https://ukraina.ru/20250519/v-etu-igru-mozhno-igrat-vdvoem-piraty-baltiyskogo-morya-poluchili-ot-rf-tankernyy-otvet-i-obidelis-1063232947.html

В эту игру можно играть вдвоем: "пираты Балтийского моря" обиделись на Россию

В эту игру можно играть вдвоем: "пираты Балтийского моря" обиделись на Россию - 19.05.2025 Украина.ру

В эту игру можно играть вдвоем: "пираты Балтийского моря" обиделись на Россию

Спустя несколько дней после того, как Таллин пытался захватить нефтяной танкер Jaguar, шедший в нейтральных водах Балтийского моря под флагом Габона, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна пожаловался в своих соцсетях, что Москва задержала танкер Green Admire под либерийским флагом, находившийся в территориальных водах РФ того же моря

2025-05-19T17:26

2025-05-19T17:26

2025-05-19T17:27

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танкер

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Прессе известно, что Green Admire принадлежит греческой компании Aegean Shipping, однако зарегистрирован он в Либерии, под флагом которой и выходит в море. И в воскресенье, 18 мая, судно со сланцевым маслом на борту направилось из эстонского порта Силламяэ в Роттердам. Однако по пути, в территориальных водах России, корабль был остановлен для проверки документов российским пограничным кораблем береговой охраны.В МИД Эстонии сочли этот факт "незаконным", а Цахкна написал в своих соцсетях, что инцидент является "очередным примером того, что Россия представляет собой серьезную угрозу не только из-за своей войны на Украине, но и для НАТО в целом". Глава эстонского внешнеполитического ведомства добавил, что с помощью "теневого флота" Москва продолжает экспортировать нефть в обход западных санкций. Также он отметил, что Россия якобы ведет себя "непредсказуемо"."Чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем, Эстония перенаправит движение в Силламяэ и из него исключительно через территориальные воды Эстонии", - резюмировали в эстонском МИД.Однако там забыли уточнить, что между Россией и Эстонией продолжает действовать договоренность о проходе прибалтийских судов в российских территориальных водах. И основана она не на желании сторон помочь друг другу, а на беспристрастной географии."При выходе из порта Силламяэ суда проходят через территориальные воды Российской Федерации, поскольку данный маршрут является более безопасным для крупных судов, чем проход между отмелями в эстонских водах. Такой безопасный для судов маршрут был согласован между Россией, Эстонией и Финляндией", - пояснил эстонский канал ERR.Порт Силламяэ - ключевой транспортный узел Эстонии, через него идет основная перевалка транзитных грузов. В том числе танкеров проходит порядка 30 в месяц.В ночь на 15 мая военно-морские силы Эстонии совместно с авиацией Польши, то есть при поддержке сил НАТО, пытались захватить нефтяной танкер Jaguar, шедший в нейтральных водах Балтийского моря под флагом Габона. Судно направлялось в российский город Приморск. Телеграм-канал Shot уточнил, что кораблю угрожали тараном, на него дважды пытались высадить десант с вертолета. Атаки на танкер прекратились, только когда в воздухе появился российский истребитель Су-35.Изначально Запад объяснил свое нападение тем, что Таллин "заподозрил" судно в отсутствии государственного флага и страховки, также было указано, что Jaguar находится под санкциями Великобритании. Чуть позже начальник эстонского Генштаба генерал-майор Вахур Карус "нашел" еще одну причину попытки задержать Jaguar - судно якобы ранее проходило через "пиратские районы" в Красном море и Индийском океане.Подробности этой истории изложены в статье НАТО объявило России танкерную войну. К чему приведет "пиратская дипломатия" Европы?Конечно, действиям Эстонии следовало бы дать правовую оценку по линии Международной морской организации или других наднациональных институтов, однако они в последнее время активно "прячут голову в песок", поэтому Москва сказала Таллину, что думает о случившемся дипломатическим языком, отметил в интервью изданию Украина.ру заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы России Юрий Станкевич. И читается этот посыл очень четко.Однако не стоит ожидать, что "танкерная война", фактически объявленная на прошлой неделе Североатлантическим альянсом России, закончится этим актом "спектакля", уверен Стакевич. В этой "постановке" Эстония не является режиссером, она - "марионетка на побегушках, слепо следующая указаниям извне"."Балтийские тигры" за последние несколько лет настолько утратили свою самоидентичность, что иллюзий никаких быть не должно. Конечно, осуществленная провокация - сигнал, проба пера в расчете на реакцию России. Уверен, что ни для политического, ни для военного руководства нашей страны произошедший инцидент не был сюрпризом", - подчеркнул собеседник издания в интервью Запад провоцирует РФ на агрессию в ответ на незаконные санкции.И действительно, "пираты Балтийского моря" не унимаются: прошлой зимой страны НАТО начали операцию "Балтийский часовой", направленную на усиление защиты подводной инфраструктуры, включая кабельные линии и энергетические объекты.В апреле текущего года Эстония приняла законодательные поправки, разрешающие армейским и флотским подразделениям страны применять силу, вплоть до затопления, против "подозрительных" судов в Балтийском море.В марте немецкое издание Spiegel сообщило о том, что таможня страны конфисковала шедший под флагом Панамы танкер Eventin с 99 тысячами тонн нефти на борту. Чуть раньше - в феврале - американское издание Politico сообщило, что Евросоюз активно разрабатывает юридические основания для массовых задержаний танкеров российского "теневого флота", используемых для перевозки нефти из портов Ленинградской области.В минувшую среду французское информационное агентство AFP сообщило, что послы стран ЕС согласовали 17-й пакет антироссийских санкций, который намеревались рассмотреть к июню. Однако в преддверии анонсированной встречи в Стамбуле решили поторопиться. Отдельной строкой нового запретного списка стали порядка 150 танкеров.Всё дело в том, что главная цель борьбы с "теневым" танкерным флотом - лишение России доходов от продажи энергоносителей, желание разорить ее, уверен автор издания Украина.ру Иван Лизан. Свою позицию он сформулировал в материале Диверсии страшнее запретов: о европейской борьбе с российским танкерным флотом.Зампредседателя Наблюдательного совета Ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев в интервью изданию Украина.ру отметил, что ни пиратские бои, ни "дипломатическое пиратство" в виде новых санкций Европе в конечном итоге не помогут."Представьте, ваш сосед слева ходит в гости к вашей соседке справа. Вы, конечно, можете наложить вето на его похождения, но по-настоящему ему что-то запретить - нет. Так и с танкерами. На них можно накладывать санкции, но они не заходят в европейские порты. Люди, которые принимают решение о перевозках в рамках российской системы судовладения, прекрасно понимают, что им в Европе особо делать нечего. А судя по тем событиям, которые происходят в мире, скоро и любым перевозчикам грузов в Европе делать будет нечего", - подчеркнул Гусев в интервью ВМС Эстонии подражает каперам Британии, а Европа готовит новый пакет бесполезных санкций.P.S. Балтийский "морской бой": начало.О разных стратегиях игры в "морской бой" еще в первой половине прошлого века писал советский математик, физик и популяризатор науки Яков Перельман. В Книге "Научные фокусы и головоломки" он изложил один из выигрышных вариантов действия: собрать свои корабли на игровом поле максимально "скученно", чтобы противник потратил много времени на изучение "местности".В реальной жизни всё куда сложнее: игровое поле не ограничивается границами одного моря; "фишки" и их содержимое стоят примерно по 50 миллионов долларов; "игроков" сильно больше, чем двое; правила не сводятся к расположению "флота" внутри тетрадных клеточек.Возможно, Яков Перельман смог бы подсказать, как подойти к решению современного, крайне запутанного уравнения в виде "танкерного боя" на Балтике, но в 1942 году он скончался от истощения в блокадном Ленинграде. Позже, после того, как советская армия победила нацизм, на книгах, написанных им, выросли сотни советских и российских ученых, которые умеют решать самые разные задачи.Накануне противник сделал новый ход. Автор издания Украина.ру Алексей Туманов в своем материале Франция грозит России новыми санкциями: не то из-за Эстонии, не то для Украины, сделал вывод: это "ранил" или "мимо".

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Марина Полякова

эксклюзив, танкер, россия, эстония, нато, европа, юрий станкевич, иван лизан, украина.ру, мид, су-35