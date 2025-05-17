ВС РФ избегают лобового штурма Покровска-Мирнограда: Рожин раскрыл основную задачу армии России - 17.05.2025 Украина.ру
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ВС РФ избегают лобового штурма Покровска-Мирнограда: Рожин раскрыл основную задачу армии России
ВС РФ избегают лобового штурма Покровска-Мирнограда: Рожин раскрыл основную задачу армии России - 17.05.2025 Украина.ру
ВС РФ избегают лобового штурма Покровска-Мирнограда: Рожин раскрыл основную задачу армии России
Российские войска старательно избегают лобового штурма Покровска-Мирнограда и продолжают оказывать давление на ВСУ с юго-запада и с северо-востока. Задача ВС РФ — постепенно обходить Мирноград, переваливая за трассу "Покровск-Константиновка" и создавая угрозу коммуникациям всей Красноармейской агломерации
2025-05-17T06:30
2025-05-17T06:30
новости
россия
константиновка
угледар
вооруженные силы украины
вс рф
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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.За последнее время армия России освободила сразу несколько населенных пунктов, расположенных вдоль трассы и за трассой "Покровск-Константиновка".По словам собеседника издания, тактика, которую избрала армия РФ, — не новая. Российские бойцы уже применяли ее при боях за Угледар и Селидово. Просто сейчас она реализуется в большем масштабе на более широком фронте и с задействованием большего количества сил.Он также отметил, что помимо охвата Мирнограда российские войска продолжают давить на север в сторону Константиновки. То есть у этого продвижения есть много задач, резюмировал эксперт.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов сообщил, что сейчас российская армия совершает обширный обхват большой Красноармейской агломерации с двух сторон.На западном фасе ВС РФ вплотную подошли к границе Днепропетровской области. А на восточном фасе происходит прорыв российских войск вдоль трассы в сторону Константиновки.Анпилогов подчеркнул, что задача ВС РФ — перерезать железнодорожную ветку, которая уходит от Покровска на север. По мнению эксперта, эти города превратятся в большие укрепрайоны в полуохвате, что серьезно затруднит противнику их оборону.Подробнее о том, как российской армии удастся провернуть подобную операция, в интервью Алексей Анпилогов: Россия подтянула тылы и обходит стены украинских дронов по всему фронту.Полный текст интервью Бориса Рожина: ВС РФ на фоне происходящего в Стамбуле охватывают Покровск и отправляют Украине "Бандероли" читайте на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250516/gde-vsu-popali-v-kleschi-kuda-ushli-milliony-dollarov-i-kak-vs-rf-otrezayut-put-k-granitse-frontovaya-1063175303.html
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константиновка
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, константиновка, угледар, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Россия, Константиновка, Угледар, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

ВС РФ избегают лобового штурма Покровска-Мирнограда: Рожин раскрыл основную задачу армии России

06:30 17.05.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРазминирование освобожденных территорий в Курской области
Разминирование освобожденных территорий в Курской области - РИА Новости, 1920, 17.05.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Российские войска старательно избегают лобового штурма Покровска-Мирнограда и продолжают оказывать давление на ВСУ с юго-запада и с северо-востока. Задача ВС РФ — постепенно обходить Мирноград, переваливая за трассу "Покровск-Константиновка" и создавая угрозу коммуникациям всей Красноармейской агломерации
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.
За последнее время армия России освободила сразу несколько населенных пунктов, расположенных вдоль трассы и за трассой "Покровск-Константиновка".
По словам собеседника издания, тактика, которую избрала армия РФ, — не новая. Российские бойцы уже применяли ее при боях за Угледар и Селидово. Просто сейчас она реализуется в большем масштабе на более широком фронте и с задействованием большего количества сил.
“Да, наше продвижение не столь быстрое, как хотелось бы. Но постепенно ситуация для ВСУ становится все более и более угрожающей. Как только мы выйдем к позициям, откуда с помощью дронов сможем контролировать дороги, ведущие от Красноармейска на север, противнику снабжать свою группировку будет сложнее”, — заявил Рожин.
Он также отметил, что помимо охвата Мирнограда российские войска продолжают давить на север в сторону Константиновки. То есть у этого продвижения есть много задач, резюмировал эксперт.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов сообщил, что сейчас российская армия совершает обширный обхват большой Красноармейской агломерации с двух сторон.
На западном фасе ВС РФ вплотную подошли к границе Днепропетровской области. А на восточном фасе происходит прорыв российских войск вдоль трассы в сторону Константиновки.
Анпилогов подчеркнул, что задача ВС РФ — перерезать железнодорожную ветку, которая уходит от Покровска на север. По мнению эксперта, эти города превратятся в большие укрепрайоны в полуохвате, что серьезно затруднит противнику их оборону.
Подробнее о том, как российской армии удастся провернуть подобную операция, в интервью Алексей Анпилогов: Россия подтянула тылы и обходит стены украинских дронов по всему фронту.
- РИА Новости, 1920, 16.05.2025
Вчера, 11:23
Где ВСУ попали в клещи, куда ушли миллионы долларов и как ВС РФ отрезают путь к границе? Фронтовая сводкаПока в ДНР "ВСУ бьются за каждый дом, прикрываясь мирным населением", российские войска ежедневно продвигаются вперед. Морпехи ВС РФ, тем временем, уничтожают украинские силы, предпринимающие попытки прорваться к границе. А деньги армии Украины идут на покупку оружия у ненадежных поставщиков
Полный текст интервью Бориса Рожина: ВС РФ на фоне происходящего в Стамбуле охватывают Покровск и отправляют Украине "Бандероли" читайте на сайте Украина.ру.
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06:30ВС РФ избегают лобового штурма Покровска-Мирнограда: Рожин раскрыл основную задачу армии России
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