до 70 военнослужащих, в том числе 20 инструкторов.На видеоролике, опубликованном "Изнанкой," можно увидеть несколько разрушенных в результате удара построек."А вот и кадры результатов сегодняшнего удара по лагерю подготовки ВСУ в районе Шостки. Как видим, ракета попала точно в цель, комментарии излишни", — говорится в сообщении под видео.Ранее кадры удара публиковало Минобороны РФ. Видеозапись велась с разведывательного БПЛА, на которых можно увидеть колонну украинских военных возле одной из построек на полигоне. Далее по этому месту прилетает российская ракета.Уже сегодня, 21 мая, национальная гвардия Украины официально признала удар ВС РФ. В заявлении говорится, что в момент ракетного удара на стрельбище проходили учения.Командира воинской части отстранили от службы, проводится расследование. В рамках следствия будет дана правовая оценка действиям всех лиц, принявших соответствующие решения. При этом Нацгвардия утверждает, что в результате удара погибли шесть украинских военных, десять получили ранения.После удара "Искандера" на Украине начался скандал. Несколько депутатов Верховной Рады потребовали уволить главкома ВСУ Александра Сырского. Так, парламентарий Алексей Гончаренко* матом прокомментировал атаку российской армии.Подробнее об этом в публикации "Вам опять врут": на Украине заявили о "дебильных приказах" в ВСУ после удара по полигону в Шостке.*Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.

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новости, россия, украина, сумская область, александр сырский, вооруженные силы украины, алексей гончаренко, нацгвардия, минобороны, вс рф, "искандер"