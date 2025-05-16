Украинцы скоро начнут бить депутатов Рады и представителей Офиса Зеленского – Разумков - 16.05.2025 Украина.ру
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Украинцы скоро начнут бить депутатов Рады и представителей Офиса Зеленского – Разумков
Украинцы скоро начнут бить депутатов Рады и представителей Офиса Зеленского – Разумков - 16.05.2025 Украина.ру
Украинцы скоро начнут бить депутатов Рады и представителей Офиса Зеленского – Разумков
Жители Украины из-за недоверия к власти скоро начнут бить депутатов Рады и представителей Офиса Владимира Зеленского. Таким мнением поделился бывший спикер Рады, украинский парламентарий Дмитрий Разумков в эфире украинского YouTube-канала Politeka Online
2025-05-16T10:52
2025-05-16T10:53
новости
украина
владимир зеленский
дмитрий разумков
рада
верховная рада
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"Парламент работает так, что мне просто стыдно… Если бы так работали люди на фронте, заводе, учителя, мы бы уже померли как страна. Просто со стыда бы люди померли, под землю провалились. За коллег мне просто стыдно. Не удивляюсь, почему уровень доверия к парламенту с дельтой минус 62%. То есть, если взять тех, кто доверяет и тех, кто не доверяет и отнять одних от других, то будет чистый показатель минус 62%", - сказал Разумков.Он добавил, что депутатам не помешало бы устыдиться и выйти на улицу, чтобы пообщаться с согражданами.Он предупредил власть, что ее не спасут блокпосты, которые стоят на подступах к правительственному кварталу, так как людей очень раздражает, что происходит."Весь правительственный квартал огражден колючей проволокой, созданы блокпосты, стоят БТРы", - подчеркнул депутат.Согласно результатам опроса, проведенного украинским Центром Разумкова с 28 февраля по 6 марта, чиновникам госаппарата Украины полностью или частично не доверяют 79,2 процента сограждан, доверяют – 13,3 процента, 7,5 процента респондентов затруднились ответить на вопрос. Правительству не доверяют 70,7 процента граждан страны, Верховной Раде не доверяют 76,7 процента жителей Украины.Подробнее - в материале Депутат Рады раскритиковал отношение киевской власти к украинцам на сайте Украина.ру.
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Новости
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новости, украина, владимир зеленский, дмитрий разумков, рада, верховная рада
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Дмитрий Разумков, Рада, Верховная Рада

Украинцы скоро начнут бить депутатов Рады и представителей Офиса Зеленского – Разумков

10:52 16.05.2025 (обновлено: 10:53 16.05.2025)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Дмитро РазумковДмитрий Разумков
Дмитрий Разумков - РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Дмитро Разумков
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Жители Украины из-за недоверия к власти скоро начнут бить депутатов Рады и представителей Офиса Владимира Зеленского. Таким мнением поделился бывший спикер Рады, украинский парламентарий Дмитрий Разумков в эфире украинского YouTube-канала Politeka Online
"Парламент работает так, что мне просто стыдно… Если бы так работали люди на фронте, заводе, учителя, мы бы уже померли как страна. Просто со стыда бы люди померли, под землю провалились. За коллег мне просто стыдно. Не удивляюсь, почему уровень доверия к парламенту с дельтой минус 62%. То есть, если взять тех, кто доверяет и тех, кто не доверяет и отнять одних от других, то будет чистый показатель минус 62%", - сказал Разумков.
Он добавил, что депутатам не помешало бы устыдиться и выйти на улицу, чтобы пообщаться с согражданами.

"Буквально два дня назад я стоял со своим коллегой недалеко от своего дома, люди проходят, идет человек и говорит: "Вы бы им там лицо уже били бы (за то), как они там работают. К этому уже надо переходить". И это плохо, скоро люди этим и займутся, они придут бить лицо власти, бить лицо парламенту", - заверил он.

Он предупредил власть, что ее не спасут блокпосты, которые стоят на подступах к правительственному кварталу, так как людей очень раздражает, что происходит.
"Весь правительственный квартал огражден колючей проволокой, созданы блокпосты, стоят БТРы", - подчеркнул депутат.
Согласно результатам опроса, проведенного украинским Центром Разумкова с 28 февраля по 6 марта, чиновникам госаппарата Украины полностью или частично не доверяют 79,2 процента сограждан, доверяют – 13,3 процента, 7,5 процента респондентов затруднились ответить на вопрос. Правительству не доверяют 70,7 процента граждан страны, Верховной Раде не доверяют 76,7 процента жителей Украины.
Подробнее - в материале Депутат Рады раскритиковал отношение киевской власти к украинцам на сайте Украина.ру.
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