Переговоры России и Украины начнутся немедленно. О чем договорились Путин и Трамп - 19.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250519/peregovory-rossii-i-ukrainy-nachnutsya-nemedlenno-o-chem-dogovorilis-putin-i-tramp-1063253908.html
Переговоры России и Украины начнутся немедленно. О чем договорились Путин и Трамп
Переговоры России и Украины начнутся немедленно. О чем договорились Путин и Трамп - 19.05.2025 Украина.ру
Переговоры России и Украины начнутся немедленно. О чем договорились Путин и Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп третий раз в этом году поговорили по телефону. Разговор 19 мая длился более двух часов. Первым итоги подвел Владимир Путин
2025-05-19T20:57
2025-05-19T21:03
эксклюзив
москва
киев
владимир путин
дональд трамп
владимир зеленский
вооруженные силы украины
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/13/1063250909_0:12:1400:800_1920x0_80_0_0_9a6177354f6db83fac3741eebce4e473.jpg
Главное - устранить причиныВладимир Путин назвал разговор содержательным и весьма откровенным. С таким заявлением он выступил для отечественных журналистов. Он поблагодарил Трампа за поддержку со стороны США возобновления прямых переговоров Москвы и Киева.Россия выступает за мирное урегулирование украинского кризиса, сказал Путин. По его словам, для этого нужно определить наиболее эффективные пути движения к миру. Россия предложит и готова работать с Украиной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора, с определением ряда позиций:"Кстати говоря, контакты между участниками встречи и переговоров в Стамбуле возобновились, и это дает основания полагать, что мы в целом на правильном пути. Еще раз хочу подчеркнуть, что беседа была очень конструктивной, и я ее оцениваю высоко.Вопрос, конечно, в том, чтобы российская и украинская стороны проявили максимум стремления к миру и нашли бы те компромиссы, которые бы устроили все стороны. При этом хочу отметить, что в целом позиция России ясна. Главное для нас – устранить первопричины этого кризиса", - сказал Путин.Переговоры начнутся немедленноДональд Трамп рассказал о разговоре в соцсети Truth Social. По его словам, разговор с Владимиром Путиным прошел очень хорошо, тон беседы был превосходным. Украина и Россия немедленно начнут переговоры о прекращении огня и прекращении конфликта."Условия для этого будут согласованы между двумя сторонами, поскольку это возможно только потому, что они знают детали переговоров, о которых никто другой не знает", - написал Трамп.Россия хочет наладить торговые отношения с США после окончания СВО, сообщил Трамп. По его словам, у России есть возможности создавать рабочие места, а ее потенциал - безграничен. Также большую выгоду от торговли "в процессе восстановления своей страны" может получить Украина."Переговоры между Россией и Украиной начнутся немедленно", - написал Трамп. - "Да начнется процесс!"После разговора с Путиным Трамп позвонил: В этом году Владимир Путин и Дональд Трамп разговаривали по телефону 12 февраля и 18 марта.12 февраля разговор длился около полутора часов. По словам Трампа, разговор был продуктивным. Собеседники договорились приступить к переговорам по разрешению украинского конфликта, Трамп сообщил об этом Зеленскому. Владимир Путин пригласил Дональда Трампа в Москву.18 марта лидеры двух государств разговаривали два с половиной часа. Трамп предложил ввести 30-дневное перемирие, Путин указал на необходимость решения трех важных задач:Ключевым условием для мирного урегулирования и разрешения конфликта политико-дипломатическим путем Владимир Путин назвал прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.19 мая состоялся третий разговор. Трамп собирался обсудить серьезность намерений Владимира Путина по отношению к мирному урегулированию, заявил накануне разговора вице-президент США Джей Ди Вэнс. Штаты понимают, что ситуация зашла в тупик, сказал он. Позиция Вашингтона, по его словам, заключается в том, что от потепления отношений между Россией и остальным миром есть много экономических выгод. Если вооруженный конфликт прекратится, Штаты готовы стать партнером.О том, чего в целом ждали политики в России, на Украине, в Европе и в США от переговоров Путина и Трампа - в статье Евгении Кондаковой "Навязчивый страх Киева: чего ждать от разговора Трампа с Путиным и Зеленским"
https://ukraina.ru/20250519/london-i-bryussel-soglasovali-oboronnyy-fond-a-putinu-i-trampu-pozhelali-udachi-1063250052.html
москва
киев
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Алексей Туманов
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg
Алексей Туманов
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_71bd225133c6dc2fdcbf84cb1e09d0c9.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/13/1063250909_172:0:1239:800_1920x0_80_0_0_5cb0c3726a2618997ec9e42aa2ea5e8f.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, москва, киев, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, вооруженные силы украины, россия
Эксклюзив, Москва, Киев, Владимир Путин, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Россия

Переговоры России и Украины начнутся немедленно. О чем договорились Путин и Трамп

20:57 19.05.2025 (обновлено: 21:03 19.05.2025)
 
© коллаж Украина.Ру
© коллаж Украина.Ру
Читать в
ДзенTelegram
Алексей Туманов
Алексей Туманов
корреспондент издания Украина.ру
Все материалы
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп третий раз в этом году поговорили по телефону. Разговор 19 мая длился более двух часов. Первым итоги подвел Владимир Путин
Главное - устранить причины
Владимир Путин назвал разговор содержательным и весьма откровенным. С таким заявлением он выступил для отечественных журналистов. Он поблагодарил Трампа за поддержку со стороны США возобновления прямых переговоров Москвы и Киева.
Россия выступает за мирное урегулирование украинского кризиса, сказал Путин. По его словам, для этого нужно определить наиболее эффективные пути движения к миру. Россия предложит и готова работать с Украиной над меморандумом по поводу возможного будущего мирного договора, с определением ряда позиций:
  • Принципы урегулирования,
  • Сроки заключения возможного мирного соглашения,
  • Возможное прекращения огня в случае достижения договоренностей.
"Кстати говоря, контакты между участниками встречи и переговоров в Стамбуле возобновились, и это дает основания полагать, что мы в целом на правильном пути. Еще раз хочу подчеркнуть, что беседа была очень конструктивной, и я ее оцениваю высоко.
Вопрос, конечно, в том, чтобы российская и украинская стороны проявили максимум стремления к миру и нашли бы те компромиссы, которые бы устроили все стороны. При этом хочу отметить, что в целом позиция России ясна. Главное для нас – устранить первопричины этого кризиса", - сказал Путин.
Переговоры начнутся немедленно
Дональд Трамп рассказал о разговоре в соцсети Truth Social. По его словам, разговор с Владимиром Путиным прошел очень хорошо, тон беседы был превосходным. Украина и Россия немедленно начнут переговоры о прекращении огня и прекращении конфликта.
"Условия для этого будут согласованы между двумя сторонами, поскольку это возможно только потому, что они знают детали переговоров, о которых никто другой не знает", - написал Трамп.
Россия хочет наладить торговые отношения с США после окончания СВО, сообщил Трамп. По его словам, у России есть возможности создавать рабочие места, а ее потенциал - безграничен. Также большую выгоду от торговли "в процессе восстановления своей страны" может получить Украина.
"Переговоры между Россией и Украиной начнутся немедленно", - написал Трамп. - "Да начнется процесс!"
После разговора с Путиным Трамп позвонил:
  • Владимиру Зеленскому,
  • председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен,
  • президенту Франции Эмманюэлю Макрону,
  • премьер-министру Италии Джорджии Мелани,
  • канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу,
  • президенту Финляндии Александру Стуббу,
  • Папе Римскому.
В этом году Владимир Путин и Дональд Трамп разговаривали по телефону 12 февраля и 18 марта.
12 февраля разговор длился около полутора часов. По словам Трампа, разговор был продуктивным. Собеседники договорились приступить к переговорам по разрешению украинского конфликта, Трамп сообщил об этом Зеленскому. Владимир Путин пригласил Дональда Трампа в Москву.
18 марта лидеры двух государств разговаривали два с половиной часа. Трамп предложил ввести 30-дневное перемирие, Путин указал на необходимость решения трех важных задач:
  • Контроль за возможным прекращением огня по всей линии боевого соприкосновения,
  • Остановка мобилизации на Украине,
  • Прекращение перевооружения ВСУ.
Ключевым условием для мирного урегулирования и разрешения конфликта политико-дипломатическим путем Владимир Путин назвал прекращение иностранной военной помощи и предоставления разведывательной информации Киеву.
19 мая состоялся третий разговор. Трамп собирался обсудить серьезность намерений Владимира Путина по отношению к мирному урегулированию, заявил накануне разговора вице-президент США Джей Ди Вэнс. Штаты понимают, что ситуация зашла в тупик, сказал он. Позиция Вашингтона, по его словам, заключается в том, что от потепления отношений между Россией и остальным миром есть много экономических выгод. Если вооруженный конфликт прекратится, Штаты готовы стать партнером.
Антониу Кошта, Кир Стармер и Урсула фон дер Ляйен на совместной пресс-конференции по итогам саммита Великобритания-ЕС 19 мая 2025 года
17:13
Лондон и Брюссель согласовали оборонный фонд, а Путину и Трампу пожелали удачиВласти Евросоюза и Великобритании одобрили создание фонда оборонных инвестиций, средства из которого будут выделятся в кредит на перевооружение Европы. Пресс-конференцию пришлось сворачивать из-за неудобного вопроса о разговоре Владимира Путина и Дональда Трампа
О том, чего в целом ждали политики в России, на Украине, в Европе и в США от переговоров Путина и Трампа - в статье Евгении Кондаковой "Навязчивый страх Киева: чего ждать от разговора Трампа с Путиным и Зеленским"
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивМоскваКиевВладимир ПутинДональд ТрампВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныРоссия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:30Петр Акопов: Путин убедил Трампа, что ему надо давить не на Россию, а на Украину вместе с Европой
22:10Иван Лошкарев: Трамп сделал уступку России, но наступление ВС РФ на поле боя это не остановит
20:57Переговоры России и Украины начнутся немедленно. О чем договорились Путин и Трамп
19:05Разговор Путина и Трампа и разговор Трампа и Зеленского. Итоги 19 мая
18:52Томаш Мацейчук: На президентских выборах в Польше голоса разделились пополам, но России это не поможет
18:18Президентские выборы в Польше: правый разворот
17:53Украинские бумеранги британского премьера. 9 лиц Кира Стармера: от пособника педофилии до русофобии
17:45Европа не собирается отправлять войска на Украину. Но это еще ничего не значит
17:26В эту игру можно играть вдвоем: "пираты Балтийского моря" обиделись на Россию
17:26Мордоделы за работой: как и зачем строят имидж Зеленского
17:13Лондон и Брюссель согласовали оборонный фонд, а Путину и Трампу пожелали удачи
17:10"Пятисотый" с диппаспортом. Украинский переводчик сбежал во время переговоров с РФ - CNN Türk
16:53Это давление Британии и ЕС на США. Василий Корчмарь о том, зачем Трамп звонит Путину по Украине
16:21Навязчивый страх Киева: чего ждать от разговора Трампа с Путиным и Зеленским
16:17Военный эксперт Владислав Угольный: России после взятия Богатыря нужно доломать ВСУ в Алексеевке и Комаре
16:00Кемаль Ататюрк: отец современной Турции, оправдывавший этнические чистки
15:41Демократия по-румынски: Европа вновь показала "диктаторское рыло"
15:34Юрий Станкевич о танкерной войне Эстонии: Запад провоцирует РФ на агрессию в ответ на незаконные санкции
14:51Что такое "Пища жизни" и кто уже 10 лет кормит прифронтовые регионы: наш репортаж из Донбасса
14:30Ведущая украинского телемарафона назвала Путина президентом Украины
Лента новостейМолния