https://ukraina.ru/20250520/voyna-prodolzhaetsya-ssha-umyvayut-ruki-chto-govoryat-na-ukraine-o-nedavnikh-peregovorakh-1063259982.html

Война продолжается, США умывают руки. Что говорят на Украине о недавних переговорах

Война продолжается, США умывают руки. Что говорят на Украине о недавних переговорах - 20.05.2025 Украина.ру

Война продолжается, США умывают руки. Что говорят на Украине о недавних переговорах

Последние дни основной темой обсуждения украинских СМИ и политических экспертов стала серия переговоров и в целом – активизация дипломатических усилий по урегулированию конфликта на Украине.

2025-05-20T10:21

2025-05-20T10:21

2025-05-20T10:44

украина

стамбул

россия

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слуга народа

нато

эксклюзив

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Владимир Зеленский и его подручные пытаются убедить новую администрацию США, что это, дескать, Россия не хочет мира, но при этом опасаются прямых переговоров российского и американского президентов.По совету европейских партнеров Украины (Франции, Великобритании, Германии) Киеву нужно было лишь продемонстрировать готовность к перемирию. Киев также требовал прекращения огня до урегулирования спорных вопросов, поскольку объективно украинская армия сейчас отступает, нуждается в перегруппировке, отдыхе и перевооружении.СтамбулНа переговоры в Стамбул Зеленский лично не полетел, хотя и находился на тот момент в Турции. По его словам, делегация РФ там была "бутафорской". Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в Стамбуле российская делегация потребовала отказаться от территорий (четырех регионов, включенных в состав РФ), ликвидировать оборонную промышленность Украины, не вступать в военные альянсы и отказаться от западного вооружения. По его словам, "требования были невыполнимы".В свою очередь бывший советник Офиса президента Алексей Арестович* говорит, что возобновление прямых переговоров в Стамбуле не способствует приближению мира, так как слишком уж далеки позиции сторон. Кроме того, Зеленский продолжает играть клоунаду, рассказывает Арестович. "Зеленский устроил знакомый перформанс "конкурс капитанов", пригласив Путина в Стамбул, заранее зная, что он не приедет", - говорит Арестович. Обе стороны стремятся, по его мнению, выставить своих визави недоговороспособными перед Трампом, продолжив войну. Но при этом именно украинская армия месяцами отступает, и изменений тут не предвидится.Нардеп Александр Дубинский , находящийся ныне в СИЗО по подозрению в госизмене, тоже считает, что дипломатические "кривляния" Зеленского поставили Украину на грань коллапса. "Со всех сторон проигрышная позиция связана с ошибками, которые допустил Зеленский, полагаясь на эмоциональную дипломатию. Вместо кривляний на камеру надо было предлагать свою повестку - но этот шанс безвозвратно потерян", - резюмирует Дубинский переговорную тактику Зеленского.Украинский политолог Руслан Бортник подчеркивает, что основным достижением переговорного процесса в Турции может стать лишь договоренность о следующей встрече. Иными словами, и дальше будут договариваться о следующих переговорах. Такая ситуация возникла, по его словам, поскольку отсутствуют стратегические договоренности между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки.Однако, говорит Бортник, встреча между Украиной и Россией в Стамбуле представляет собой лишь внешнюю, видимую часть переговорного трека, так как параллельно продолжаются американо-российские и американо-европейские консультации.Тем не менее, "маленькую победу" в Стамбуле на Украине все же нашли. За таковую украинские эксперты и политологи выдают тот факт, что украинская делегация отказалась общаться на русском языке, потребовав переводчика. "Хотя эти переговоры не завершились конкретными договоренностями о мире, там состоялась маленькая победа Украины: наша делегация пригласила переводчика", - рассказывает изданию "Новое время" эксперт по стратегическим коммуникациям Надежда Потоцкая. Подобных "перемог" Украина может создать себе, сколько угодно – достаточно лишь почаще посылать делегации заграницу.Недовольны на Украине и тем, что в Стамбуле договорились об обмене пленными в формате "1000 на 1000", так как Киев ранее требовал обмена всех на всех. Обусловлено это, в первую очередь, гораздо большим количеством украинских военнопленных, а также желанием вернуть многих неонацистов, уже осужденных российскими судами.Переговоры Трамп-ПутинПосле фактического провала переговоров в Стамбуле на Украине с замиранием сердца ожидали прямых телефонных переговоров российского и украинского президентов. Зеленский и европейские союзники с начала этого года опасаются, что Трамп и Владимир Путин о чем-то договорятся за их спинами. По этой причине Зеленский и европейские лидеры накануне телефонных переговоров навязчиво названивали Дональду Трампу, пытаясь продиктовать ему свою повестку и раздать советы.Тем не менее, по реакции на переговоры заметно, что на Украине и в Европе ими крайне не довольны. Трамп не поссорился с Владимиром Путиным, а тон его был достаточно примирительным.Украинское издание "Страна" считает, что по итогам телефонного разговора, Трамп, исходя из его заявления, принял формулу Путина "сначала переговоры, а потом перемирие", против чего выступали Зеленский и европейцы.Украинский политолог Михаил Чаплыга считает, что, по сути, Дональд Трамп согласился с российской стороной. "Я, Трамп Дональдович, соглашаюсь с позицией РФ - сперва текст капитуляции Украины, одобренный РФ и парафированный Украиной - потом мир... Я умываю руки", - иронически интерпретирует Чаплыга позицию Трампа по итогам разговора с российским коллегой.Нардеп Алексей Гончаренко* от партии Петра Порошенко* "Евросолидарность" написал, что США, по сути, выходят из переговоров и умывают руки, но мира не будет до конца года.В свою очередь депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский отмечает разочарование европейцев после переговоров Трампа и Путина. "Судя по реакции европейских лидеров, они лишь открывают для себя удивительный мир иллюзий, с которыми мы давно расстались", - печально констатирует "Слуга народа".Его беглый коллега Артем Дмитрук, комментируя разговор и воинственные выпады Зеленского, пишет, что Украина явно не собирается отказываться от курса в НАТО и провозглашать нейтральный статус. "Что ж, поблагодарим дружно Владимира Александровича — он снова продлил существование проекта “Украина как анти-Россия”. Снова отверг шанс на мир. Снова утвердил курс на войну, зависимость и разрушение", - возмущается Дмитрук.Зеленский и его европейские союзники продолжают твердить о непримиримости, о невозможности отказа от курса в НАТО. Из чего практически все украинские политики и эксперты делают вывод о продолжении военных действий, но только уже при гораздо худших условиях в случае выхода США из "украинского кейса".О том, что говорят о переговорах эксперты издания Украина.ру - в статье Натальи Мареевой "Процесс мирного урегулирования будут решать США и Россия. Эксперты Украина.ру о главном в переговорах"*Внесен в России в список террористов и экстремистов

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

украина, стамбул, россия, владимир зеленский, дональд трамп, владимир путин, офис президента, слуга народа, нато, эксклюзив