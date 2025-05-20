https://ukraina.ru/20250520/v-evrope-razgovor-trampa-i-putina-poschitali-pobedoy-rossii---financial-times-1063258952.html

В Европе разговор Трампа и Путина посчитали победой России - Financial Times

В Европе разговор Трампа и Путина посчитали победой России - Financial Times - 20.05.2025 Украина.ру

В Европе разговор Трампа и Путина посчитали победой России - Financial Times

Европейские чиновники считают разговор президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа "крупной победой" для РФ, пишет газета Financial Times со ссылкой на неназванных европейских дипломатов и официальных лиц

2025-05-20T09:56

2025-05-20T09:56

2025-05-20T09:56

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"Европейские официальные лица заявили, что вчерашний телефонный разговор представил собой крупную победу для российского лидера", - говорится в материале.Высокопоставленный европейский дипломат посчитал, что Трамп после проведенных накануне разговоров по теме Украины намеревается "отходить" от поддержки Киева.Накануне Путин и Трамп провели телефонный разговор, посвященный в том числе урегулированию конфликта на Украине. Как сообщил российский лидер, разговор длился более двух часов. Также президент РФ заявил, что Россия готова работать с украинской стороной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора. В свою очередь, Трамп после разговора заявил, что не вводит новые санкции против России, потому что есть шанс урегулирования конфликта на Украине.После Трамп провел разговор с президентом Франции, премьером Италии, канцлером Германии, президентом Финляндии, главой Европейской комиссии и Владимиром Зеленским. Американский президент заявил, что проинформировал Зеленского и некоторых лидеров стран-партнеров по НАТО о результатах разговора с Путиным и о том, что переговоры между Россией и Украиной начинаются незамедлительно.Подробнее о разговоре лидеров РФ и США - в материале Алексея Туманова После разговора с Путиным Трамп заявил о готовности выйти из игры по Украине и сообщил о красных линиях на сайте Украина.ру.

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россия, новости, украина, европа, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, европейская комиссия