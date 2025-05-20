https://ukraina.ru/20250520/v-evrope-razgovor-trampa-i-putina-poschitali-pobedoy-rossii---financial-times-1063258952.html
В Европе разговор Трампа и Путина посчитали победой России - Financial Times
В Европе разговор Трампа и Путина посчитали победой России - Financial Times - 20.05.2025 Украина.ру
В Европе разговор Трампа и Путина посчитали победой России - Financial Times
Европейские чиновники считают разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа "крупной победой" для РФ, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных европейских дипломатов и официальных лиц
2025-05-20T09:56
2025-05-20T09:56
2025-05-20T09:56
россия
новости
украина
европа
дональд трамп
владимир путин
владимир зеленский
европейская комиссия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102169/58/1021695812_0:259:2722:1790_1920x0_80_0_0_caa53a50fb23d1667ee539bd82568a61.jpg
"Европейские официальные лица заявили, что вчерашний телефонный разговор представил собой крупную победу для российского лидера", - говорится в материале.Высокопоставленный европейский дипломат посчитал, что Трамп после проведенных накануне разговоров по теме Украины намеревается "отходить" от поддержки Киева.Накануне Путин и Трамп провели телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент РФ заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь, Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.После Трамп провел разговор с президентом Франции, премьером Италии, канцлером Германии, президентом Финляндии, главой Европейской комиссии и Владимиром Зеленским. Американский президент заявил, что проинформировал Зеленского и некоторых лидеров стран-партнеров по НАТО о результатах разговора с Путиным и о том, что переговоры между Россией и Украиной начинаются незамедлительно.Подробнее о разговоре лидеров РФ и США - в материале Алексея Туманова После разговора с Путиным Трамп заявил о готовности выйти из игры по Украине и сообщил о красных линиях на сайте Украина.ру.
россия
украина
европа
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102169/58/1021695812_0:4:2722:2046_1920x0_80_0_0_9496d6611cb38bdb125984fccc827778.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
россия, новости, украина, европа, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, европейская комиссия
Россия, Новости, Украина, Европа, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Европейская комиссия
В Европе разговор Трампа и Путина посчитали победой России - Financial Times
Европейские чиновники считают разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа "крупной победой" для РФ, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных европейских дипломатов и официальных лиц