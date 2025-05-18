Трамп захотел скорой встречи с Путиным. Главное на утро 18 мая - 18.05.2025 Украина.ру
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Трамп захотел скорой встречи с Путиным. Главное на утро 18 мая
Трамп захотел скорой встречи с Путиным. Главное на утро 18 мая - 18.05.2025 Украина.ру
Трамп захотел скорой встречи с Путиным. Главное на утро 18 мая
Президент США Дональд Трамп как можно скорее хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным
2025-05-18T09:59
2025-05-18T09:59
эксклюзив
хроники
владимир путин
дональд трамп
марко рубио
нато
белый дом
офис президента
украина
сша
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О желании президента США Дональда Трампа как можно скорее встретиться с президентом России Владимиром Путиным сообщил в интервью телеканалу CBS американский госсекретарь Марко Рубио."Президент хочет это сделать. Он хочет сделать это как можно скорее. Мне кажется, российская сторона также выразила готовность это сделать. И теперь это просто вопрос того, чтобы собрать всех вместе, выяснить, где и когда эта встреча состоится и о чем она будет", — отметил Рубио.Ранее сам Трамп заявил, что в понедельник, 19 мая, состоится в 10:00 по Вашингтону (17:00 по Москве) состоится его разговор с Путиным. После чего, отметил Трамп он переговорит сначала с Владимиром Зеленским, а потом с Зеленским и с лидерами стран-членов НАТО.Также Рубио в интервью рассказал о своём разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым."Он объяснил мне, что они собираются заранее подготовить документ, в котором будут изложены их требования к прекращению огня, что затем приведет к более широким переговорам", — отметил Рубио.Он добавил, что в то же время Киев будет работать над своим списком требований для прекращения огня на Украине.Говоря о прошедших переговорах в Стамбуле, госсекретарь США назвал их "не пустой тратой времени"."Например, 1000 заключенных собираются обменять, и это с гуманитарной точки зрения очень позитивно", — заявил он.Кроме того, Рубио заявил, что донёс до России вероятность введения новых санкций на фоне растущей поддержки соответствующего законопроекта американского сенатора Линдси Грэма* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) в конгрессе США."Мы уже почти два месяца неоднократно предупреждали русских, что это произойдет, если не будет достигнуто никакого прогресса",— отметил Рубио.Он отметил, что ранее конгрессмены в ответ на просьбу администрации президента Трампа дали время, чтобы в переговорах с РФ был достигнут прогресс касательно урегулирования на Украине.Сейчас у законопроекта уже 77 сторонников в сенате и в случае, если число перевалит за 80 и получит такую же поддержку в нижней палате конгресса, то Белый дом не сможет повлиять на его принятие, добавил Рубио.При этом Трамп ранее допускал, что подпишет данный законопроект в случае его принятия.Ранее, 15 мая, популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" сообщал о готовящейся встрече Трампа и Путина."Наш источник сообщает, что готовится личная встреча Путина и Трампа. Возможно, перед этим будет телефонный разговор двух лидеров. Задуманный Кремлём и Белым домом Стамбульский гамбит для Офиса президента/глобалистов постепенно реализуется. Зеленский вместе со своими "партнёрами" ищет самый альтернативный вариант выхода из ловушки", — указывалось в публикации канала.Позже, в пятницу,16 мая, Трамп заявил, что намерен встретиться с Путиным."Думаю, мы решим этот (украинский — Ред.) вопрос — а может, и нет. Но, по крайней мере, будем знать", — заявилТрамп журналистам на борту самолета, вылетая из ОАЭ.До этого в Абу-Даби Трамп заявил, что его встреча с Путиным произойдёт, "когда только мы сможем это устроить". При этом госсекретарь Рубио высказал мнение, что саммит президентов России и США — это единственный шанс на украинское урегулирование. В то же время Рубио указал, что дата возможной встречи лидеров ещё не определена.Позднее, в ночь на 17 мая, Трамп в интервью Fox News выразил уверенность в том, что его встреча с Путиным состоится."Без меня не будет сделки [по Украине]. Поэтому нам нужно встретиться, я думаю, мы договоримся об этом", — заявил Трамп.Как сообщают западные СМИ, сама вероятность встречи Путина и Трампа пугает украинских чиновников. По информации издания The Telegraph, украинские официальные лица теряют из-за возможности этой встречи сон."Это (встреча Путина и Трампа. — Ред.) причина, по которой украинские официальные лица больше всего теряют сон. На подобной встрече Путин безраздельно завладел бы вниманием Трампа без посредника, который бы отстаивал их интересы", — указано в материале.По мнению издания, разговоры о встрече — это унижение для лидеров стран ЕС, ждавших от США новых антироссийских санкций..Также 17 мая состоялись переговоры Лаврова и Рубио."17 мая по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио. Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по итогам состоявшихся накануне в Стамбуле российско-украинских переговоров", — отмечалось в публикации на сайте министерства иностранных дел России.В МИД РФ сообщили, что Рубио приветствовал договорённости об обмене военнопленными и о подготовке каждой из сторон своего видения тех условий, которые необходимы для выхода на перемирие, подчеркнул готовность Вашингтона и далее содействовать поискам урегулирования."Сергей Лавров отметил позитивную роль США, способствовавших тому, что Киев в конечном итоге принял предложение президента России Владимира Путина о возобновлении стамбульских переговоров. Подтвердил готовность Москвы к продолжению совместной работы с американскими коллегами в этом контексте", — сообщило министерство иностранных дел России.В сообщении отмечалось, что в ходе беседы были также затронуты некоторые другие международные и региональные проблемы. Лавров и Рубио обменялись мнениями о продолжении российско-американских контактов.О реакции западных масс-медиа на встречу в Стамбуле — в статье Кристины Черкасовой "Провал и катастрофа: как западные СМИ отреагировали на переговоры в Стамбуле и истерику Зеленского".
https://ukraina.ru/20250517/rossiya-i-ssha-dogovarivayutsya-na-ukraine-teryayut-son-itogi-17-maya-1063213590.html
https://ukraina.ru/20250517/usloviya-dlya-vstrechi-putina-i-zelenskogo-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-17-maya-1063207192.html
https://ukraina.ru/20250517/razumnyy-kompromiss-glavnoe-na-utro-17-maya-1063204074.html
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Егор Леев
Егор Леев
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эксклюзив, хроники, владимир путин, дональд трамп, марко рубио, нато, белый дом, офис президента, украина, сша, россия
Эксклюзив, Хроники, Владимир Путин, Дональд Трамп, Марко Рубио, НАТО, Белый дом, Офис президента, Украина, США, Россия

Трамп захотел скорой встречи с Путиным. Главное на утро 18 мая

09:59 18.05.2025
 
© РИА Новости . Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в саммите АТЭС
Президент РФ В. Путин принял участие в саммите АТЭС - РИА Новости, 1920, 18.05.2025
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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Президент США Дональд Трамп как можно скорее хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным
О желании президента США Дональда Трампа как можно скорее встретиться с президентом России Владимиром Путиным сообщил в интервью телеканалу CBS американский госсекретарь Марко Рубио.
"Президент хочет это сделать. Он хочет сделать это как можно скорее. Мне кажется, российская сторона также выразила готовность это сделать. И теперь это просто вопрос того, чтобы собрать всех вместе, выяснить, где и когда эта встреча состоится и о чем она будет", — отметил Рубио.
Ранее сам Трамп заявил, что в понедельник, 19 мая, состоится в 10:00 по Вашингтону (17:00 по Москве) состоится его разговор с Путиным. После чего, отметил Трамп он переговорит сначала с Владимиром Зеленским, а потом с Зеленским и с лидерами стран-членов НАТО.
Вчера, 18:36
Россия и США договариваются, на Украине теряют сон. Итоги 17 маяМинистр иностранных дел России Сергей Лавров провёл телефонный разговор с госсекретарём США Марко Рубио. Позднее президент США Дональд Трамп сообщил о грядущем телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным
Также Рубио в интервью рассказал о своём разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.
"Он объяснил мне, что они собираются заранее подготовить документ, в котором будут изложены их требования к прекращению огня, что затем приведет к более широким переговорам", — отметил Рубио.
Он добавил, что в то же время Киев будет работать над своим списком требований для прекращения огня на Украине.
Говоря о прошедших переговорах в Стамбуле, госсекретарь США назвал их "не пустой тратой времени".
"Например, 1000 заключенных собираются обменять, и это с гуманитарной точки зрения очень позитивно", — заявил он.
Кроме того, Рубио заявил, что донёс до России вероятность введения новых санкций на фоне растущей поддержки соответствующего законопроекта американского сенатора Линдси Грэма* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) в конгрессе США.
"Мы уже почти два месяца неоднократно предупреждали русских, что это произойдет, если не будет достигнуто никакого прогресса",— отметил Рубио.
Он отметил, что ранее конгрессмены в ответ на просьбу администрации президента Трампа дали время, чтобы в переговорах с РФ был достигнут прогресс касательно урегулирования на Украине.
Сейчас у законопроекта уже 77 сторонников в сенате и в случае, если число перевалит за 80 и получит такую же поддержку в нижней палате конгресса, то Белый дом не сможет повлиять на его принятие, добавил Рубио.
При этом Трамп ранее допускал, что подпишет данный законопроект в случае его принятия.
Путин и Зеленский
Вчера, 13:13
Условия для встречи Путина и Зеленского, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 17 маяВ Кремле назвали условия для встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
Ранее, 15 мая, популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" сообщал о готовящейся встрече Трампа и Путина.
"Наш источник сообщает, что готовится личная встреча Путина и Трампа. Возможно, перед этим будет телефонный разговор двух лидеров. Задуманный Кремлём и Белым домом Стамбульский гамбит для Офиса президента/глобалистов постепенно реализуется. Зеленский вместе со своими "партнёрами" ищет самый альтернативный вариант выхода из ловушки", — указывалось в публикации канала.
Позже, в пятницу,16 мая, Трамп заявил, что намерен встретиться с Путиным.
"Думаю, мы решим этот (украинский — Ред.) вопрос — а может, и нет. Но, по крайней мере, будем знать", — заявилТрамп журналистам на борту самолета, вылетая из ОАЭ.
До этого в Абу-Даби Трамп заявил, что его встреча с Путиным произойдёт, "когда только мы сможем это устроить". При этом госсекретарь Рубио высказал мнение, что саммит президентов России и США — это единственный шанс на украинское урегулирование. В то же время Рубио указал, что дата возможной встречи лидеров ещё не определена.
Позднее, в ночь на 17 мая, Трамп в интервью Fox News выразил уверенность в том, что его встреча с Путиным состоится.
"Без меня не будет сделки [по Украине]. Поэтому нам нужно встретиться, я думаю, мы договоримся об этом", — заявил Трамп.
Как сообщают западные СМИ, сама вероятность встречи Путина и Трампа пугает украинских чиновников. По информации издания The Telegraph, украинские официальные лица теряют из-за возможности этой встречи сон.
"Это (встреча Путина и Трампа. — Ред.) причина, по которой украинские официальные лица больше всего теряют сон. На подобной встрече Путин безраздельно завладел бы вниманием Трампа без посредника, который бы отстаивал их интересы", — указано в материале.
По мнению издания, разговоры о встрече — это унижение для лидеров стран ЕС, ждавших от США новых антироссийских санкций..
Переговоры России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
Вчера, 09:47
Разумный компромисс. Главное на утро 17 маяЗападные СМИ продолжают делиться "деталями" переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле
Также 17 мая состоялись переговоры Лаврова и Рубио.
"17 мая по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио. Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по итогам состоявшихся накануне в Стамбуле российско-украинских переговоров", — отмечалось в публикации на сайте министерства иностранных дел России.
В МИД РФ сообщили, что Рубио приветствовал договорённости об обмене военнопленными и о подготовке каждой из сторон своего видения тех условий, которые необходимы для выхода на перемирие, подчеркнул готовность Вашингтона и далее содействовать поискам урегулирования.
"Сергей Лавров отметил позитивную роль США, способствовавших тому, что Киев в конечном итоге принял предложение президента России Владимира Путина о возобновлении стамбульских переговоров. Подтвердил готовность Москвы к продолжению совместной работы с американскими коллегами в этом контексте", — сообщило министерство иностранных дел России.
В сообщении отмечалось, что в ходе беседы были также затронуты некоторые другие международные и региональные проблемы. Лавров и Рубио обменялись мнениями о продолжении российско-американских контактов.
О реакции западных масс-медиа на встречу в Стамбуле — в статье Кристины Черкасовой "Провал и катастрофа: как западные СМИ отреагировали на переговоры в Стамбуле и истерику Зеленского".
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Заголовок открываемого материала
09:59Трамп захотел скорой встречи с Путиным. Главное на утро 18 мая
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