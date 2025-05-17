ВС РФ избегают лобового штурма Покровска-Мирнограда: Рожин раскрыл основную задачу армии России
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРазминирование освобожденных территорий в Курской области
Российские войска старательно избегают лобового штурма Покровска-Мирнограда и продолжают оказывать давление на ВСУ с юго-запада и с северо-востока. Задача ВС РФ — постепенно обходить Мирноград, переваливая за трассу "Покровск-Константиновка" и создавая угрозу коммуникациям всей Красноармейской агломерации
Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился эксперт Центра военно-политической журналистики, автор телеграм-канала ColonelCassad Борис Рожин.
За последнее время армия России освободила сразу несколько населенных пунктов, расположенных вдоль трассы и за трассой "Покровск-Константиновка".
“Да, наше продвижение не столь быстрое, как хотелось бы. Но постепенно ситуация для ВСУ становится все более и более угрожающей. Как только мы выйдем к позициям, откуда с помощью дронов сможем контролировать дороги, ведущие от Красноармейска на север, противнику снабжать свою группировку будет сложнее”, — заявил Рожин.
Он также отметил, что помимо охвата Мирнограда российские войска продолжают давить на север в сторону Константиновки. То есть у этого продвижения есть много задач, резюмировал эксперт.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, президент фонда "Основание", уроженец Днепропетровска Алексей Анпилогов сообщил, что сейчас российская армия совершает обширный обхват большой Красноармейской агломерации с двух сторон.
На западном фасе ВС РФ вплотную подошли к границе Днепропетровской области. А на восточном фасе происходит прорыв российских войск вдоль трассы в сторону Константиновки.
Анпилогов подчеркнул, что задача ВС РФ — перерезать железнодорожную ветку, которая уходит от Покровска на север. По мнению эксперта, эти города превратятся в большие укрепрайоны в полуохвате, что серьезно затруднит противнику их оборону.
Подробнее о том, как российской армии удастся провернуть подобную операция, в интервью Алексей Анпилогов: Россия подтянула тылы и обходит стены украинских дронов по всему фронту.
Вчера, 11:23Где ВСУ попали в клещи, куда ушли миллионы долларов и как ВС РФ отрезают путь к границе? Фронтовая сводкаПока в ДНР "ВСУ бьются за каждый дом, прикрываясь мирным населением", российские войска ежедневно продвигаются вперед. Морпехи ВС РФ, тем временем, уничтожают украинские силы, предпринимающие попытки прорваться к границе. А деньги армии Украины идут на покупку оружия у ненадежных поставщиков
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