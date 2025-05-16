https://ukraina.ru/20250516/ukraintsy-skoro-nachnut-bit-deputatov-rady-i-predstaviteley-ofisa-zelenskogo---razumkov-1063176622.html

Украинцы скоро начнут бить депутатов Рады и представителей Офиса Зеленского – Разумков

Украинцы скоро начнут бить депутатов Рады и представителей Офиса Зеленского – Разумков - 16.05.2025 Украина.ру

Украинцы скоро начнут бить депутатов Рады и представителей Офиса Зеленского – Разумков

Жители Украины из-за недоверия к власти скоро начнут бить депутатов Рады и представителей Офиса Владимира Зеленского. Таким мнением поделился бывший спикер Рады, украинский парламентарий Дмитрий Разумков в эфире украинского YouTube-канала Politeka Online

2025-05-16T10:52

2025-05-16T10:52

2025-05-16T10:53

новости

украина

владимир зеленский

дмитрий разумков

рада

верховная рада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103241/42/1032414252_0:102:1194:774_1920x0_80_0_0_67d884d5d69b885de9fb2ae3cc34d24d.jpg.webp

"Парламент работает так, что мне просто стыдно… Если бы так работали люди на фронте, заводе, учителя, мы бы уже померли как страна. Просто со стыда бы люди померли, под землю провалились. За коллег мне просто стыдно. Не удивляюсь, почему уровень доверия к парламенту с дельтой минус 62%. То есть, если взять тех, кто доверяет и тех, кто не доверяет и отнять одних от других, то будет чистый показатель минус 62%", - сказал Разумков.Он добавил, что депутатам не помешало бы устыдиться и выйти на улицу, чтобы пообщаться с согражданами.Он предупредил власть, что ее не спасут блокпосты, которые стоят на подступах к правительственному кварталу, так как людей очень раздражает, что происходит."Весь правительственный квартал огражден колючей проволокой, созданы блокпосты, стоят БТРы", - подчеркнул депутат.Согласно результатам опроса, проведенного украинским Центром Разумкова с 28 февраля по 6 марта, чиновникам госаппарата Украины полностью или частично не доверяют 79,2 процента сограждан, доверяют – 13,3 процента, 7,5 процента респондентов затруднились ответить на вопрос. Правительству не доверяют 70,7 процента граждан страны, Верховной Раде не доверяют 76,7 процента жителей Украины.Подробнее - в материале Депутат Рады раскритиковал отношение киевской власти к украинцам на сайте Украина.ру.

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, владимир зеленский, дмитрий разумков, рада, верховная рада