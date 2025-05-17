https://ukraina.ru/20250517/vs-rf-izbegayut-lobovogo-shturma-pokrovska-mirnograda-rozhin-raskryl-osnovnuyu-zadachu-armii-rossii-1063194360.html

ВС РФ избегают лобового штурма Покровска-Мирнограда: Рожин раскрыл основную задачу армии России

ВС РФ избегают лобового штурма Покровска-Мирнограда: Рожин раскрыл основную задачу армии России - 17.05.2025 Украина.ру

ВС РФ избегают лобового штурма Покровска-Мирнограда: Рожин раскрыл основную задачу армии России

Российские войска старательно избегают лобового штурма Покровска-Мирнограда и продолжают оказывать давление на ВСУ с юго-запада и с северо-востока. Задача ВС РФ — постепенно обходить Мирноград, переваливая за трассу "Покровск-Константиновка" и создавая угрозу коммуникациям всей Красноармейской агломерации

2025-05-17T06:30

2025-05-17T06:30

2025-05-17T06:30

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Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.За последнее время армия России освободила сразу несколько населенных пунктов, расположенных вдоль трассы и за трассой "Покровск-Константиновка".По словам собеседника издания, тактика, которую избрала армия РФ, — не новая. Российские бойцы уже применяли ее при боях за Угледар и Селидово. Просто сейчас она реализуется в большем масштабе на более широком фронте и с задействованием большего количества сил.Он также отметил, что помимо охвата Мирнограда российские войска продолжают давить на север в сторону Константиновки. То есть у этого продвижения есть много задач, резюмировал эксперт.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов сообщил, что сейчас российская армия совершает обширный обхват большой Красноармейской агломерации с двух сторон.На западном фасе ВС РФ вплотную подошли к границе Днепропетровской области. А на восточном фасе происходит прорыв российских войск вдоль трассы в сторону Константиновки.Анпилогов подчеркнул, что задача ВС РФ — перерезать железнодорожную ветку, которая уходит от Покровска на север. По мнению эксперта, эти города превратятся в большие укрепрайоны в полуохвате, что серьезно затруднит противнику их оборону.Подробнее о том, как российской армии удастся провернуть подобную операция, в интервью Алексей Анпилогов: Россия подтянула тылы и обходит стены украинских дронов по всему фронту.Полный текст интервью Бориса Рожина: ВС РФ на фоне происходящего в Стамбуле охватывают Покровск и отправляют Украине "Бандероли" читайте на сайте Украина.ру.

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