https://ukraina.ru/20250521/kiev-derzhit-tri-brigady-vsu-mezhdu-alekseevkoy-i-orekhovo-chtoby-pomeshat-okhvatu-krasnoarmeyska--1063281312.html

Киев держит три бригады ВСУ между Алексеевкой и Орехово, чтобы помешать охвату Красноармейска – Угольный

Киев держит три бригады ВСУ между Алексеевкой и Орехово, чтобы помешать охвату Красноармейска – Угольный - 21.05.2025 Украина.ру

Киев держит три бригады ВСУ между Алексеевкой и Орехово, чтобы помешать охвату Красноармейска – Угольный

Пока еще ВС РФ не проломили весь укрепрайон ВСУ возле Богатыря. К северу от него противник еще удерживает Алексеевку, которая стоит на стыке группировок "Центр" и "Восток" и сдерживает их продвижение. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Владислав Угольный

2025-05-21T04:45

2025-05-21T04:45

2025-05-21T04:45

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Освобождение поселка Богатырь поможет ВС РФ изолировать и быстро занять Алексеевку. Если это произойдет, войска смогут выйти на государственную границу и даже зайти в Днепропетровскую область в сторону Новопавловки, сообщил обозреватель.Пока картографический проект LostArmour не фиксирует успешного продвижения к Алексеевке на северном берегу реки Волчья. По мнению Угольного, это связано с тем, что у Украины там стоят большие силы и потому что Алексеевка укреплена. По некоторым данным, между Алексеевкой и Орехово противник держит три бригады, в том числе тяжелую механизированную. Киевский режим будет делать все, чтобы не дать нам обеспечить фланги и осуществить юго-западный охват Красноармейска, объяснил эксперт."Что касается освобождения Новой Полтавки и продвижения между Мирноградом и Константиновкой, то это одно из самых наших перспективных направлений. Темпы нашего наступления там регулярно растут" – заявил Угольный.Наверняка именно туда украинское командование будет направлять свои резервы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владислава Угольного: Россия после взятия Богатыря будет ломать логистику ВСУ в Дружковке и Константиновке на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО – в материале "Полковник Геннадий Алехин: Россия нацелилась на ключевой треугольник, чтобы обвалить фронт ВСУ в Донбассе".-

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