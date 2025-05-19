https://ukraina.ru/20250519/peregovory-rossii-i-ukrainy-nachnutsya-nemedlenno-o-chem-dogovorilis-putin-i-tramp-1063253908.html
Переговоры России и Украины начнутся немедленно. О чем договорились Путин и Трамп
Переговоры России и Украины начнутся немедленно. О чем договорились Путин и Трамп - 19.05.2025 Украина.ру
Переговоры России и Украины начнутся немедленно. О чем договорились Путин и Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп третий раз в этом году поговорили по телефону. Разговор 19 мая длился более двух часов. Первым итоги подвел Владимир Путин
2025-05-19T20:57
2025-05-19T20:57
2025-05-19T21:03
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владимир путин
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Главное - устранить причиныВладимир Путин назвал разговор содержательным и весьма откровенным. С таким заявлением он выступил для отечественных журналистов. Он поблагодарил Трампа за поддержку со стороны США возобновления прямых переговоров Москвы и Киева.Россия выступает за мирное урегулирование украинского кризиса, сказал Путин. По его словам, для этого нужно определить наиболее эффективные пути движения к миру. Россия предложит и готова работать с Украиной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора, с определением ряда позиций:"Кстати говоря, контакты между участниками встречи и переговоров в Стамбуле возобновились, и это дает основания полагать, что мы в целом на правильном пути. Еще раз хочу подчеркнуть, что беседа была очень конструктивной, и я ее оцениваю высоко.Вопрос, конечно, в том, чтобы российская и украинская стороны проявили максимум стремления к миру и нашли бы те компромиссы, которые бы устроили все стороны. При этом хочу отметить, что в целом позиция России ясна. Главное для нас – устранить первопричины этого кризиса", - сказал Путин.Переговоры начнутся немедленноДональд Трамп рассказал о разговоре в соцсети Truth Social. По его словам, разговор с Владимиром Путиным прошел очень хорошо, тон беседы был превосходным. Украина и Россия немедленно начнут переговоры о прекращении огня и прекращении конфликта."Условия для этого будут согласованы между двумя сторонами, поскольку это возможно только потому, что они знают детали переговоров, о которых никто другой не знает", - написал Трамп.Россия хочет наладить торговые отношения с США после окончания СВО, сообщил Трамп. По его словам, у России есть возможности создавать рабочие места, а ее потенциал - безграничен. Также большую выгоду от торговли "в процессе восстановления своей страны" может получить Украина."Переговоры между Россией и Украиной начнутся немедленно", - написал Трамп. - "Да начнется процесс!"После разговора с Путиным Трамп позвонил: В этом году Владимир Путин и Дональд Трамп разговаривали по телефону 12 февраля и 18 марта.12 февраля разговор длился около полутора часов. По словам Трампа, разговор был продуктивным. Собеседники договорились приступить к переговорам по разрешению украинского конфликта, Трамп сообщил об этом Зеленскому. Владимир Путин пригласил Дональда Трампа в Москву.18 марта лидеры двух государств разговаривали два с половиной часа. Трамп предложил ввести 30-дневное перемирие, Путин указал на необходимость решения трех важных задач:Ключевым условием для мирного урегулирования и разрешения конфликта политико-дипломатическим путем Владимир Путин назвал прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.19 мая состоялся третий разговор. Трамп собирался обсудить серьезность намерений Владимира Путина по отношению к мирному урегулированию, заявил накануне разговора вице-президент США Джей Ди Вэнс. Штаты понимают, что ситуация зашла в тупик, сказал он. Позиция Вашингтона, по его словам, заключается в том, что от потепления отношений между Россией и остальным миром есть много экономических выгод. Если вооруженный конфликт прекратится, Штаты готовы стать партнером.О том, чего в целом ждали политики в России, на Украине, в Европе и в США от переговоров Путина и Трампа - в статье Евгении Кондаковой "Навязчивый страх Киева: чего ждать от разговора Трампа с Путиным и Зеленским"
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg
эксклюзив, москва, киев, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, россия
Переговоры России и Украины начнутся немедленно. О чем договорились Путин и Трамп
20:57 19.05.2025 (обновлено: 21:03 19.05.2025)
корреспондент издания Украина.ру
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп третий раз в этом году поговорили по телефону. Разговор 19 мая длился более двух часов. Первым итоги подвел Владимир Путин
Главное - устранить причины
Владимир Путин назвал разговор содержательным и весьма откровенным. С таким заявлением он выступил для отечественных журналистов. Он поблагодарил Трампа за поддержку со стороны США возобновления прямых переговоров Москвы и Киева.
Россия выступает за мирное урегулирование украинского кризиса, сказал Путин. По его словам, для этого нужно определить наиболее эффективные пути движения к миру. Россия предложит и готова работать с Украиной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора, с определением ряда позиций:
—Принципы урегулирования,
—Сроки заключения возможного мирного соглашения,
—Возможное прекращения огня в случае достижения договоренностей.
"Кстати говоря, контакты между участниками встречи и переговоров в Стамбуле возобновились, и это дает основания полагать, что мы в целом на правильном пути. Еще раз хочу подчеркнуть, что беседа была очень конструктивной, и я ее оцениваю высоко.
Вопрос, конечно, в том, чтобы российская и украинская стороны проявили максимум стремления к миру и нашли бы те компромиссы, которые бы устроили все стороны. При этом хочу отметить, что в целом позиция России ясна. Главное для нас – устранить первопричины этого кризиса", - сказал Путин.
Переговоры начнутся немедленно
Дональд Трамп рассказал о разговоре в соцсети Truth Social. По его словам, разговор с Владимиром Путиным прошел очень хорошо, тон беседы был превосходным. Украина и Россия немедленно начнут переговоры о прекращении огня и прекращении конфликта.
"Условия для этого будут согласованы между двумя сторонами, поскольку это возможно только потому, что они знают детали переговоров, о которых никто другой не знает", - написал Трамп.
Россия хочет наладить торговые отношения с США после окончания СВО, сообщил Трамп. По его словам, у России есть возможности создавать рабочие места, а ее потенциал - безграничен. Также большую выгоду от торговли "в процессе восстановления своей страны" может получить Украина.
"Переговоры между Россией и Украиной начнутся немедленно", - написал Трамп. - "Да начнется процесс!"
После разговора с Путиным Трамп позвонил:
—Владимиру Зеленскому,
—председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен,
—президенту Франции Эмманюэлю Макрону,
—премьер-министру Италии Джорджии Мелани,
—канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу,
—президенту Финляндии Александру Стуббу,
—Папе Римскому.
В этом году Владимир Путин и Дональд Трамп разговаривали по телефону 12 февраля и 18 марта.
12 февраля разговор длился около полутора часов. По словам Трампа, разговор был продуктивным. Собеседники договорились приступить к переговорам по разрешению украинского конфликта, Трамп сообщил об этом Зеленскому. Владимир Путин пригласил Дональда Трампа в Москву.
18 марта лидеры двух государств разговаривали два с половиной часа. Трамп предложил ввести 30-дневное перемирие, Путин указал на необходимость решения трех важных задач:
—Контроль за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения,
—Остановка мобилизации на Украине,
—Прекращение перевооружения ВСУ.
Ключевым условием для мирного урегулирования и разрешения конфликта политико-дипломатическим путем Владимир Путин назвал прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.
19 мая состоялся третий разговор. Трамп собирался обсудить серьезность намерений Владимира Путина по отношению к мирному урегулированию, заявил накануне разговора вице-президент США Джей Ди Вэнс. Штаты понимают, что ситуация зашла в тупик, сказал он. Позиция Вашингтона, по его словам, заключается в том, что от потепления отношений между Россией и остальным миром есть много экономических выгод. Если вооруженный конфликт прекратится, Штаты готовы стать партнером.
О том, чего в целом ждали политики в России, на Украине, в Европе и в США от переговоров Путина и Трампа - в статье Евгении Кондаковой "Навязчивый страх Киева: чего ждать от разговора Трампа с Путиным и Зеленским"