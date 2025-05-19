Опасное "закатывание глаз" в преддверии экономического краха. Украинские эксперты о парадоксах Украины - 19.05.2025 Украина.ру
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Опасное "закатывание глаз" в преддверии экономического краха. Украинские эксперты о парадоксах Украины
Опасное "закатывание глаз" в преддверии экономического краха. Украинские эксперты о парадоксах Украины - 19.05.2025 Украина.ру
Опасное "закатывание глаз" в преддверии экономического краха. Украинские эксперты о парадоксах Украины
Украинские эксперты продолжают обсуждать переговоры в Стамбуле, задаваясь вопросом, будет ли продолжение и приведет ли это хотя бы к временному замирению.
2025-05-19T04:17
2025-05-19T04:17
украина
россия
сша
владимир зеленский
андрей ермолаев
руслан бортник
ес
нацбанк
сбу
эксклюзив
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Переговорный процесс начат, речь идет не только об Украине — США и другие центры силы выстраивают новую систему балансов, считает украинский политолог Андрей Ермолаев.Он в эфире одного из ютуб-каналов отметил, что в случае срыва наметившегося диалога США могут "вильнуть", взять паузу, обвинив стороны в недоговороспособности - "риск такой есть". Возможна и эскалация, и тогда Украина может понести новые потери, в том числе территориальные."Я надеюсь, что Украина владеет на сегодня достаточным оборонным потенциалом, чтобы сдержать эскалацию, но, к сожалению, опыт предыдущих лет показывает, что Россия, даже терпя неудачи, тем не менее, накапливает новый потенциал. И это очень опасно для Украины", - предостерег Ермолаев.Возможна ли встреча президента России с Зеленским? Украинский политолог Руслан Бортник полагает, что если когда-то и состоятся такие переговоры, то они должны быть абсолютно закрытыми, без прессы - "закрыть в кабинете, знаете, как выбирают Папу Римского". Иначе это будет просто шоу, в котором, по мнению украинского эксперта, у шоумена Зеленского больше шансов поразить публику. Но нужен ведь не успех у зрителей, а реальный результат.Напомним, в Кремле заявили, что встреча Путина и Зеленского возможна, но только как результат работы делегаций двух сторон при достижении определенных договоренностей.Впрочем, пока более реальной выглядит перспектива встречи Владимира Путина не с Зеленским, а с Дональдом Трампом. Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Россия и США решают вопрос, когда и где произойдет встреча лидеров обеих стран. В интервью CBS он рассказал, что Трамп хочет сделать это как можно скорее.Бортник также высказал мнение, что без ЕС достижение устойчивого мирного соглашения невозможно, но пока Европа "безвольна", от нее больше шума, чем реальных дел.Вот если бы, например, Франция и Британия вместо риторики и бесконечных встреч подписали бы с Киевом документ, что они выделяют, например, 10 000 солдат для охраны объектов в украинском тылу, или если бы объявили, что Украину до 2026 года примут в ЕС, то "это был бы фактор", это был бы "билет на переговорный процесс", сказал политолог. Однако, по его словам, пока что Европа традиционно предпочитает откупаться от проблем деньгами.Относительно позиции Европы высказалась и украинская адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян. Она в своем блоге напомнила, что недавно главы Франции, Великобритании, Германии и Польши после визита в Киев обнародовали совместное заявление с Зеленским, в котором фактически выдали ультиматум России: или та соглашается на 30-дневное прекращение огня, или у РФ "будут проблемы"."Россия на этот ультиматум ответила... никак. Ну, то есть буквально, официальные лица в Кремле сделали вид, что вообще ничего не слышали, вместо этого выступив с альтернативой тех самых стамбульских переговоров. Которые закончились ничем, не считая договорённости об обмене пленными, но и о европейском ультиматуме как-то уже никто не вспоминает", - отметила Монтян.По ее словам, "этой историей с ультиматумом европейцы лишь напомнили, какую беспомощную кучку слабаков представляет собой современная Европа".Что тем временем происходит на Украине? Экономика страны входит в так называемую "спираль смерти", считает украинский экономист Алексей Кущ. Он в статье, опубликованной в "Зеркале недели", пояснил, что так называют стагфляцию, то есть сочетание высокой галопирующей инфляции и падения ВВП. По его словам, это приводит "к своеобразному цугцвангу решений, когда результат каждого хода — это "потеря фигуры".Пока спасает внешняя помощь, однако надеяться на нее сложно в условиях угрозы глобальной рецессии.По словам экономиста, "приговором нынешней политике правительства является безработица в размере 15% и загрузка экономического потенциала только на 70%".Это в условиях войны ненормально и показывает, что применяемая экономическая модель неэффективна, указал Кущ. Он добавил, что "стагфляция лечится только шоковой терапией: обвалом реальных доходов населения и резким ростом цен и тарифов".Словом, основная масса населения должна стать в несколько раз беднее, Такой сценарий очень опасен и в мирное время, а в условиях войны тем более, "поскольку он разрушителен именно для тыла", подчеркнул экономист. По его мнению, у правительства и у Нацбанка Украины времени для принятия экстренных мер остается совсем немного - "максимум два месяца".На этом фоне в стране продолжаются "мовные" (языковые — Ред.) чудеса - и становятся все интереснее. Покинувший страну украинский журналист и блогер Анатолий Шарий рассказал историю о возбуждении уголовного дела на украинскую певицу, посмевшую не вовремя закатить глаза — а именно тогда, когда выслушала совет спеть песню на украинском. Последовал донос в СБУ. И вот уже есть дело, певицу подозревают... в разжигании межнациональной розни.Шарий в связи с такими событиями посоветовал всем валить "из этой дырени". Но всем ведь не свалить, да и не все хотят покидать родные места. Чтобы люди снова могли спокойно жить на Украине, все равно придется решать вопрос с нацистами.Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее — в материале Сергея Зуева "Власть Зеленского начинает шататься". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране" На тему переговоров — в статье Михаила Павлива "Стамбул" или все же "Гомель"? Кто победил в переговорах на первом этапе 2025-го года"
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Сергей Зуев
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96
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украина, россия, сша, владимир зеленский, андрей ермолаев, руслан бортник, ес, нацбанк, сбу, эксклюзив
Украина, Россия, США, Владимир Зеленский, Андрей Ермолаев, Руслан Бортник, ЕС, Нацбанк, СБУ, Эксклюзив

Опасное "закатывание глаз" в преддверии экономического краха. Украинские эксперты о парадоксах Украины

04:17 19.05.2025
 
© Украина.руКоллаж: Что говорят эксперты Мосийчук, Ермолаев, Арестович
Коллаж: Что говорят эксперты Мосийчук, Ермолаев, Арестович - РИА Новости, 1920, 19.05.2025
© Украина.ру
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Сергей Зуев
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Украинские эксперты продолжают обсуждать переговоры в Стамбуле, задаваясь вопросом, будет ли продолжение и приведет ли это хотя бы к временному замирению.
Переговорный процесс начат, речь идет не только об Украине — США и другие центры силы выстраивают новую систему балансов, считает украинский политолог Андрей Ермолаев.
Он в эфире одного из ютуб-каналов отметил, что в случае срыва наметившегося диалога США могут "вильнуть", взять паузу, обвинив стороны в недоговороспособности - "риск такой есть". Возможна и эскалация, и тогда Украина может понести новые потери, в том числе территориальные.
"Я надеюсь, что Украина владеет на сегодня достаточным оборонным потенциалом, чтобы сдержать эскалацию, но, к сожалению, опыт предыдущих лет показывает, что Россия, даже терпя неудачи, тем не менее, накапливает новый потенциал. И это очень опасно для Украины", - предостерег Ермолаев.
Возможна ли встреча президента России с Зеленским? Украинский политолог Руслан Бортник полагает, что если когда-то и состоятся такие переговоры, то они должны быть абсолютно закрытыми, без прессы - "закрыть в кабинете, знаете, как выбирают Папу Римского". Иначе это будет просто шоу, в котором, по мнению украинского эксперта, у шоумена Зеленского больше шансов поразить публику. Но нужен ведь не успех у зрителей, а реальный результат.
Напомним, в Кремле заявили, что встреча Путина и Зеленского возможна, но только как результат работы делегаций двух сторон при достижении определенных договоренностей.
Впрочем, пока более реальной выглядит перспектива встречи Владимира Путина не с Зеленским, а с Дональдом Трампом. Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что Россия и США решают вопрос, когда и где произойдет встреча лидеров обеих стран. В интервью CBS он рассказал, что Трамп хочет сделать это как можно скорее.
Бортник также высказал мнение, что без ЕС достижение устойчивого мирного соглашения невозможно, но пока Европа "безвольна", от нее больше шума, чем реальных дел.
Вот если бы, например, Франция и Британия вместо риторики и бесконечных встреч подписали бы с Киевом документ, что они выделяют, например, 10 000 солдат для охраны объектов в украинском тылу, или если бы объявили, что Украину до 2026 года примут в ЕС, то "это был бы фактор", это был бы "билет на переговорный процесс", сказал политолог. Однако, по его словам, пока что Европа традиционно предпочитает откупаться от проблем деньгами.
Относительно позиции Европы высказалась и украинская адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян. Она в своем блоге напомнила, что недавно главы Франции, Великобритании, Германии и Польши после визита в Киев обнародовали совместное заявление с Зеленским, в котором фактически выдали ультиматум России: или та соглашается на 30-дневное прекращение огня, или у РФ "будут проблемы".
"Россия на этот ультиматум ответила... никак. Ну, то есть буквально, официальные лица в Кремле сделали вид, что вообще ничего не слышали, вместо этого выступив с альтернативой тех самых стамбульских переговоров. Которые закончились ничем, не считая договорённости об обмене пленными, но и о европейском ультиматуме как-то уже никто не вспоминает", - отметила Монтян.
По ее словам, "этой историей с ультиматумом европейцы лишь напомнили, какую беспомощную кучку слабаков представляет собой современная Европа".
Что тем временем происходит на Украине? Экономика страны входит в так называемую "спираль смерти", считает украинский экономист Алексей Кущ. Он в статье, опубликованной в "Зеркале недели", пояснил, что так называют стагфляцию, то есть сочетание высокой галопирующей инфляции и падения ВВП. По его словам, это приводит "к своеобразному цугцвангу решений, когда результат каждого хода — это "потеря фигуры".
Пока спасает внешняя помощь, однако надеяться на нее сложно в условиях угрозы глобальной рецессии.
По словам экономиста, "приговором нынешней политике правительства является безработица в размере 15% и загрузка экономического потенциала только на 70%".
Это в условиях войны ненормально и показывает, что применяемая экономическая модель неэффективна, указал Кущ. Он добавил, что "стагфляция лечится только шоковой терапией: обвалом реальных доходов населения и резким ростом цен и тарифов".
Словом, основная масса населения должна стать в несколько раз беднее, Такой сценарий очень опасен и в мирное время, а в условиях войны тем более, "поскольку он разрушителен именно для тыла", подчеркнул экономист. По его мнению, у правительства и у Нацбанка Украины времени для принятия экстренных мер остается совсем немного - "максимум два месяца".
На этом фоне в стране продолжаются "мовные" (языковые — Ред.) чудеса - и становятся все интереснее. Покинувший страну украинский журналист и блогер Анатолий Шарий рассказал историю о возбуждении уголовного дела на украинскую певицу, посмевшую не вовремя закатить глаза — а именно тогда, когда выслушала совет спеть песню на украинском. Последовал донос в СБУ. И вот уже есть дело, певицу подозревают... в разжигании межнациональной розни.
Шарий в связи с такими событиями посоветовал всем валить "из этой дырени". Но всем ведь не свалить, да и не все хотят покидать родные места. Чтобы люди снова могли спокойно жить на Украине, все равно придется решать вопрос с нацистами.
Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее — в материале Сергея Зуева "Власть Зеленского начинает шататься". Украинские эксперты и политики о ситуации в стране"
На тему переговоров — в статье Михаила Павлива "Стамбул" или все же "Гомель"? Кто победил в переговорах на первом этапе 2025-го года"
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