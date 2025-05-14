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Депутат Рады раскритиковал отношение киевской власти к украинцам
Депутат Рады раскритиковал отношение киевской власти к украинцам - 14.05.2025 Украина.ру
Депутат Рады раскритиковал отношение киевской власти к украинцам
Украинские власти, закрывая границы на выезд из страны, демонстрируют свое отношение к населению, как к рабам. Об этом заявил депутат Верховной Рады Георгий Мазурашу в интервью украинскому YouTube-каналу "Суперпозиция"
2025-05-14T11:20
2025-05-14T11:20
2025-05-14T11:20
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"Многие люди, увидев, что их закрыли в стране, начали искать пути, как же выехать за границу. Сейчас, когда границы остаются закрытыми и когда от некоторых чиновников разного уровня мы слышим, что они будут закрыты даже после завершения военного положения, что нужно какое-то время держать границу закрытой. Я это воспринимаю это, как демонстрацию отношения к людям как к рабам, то есть: вы - наши рабы, мы решили, что вы тут должны быть. Это не перспективно", - сказал Мазурашу.Он также отметил и негативную реакцию на принудительную мобилизацию на Украине, которая является причиной бегства мужчин призывного возраста из страны и их отказа от официального трудоустройства.С февраля 2022 года на Украине введен режим военного положения, тогда же Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.Подробнее о недовольстве граждан - в материале Украинский омбудсмен ежемесячно получает до 9000 жалоб на насильственную мобилизацию на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, владимир зеленский, рада, верховная рада
Новости, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Рада, Верховная Рада
Депутат Рады раскритиковал отношение киевской власти к украинцам
Украинские власти, закрывая границы на выезд из страны, демонстрируют свое отношение к населению, как к рабам. Об этом заявил депутат Верховной Рады Георгий Мазурашу в интервью украинскому YouTube-каналу "Суперпозиция"
"Многие люди, увидев, что их закрыли в стране, начали искать пути, как же выехать за границу. Сейчас, когда границы остаются закрытыми и когда от некоторых чиновников разного уровня мы слышим, что они будут закрыты даже после завершения военного положения, что нужно какое-то время держать границу закрытой. Я это воспринимаю это, как демонстрацию отношения к людям как к рабам, то есть: вы - наши рабы, мы решили, что вы тут должны быть. Это не перспективно", - сказал Мазурашу.
Он также отметил и негативную реакцию на принудительную мобилизацию на Украине
, которая является причиной бегства мужчин призывного возраста из страны и их отказа от официального трудоустройства.
"Их загнали в подполье, они у нас выпали из экономической жизни", - отметил политик.
С февраля 2022 года на Украине введен режим военного положения, тогда же Владимир Зеленский
подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до пяти лет.