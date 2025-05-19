Опасное "закатывание глаз" в преддверии экономического краха. Украинские эксперты о парадоксах Украины
Украинские эксперты продолжают обсуждать переговоры в Стамбуле, задаваясь вопросом, будет ли продолжение и приведет ли это хотя бы к временному замирению.
Переговорный процесс начат, речь идет не только об Украине — США и другие центры силы выстраивают новую систему балансов, считает украинский политолог Андрей Ермолаев.
Возможна ли встреча президента России с Зеленским? Украинский политолог Руслан Бортник полагает, что если когда-то и состоятся такие переговоры, то они должны быть абсолютно закрытыми, без прессы - "закрыть в кабинете, знаете, как выбирают Папу Римского". Иначе это будет просто шоу, в котором, по мнению украинского эксперта, у шоумена Зеленского больше шансов поразить публику. Но нужен ведь не успех у зрителей, а реальный результат.
Впрочем, пока более реальной выглядит перспектива встречи Владимира Путина не с Зеленским, а с Дональдом Трампом. Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Россия и США решают вопрос, когда и где произойдет встреча лидеров обеих стран. В интервью CBS он рассказал, что Трамп хочет сделать это как можно скорее.
Вот если бы, например, Франция и Британия вместо риторики и бесконечных встреч подписали бы с Киевом документ, что они выделяют, например, 10 000 солдат для охраны объектов в украинском тылу, или если бы объявили, что Украину до 2026 года примут в ЕС, то "это был бы фактор", это был бы "билет на переговорный процесс", сказал политолог. Однако, по его словам, пока что Европа традиционно предпочитает откупаться от проблем деньгами.
Относительно позиции Европы высказалась и украинская адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян. Она в своем блоге напомнила, что недавно главы Франции, Великобритании, Германии и Польши после визита в Киев обнародовали совместное заявление с Зеленским, в котором фактически выдали ультиматум России: или та соглашается на 30-дневное прекращение огня, или у РФ "будут проблемы".
"Россия на этот ультиматум ответила... никак. Ну, то есть буквально, официальные лица в Кремле сделали вид, что вообще ничего не слышали, вместо этого выступив с альтернативой тех самых стамбульских переговоров. Которые закончились ничем, не считая договорённости об обмене пленными, но и о европейском ультиматуме как-то уже никто не вспоминает", - отметила Монтян.
По ее словам, "этой историей с ультиматумом европейцы лишь напомнили, какую беспомощную кучку слабаков представляет собой современная Европа".
Что тем временем происходит на Украине? Экономика страны входит в так называемую "спираль смерти", считает украинский экономист Алексей Кущ. Он в статье, опубликованной в "Зеркале недели", пояснил, что так называют стагфляцию, то есть сочетание высокой галопирующей инфляции и падения ВВП. По его словам, это приводит "к своеобразному цугцвангу решений, когда результат каждого хода — это "потеря фигуры".
Пока спасает внешняя помощь, однако надеяться на нее сложно в условиях угрозы глобальной рецессии.
По словам экономиста, "приговором нынешней политике правительства является безработица в размере 15% и загрузка экономического потенциала только на 70%".
Это в условиях войны ненормально и показывает, что применяемая экономическая модель неэффективна, указал Кущ. Он добавил, что "стагфляция лечится только шоковой терапией: обвалом реальных доходов населения и резким ростом цен и тарифов".
Словом, основная масса населения должна стать в несколько раз беднее, Такой сценарий очень опасен и в мирное время, а в условиях войны тем более, "поскольку он разрушителен именно для тыла", подчеркнул экономист. По его мнению, у правительства и у Нацбанка Украины времени для принятия экстренных мер остается совсем немного - "максимум два месяца".
На этом фоне в стране продолжаются "мовные" (языковые — Ред.) чудеса - и становятся все интереснее. Покинувший страну украинский журналист и блогер Анатолий Шарий рассказал историю о возбуждении уголовного дела на украинскую певицу, посмевшую не вовремя закатить глаза — а именно тогда, когда выслушала совет спеть песню на украинском. Последовал донос в СБУ. И вот уже есть дело, певицу подозревают... в разжигании межнациональной розни.
Шарий в связи с такими событиями посоветовал всем валить "из этой дырени". Но всем ведь не свалить, да и не все хотят покидать родные места. Чтобы люди снова могли спокойно жить на Украине, все равно придется решать вопрос с нацистами.
Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее — в материале Сергея Зуева "Власть Зеленского начинает шататься". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране"
На тему переговоров — в статье Михаила Павлива "Стамбул" или все же "Гомель"? Кто победил в переговорах на первом этапе 2025-го года"
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