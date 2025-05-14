https://ukraina.ru/20250514/deputat-rady-raskritikoval-otnoshenie-kievskoy-vlasti-k-ukraintsam-1063112077.html

Депутат Рады раскритиковал отношение киевской власти к украинцам

Депутат Рады раскритиковал отношение киевской власти к украинцам - 14.05.2025 Украина.ру

Депутат Рады раскритиковал отношение киевской власти к украинцам

Украинские власти, закрывая границы на выезд из страны, демонстрируют свое отношение к населению, как к рабам. Об этом заявил депутат Верховной Рады Георгий Мазурашу в интервью украинскому YouTube-каналу "Суперпозиция"

2025-05-14T11:20

2025-05-14T11:20

2025-05-14T11:20

новости

украина

киев

владимир зеленский

рада

верховная рада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102704/26/1027042661_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_ab4c2fbbf53762bc773628714a525b84.jpg

"Многие люди, увидев, что их закрыли в стране, начали искать пути, как же выехать за границу. Сейчас, когда границы остаются закрытыми и когда от некоторых чиновников разного уровня мы слышим, что они будут закрыты даже после завершения военного положения, что нужно какое-то время держать границу закрытой. Я это воспринимаю это, как демонстрацию отношения к людям как к рабам, то есть: вы - наши рабы, мы решили, что вы тут должны быть. Это не перспективно", - сказал Мазурашу.Он также отметил и негативную реакцию на принудительную мобилизацию на Украине, которая является причиной бегства мужчин призывного возраста из страны и их отказа от официального трудоустройства.С февраля 2022 года на Украине введен режим военного положения, тогда же Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.Подробнее о недовольстве граждан - в материале Украинский омбудсмен ежемесячно получает до 9000 жалоб на насильственную мобилизацию на сайте Украина.ру.

украина

киев

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, киев, владимир зеленский, рада, верховная рада