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Европейские лидеры обсудили с Трампом Украину
Европейские лидеры обсудили с Трампом Украину - 19.05.2025 Украина.ру
Европейские лидеры обсудили с Трампом Украину
Премьеры Италии и Великобритании Джорджа Мелони и Кир Стармер, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон в преддверии разговора лидеров США и России провели с президентом США Дональдом Трампом консультации по телефону. Об этом сообщил итальянский правительственный Дворец Киджи
2025-05-19T10:01
2025-05-19T10:01
2025-05-19T10:14
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"Премьер-министр подтвердила поддержку Италией, а также европейскими и западными партнерами усилий президента Трампа по достижению справедливого и прочного мира на Украине, подчеркнув важность немедленного и безоговорочного прекращения огня. В заключение премьер-министр выразила признательность за вновь продемонстрированную Украиной готовность к диалогу и еще раз выразила надежду, что Москва будет серьезно участвовать в прямых контактах между лидерами в переговорах, которые приведут к миру", - сообщила пресс-служба руководства правительства Италии.На днях Трамп заявил, что в понедельник планирует провести телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным.Подробнее о планах американского лидера встретиться с Путиным - в материале Егора Леева Трамп захотел скорой встречи с Путиным. Главное на утро 18 мая на сайте Украина.ру.
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новости, украина, италия, сша, дональд трамп, владимир путин, джорджи мелони
Новости, Украина, Италия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Джорджи Мелони
Европейские лидеры обсудили с Трампом Украину
10:01 19.05.2025 (обновлено: 10:14 19.05.2025)
Премьеры Италии и Великобритании Джорджа Мелони и Кир Стармер, канцлер ФРГ Фридрих Мерц и президент Франции Эммануэль Макрон в преддверии разговора лидеров США и России провели с президентом США Дональдом Трампом консультации по телефону. Об этом сообщил итальянский правительственный Дворец Киджи
"Премьер-министр подтвердила поддержку Италией, а также европейскими и западными партнерами усилий президента Трампа по достижению справедливого и прочного мира на Украине, подчеркнув важность немедленного и безоговорочного прекращения огня. В заключение премьер-министр выразила признательность за вновь продемонстрированную Украиной готовность к диалогу и еще раз выразила надежду, что Москва будет серьезно участвовать в прямых контактах между лидерами в переговорах, которые приведут к миру", - сообщила пресс-служба руководства правительства Италии.
На днях Трамп
заявил, что в понедельник планирует провести телефонный разговор с российским президентом Владимиром Путиным
.
Подробнее о планах американского лидера встретиться с Путиным - в материале Егора Леева Трамп захотел скорой встречи с Путиным. Главное на утро 18 мая на сайте Украина.ру.