Киев держит три бригады ВСУ между Алексеевкой и Орехово, чтобы помешать охвату Красноармейска – Угольный - 21.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250521/kiev-derzhit-tri-brigady-vsu-mezhdu-alekseevkoy-i-orekhovo-chtoby-pomeshat-okhvatu-krasnoarmeyska--1063281312.html
Киев держит три бригады ВСУ между Алексеевкой и Орехово, чтобы помешать охвату Красноармейска – Угольный
Киев держит три бригады ВСУ между Алексеевкой и Орехово, чтобы помешать охвату Красноармейска – Угольный - 21.05.2025 Украина.ру
Киев держит три бригады ВСУ между Алексеевкой и Орехово, чтобы помешать охвату Красноармейска – Угольный
Пока еще ВС РФ не проломили весь укрепрайон ВСУ возле Богатыря. К северу от него противник еще удерживает Алексеевку, которая стоит на стыке группировок "Центр" и "Восток" и сдерживает их продвижение. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Владислав Угольный
2025-05-21T04:45
2025-05-21T04:45
новости
алексеевка
россия
константиновка
всу
сво
прогнозы сво
дзен новости сво
новости сво сейчас
наступление
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/14/1063281185_0:194:2953:1855_1920x0_80_0_0_e0080946f910a67a1da53243f5474f0d.jpg
Освобождение поселка Богатырь поможет ВС РФ изолировать и быстро занять Алексеевку. Если это произойдет, войска смогут выйти на государственную границу и даже зайти в Днепропетровскую область в сторону Новопавловки, сообщил обозреватель.Пока картографический проект LostArmour не фиксирует успешного продвижения к Алексеевке на северном берегу реки Волчья. По мнению Угольного, это связано с тем, что у Украины там стоят большие силы и потому что Алексеевка укреплена. По некоторым данным, между Алексеевкой и Орехово противник держит три бригады, в том числе тяжелую механизированную. Киевский режим будет делать все, чтобы не дать нам обеспечить фланги и осуществить юго-западный охват Красноармейска, объяснил эксперт."Что касается освобождения Новой Полтавки и продвижения между Мирноградом и Константиновкой, то это одно из самых наших перспективных направлений. Темпы нашего наступления там регулярно растут" – заявил Угольный.Наверняка именно туда украинское командование будет направлять свои резервы, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Владислава Угольного: Россия после взятия Богатыря будет ломать логистику ВСУ в Дружковке и Константиновке на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО – в материале "Полковник Геннадий Алехин: Россия нацелилась на ключевой треугольник, чтобы обвалить фронт ВСУ в Донбассе".-
https://ukraina.ru/20250519/ivan-loshkarev-tramp-sdelal-ustupku-rossii-no-nastuplenie-vs-rf-na-pole-boya-eto-ne-ostanovit-1063255162.html
алексеевка
россия
константиновка
донбасс
донецкое направление
днр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/14/1063281185_112:0:2843:2048_1920x0_80_0_0_ad91b674705ffdfda6a6c6c5d1afdf4a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, алексеевка, россия, константиновка, всу, сво, прогнозы сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, наступление, наступление вс рф, донбасс, донецкое направление, днр, спецоперация, война
Новости, Алексеевка, Россия, Константиновка, ВСУ, СВО, прогнозы СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, наступление, наступление ВС РФ, Донбасс, Донецкое направление, ДНР, Спецоперация, война

Киев держит три бригады ВСУ между Алексеевкой и Орехово, чтобы помешать охвату Красноармейска – Угольный

04:45 21.05.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа расчета САУ 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" на Красноармейском направлении СВО
Боевая работа расчета САУ 2С7М Малка группировки войск Центр на Красноармейском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 21.05.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Пока еще ВС РФ не проломили весь укрепрайон ВСУ возле Богатыря. К северу от него противник еще удерживает Алексеевку, которая стоит на стыке группировок "Центр" и "Восток" и сдерживает их продвижение. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель Владислав Угольный
Освобождение поселка Богатырь поможет ВС РФ изолировать и быстро занять Алексеевку. Если это произойдет, войска смогут выйти на государственную границу и даже зайти в Днепропетровскую область в сторону Новопавловки, сообщил обозреватель.
Пока картографический проект LostArmour не фиксирует успешного продвижения к Алексеевке на северном берегу реки Волчья. По мнению Угольного, это связано с тем, что у Украины там стоят большие силы и потому что Алексеевка укреплена.
По некоторым данным, между Алексеевкой и Орехово противник держит три бригады, в том числе тяжелую механизированную. Киевский режим будет делать все, чтобы не дать нам обеспечить фланги и осуществить юго-западный охват Красноармейска, объяснил эксперт.
"Что касается освобождения Новой Полтавки и продвижения между Мирноградом и Константиновкой, то это одно из самых наших перспективных направлений. Темпы нашего наступления там регулярно растут" – заявил Угольный.
Наверняка именно туда украинское командование будет направлять свои резервы, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Владислава Угольного: Россия после взятия Богатыря будет ломать логистику ВСУ в Дружковке и Константиновке на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО – в материале "Полковник Геннадий Алехин: Россия нацелилась на ключевой треугольник, чтобы обвалить фронт ВСУ в Донбассе".
Иван Лошкарев
19 мая, 22:10
Иван Лошкарев: Трамп сделал уступку России, но наступление ВС РФ на поле боя это не остановитВ заявлении Трампа по итогам разговора с президентом России Владимиром Путиным есть любопытный сюжет насчет экономики и того, что у российско-американских экономических отношений есть будущее. А это значит, что вопросы снятия санкций, совместного проекта по редкоземельным металлам, возвращение зарубежного бизнеса в России с повестки не ушли.
-
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиАлексеевкаРоссияКонстантиновкаВСУСВОпрогнозы СВОдзен новости СВОновости СВО сейчаснаступлениенаступление ВС РФДонбассДонецкое направлениеДНРСпецоперациявойна
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:00Освобождение Богатыря поможет ВС РФ занять Алексеевку и зайти в Днепропетровскую область – Угольный
05:50Умирая от отвращения к себе, натягивают вышиванки. Что обсуждает украинская элита в эти дни
05:45"Лоскутное одеяло". Историк о том, почему Россия должна договориться с Трампом о федерализации Украины
05:26Экономика Украины и война: Минюст против семьи Порошенко*, маркетплейс "ДiЯ" и возвращение Чернобыля
05:15“Пакетное решение”: Крамаренко объяснил слова Путина о меморандуме и прекращении огня
05:00"Адские санкции" или давление на Россию и Украину? Эксперты Украина.ру о сути переговоров Путина и Трампа
04:49Меньше денег ляжет на дно. Дешевая ликвидация последствий крушения танкеров "Волганефть" на Черном море
04:45Киев держит три бригады ВСУ между Алексеевкой и Орехово, чтобы помешать охвату Красноармейска – Угольный
04:30Длительное перемирие может помочь провести денацификацию Украины и установить настоящий мир — историк
04:30Сроки за то, что учили детей на родном языке. Как Украина наказывает учителей из Харьковской области
04:17Россия предлагает США совместные проекты в Арктике. Но не все так просто
04:00Чтобы освободить ЛНР, ДНР, Херсон и Запорожье России нужно переносить усилия на Донбасс — эксперт
03:30Унитарная Украина показала свою несостоятельность, ее может спасти только федерализация – Широкорад
19:21Орбану надоела клеветническая кампания Киева. Венгерско-украинские отношения вошли в фазу турбулентности
18:57Министерство правды. В Европе и на Украине возьмут под контроль соцсети
18:38Кошмар Европы и Украины. Трамп не желает переходить в военный лагерь врагов России
18:00Нефть на огурцы, мать за дочь и Путин с Трампом. Итоги 20 мая
17:52На что может решиться Трамп после разговора с Путиным: Лизан о рисках для России и угрозах для ВСУ
17:44Полковник Геннадий Алехин: Россия нацелилась на ключевой треугольник, чтобы обвалить фронт ВСУ в Донбассе
17:03Для чего боевики ВСУ опять полезли в Курскую область: Гаспарян о главных целях Украины
Лента новостейМолния