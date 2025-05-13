https://ukraina.ru/20250513/ssha-prishlos-vniknut-v-pozitsiyu-rossii-chego-ozhidat-ot-peregovorov-v-stambule-1063100531.html

США пришлось вникнуть в позицию России. Чего ожидать от переговоров в Стамбуле

США пришлось вникнуть в позицию России. Чего ожидать от переговоров в Стамбуле - 13.05.2025 Украина.ру

США пришлось вникнуть в позицию России. Чего ожидать от переговоров в Стамбуле

Президент США Дональд Трамп 20 января вернулся в Белый дом с обещанием прекратить украинский конфликт в кратчайшие сроки. Четыре месяца спустя он грозится выйти из процесса мирного урегулирования, если прямые переговоры между Россией и Украиной не состоятся в ближайшее время

2025-05-13T19:19

2025-05-13T19:19

2025-05-13T19:19

эксклюзив

россия

украина

сша

дональд трамп

стив уиткофф

владимир путин

переговоры

урегулирование

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Об этом предупредил спецпосланник главы США Стив Уиткофф 13 мая, передает The Telegraph.По словам Уиткоффа, Дональд Трамп настаивает на необходимости прямых переговоров между Россией и Украиной в "ультимативной форме". Если такие переговоры не состояться, Вашингтон может покинуть процесс мирного урегулирования, отметил он.Уиткофф добавил, что прямые переговоры являются ключевыми для достижения устойчивого мира на Украине и выразил надежду на проведение мирного саммита между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.Заявление Уиткоффа является реакцией на инициативу о возобновлении стамбульских переговоров по Украине, озвученную 11 мая президентом Владимиром Путиным.Предложение российского лидера поступило после того, как четыре европейских лидера в ходе визита в Киев фактически выдвинули ультиматум России с требованием согласиться на безусловное прекращение огня с 12 мая. В случае отказа президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск обещали ужесточить санкции против российского банковского и энергетического секторов.На европейский ультиматум Путин не ответил, но зато предложил возобновить серьезные переговоры с Украиной, направленные на устранение первопричины конфликта и установление прочного мира на историческую перспективу.Российский лидер сказал, что переговоры надо продолжить там, где они были прерваны в 2022 году – в столице Турции, и предложил дату – 15 мая.Украинская сторона сначала отнеслась прохладно к этой возможности но, когда американский лидер Дональд Трамп заявил, что Украине стоило бы принять российскую инициативу, Владимир Зеленский заявил, что лично будет ждать Путина в Стамбуле 15 мая.В ходе пресс-конференции 12 мая Трамп заявил, что из-за плотного графика он не уверен, что сможет присоединиться к переговорам российской и украинской делегаций, но при этом верит, что в результате встречи "может получиться что-то хорошее"."Как я понимаю, оба лидера собираются быть там. Я подумывал полететь туда. Не знаю, где окажусь в четверг — у меня столько встреч, но я действительно думал о том, чтобы туда полететь", — процитировал слова Трампа британский The Telegraph.Долгий путь к перемирию и еще более долгий - к мируУкраинскому урегулированию американский лидер действительно посвятил очень большое внимание еще в период своей предвыборной кампании. Особенно ярко прозвучало его обещание остановить кровопролитие на Украине в первые дни своего нового президентского мандата. Этого не случилось, но вряд ли кто-то серьезно рассчитывал, что такое действительно возможно.В самой инаугурационной речи Дональд Трамп упомянул Украину всего лишь один раз – он сказал, что этого конфликта не было бы, если бы он в 2022 году в США был у власти. Однако, вскоре после инаугурации Трампа новая американская администрация выразила готовность к обсуждению с Россией как мирного урегулирования на Украине, так и других вопросов, связанных с нормализацией российско-американских отношений.Уже 11 февраля с визитом в Москву приехал специальный посланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. К его приезду состоялся обмен политзаключенными. Россия освободила американца Марка Фогеля, а США — российского IT-специалиста Александра Винника.Телефонный разговор между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным состоялся сразу же после визита Уиткоффа в Москву, 12 февраля. По его итогам лидеры договорились о начале переговоров о прекращении конфликта на Украине. Возглавить эти переговоры Трамп поручил госсекретарю США Марко Рубио, советнику по национальной безопасности Майклу Уолцу, директору ЦРУ Джону Рэтклиффу и специальному посланнику на Ближнем Востоке Стиву Уиткоффу.Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что состоялся телефонный разговор российского лидера с его американским коллегой, в ходе которого Путин указал на "необходимость устранения первопричин конфликта" на Украине.Пятью днями позже в Саудовской Аравии состоялась первая очная встреча российской и американской делегаций. Российскую сторону на переговорах представляли глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. В составе делегации был и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Американскую сторону представляли госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник Стивен Уиткофф. Встреча прошла без участия украинской стороны.В ходе второго раунда российско-американских переговоров, который состоялся в Стамбуле 27 февраля стороны обсудили работу дипломатических миссий обеих сторон. Главным итогом встречи стала договоренность о восстановлении нормальной работы посольств.На следующий день после стамбульской встречи президент США Дональд Трамп в Белом доме принял лидера киевского режима Владимира Зеленского. В ходе встречи произошла словесная перепалка между Зеленским и Трампом. Американский лидер заявил, что Зеленский не готов к миру и попросил его покинуть Белый дом.По итогам встречи планировалось подписание соглашения, которое предоставило бы США доступ к добыче редкоземельных металлов на территории Украины, но из-за напряженной атмосферы оно было отменено. Зеленскому пришлось уехать из США раньше запланированного срока.Срыв подписания соглашения для украинской стороны обернулся последствиями – США объявили о приостановке военной помощи и предоставления разведданных Украине.Американская и украинская делегации снова встретились 11 марта в Саудовской Аравии. На этих переговорах украинская сторона согласилась на 30-дневное прекращение огня, а США обещали возобновить военную поддержку Украины.Вторые телефонные переговоры Владимир Путин и Дональд Трамп провели 18 марта. Тогда российская сторона согласилась прекратить удары по объектам энергетики и инфраструктуры Украины сроком на 30 дней.Неделю спустя российская и американская делегаций снова встретились в Саудовской Аравии. Темой 12-часовых переговоров стало безопасное судоходство в Черном море.В начале апреля глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев встретился в Вашингтоне с Уиткоффом и другими представителями Белого дома, а также сенаторами от Республиканской партии. Сообщалось, что Дмитриев в США в том числе передавал администрации Трампа предложения Владимира Путина по украинскому урегулированию.Дмитриев встречался с спецпосланником Стивеном Уиткоффом еще раз в Санкт-Петербурге 11 апреля. Тогда Уиткоффа принял и президент России Владимир Путин. Детали встречи не раскрывались, но обе стороны переговоры оценили как продуктивные.Уже 17 апреля в Париже состоялась встреча представителей США, Украины и ЕС. На повестке дня были вопросы прекращения огня, отправки миротворческих миссий на Украину и гарантий безопасности для Киева. Тогда глава американской делегации, госсекретарь Марко Рубио заговорил о том, что это не американская война, и что Вашингтон готов выйти из переговоров, если в ближайшие дни не будет прогресса.На это президент Владимир Путин ответил объявлением однодневного "пасхального перемирия", которое украинская сторона так и не стала соблюдать. Жест доброй воли российская сторона повторила с 8 по 10 мая в честь Дня Победы. Однако Киев перемирие фактически проигнорировал и продолжил настаивать на реализации договоренности о 30-дневнем прекращении огня, достигнутым в ходе переговоров с США.Что ждать от переговоров в Стамбуле?Россия готова начать переговоры с Стамбуле 15 мая "с самого утра", рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину помощник президента Юрий Ушаков. При этом он подчеркнул, что переговоры не должны начаться с чистого листа – они должны опираться на договоренности, достигнутые в Стамбуле в 2022 году, но с учетом ситуации "на земле".Тем временем Стивен Уиткофф в интервью изданию Breitbart заявил, что на переговорах речь пойдет о пяти регионах, вошедших в состав Российской Федерации (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, а также Крым), о Запорожской АЭС, а также о том, "как украинцы могут использовать реку Днепр и выходить к Черному морю".По его словам, ЗАЭС является "своего рода жемчужиной в короне" из-за своей мощности, поэтому контроль над станцией является одним из важных пунктов дискуссии. Что касается новых российских регионов, то, как сказал Уиткофф, в Вашингтоне предлагают Киеву и Москве "пойти на территориальные уступки".В настоящий момент переговорные позиции России и США далеко не во всем сходятся, рассказал в интервью Украина.ру политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, именно из-за этого администрации Трампа пришлось корректировать сроки достижения возможной договоренности по Украине."Изначально они хотели, чтобы это произошло как можно быстрее, в первые недели президентства Дональда Трампа. Этого не случилось. Пришлось начинать слышать позицию России, вникать в нее. У них это происходит до сих пор. Некоторое сближение позиций с американской стороны просматривается, посмотрим, что будет дальше. Многое будет зависит от того, как администрация Трампа сможет надавить на Украину и на европейцев для того, чтобы вынудить их участвовать в переговорном процессе", - рассказал Дудаков.По мнению политолога, очевидно, что Зеленский не хотел никаких переговоров ни в 2022 году, ни в 2025-ом. Теперь под давлением американцев он пытается усидеть на двух стульях – с одной стороны он показывает готовность к переговорам, но при этом заранее выставляет условия неприемлемые для российской стороны, отметил Дудаков.При этом именно в интересах Киева договариваться как можно быстрее, потому что ситуация на поле боя складывается не в их пользу, подчеркнул политолог. Но они сами торпедируют подписание мирных соглашений, так как понимают, что условия будут довольно жесткими – намного жестче того, что можно было подписать в 2022 году, добавил Дудаков."Зеленскому будет очень сложно объяснить своему населению, зачем он несколько лет воевал с Россией, чтобы заключить сделку, которая будет гораздо хуже, чем то, что можно было подписать в 2022-м и избежать колоссальных потерь ВСУ", - сказал он.По словам Дудакова, теперь главный вопрос состоит в том, удастся ли американской администрации додавить и украинское лобби, и офис Зеленского, и европейских ястребов, которые с ними связаны. От этого будет много зависит в плане того, стартует ли какой-либо переговорный процесс в Турции на этой неделе, полагает Малек Дудаков.Больше об этой теме в материале Василия Стоякина С чем Зеленский поедет в Стамбул: послание от социологов украинского центра имени Разумкова

https://ukraina.ru/20250513/predchuvstvie-novoy-buchi-kak-ukraina-umeet-sryvat-peregovory-1063092853.html

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эксклюзив, россия, украина, сша, дональд трамп, стив уиткофф, владимир путин, переговоры, урегулирование