В эту игру можно играть вдвоем: "пираты Балтийского моря" обиделись на Россию
17:26 19.05.2025 (обновлено: 17:27 19.05.2025)
© Сгенерировано ИИ @bigdatarf/МИА "Россия сегодня"
© Сгенерировано ИИ @bigdatarf/МИА "Россия сегодня"
Спустя несколько дней после того, как Таллин пытался захватить нефтяной танкер Jaguar, шедший в нейтральных водах Балтийского моря под флагом Габона, министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна пожаловался в своих соцсетях, что Москва задержала танкер Green Admire под либерийским флагом, находившийся в территориальных водах РФ того же моря
Прессе известно, что Green Admire принадлежит греческой компании Aegean Shipping, однако зарегистрирован он в Либерии, под флагом которой и выходит в море. И в воскресенье, 18 мая, судно со сланцевым маслом на борту направилось из эстонского порта Силламяэ в Роттердам. Однако по пути, в территориальных водах России, корабль был остановлен для проверки документов российским пограничным кораблем береговой охраны.
© marinetraffic.com
© marinetraffic.com
В МИД Эстонии сочли этот факт "незаконным", а Цахкна написал в своих соцсетях, что инцидент является "очередным примером того, что Россия представляет собой серьезную угрозу не только из-за своей войны на Украине, но и для НАТО в целом". Глава эстонского внешнеполитического ведомства добавил, что с помощью "теневого флота" Москва продолжает экспортировать нефть в обход западных санкций. Также он отметил, что Россия якобы ведет себя "непредсказуемо".
"Чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем, Эстония перенаправит движение в Силламяэ и из него исключительно через территориальные воды Эстонии", - резюмировали в эстонском МИД.
Однако там забыли уточнить, что между Россией и Эстонией продолжает действовать договоренность о проходе прибалтийских судов в российских территориальных водах. И основана она не на желании сторон помочь друг другу, а на беспристрастной географии.
"При выходе из порта Силламяэ суда проходят через территориальные воды Российской Федерации, поскольку данный маршрут является более безопасным для крупных судов, чем проход между отмелями в эстонских водах. Такой безопасный для судов маршрут был согласован между Россией, Эстонией и Финляндией", - пояснил эстонский канал ERR.
Порт Силламяэ - ключевой транспортный узел Эстонии, через него идет основная перевалка транзитных грузов. В том числе танкеров проходит порядка 30 в месяц.
"Оказалось, что в эту "игру" можно играть вдвоем... Не мы начали. Подоспел первый ответ "пиратам Балтийского моря"", - такое мнение военного эксперта Владислава Шурыгина привела газета "Завтра".
В ночь на 15 мая военно-морские силы Эстонии совместно с авиацией Польши, то есть при поддержке сил НАТО, пытались захватить нефтяной танкер Jaguar, шедший в нейтральных водах Балтийского моря под флагом Габона. Судно направлялось в российский город Приморск. Телеграм-канал Shot уточнил, что кораблю угрожали тараном, на него дважды пытались высадить десант с вертолета. Атаки на танкер прекратились, только когда в воздухе появился российский истребитель Су-35.
Изначально Запад объяснил свое нападение тем, что Таллин "заподозрил" судно в отсутствии государственного флага и страховки, также было указано, что Jaguar находится под санкциями Великобритании. Чуть позже начальник эстонского Генштаба генерал-майор Вахур Карус "нашел" еще одну причину попытки задержать Jaguar - судно якобы ранее проходило через "пиратские районы" в Красном море и Индийском океане.
Подробности этой истории изложены в статье НАТО объявило России танкерную войну. К чему приведет "пиратская дипломатия" Европы?
Конечно, действиям Эстонии следовало бы дать правовую оценку по линии Международной морской организации или других наднациональных институтов, однако они в последнее время активно "прячут голову в песок", поэтому Москва сказала Таллину, что думает о случившемся дипломатическим языком, отметил в интервью изданию Украина.ру заместитель председателя комитета по энергетике Госдумы России Юрий Станкевич. И читается этот посыл очень четко.
"Кто к нам с мечом придет, тот от этого меча и погибнет. Наши рефлексирующие соседи - бывшие партнеры - давно раскрыли карты, демонстрируя, что понимают только язык силы. Это значит. что российский груз должен быть защищен, в том числе вооруженными средствами. В любой точке мирового океана такую аксиому должны понимать и первобытные, примитивные пираты, и морские террористы, и их собратья по разуму, неумело маскирующиеся под цивилизованных людей", - подчеркнул Станкевич.
Однако не стоит ожидать, что "танкерная война", фактически объявленная на прошлой неделе Североатлантическим альянсом России, закончится этим актом "спектакля", уверен Стакевич. В этой "постановке" Эстония не является режиссером, она - "марионетка на побегушках, слепо следующая указаниям извне".
"Балтийские тигры" за последние несколько лет настолько утратили свою самоидентичность, что иллюзий никаких быть не должно. Конечно, осуществленная провокация - сигнал, проба пера в расчете на реакцию России. Уверен, что ни для политического, ни для военного руководства нашей страны произошедший инцидент не был сюрпризом", - подчеркнул собеседник издания в интервью Запад провоцирует РФ на агрессию в ответ на незаконные санкции.
И действительно, "пираты Балтийского моря" не унимаются: прошлой зимой страны НАТО начали операцию "Балтийский часовой", направленную на усиление защиты подводной инфраструктуры, включая кабельные линии и энергетические объекты.
В апреле текущего года Эстония приняла законодательные поправки, разрешающие армейским и флотским подразделениям страны применять силу, вплоть до затопления, против "подозрительных" судов в Балтийском море.
В марте немецкое издание Spiegel сообщило о том, что таможня страны конфисковала шедший под флагом Панамы танкер Eventin с 99 тысячами тонн нефти на борту. Чуть раньше - в феврале - американское издание Politico сообщило, что Евросоюз активно разрабатывает юридические основания для массовых задержаний танкеров российского "теневого флота", используемых для перевозки нефти из портов Ленинградской области.
В минувшую среду французское информационное агентство AFP сообщило, что послы стран ЕС согласовали 17-й пакет антироссийских санкций, который намеревались рассмотреть к июню. Однако в преддверии анонсированной встречи в Стамбуле решили поторопиться. Отдельной строкой нового запретного списка стали порядка 150 танкеров.
Всё дело в том, что главная цель борьбы с "теневым" танкерным флотом - лишение России доходов от продажи энергоносителей, желание разорить ее, уверен автор издания Украина.ру Иван Лизан. Свою позицию он сформулировал в материале Диверсии страшнее запретов: о европейской борьбе с российским танкерным флотом.
Зампредседателя Наблюдательного совета Ассоциации "Надежный партнер" Дмитрий Гусев в интервью изданию Украина.ру отметил, что ни пиратские бои, ни "дипломатическое пиратство" в виде новых санкций Европе в конечном итоге не помогут.
"Представьте, ваш сосед слева ходит в гости к вашей соседке справа. Вы, конечно, можете наложить вето на его похождения, но по-настоящему ему что-то запретить - нет. Так и с танкерами. На них можно накладывать санкции, но они не заходят в европейские порты. Люди, которые принимают решение о перевозках в рамках российской системы судовладения, прекрасно понимают, что им в Европе особо делать нечего. А судя по тем событиям, которые происходят в мире, скоро и любым перевозчикам грузов в Европе делать будет нечего", - подчеркнул Гусев в интервью ВМС Эстонии подражает каперам Британии, а Европа готовит новый пакет бесполезных санкций.
P.S. Балтийский "морской бой": начало.
О разных стратегиях игры в "морской бой" еще в первой половине прошлого века писал советский математик, физик и популяризатор науки Яков Перельман. В Книге "Научные фокусы и головоломки" он изложил один из выигрышных вариантов действия: собрать свои корабли на игровом поле максимально "скученно", чтобы противник потратил много времени на изучение "местности".
В реальной жизни всё куда сложнее: игровое поле не ограничивается границами одного моря; "фишки" и их содержимое стоят примерно по 50 миллионов долларов; "игроков" сильно больше, чем двое; правила не сводятся к расположению "флота" внутри тетрадных клеточек.
Возможно, Яков Перельман смог бы подсказать, как подойти к решению современного, крайне запутанного уравнения в виде "танкерного боя" на Балтике, но в 1942 году он скончался от истощения в блокадном Ленинграде. Позже, после того, как советская армия победила нацизм, на книгах, написанных им, выросли сотни советских и российских ученых, которые умеют решать самые разные задачи.
Накануне противник сделал новый ход. Автор издания Украина.ру Алексей Туманов в своем материале Франция грозит России новыми санкциями: не то из-за Эстонии, не то для Украины, сделал вывод: это "ранил" или "мимо".
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