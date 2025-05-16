https://ukraina.ru/20250516/rubio-pribyl-v-stambul-stalo-izvestno-vo-skolko-proydut-vstrechi--1063174508.html

Рубио прибыл в Стамбул. Стало известно, во сколько пройдут встречи

Рубио прибыл в Стамбул. Стало известно, во сколько пройдут встречи - 16.05.2025 Украина.ру

Рубио прибыл в Стамбул. Стало известно, во сколько пройдут встречи

Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Стамбул. Встреча в формате Турция-США-Украина состоится уже утром. Об этом 16 мая сообщило агентство AFP

2025-05-16T10:23

2025-05-16T10:23

2025-05-16T12:42

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В публикации издания отмечается, что Рубио прибыл в Стамбул, где ожидаются переговоры делегаций РФ и Украины. По данным турецких СМИ, на 10:45 запланирована встреча в формате Турция-США-Украина. Неизвестно, будет ли Рубио принимать в ней участие. Трехстороння встреча Турция-Россия-Украина запланирована на 12:30.Ранее в МИД Турции указали, что сегодня ожидается "серия встреч в разных форматах", в которых примут участие представители России, США, Украины и Турции.Накануне Рубио заявил, что для прорывного решения украинской проблемы необходима личная встреча президентов России и США. Он также отметил, сообщает британская "Гардиан", что американский лидер Дональд Трамп "готов" к этому разговору и "нетерпелив" в ожидании вооруженного конфликта между Россией и Украиной."По моей оценке, я не думаю, что мы добьемся прорыва здесь, пока президент Трамп и президент Путин не начнут напрямую общаться по этой теме", — заявил госсекретарь США.Переговоры, которые ожидались вчера, 15 мая, были перенесены на сегодняшний день, 16 мая. Накануне украинское радио NV сообщило, что Владимир Зеленский будет участвовать в беседе с Россией, а также в украинскую делегацию войдут глава его Офиса Андрей Ермак, замглавы Офиса Игорь Жовква, министр обороны Рустем Умеров и глава украинского МИД Андрей Сибига. Однако позже главарь киевского режима заявил, что еще подумает, участвовать ли в переговорах с Москвой, но прежде поговорит с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. После их разговора главарь киевского режима сказал, что отказывается признать новые регионы РФ российскими и не сядет за стол переговоров, а украинскую делегацию возглавит Умеров. Турецкий лидер резюмировал, что готов принять его и президента РФ Владимира Путина, "когда они будут готовы", а официальный представитель российского МИД Мария Захарова подытожила, что российская делегация готова к работе в Стамбуле, а "Западу нужно брать и сажать Киев за стол переговоров". В ночь на 15 мая президент РФ Владимир Путин подписал распоряжение "О составе делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной". В нее входят: — Владимир Мединский — помощник президента Российской Федерации (глава делегации);— Михаил Галузин — заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации; — Игорь Костюков — начальник Главного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации;— Александр Фомин — заместитель Министра обороны Российской Федерации.

https://ukraina.ru/20250515/zelenskiy-peregovoril-s-erdoganom-i-upreknul-rossiyu-v-neserznosti-1063159058.html

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