https://ukraina.ru/20250506/khronika-energeticheskoy-voyny-tramp-dovolen-tsenami-na-neft-eksportry-spg-v-ssha-nedovolny-trampom-1062951463.html

Хроника энергетической войны. Трамп доволен ценами на нефть, экспортёры СПГ в США недовольны Трампом

Хроника энергетической войны. Трамп доволен ценами на нефть, экспортёры СПГ в США недовольны Трампом - 06.05.2025 Украина.ру

Хроника энергетической войны. Трамп доволен ценами на нефть, экспортёры СПГ в США недовольны Трампом

ОПЕК+ "сбросила бомбу на нефтяной рынок", объявив о втором подряд ежемесячном увеличении добычи. Нефть подешевела почти на 4% из-за опасений избыточного предложения и слабой экономической активности.

2025-05-06T07:06

2025-05-06T07:06

2025-05-06T07:06

хроника энергетической войны

сша

саудовская аравия

казахстан

дональд трамп

опек

reuters

минэнерго

brent

эксклюзив

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103405/78/1034057869_0:0:900:507_1920x0_80_0_0_333131618d44a2148fa2942bc4b4293a.jpg.webp

Цены на нефть падают после решения ОПЕК+ об увеличении добычиВосемь стран-членов ОПЕК+, включая Саудовскую Аравию и Россию, 3 мая объявили о втором подряд ежемесячном увеличении добычи нефти – на 411 тысяч баррелей в день в июне. Решение было принято несмотря на то, что цены на нефть продолжают снижаться из-за опасений избыточного предложения и слабой экономической активности. Ранее альянс договорился увеличить добычу в мае на аналогичный объем, что в три раза превысило первоначальные планы ОПЕК+.В итоге прирост добычи за апрель, май, июнь 2025 года составит 960 тысяч баррелей в сутки. Это 44% от совокупного объема сокращенной добычи (2,2 млн баррелей в сутки), согласованного в 2022 году, подсчитало британское агентство Reuters. Агентство отмечает, что ОПЕК+ может полностью отменить добровольное сокращение на 2,2 млн баррелей в сутки уже к концу октября текущего года (вместо сентября 2026 года), если члены нефтяного альянса не улучшат соблюдение своих квот на добычу."Решение ОПЕК+ снова увеличить добычу на фоне падения рынка означает существенное изменение подхода", – сказал в комментарии британскому изданию The Financial Times (FT) Хорхе Леон, бывший сотрудник секретариата ОПЕК, который сейчас работает в энергетической консалтинговой компании Rystad. "ОПЕК+ только что сбросила бомбу на нефтяной рынок", – отметил он. Аналитик также добавил: "Решение в прошлом месяце было сигналом тревоги. Сегодняшнее решение – чёткое сообщение, что группа во главе с Саудовской Аравией меняет стратегию и стремится вернуть долю рынка после лет сокращения добычи".В результате цены на нефть 5 мая снизились более чем на 2 доллара за баррель. Фьючерсы на нефть марки Brent снизились на 2,21 доллара, или 3,61%, до 59,08 доллара за баррель. Американская нефть марки West Texas Intermediate стоила 56,00 долларов за баррель, что на 2,29 доллара, или 3,93%, меньше, чем раньше. Обе позиции достигли самого низкого уровня с 9 апреля."Решение ОПЕК+ от 3 мая об увеличении квот на добычу еще на 411 тысяч баррелей в сутки на июнь усиливает ожидания рынка, что мировой баланс спроса и предложения движется к профициту", – заявил Reuters Тим Эванс, основатель компании Evans on Energy. Аналогично считают и в банках Barclays и ING, которые после решения ОПЕК+ снизили свои прогнозы по цене нефти Brent. Так, Barclays снизил свой прогноз цены на Brent на 4 доллара (до 66 долларов за баррель) на 2025 год, и на 2 доллара (до 60 долларов за баррель) на 2026 год, тогда как ING ожидает, что средняя цена на Brent в этом году составит 65 долларов по сравнению с 70 долларами ранее.При этом некоторые аналитики ставят под сомнение объёмы нефти, которые на самом деле попадут на рынок. Бьярне Шильдроп, главный аналитик по сырьевым товарам банка SEB, заметил в комментарии FT, что в апреле добыча ОПЕК+ реально снизилась на 200 тысяч баррелей в сутки из-за американских санкций против Венесуэлы. Он также заявил, что запланированное увеличение добычи может не реализоваться, если страны, которые ранее нарушали квоты (Казахстан, Ирак и ОАЭ) сократят добычу.Напомним, в течение последних трёх лет страны ОПЕК+ сокращали совокупную добычу почти на 6 млн баррелей в день, чтобы поддержать цены – стратегия, которая сперва удерживала нефть выше $90 за баррель большую часть 2022 года. Однако её эффективность снизилась на фоне слабого спроса, роста добычи в США и несоблюдения квот некоторыми странами-членами, отмечает FT.Напряжение внутри картеля растет, особенно в связи с действиями с Казахстана, который нарастил добычу на своем месторождении Тенгиз, управляемом американской компанией Chevron, и заявил, что будет ставить "национальные интересы" выше групповых квот. В ответ Саудовская Аравия начала сворачивать ограничения на производство, инициировав в этом году увеличение добычи. Королевство, которое за последние три года сократило собственную добычу на 2 млн баррелей в сутки, всё больше разочаровывается по поводу того, что оно несет на себе основное бремя сокращений, в то время как другие члены, включая Казахстан и Ирак, постоянно превышают свои квоты.Саудовские чиновники сейчас настроены увеличить предложение нефти на рынке, даже если это приведет к длительному периоду низких цен, заявили FT лица, осведомлённые о позиции королевства. Непонятно, почему Саудовская Аравия, у которой трудности с балансировкой государственного бюджета из-за низких цен на нефть, перешла к новой стратегии, что, вероятно, приведет к еще более низким ценам до конца года, отмечает издание.Упомянутый выше Хорхе Леон считает, что Саудовская Аравия стремится снискать расположение президента США Дональда Трампа, что вполне может соответствовать действительности. По крайней мере, сам Трамп заявил 5 мая журналистам в Белом доме: "Я думаю, что, если говорить о России на фоне цен на нефть в настоящий момент, которые снизились, мы находимся в хорошей позиции для урегулирования [конфликта на Украине]".СПГ-промышленность США выступила против решений Трампа в области судостроенияAmerican Petroleum Institute (API), крупнейшая в США торговая ассоциация в сфере нефти и газа, предупредила администрацию США о том, что отрасль сжиженного природного газа (СПГ) не сможет выполнить требования президента Дональда Трампа относительно судостроения. Об этом 29 апреля сообщило издание The New York Times (NYT) со ссылкой на письмо API, адресованное главам Минэнерго и МВД США Кевину Райту и Дагу Бургуму.Являясь крупнейшим экспортером СПГ в мире, США не имеют собственных судов, необходимых для транспортировки СПГ, и мощностей для их строительства. Новые правила судоходства, вводимые Трампом, требуют, чтобы с 2029 года не менее 1% СПГ, экспортируемого из США, перевозилось на танкерах-газовозах, построенных в Соединённых Штатах.Напомним, 17 апреля 2025 года Минторг США представил план действий по восстановлению американского судостроения и противодействию усиления Китая в морском, логистическом и судостроительном секторах. Этот план вводит новые правила, предусматривающие взимание платы с китайских судовладельцев и судов, построенных в Китае, при заходе в порты США. Нефтяные танкеры и танкеры-газовозы новой пошлиной облагаться не будут, но вместо этого Минторг выдвинул требования по локализации.График предполагает, что с 17 апреля 2028-го по 16 апреля 2029 года 1% СПГ, произведенного в США, должен перевозиться на судах под флагом США и под управлением США. На протяжении следующего год (с 17 апреля 2029 г. по 16 апреля 2030 г.) 1% судов должен быть ещё и построен в США, а в последующие годы (отчет идет также с 17 апреля) соответствующая доля будет постепенно расти, по 1-2% в 1-3 года. В результате к 17 апреля 2047 года 15% СПГ, произведенного в США, должен перевозиться на судах, построенных в США, под флагом США и под управлением США.В письме API в Минэнерго и МВД США отмечено, что согласно новым требованиям в 2029 году потребуется 5 танкеров-газовозов, построенных в США, но отрасль не может этого выполнить. "Их строительство неосуществимо из-за нехватки мощностей верфей и квалифицированных рабочих. Мы добились значительного прогресса в обеспечении долгосрочного доминирования Америки в энергетике, но это требование рискует помешать значительному прогрессу, достигнутому администрацией в снижении неопределенности и "раскрепощении" энергоресурсов США". Поэтому API призвала администрацию США пересмотреть свою позицию в этом вопросе.Представители администрации США уже дали понять, что возможности для дальнейшего обсуждения правил перевозки СПГ открыты. Глава Минтранса США Шон Даффи в ходе визита на верфь Hanwha Philly в Филадельфии отметил: "Мы должны услышать, что беспокоит нефтегазовую отрасль, прислушаться к ним,но найти путь вперед, по которому мы сможем строить корабли в Америке, чтобы поставлять мощную американскую энергию по всему миру".Верфь Hanwha Philly была выбрана министром не случайно. Ранее она называлась Philly Shipyard, но в 2024 году её купили южнокорейские компании Hanwha Systems и Hanwha Ocean (ранее Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, DSME), которые планируют модернизировать верфь. Однако, хотя Hanwha Ocean имеет огромный опыт строительства танкеров-газовозов в Южной Корее (на её счету порядка 200 таких судов), мощности филадельфийской верфи не приспособлены для строительства танкеров-газовозов (да и в принципе крупных судов, её предел – нефтеналивные танкеры типоразмера Aframax). При этом о планах строительства танкеров-газовозов в Филадельфии не заявляли ни новые собственники верфи, ни новая администрация США.По данным NYT, администрация США, по-видимому, предусматривают возможность для компаний отсрочить использование танкеров-газовозов, построенных в США, на три года, если за это время они заказали и получили судно, построенное в США. Издание также отметило, что новые требования относительно экспорта СПГ стали еще одним источником напряженности между руководителями нефтегазовых компаний, многие из которых внесли свой вклад в предвыборную кампанию Дональда Трампа, и Белым домом.Отрасль поддерживает Трампа по ряду ключевых приоритетов, включая увеличение экспорта СПГ, но его протекционистские меры, в том числе спровоцировавшие последний обвал нефтяных цен, напрягают нефтяные и газовые компании, пишет The New York Times.О том, что происходило на Украины на прошлой неделе - в статье Павла Котова "Украина за неделю. Злобный наркоджин против Дня Победы"

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

сша

саудовская аравия

казахстан

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Олег Хавич

Олег Хавич

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Олег Хавич

сша, саудовская аравия, казахстан, дональд трамп, опек, reuters, минэнерго, brent, эксклюзив