https://ukraina.ru/20250518/tramp-zakhotel-skoroy-vstrechi-s-putinym-glavnoe-na-utro-18-maya-1063218481.html

Трамп захотел скорой встречи с Путиным. Главное на утро 18 мая

Трамп захотел скорой встречи с Путиным. Главное на утро 18 мая - 18.05.2025 Украина.ру

Трамп захотел скорой встречи с Путиным. Главное на утро 18 мая

Президент США Дональд Трамп как можно скорее хочет встретиться с президентом России Владимиром Путиным

2025-05-18T09:59

2025-05-18T09:59

2025-05-18T09:59

эксклюзив

хроники

владимир путин

дональд трамп

марко рубио

нато

белый дом

офис президента

украина

сша

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О желании президента США Дональда Трампа как можно скорее встретиться с президентом России Владимиром Путиным сообщил в интервью телеканалу CBS американский госсекретарь Марко Рубио."Президент хочет это сделать. Он хочет сделать это как можно скорее. Мне кажется, российская сторона также выразила готовность это сделать. И теперь это просто вопрос того, чтобы собрать всех вместе, выяснить, где и когда эта встреча состоится и о чем она будет", — отметил Рубио.Ранее сам Трамп заявил, что в понедельник, 19 мая, состоится в 10:00 по Вашингтону (17:00 по Москве) состоится его разговор с Путиным. После чего, отметил Трамп он переговорит сначала с Владимиром Зеленским, а потом с Зеленским и с лидерами стран-членов НАТО.Также Рубио в интервью рассказал о своём разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым."Он объяснил мне, что они собираются заранее подготовить документ, в котором будут изложены их требования к прекращению огня, что затем приведет к более широким переговорам", — отметил Рубио.Он добавил, что в то же время Киев будет работать над своим списком требований для прекращения огня на Украине.Говоря о прошедших переговорах в Стамбуле, госсекретарь США назвал их "не пустой тратой времени"."Например, 1000 заключенных собираются обменять, и это с гуманитарной точки зрения очень позитивно", — заявил он.Кроме того, Рубио заявил, что донёс до России вероятность введения новых санкций на фоне растущей поддержки соответствующего законопроекта американского сенатора Линдси Грэма* (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) в конгрессе США."Мы уже почти два месяца неоднократно предупреждали русских, что это произойдет, если не будет достигнуто никакого прогресса",— отметил Рубио.Он отметил, что ранее конгрессмены в ответ на просьбу администрации президента Трампа дали время, чтобы в переговорах с РФ был достигнут прогресс касательно урегулирования на Украине.Сейчас у законопроекта уже 77 сторонников в сенате и в случае, если число перевалит за 80 и получит такую же поддержку в нижней палате конгресса, то Белый дом не сможет повлиять на его принятие, добавил Рубио.При этом Трамп ранее допускал, что подпишет данный законопроект в случае его принятия.Ранее, 15 мая, популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" сообщал о готовящейся встрече Трампа и Путина."Наш источник сообщает, что готовится личная встреча Путина и Трампа. Возможно, перед этим будет телефонный разговор двух лидеров. Задуманный Кремлём и Белым домом Стамбульский гамбит для Офиса президента/глобалистов постепенно реализуется. Зеленский вместе со своими "партнёрами" ищет самый альтернативный вариант выхода из ловушки", — указывалось в публикации канала.Позже, в пятницу,16 мая, Трамп заявил, что намерен встретиться с Путиным."Думаю, мы решим этот (украинский — Ред.) вопрос — а может, и нет. Но, по крайней мере, будем знать", — заявилТрамп журналистам на борту самолета, вылетая из ОАЭ.До этого в Абу-Даби Трамп заявил, что его встреча с Путиным произойдёт, "когда только мы сможем это устроить". При этом госсекретарь Рубио высказал мнение, что саммит президентов России и США — это единственный шанс на украинское урегулирование. В то же время Рубио указал, что дата возможной встречи лидеров ещё не определена.Позднее, в ночь на 17 мая, Трамп в интервью Fox News выразил уверенность в том, что его встреча с Путиным состоится."Без меня не будет сделки [по Украине]. Поэтому нам нужно встретиться, я думаю, мы договоримся об этом", — заявил Трамп.Как сообщают западные СМИ, сама вероятность встречи Путина и Трампа пугает украинских чиновников. По информации издания The Telegraph, украинские официальные лица теряют из-за возможности этой встречи сон."Это (встреча Путина и Трампа. — Ред.) причина, по которой украинские официальные лица больше всего теряют сон. На подобной встрече Путин безраздельно завладел бы вниманием Трампа без посредника, который бы отстаивал их интересы", — указано в материале.По мнению издания, разговоры о встрече — это унижение для лидеров стран ЕС, ждавших от США новых антироссийских санкций..Также 17 мая состоялись переговоры Лаврова и Рубио."17 мая по инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова с государственным секретарем США Марко Рубио. Главы внешнеполитических ведомств обменялись мнениями по итогам состоявшихся накануне в Стамбуле российско-украинских переговоров", — отмечалось в публикации на сайте министерства иностранных дел России.В МИД РФ сообщили, что Рубио приветствовал договорённости об обмене военнопленными и о подготовке каждой из сторон своего видения тех условий, которые необходимы для выхода на перемирие, подчеркнул готовность Вашингтона и далее содействовать поискам урегулирования."Сергей Лавров отметил позитивную роль США, способствовавших тому, что Киев в конечном итоге принял предложение президента России Владимира Путина о возобновлении стамбульских переговоров. Подтвердил готовность Москвы к продолжению совместной работы с американскими коллегами в этом контексте", — сообщило министерство иностранных дел России.В сообщении отмечалось, что в ходе беседы были также затронуты некоторые другие международные и региональные проблемы. Лавров и Рубио обменялись мнениями о продолжении российско-американских контактов.О реакции западных масс-медиа на встречу в Стамбуле — в статье Кристины Черкасовой "Провал и катастрофа: как западные СМИ отреагировали на переговоры в Стамбуле и истерику Зеленского".

https://ukraina.ru/20250517/rossiya-i-ssha-dogovarivayutsya-na-ukraine-teryayut-son-itogi-17-maya-1063213590.html

https://ukraina.ru/20250517/usloviya-dlya-vstrechi-putina-i-zelenskogo-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-17-maya-1063207192.html

https://ukraina.ru/20250517/razumnyy-kompromiss-glavnoe-na-utro-17-maya-1063204074.html

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эксклюзив, хроники, владимир путин, дональд трамп, марко рубио, нато, белый дом, офис президента, украина, сша, россия