https://ukraina.ru/20250520/khronika-energeticheskoy-voyny-zaderzhaniya-tankerov-na-baltike-i-sanktsionnye-igry-ssha-1063256451.html

Хроника энергетической войны. Задержания танкеров на Балтике и санкционные игры США

Хроника энергетической войны. Задержания танкеров на Балтике и санкционные игры США - 20.05.2025 Украина.ру

Хроника энергетической войны. Задержания танкеров на Балтике и санкционные игры США

Минфин США сделал бессрочным исключение из-под антироссийских санкций для Каспийского трубопроводного консорциума и Тенгизшевройла – казахстанских компаний с американским участием, поставляющих нефть через РФ.

2025-05-20T05:10

2025-05-20T05:10

2025-05-20T05:10

эстония

россия

сша

джо байден

минфин

нато

тенгизшевройл

миг-29

су-35

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/07/1057940303_163:118:1225:715_1920x0_80_0_0_021e6d54af15b7033d82d0ebfa5fc430.jpg

Российско-эстонская "танкерная война": око за око, зуб за зубПосле того, как неудачей закончилась откровенно пиратская попытка Эстонии задержать танкер, который в международных водах Балтики шёл в российский порт Приморск, Россия в своих территориальных водах задержала танкер, вышедший из эстонского порта Силламяэ.14 мая 2025 года в нейтральных водах Финского залива авиация НАТО и ВМС Эстонии попытались захватить танкер Jaguar, который направлялся в порт Приморск. Военные без объяснения причин пытались заставить судно покинуть международные воды и направиться в территориальную акваторию Эстонии, где его могли бы законно задержать.Эстония задействовала патрульный катер Raiu, патрульный корабль Kurvits, самолет PZL M28 и вертолёт. Кроме того, Эстония подняла тактическую авиацию, также в операции участвовал МиГ-29 ВВС Польши. Судну угрожали тараном и дважды предприняли попытку высадить десант с вертолёта. Однако экипаж Jaguar не поддался на провокацию, увеличил ход судна, сорвал обе попытки высадки и продолжил следовать в Приморск. Силы НАТО перестали пытаться захватить судно после того, как к месту инцидента вылетел российский истребитель Су-35.Данные сервисов отслеживания судов указывают на два эпизода странных изменений трека танкера Jaguar: в ночь с 13 на 14 мая в двух морских милях к северо-западу от острова Родшер в Финском заливе, и утром 14 мая в трёх морских милях к северу от о-ва Южный Виргин (оба – территория РФ). Судно резко увеличивало ход, его трек показывал смещение на юг, ближе к территориальным водам Эстонии. Однако затем судно сбавило ход и ушло к югу от российского острова Гогланд, где провело несколько часов, и 15 мая вошло в порт Приморск.Jaguar – нефтеналивной танкер типоразмера Aframax дедвейтом 105 тысяч тонн, судно ходит под флагом Габона. Ранее Jaguar уже становился героем новостей: в феврале 2024 года он стал одним из первых танкеров, которые возобновили поставки нефти сорта Sokol с проекта Сахалин-1 в Индию после паузы, вызванной санкциями США за несоблюдения потолка цен. При этом сам Jaguar под санкциями США и ЕС ни тогда, ни сейчас не находился, но оказался в числе "зависших танкеров" из-за общей нервозности рынка.Ситуация с судном Jaguar была не первой попыткой эстонских властей задержать танкер, следующий в российский порт. 11 апреля 2025 года ВМС Эстонии в территориальных водах страны задержали танкер Kiwala типоразмера Aframax под флагом Джибути. СМИ связывали задержание с расследованием по делу о так называемом "теневом флоте" России.Департамент транспорта Эстонии якобы обнаружил на судне 40 нарушений. Также у властей Эстонии были претензии к системам обеспечения безопасности мореплавания, подготовки экипажа к аварийным ситуациям и техническому состоянию судна. Но через две недели Морская служба Дептранса Эстонии в ходе повторной проверки обнаружила, что недостатки были устранены, и отпустило судно. 27 апреля судно покинуло якорную стоянку порта Таллин, и на следующий день прибыло в порт Усть-Луга.Судя по всему, в России решили, что терпение исчерпано. 19 мая глава МИД Эстонии Маргус Цахкна сообщил, что днём ранее российские силы задержали греческий танкер Green Admire, который следовал по морскому пути, согласованному Эстонией, Финляндией и Россией. "Россия продолжает вести себя непредсказуемо, наши союзники были проинформированы", – пафосно написал министр в сети Х.Нефтеналивной танкер Green Admire дедвейтом 114,4 тысяч тонн ходит под флагом Либерии. По информации Национального телерадиовещания Эстонии (ERR), танкер принадлежит греческой компании Aegean Shipping. Данные отслеживания судов показали, что 17 мая Green Admire покинул порт Силламяэ, и должен был прибыть в Роттердам через пять суток. Однако утром 18 мая, находясь в территориальных водах России, танкер резко сменил курс, проследовал на север, и встал на якорь у юго-восточной оконечности острова Гогланд – именно там, где на прошлой неделе отдыхал после атаки эстонцев танкер Jaguar. Green Admire остается на стоянке, но у него некорректно работающий транспондер и сбоящий сигнал GPS.В заявлении Дептранса Эстонии сказано, что "подобных инцидентов раньше никогда не происходило", то есть о пиратских действиях своих военных в Таллинне "забыли".Во избежание проблем Дептранс Эстонии предписал судам, следующим в Силламяэ и из Силламяэ, оставаться в территориальных водах Эстонии. Это может создать сложности для крупных судов из-за малых глубин моря в территориальных водах Эстонии, но Маргус Цахна заявил, что "это не составит проблемы для эстонских лоцманов".Скорее всего, незадачливый Green Admire "отдохнёт" у Гогланда около двух недель, как ранее Kiwala в Таллинне, и будет отпущен российской стороной. Остается лишь надеяться, что власти Эстонии этот урок усвоят, и на этом "танкерная война" на Балтике закончится.США выдали компаниям из Казахстана бессрочное исключение из-под нефтяных санкций против РФМинфин США сделал бессрочным исключение из-под антироссийских санкций для Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) и Тенгизшевройла (ТШО). Соответствующая генеральная лицензия (GL 124) была опубликована 15 мая на сайте Управления по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC).Эта лицензия разрешает предоставление нефтяных услуг, связанных с проектами КТК и ТШО. Все операции, запрещенные постановлением от 10 января 2025 года, разрешены, исключение – проведение каких-либо операций с лицами, находящимися под санкциями США "за вредную иностранную деятельность". Судя по всему, эта формулировка касается российской компании "Транснефть", одного из акционеров КТК, которая находится под санкциями США.Напомним, что в масштабном пакете санкций США против России, введённом перед уходом администрации Джо Байдена 10 января 2025 года, в том числе был введен запрет на предоставление услуг американских нефтяных компаний лицам, находящимся в РФ. OFAC тогда поясняло, что запрет касается услуг, связанных с разведкой, бурением, заканчиванием скважин, добычей, переработкой, хранением, обслуживанием, транспортировкой, приобретением, продажей нефти и нефтепродуктов, а также любых видов деятельности, которые дают возможности России разрабатывать месторождения углеводородов, поддерживать или расширять внутреннюю добычу углеводородного сырья и переработку.Запрет вступил в силу 27 февраля, но КТК, ТШО и проект "Сахалин-2" получили временные исключение из-под действия новых санкций. OFAC тогда выпустил генеральную лицензию (GL 121), разрешающую оказание этим проектам нефтесервисных услуг, в том числе связанных с транспортировкой нефти, на срок до 28 июня 2025 года. Сейчас это исключение из-под санкций стало бессрочным, но касается только КТК и ТШО. Получит ли проект "Сахалин-2" постоянное или временное исключение из-под санкций после 28 июня, неясно. Однако игры OFAC с лицензиями свидетельствуют, что отмена прощального санкционного пакета Байдена пока не намечается.Трубопроводная система КТК (магистральный нефтепровод "Тенгиз – Новороссийск" протяженностью 1511 км) соединяет нефтяные месторождения запада Казахстана (Тенгиз, Карачаганак и Кашаган), а также российские месторождения на шельфе Каспия, с морским терминалом неподалеку от Новороссийска. По этому маршруту транспортируется более 2/3 всей экспортной нефти Казахстана. В основном, это сырьё, добываемое операторами соглашений о разделе продукции (СРП) с участием американских компаний на ключевых месторождениях Казахстана, то есть именно они получат выгоду от исключения из-под санкций.Хотя "Росимуществу" в лице "Транснефти" принадлежит 24% КТК, остальные акционеры консорциума в основном западные: КТК Компани – 7%, КазМунайГаз (КМГ) – 19%, Kazakhstan Pipeline Ventures LLC – 1,75%, Chevron Caspian Pipeline Consortium Company – 15%, LUKARCO B.V. – 12,5%, Mobil Caspian Pipeline Company – 7,5%, Rosneft-Shell Caspian Ventures Limited – 7,5%, BG Overseas Holdings Limited – 2%, Eni International N.A. N.V. S.ar.l. – 2%, Oryx Caspian Pipeline LLC – 1,75%.В 2024 году КТК транспортировал по системе 63,01 млн т нефти, при этом около 74% этих объемов приходится на долю американских и других западных грузоотправителей. Только одна компания Chevron в 2024-м прокачала по КТК 26,8 млн т нефти, что составляет около 20% общемировой добычи американской корпорации.Тенгизшевройл – оператор Тенгизского месторождения, одного из трёх крупнейших месторождений Казахстана. Месторождение разрабатывается на основании СРП, его участники: Chevron – 50%, ExxonMobil – 25%, КМГ – 20%, ЛУКОЙЛ – 5%. Месторождение Тенгиз расположено в Атырауской области Казахстана, его геологические запасы составляют 3,133 млрд т нефти. В эксплуатации находится с 1991 года, его мощности наращивались по мере развития экспортной инфраструктуры, в том числе запуска КТК.В январе 2025 года на месторождении Тенгиз добыта первая нефть по Проекту будущего расширения (ПБР). Это привело к резкому росту добычи нефти в Казахстане и систематическому превышению обязательств Астаны в рамках ОПЕК+, что в начале мая стало одной из причин, по которой страны этого объединения объявили об очередном увеличении добычи нефти. После выхода всех производственных объектов ПБР на полную мощность ожидается, что общий объем добычи нефти на Тенгизе вырастет на 12 млн тонн в год, и составит порядка 40 млн т/год.Подробнее о танкерном инциденте в Балтийском море - в статье Марины Поляковой "В эту игру можно играть вдвоем: "пираты Балтийского моря" обиделись на Россию"

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

эстония

россия

сша

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

эстония, россия, сша, джо байден, минфин, нато, тенгизшевройл, миг-29, су-35, эксклюзив