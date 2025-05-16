Рубио прибыл в Стамбул. Стало известно, во сколько пройдут встречи - 16.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250516/rubio-pribyl-v-stambul-stalo-izvestno-vo-skolko-proydut-vstrechi--1063174508.html
Рубио прибыл в Стамбул. Стало известно, во сколько пройдут встречи
Рубио прибыл в Стамбул. Стало известно, во сколько пройдут встречи - 16.05.2025 Украина.ру
Рубио прибыл в Стамбул. Стало известно, во сколько пройдут встречи
Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Стамбул. Встреча в формате Турция-США-Украина состоится уже утром. Об этом 16 мая сообщило агентство AFP
2025-05-16T10:23
2025-05-16T12:42
новости
стамбул
россия
украина
марко рубио
сша
турция
переговоры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/15/1060425220_0:0:3062:1722_1920x0_80_0_0_7e71433341cd754c2bd0c310f71bf5f8.jpg
В публикации издания отмечается, что Рубио прибыл в Стамбул, где ожидаются переговоры делегаций РФ и Украины. По данным турецких СМИ, на 10:45 запланирована встреча в формате Турция-США-Украина. Неизвестно, будет ли Рубио принимать в ней участие. Трехстороння встреча Турция-Россия-Украина запланирована на 12:30.Ранее в МИД Турции указали, что сегодня ожидается "серия встреч в разных форматах", в которых примут участие представители России, США, Украины и Турции.Накануне Рубио заявил, что для прорывного решения украинской проблемы необходима личная встреча президентов России и США. Он также отметил, сообщает британская "Гардиан", что американский лидер Дональд Трамп "готов" к этому разговору и "нетерпелив" в ожидании вооруженного конфликта между Россией и Украиной."По моей оценке, я не думаю, что мы добьемся прорыва здесь, пока президент Трамп и президент Путин не начнут напрямую общаться по этой теме", — заявил госсекретарь США.Переговоры, которые ожидались вчера, 15 мая, были перенесены на сегодняшний день, 16 мая. Накануне украинское радио NV сообщило, что Владимир Зеленский будет участвовать в беседе с Россией, а также в украинскую делегацию войдут глава его Офиса Андрей Ермак, замглавы Офиса Игорь Жовква, министр обороны Рустем Умеров и глава украинского МИД Андрей Сибига. Однако позже главарь киевского режима заявил, что еще подумает, участвовать ли в переговорах с Москвой, но прежде поговорит с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. После их разговора главарь киевского режима сказал, что отказывается признать новые регионы РФ российскими и не сядет за стол переговоров, а украинскую делегацию возглавит Умеров. Турецкий лидер резюмировал, что готов принять его и президента РФ Владимира Путина, "когда они будут готовы", а официальный представитель российского МИД Мария Захарова подытожила, что российская делегация готова к работе в Стамбуле, а "Западу нужно брать и сажать Киев за стол переговоров". В ночь на 15 мая президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение "О составе делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной". В нее входят: — Владимир Мединский — помощник президента Российской Федерации (глава делегации);— Михаил Галузин — заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации; — Игорь Костюков — начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации;— Александр Фомин — заместитель Министра обороны Российской Федерации.
https://ukraina.ru/20250515/zelenskiy-peregovoril-s-erdoganom-i-upreknul-rossiyu-v-neserznosti-1063159058.html
стамбул
россия
украина
сша
турция
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/01/15/1060425220_166:0:2897:2048_1920x0_80_0_0_da7289f6a882402d70fdad9b750f5411.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, стамбул, россия, украина, марко рубио, сша, турция, переговоры
Новости, Стамбул, Россия, Украина, Марко Рубио, США, Турция, переговоры

Рубио прибыл в Стамбул. Стало известно, во сколько пройдут встречи

10:23 16.05.2025 (обновлено: 12:42 16.05.2025)
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 16.05.2025
© AP / Alex Brandon
Читать в
ДзенTelegram
Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Стамбул. Встреча в формате Турция-США-Украина состоится уже утром. Об этом 16 мая сообщило агентство AFP
В публикации издания отмечается, что Рубио прибыл в Стамбул, где ожидаются переговоры делегаций РФ и Украины.
"Рубио прибыл в Стамбул перед первыми прямыми переговорами между Россией и Украиной за более чем три года", — пишет агентство.
По данным турецких СМИ, на 10:45 запланирована встреча в формате Турция-США-Украина. Неизвестно, будет ли Рубио принимать в ней участие. Трехстороння встреча Турция-Россия-Украина запланирована на 12:30.
Ранее в МИД Турции указали, что сегодня ожидается "серия встреч в разных форматах", в которых примут участие представители России, США, Украины и Турции.
Накануне Рубио заявил, что для прорывного решения украинской проблемы необходима личная встреча президентов России и США. Он также отметил, сообщает британская "Гардиан", что американский лидер Дональд Трамп "готов" к этому разговору и "нетерпелив" в ожидании вооруженного конфликта между Россией и Украиной.
"По моей оценке, я не думаю, что мы добьемся прорыва здесь, пока президент Трамп и президент Путин не начнут напрямую общаться по этой теме", — заявил госсекретарь США.
Переговоры, которые ожидались вчера, 15 мая, были перенесены на сегодняшний день, 16 мая. Накануне украинское радио NV сообщило, что Владимир Зеленский будет участвовать в беседе с Россией, а также в украинскую делегацию войдут глава его Офиса Андрей Ермак, замглавы Офиса Игорь Жовква, министр обороны Рустем Умеров и глава украинского МИД Андрей Сибига.
Однако позже главарь киевского режима заявил, что еще подумает, участвовать ли в переговорах с Москвой, но прежде поговорит с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. После их разговора главарь киевского режима сказал, что отказывается признать новые регионы РФ российскими и не сядет за стол переговоров, а украинскую делегацию возглавит Умеров.
Турецкий лидер резюмировал, что готов принять его и президента РФ Владимира Путина, "когда они будут готовы", а официальный представитель российского МИД Мария Захарова подытожила, что российская делегация готова к работе в Стамбуле, а "Западу нужно брать и сажать Киев за стол переговоров".
Вчера, 17:13
Зеленский переговорил с Эрдоганом и упрекнул Россию в "несерьёзности"Встречи украинской делегации с российской не состоялось, представители официальной Москвы ведут себя "несерьёзно". Об этом 15 мая на пресс-конференции в Анкаре заявил Владимир Зеленский.
В ночь на 15 мая президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение "О составе делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной". В нее входят:
Владимир Мединский — помощник президента Российской Федерации (глава делегации);
Михаил Галузин — заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации;
— Игорь Костюков — начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации;
— Александр Фомин — заместитель Министра обороны Российской Федерации.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиСтамбулРоссияУкраинаМарко РубиоСШАТурцияпереговоры
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:06Армия России освободила Вольное Поле в ДНР
13:02Встречи перед встречей, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 16 мая
12:41Стамбульское "динамо": проведут ли встречу Украина и Россия?
12:38Украинская делегация прибыла на встречу. Стало известно, что Киев собирается обсуждать
12:37"Дарёный конь из КНДР" и пророчество о Сумах: чего ждать на фронте этим летом - Копылов
12:31Лукашенко поблагодарил РФ за обучение белорусских военных и поставку вооружения
12:19Генсек НАТО недоволен поведением президента России
11:52Нарышкин раскрыл, кого Запад "выращивает" в странах СНГ
11:44Украинский правоохранитель торговал информацией, помогавшей уклонистам сбежать в ЕС
11:39Разумков не понял, зачем Зеленский приехал в Турцию
11:23Где ВСУ попали в клещи, куда ушли миллионы долларов и как ВС РФ отрезают путь к границе? Фронтовая сводка
11:14Переговоры делегаций Турции, Украины и США начались в Стамбуле - РИА Новости
10:52Украинцы скоро начнут бить депутатов Рады и представителей Офиса Зеленского – Разумков
10:49Депутат областной Херсонской думы Евгений Кузьмин о том, что делают в регионе, чтобы рос бизнес
10:28ВСУ потеряли очередной F-16: военкоры назвали три версии его крушения
10:28Reuters раскрыло, кто представит США на переговорах в Турции
10:23Рубио прибыл в Стамбул. Стало известно, во сколько пройдут встречи
09:28"Душитель" в делегации — в Стамбул прилетел убийца Киреева. Главное на утро 16 мая
09:16Европа рассматривает возможность введения полного торгового эмбарго против РФ - Politico
08:36Мирошник рассказал о шансах найти механизм урегулирования конфликта на переговорах
Лента новостейМолния