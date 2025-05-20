Война продолжается, США умывают руки. Что говорят на Украине о недавних переговорах - 20.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250520/voyna-prodolzhaetsya-ssha-umyvayut-ruki-chto-govoryat-na-ukraine-o-nedavnikh-peregovorakh-1063259982.html
Война продолжается, США умывают руки. Что говорят на Украине о недавних переговорах
Война продолжается, США умывают руки. Что говорят на Украине о недавних переговорах - 20.05.2025 Украина.ру
Война продолжается, США умывают руки. Что говорят на Украине о недавних переговорах
Последние дни основной темой обсуждения украинских СМИ и политических экспертов стала серия переговоров и в целом – активизация дипломатических усилий по урегулированию конфликта на Украине.
2025-05-20T10:21
2025-05-20T10:44
украина
стамбул
россия
владимир зеленский
дональд трамп
владимир путин
офис президента
слуга народа
нато
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/10/1063192701_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_071c2c3cb714b7c3c5f614c10ae050ef.jpg
Владимир Зеленский и его подручные пытаются убедить новую администрацию США, что это, дескать, Россия не хочет мира, но при этом опасаются прямых переговоров российского и американского президентов.По совету европейских партнеров Украины (Франции, Великобритании, Германии) Киеву нужно было лишь продемонстрировать готовность к перемирию. Киев также требовал прекращения огня до урегулирования спорных вопросов, поскольку объективно украинская армия сейчас отступает, нуждается в перегруппировке, отдыхе и перевооружении.СтамбулНа переговоры в Стамбул Зеленский лично не полетел, хотя и находился на тот момент в Турции. По его словам, делегация РФ там была "бутафорской". Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в Стамбуле российская делегация потребовала отказаться от территорий (четырех регионов, включенных в состав РФ), ликвидировать оборонную промышленность Украины, не вступать в военные альянсы и отказаться от западного вооружения. По его словам, "требования были невыполнимы".В свою очередь бывший советник Офиса президента Алексей Арестович* говорит, что возобновление прямых переговоров в Стамбуле не способствует приближению мира, так как слишком уж далеки позиции сторон. Кроме того, Зеленский продолжает играть клоунаду, рассказывает Арестович. "Зеленский устроил знакомый перформанс "конкурс капитанов", пригласив Путина в Стамбул, заранее зная, что он не приедет", - говорит Арестович. Обе стороны стремятся, по его мнению, выставить своих визави недоговороспособными перед Трампом, продолжив войну. Но при этом именно украинская армия месяцами отступает, и изменений тут не предвидится.Нардеп Александр Дубинский , находящийся ныне в СИЗО по подозрению в госизмене, тоже считает, что дипломатические "кривляния" Зеленского поставили Украину на грань коллапса. "Со всех сторон проигрышная позиция связана с ошибками, которые допустил Зеленский, полагаясь на эмоциональную дипломатию. Вместо кривляний на камеру надо было предлагать свою повестку - но этот шанс безвозвратно потерян", - резюмирует Дубинский переговорную тактику Зеленского.Украинский политолог Руслан Бортник подчеркивает, что основным достижением переговорного процесса в Турции может стать лишь договоренность о следующей встрече. Иными словами, и дальше будут договариваться о следующих переговорах. Такая ситуация возникла, по его словам, поскольку отсутствуют стратегические договоренности между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки.Однако, говорит Бортник, встреча между Украиной и Россией в Стамбуле представляет собой лишь внешнюю, видимую часть переговорного трека, так как параллельно продолжаются американо-российские и американо-европейские консультации.Тем не менее, "маленькую победу" в Стамбуле на Украине все же нашли. За таковую украинские эксперты и политологи выдают тот факт, что украинская делегация отказалась общаться на русском языке, потребовав переводчика. "Хотя эти переговоры не завершились конкретными договоренностями о мире, там состоялась маленькая победа Украины: наша делегация пригласила переводчика", - рассказывает изданию "Новое время" эксперт по стратегическим коммуникациям Надежда Потоцкая. Подобных "перемог" Украина может создать себе, сколько угодно – достаточно лишь почаще посылать делегации заграницу.Недовольны на Украине и тем, что в Стамбуле договорились об обмене пленными в формате "1000 на 1000", так как Киев ранее требовал обмена всех на всех. Обусловлено это, в первую очередь, гораздо большим количеством украинских военнопленных, а также желанием вернуть многих неонацистов, уже осужденных российскими судами.Переговоры Трамп-ПутинПосле фактического провала переговоров в Стамбуле на Украине с замиранием сердца ожидали прямых телефонных переговоров российского и украинского президентов. Зеленский и европейские союзники с начала этого года опасаются, что Трамп и Владимир Путин о чем-то договорятся за их спинами. По этой причине Зеленский и европейские лидеры накануне телефонных переговоров навязчиво названивали Дональду Трампу, пытаясь продиктовать ему свою повестку и раздать советы.Тем не менее, по реакции на переговоры заметно, что на Украине и в Европе ими крайне не довольны. Трамп не поссорился с Владимиром Путиным, а тон его был достаточно примирительным.Украинское издание "Страна" считает, что по итогам телефонного разговора, Трамп, исходя из его заявления, принял формулу Путина "сначала переговоры, а потом перемирие", против чего выступали Зеленский и европейцы.Украинский политолог Михаил Чаплыга считает, что, по сути, Дональд Трамп согласился с российской стороной. "Я, Трамп Дональдович, соглашаюсь с позицией РФ - сперва текст капитуляции Украины, одобренный РФ и парафированный Украиной - потом мир... Я умываю руки", - иронически интерпретирует Чаплыга позицию Трампа по итогам разговора с российским коллегой.Нардеп Алексей Гончаренко* от партии Петра Порошенко* "Евросолидарность" написал, что США, по сути, выходят из переговоров и умывают руки, но мира не будет до конца года.В свою очередь депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский отмечает разочарование европейцев после переговоров Трампа и Путина. "Судя по реакции европейских лидеров, они лишь открывают для себя удивительный мир иллюзий, с которыми мы давно расстались", - печально констатирует "Слуга народа".Его беглый коллега Артем Дмитрук, комментируя разговор и воинственные выпады Зеленского, пишет, что Украина явно не собирается отказываться от курса в НАТО и провозглашать нейтральный статус. "Что ж, поблагодарим дружно Владимира Александровича — он снова продлил существование проекта “Украина как анти-Россия”. Снова отверг шанс на мир. Снова утвердил курс на войну, зависимость и разрушение", - возмущается Дмитрук.Зеленский и его европейские союзники продолжают твердить о непримиримости, о невозможности отказа от курса в НАТО. Из чего практически все украинские политики и эксперты делают вывод о продолжении военных действий, но только уже при гораздо худших условиях в случае выхода США из "украинского кейса".О том, что говорят о переговорах эксперты издания Украина.ру - в статье Натальи Мареевой "Процесс мирного урегулирования будут решать США и Россия. Эксперты Украина.ру о главном в переговорах"*Внесен в России в список террористов и экстремистов
украина
стамбул
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg
Дмитрий Ковалевич
https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/10/1063192701_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_7e017e633f614ee93d792d2e11dae0b7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, стамбул, россия, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, офис президента, слуга народа, нато, эксклюзив
Украина, Стамбул, Россия, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Владимир Путин, Офис президента, Слуга народа, НАТО, Эксклюзив

Война продолжается, США умывают руки. Что говорят на Украине о недавних переговорах

10:21 20.05.2025 (обновлено: 10:44 20.05.2025)
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Стамбуле
Переговоры России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
Последние дни основной темой обсуждения украинских СМИ и политических экспертов стала серия переговоров и в целом – активизация дипломатических усилий по урегулированию конфликта на Украине.
Владимир Зеленский и его подручные пытаются убедить новую администрацию США, что это, дескать, Россия не хочет мира, но при этом опасаются прямых переговоров российского и американского президентов.
По совету европейских партнеров Украины (Франции, Великобритании, Германии) Киеву нужно было лишь продемонстрировать готовность к перемирию. Киев также требовал прекращения огня до урегулирования спорных вопросов, поскольку объективно украинская армия сейчас отступает, нуждается в перегруппировке, отдыхе и перевооружении.
Стамбул
На переговоры в Стамбул Зеленский лично не полетел, хотя и находился на тот момент в Турции. По его словам, делегация РФ там была "бутафорской". Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в Стамбуле российская делегация потребовала отказаться от территорий (четырех регионов, включенных в состав РФ), ликвидировать оборонную промышленность Украины, не вступать в военные альянсы и отказаться от западного вооружения. По его словам, "требования были невыполнимы".
В свою очередь бывший советник Офиса президента Алексей Арестович* говорит, что возобновление прямых переговоров в Стамбуле не способствует приближению мира, так как слишком уж далеки позиции сторон. Кроме того, Зеленский продолжает играть клоунаду, рассказывает Арестович. "Зеленский устроил знакомый перформанс "конкурс капитанов", пригласив Путина в Стамбул, заранее зная, что он не приедет", - говорит Арестович. Обе стороны стремятся, по его мнению, выставить своих визави недоговороспособными перед Трампом, продолжив войну. Но при этом именно украинская армия месяцами отступает, и изменений тут не предвидится.
Нардеп Александр Дубинский , находящийся ныне в СИЗО по подозрению в госизмене, тоже считает, что дипломатические "кривляния" Зеленского поставили Украину на грань коллапса. "Со всех сторон проигрышная позиция связана с ошибками, которые допустил Зеленский, полагаясь на эмоциональную дипломатию. Вместо кривляний на камеру надо было предлагать свою повестку - но этот шанс безвозвратно потерян", - резюмирует Дубинский переговорную тактику Зеленского.
Украинский политолог Руслан Бортник подчеркивает, что основным достижением переговорного процесса в Турции может стать лишь договоренность о следующей встрече. Иными словами, и дальше будут договариваться о следующих переговорах. Такая ситуация возникла, по его словам, поскольку отсутствуют стратегические договоренности между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки.
Однако, говорит Бортник, встреча между Украиной и Россией в Стамбуле представляет собой лишь внешнюю, видимую часть переговорного трека, так как параллельно продолжаются американо-российские и американо-европейские консультации.
Тем не менее, "маленькую победу" в Стамбуле на Украине все же нашли. За таковую украинские эксперты и политологи выдают тот факт, что украинская делегация отказалась общаться на русском языке, потребовав переводчика. "Хотя эти переговоры не завершились конкретными договоренностями о мире, там состоялась маленькая победа Украины: наша делегация пригласила переводчика", - рассказывает изданию "Новое время" эксперт по стратегическим коммуникациям Надежда Потоцкая. Подобных "перемог" Украина может создать себе, сколько угодно – достаточно лишь почаще посылать делегации заграницу.
Недовольны на Украине и тем, что в Стамбуле договорились об обмене пленными в формате "1000 на 1000", так как Киев ранее требовал обмена всех на всех. Обусловлено это, в первую очередь, гораздо большим количеством украинских военнопленных, а также желанием вернуть многих неонацистов, уже осужденных российскими судами.
Переговоры Трамп-Путин
После фактического провала переговоров в Стамбуле на Украине с замиранием сердца ожидали прямых телефонных переговоров российского и украинского президентов. Зеленский и европейские союзники с начала этого года опасаются, что Трамп и Владимир Путин о чем-то договорятся за их спинами. По этой причине Зеленский и европейские лидеры накануне телефонных переговоров навязчиво названивали Дональду Трампу, пытаясь продиктовать ему свою повестку и раздать советы.
Тем не менее, по реакции на переговоры заметно, что на Украине и в Европе ими крайне не довольны. Трамп не поссорился с Владимиром Путиным, а тон его был достаточно примирительным.
Украинское издание "Страна" считает, что по итогам телефонного разговора, Трамп, исходя из его заявления, принял формулу Путина "сначала переговоры, а потом перемирие", против чего выступали Зеленский и европейцы.
Украинский политолог Михаил Чаплыга считает, что, по сути, Дональд Трамп согласился с российской стороной. "Я, Трамп Дональдович, соглашаюсь с позицией РФ - сперва текст капитуляции Украины, одобренный РФ и парафированный Украиной - потом мир... Я умываю руки", - иронически интерпретирует Чаплыга позицию Трампа по итогам разговора с российским коллегой.
Нардеп Алексей Гончаренко* от партии Петра Порошенко* "Евросолидарность" написал, что США, по сути, выходят из переговоров и умывают руки, но мира не будет до конца года.
В свою очередь депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский отмечает разочарование европейцев после переговоров Трампа и Путина. "Судя по реакции европейских лидеров, они лишь открывают для себя удивительный мир иллюзий, с которыми мы давно расстались", - печально констатирует "Слуга народа".
Его беглый коллега Артем Дмитрук, комментируя разговор и воинственные выпады Зеленского, пишет, что Украина явно не собирается отказываться от курса в НАТО и провозглашать нейтральный статус. "Что ж, поблагодарим дружно Владимира Александровича — он снова продлил существование проекта “Украина как анти-Россия”. Снова отверг шанс на мир. Снова утвердил курс на войну, зависимость и разрушение", - возмущается Дмитрук.
Зеленский и его европейские союзники продолжают твердить о непримиримости, о невозможности отказа от курса в НАТО. Из чего практически все украинские политики и эксперты делают вывод о продолжении военных действий, но только уже при гораздо худших условиях в случае выхода США из "украинского кейса".
О том, что говорят о переговорах эксперты издания Украина.ру - в статье Натальи Мареевой "Процесс мирного урегулирования будут решать США и Россия. Эксперты Украина.ру о главном в переговорах"
*Внесен в России в список террористов и экстремистов
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
УкраинаСтамбулРоссияВладимир ЗеленскийДональд ТрампВладимир ПутинОфис президентаСлуга народаНАТОЭксклюзив
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:33Мариуполь: 10 эпизодов войны, которые нельзя забыть — взгляд из бункера. К 3-ей годовщине освобождения
10:31Трамп признал РФ равноправным субъектом международных отношений — Косачев
10:21Война продолжается, США умывают руки. Что говорят на Украине о недавних переговорах
09:56В Европе разговор Трампа и Путина посчитали победой России - Financial Times
09:15Ломовое каратэ вместо мягкого дзюдо: Выдрин о важных переменах в диалоге России с Западом
09:00"Отличный" разговор по конфликту, успехи ВС РФ, упрямство Зеленского. Главное на Украине на утро 20 мая
08:04Главное за ночь 20 мая
07:00Катерина Кирбирева о том, что необходимо России, чтоб не проиграть экономическую войну Западу
06:30Александр Фролов: Если Евросоюз устроит большую охоту за российскими танкерами, то поможет бюджету России
05:10Хроника энергетической войны. Задержания танкеров на Балтике и санкционные игры США
05:00Владислав Угольный: Россия после взятия Богатыря будет ломать логистику ВСУ в Дружковке и Константиновке
03:01Перевооружиться и укрепиться. Западные СМИ раскрыли истинный смысл перемирия
02:43Финансовый аспект гуманитарного обмена. Российские и украинские эксперты о скрытых целях переговоров
02:24Процесс мирного урегулирования будут решать США и Россия. Эксперты Украина.ру о главном в переговорах
01:53После разговора с Путиным Трамп заявил о готовности выйти из игры по Украине и сообщил о красных линиях
22:30Петр Акопов: Путин убедил Трампа, что ему надо давить не на Россию, а на Украину вместе с Европой
22:10Иван Лошкарев: Трамп сделал уступку России, но наступление ВС РФ на поле боя это не остановит
20:57Переговоры России и Украины начнутся немедленно. О чем договорились Путин и Трамп
19:05Разговор Путина и Трампа и разговор Трампа и Зеленского. Итоги 19 мая
18:52Томаш Мацейчук: На президентских выборах в Польше голоса разделились пополам, но России это не поможет
Лента новостейМолния