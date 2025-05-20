В Европе разговор Трампа и Путина посчитали победой России - Financial Times - 20.05.2025 Украина.ру
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В Европе разговор Трампа и Путина посчитали победой России - Financial Times
В Европе разговор Трампа и Путина посчитали победой России - Financial Times - 20.05.2025 Украина.ру
В Европе разговор Трампа и Путина посчитали победой России - Financial Times
Европейские чиновники считают разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа "крупной победой" для РФ, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных европейских дипломатов и официальных лиц
2025-05-20T09:56
2025-05-20T09:56
россия
новости
украина
европа
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
европейская комиссия
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"Европейские официальные лица заявили, что вчерашний телефонный разговор представил собой крупную победу для российского лидера", - говорится в материале.Высокопоставленный европейский дипломат посчитал, что Трамп после проведенных накануне разговоров по теме Украины намеревается "отходить" от поддержки Киева.Накануне Путин и Трамп провели телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент РФ заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь, Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.После Трамп провел разговор с президентом Франции, премьером Италии, канцлером Германии, президентом Финляндии, главой Европейской комиссии и Владимиром Зеленским. Американский президент заявил, что проинформировал Зеленского и некоторых лидеров стран-партнеров по НАТО о результатах разговора с Путиным и о том, что переговоры между Россией и Украиной начинаются незамедлительно.Подробнее о разговоре лидеров РФ и США - в материале Алексея Туманова После разговора с Путиным Трамп заявил о готовности выйти из игры по Украине и сообщил о красных линиях на сайте Украина.ру.
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россия, новости, украина, европа, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, европейская комиссия
Россия, Новости, Украина, Европа, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Европейская комиссия

В Европе разговор Трампа и Путина посчитали победой России - Financial Times

09:56 20.05.2025
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанккремль флаг РФ Россия
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 20.05.2025
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Европейские чиновники считают разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа "крупной победой" для РФ, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных европейских дипломатов и официальных лиц
"Европейские официальные лица заявили, что вчерашний телефонный разговор представил собой крупную победу для российского лидера", - говорится в материале.
Высокопоставленный европейский дипломат посчитал, что Трамп после проведенных накануне разговоров по теме Украины намеревается "отходить" от поддержки Киева.
"Поддержка и финансирование Украины, давление на Россию - это все теперь на нас", - посетовал он.
Накануне Путин и Трамп провели телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент РФ заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь, Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.
После Трамп провел разговор с президентом Франции, премьером Италии, канцлером Германии, президентом Финляндии, главой Европейской комиссии и Владимиром Зеленским. Американский президент заявил, что проинформировал Зеленского и некоторых лидеров стран-партнеров по НАТО о результатах разговора с Путиным и о том, что переговоры между Россией и Украиной начинаются незамедлительно.
Подробнее о разговоре лидеров РФ и США - в материале Алексея Туманова После разговора с Путиным Трамп заявил о готовности выйти из игры по Украине и сообщил о красных линиях на сайте Украина.ру.
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