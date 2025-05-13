США пришлось вникнуть в позицию России. Чего ожидать от переговоров в Стамбуле - 13.05.2025 Украина.ру
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США пришлось вникнуть в позицию России. Чего ожидать от переговоров в Стамбуле
США пришлось вникнуть в позицию России. Чего ожидать от переговоров в Стамбуле - 13.05.2025 Украина.ру
США пришлось вникнуть в позицию России. Чего ожидать от переговоров в Стамбуле
Президент США Дональд Трамп 20 января вернулся в Белый дом с обещанием прекратить украинский конфликт в кратчайшие сроки. Четыре месяца спустя он грозится выйти из процесса мирного урегулирования, если прямые переговоры между Россией и Украиной не состоятся в ближайшее время
2025-05-13T19:19
2025-05-13T19:19
эксклюзив
россия
украина
сша
дональд трамп
стив уиткофф
владимир путин
переговоры
урегулирование
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Об этом предупредил спецпосланник главы США Стив Уиткофф 13 мая, передает The Telegraph.По словам Уиткоффа, Дональд Трамп настаивает на необходимости прямых переговоров между Россией и Украиной в "ультимативной форме". Если такие переговоры не состояться, Вашингтон может покинуть процесс мирного урегулирования, отметил он.Уиткофф добавил, что прямые переговоры являются ключевыми для достижения устойчивого мира на Украине и выразил надежду на проведение мирного саммита между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.Заявление Уиткоффа является реакцией на инициативу о возобновлении стамбульских переговоров по Украине, озвученную 11 мая президентом Владимиром Путиным.Предложение российского лидера поступило после того, как четыре европейских лидера в ходе визита в Киев фактически выдвинули ультиматум России с требованием согласиться на безусловное прекращение огня с 12 мая. В случае отказа президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск обещали ужесточить санкции против российского банковского и энергетического секторов.На европейский ультиматум Путин не ответил, но зато предложил возобновить серьезные переговоры с Украиной, направленные на устранение первопричины конфликта и установление прочного мира на историческую перспективу.Российский лидер сказал, что переговоры надо продолжить там, где они были прерваны в 2022 году – в столице Турции, и предложил дату – 15 мая.Украинская сторона сначала отнеслась прохладно к этой возможности но, когда американский лидер Дональд Трамп заявил, что Украине стоило бы принять российскую инициативу, Владимир Зеленский заявил, что лично будет ждать Путина в Стамбуле 15 мая.В ходе пресс-конференции 12 мая Трамп заявил, что из-за плотного графика он не уверен, что сможет присоединиться к переговорам российской и украинской делегаций, но при этом верит, что в результате встречи "может получиться что-то хорошее"."Как я понимаю, оба лидера собираются быть там. Я подумывал полететь туда. Не знаю, где окажусь в четверг — у меня столько встреч, но я действительно думал о том, чтобы туда полететь", — процитировал слова Трампа британский The Telegraph.Долгий путь к перемирию и еще более долгий - к мируУкраинскому урегулированию американский лидер действительно посвятил очень большое внимание еще в период своей предвыборной кампании. Особенно ярко прозвучало его обещание остановить кровопролитие на Украине в первые дни своего нового президентского мандата. Этого не случилось, но вряд ли кто-то серьезно рассчитывал, что такое действительно возможно.В самой инаугурационной речи Дональд Трамп упомянул Украину всего лишь один раз – он сказал, что этого конфликта не было бы, если бы он в 2022 году в США был у власти. Однако, вскоре после инаугурации Трампа новая американская администрация выразила готовность к обсуждению с Россией как мирного урегулирования на Украине, так и других вопросов, связанных с нормализацией российско-американских отношений.Уже 11 февраля с визитом в Москву приехал специальный посланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. К его приезду состоялся обмен политзаключенными. Россия освободила американца Марка Фогеля, а США — российского IT-специалиста Александра Винника.Телефонный разговор между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным состоялся сразу же после визита Уиткоффа в Москву, 12 февраля. По его итогам лидеры договорились о начале переговоров о прекращении конфликта на Украине. Возглавить эти переговоры Трамп поручил госсекретарю США Марко Рубио, советнику по национальной безопасности Майклу Уолцу, директору ЦРУ Джону Рэтклиффу и специальному посланнику на Ближнем Востоке Стиву Уиткоффу.Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что состоялся телефонный разговор российского лидера с его американским коллегой, в ходе которого Путин указал на "необходимость устранения первопричин конфликта" на Украине.Пятью днями позже в Саудовской Аравии состоялась первая очная встреча российской и американской делегаций. Российскую сторону на переговорах представляли глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. В составе делегации был и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Американскую сторону представляли госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник Стивен Уиткофф. Встреча прошла без участия украинской стороны.В ходе второго раунда российско-американских переговоров, который состоялся в Стамбуле 27 февраля стороны обсудили работу дипломатических миссий обеих сторон. Главным итогом встречи стала договоренность о восстановлении нормальной работы посольств.На следующий день после стамбульской встречи президент США Дональд Трамп в Белом доме принял лидера киевского режима Владимира Зеленского. В ходе встречи произошла словесная перепалка между Зеленским и Трампом. Американский лидер заявил, что Зеленский не готов к миру и попросил его покинуть Белый дом.По итогам встречи планировалось подписание соглашения, которое предоставило бы США доступ к добыче редкоземельных металлов на территории Украины, но из-за напряженной атмосферы оно было отменено. Зеленскому пришлось уехать из США раньше запланированного срока.Срыв подписания соглашения для украинской стороны обернулся последствиями – США объявили о приостановке военной помощи и предоставления разведданных Украине.Американская и украинская делегации снова встретились 11 марта в Саудовской Аравии. На этих переговорах украинская сторона согласилась на 30-дневное прекращение огня, а США обещали возобновить военную поддержку Украины.Вторые телефонные переговоры Владимир Путин и Дональд Трамп провели 18 марта. Тогда российская сторона согласилась прекратить удары по объектам энергетики и инфраструктуры Украины сроком на 30 дней.Неделю спустя российская и американская делегаций снова встретились в Саудовской Аравии. Темой 12-часовых переговоров стало безопасное судоходство в Черном море.В начале апреля глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев встретился в Вашингтоне с Уиткоффом и другими представителями Белого дома, а также сенаторами от Республиканской партии. Сообщалось, что Дмитриев в США в том числе передавал администрации Трампа предложения Владимира Путина по украинскому урегулированию.Дмитриев встречался с спецпосланником Стивеном Уиткоффом еще раз в Санкт-Петербурге 11 апреля. Тогда Уиткоффа принял и президент России Владимир Путин. Детали встречи не раскрывались, но обе стороны переговоры оценили как продуктивные.Уже 17 апреля в Париже состоялась встреча представителей США, Украины и ЕС. На повестке дня были вопросы прекращения огня, отправки миротворческих миссий на Украину и гарантий безопасности для Киева. Тогда глава американской делегации, госсекретарь Марко Рубио заговорил о том, что это не американская война, и что Вашингтон готов выйти из переговоров, если в ближайшие дни не будет прогресса.На это президент Владимир Путин ответил объявлением однодневного "пасхального перемирия", которое украинская сторона так и не стала соблюдать. Жест доброй воли российская сторона повторила с 8 по 10 мая в честь Дня Победы. Однако Киев перемирие фактически проигнорировал и продолжил настаивать на реализации договоренности о 30-дневнем прекращении огня, достигнутым в ходе переговоров с США.Что ждать от переговоров в Стамбуле?Россия готова начать переговоры с Стамбуле 15 мая "с самого утра", рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину помощник президента Юрий Ушаков. При этом он подчеркнул, что переговоры не должны начаться с чистого листа – они должны опираться на договоренности, достигнутые в Стамбуле в 2022 году, но с учетом ситуации "на земле".Тем временем Стивен Уиткофф в интервью изданию Breitbart заявил, что на переговорах речь пойдет о пяти регионах, вошедших в состав Российской Федерации (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, а также Крым), о Запорожской АЭС, а также о том, "как украинцы могут использовать реку Днепр и выходить к Черному морю".По его словам, ЗАЭС является "своего рода жемчужиной в короне" из-за своей мощности, поэтому контроль над станцией является одним из важных пунктов дискуссии. Что касается новых российских регионов, то, как сказал Уиткофф, в Вашингтоне предлагают Киеву и Москве "пойти на территориальные уступки".В настоящий момент переговорные позиции России и США далеко не во всем сходятся, рассказал в интервью Украина.ру политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, именно из-за этого администрации Трампа пришлось корректировать сроки достижения возможной договоренности по Украине."Изначально они хотели, чтобы это произошло как можно быстрее, в первые недели президентства Дональда Трампа. Этого не случилось. Пришлось начинать слышать позицию России, вникать в нее. У них это происходит до сих пор. Некоторое сближение позиций с американской стороны просматривается, посмотрим, что будет дальше. Многое будет зависит от того, как администрация Трампа сможет надавить на Украину и на европейцев для того, чтобы вынудить их участвовать в переговорном процессе", - рассказал Дудаков.По мнению политолога, очевидно, что Зеленский не хотел никаких переговоров ни в 2022 году, ни в 2025-ом. Теперь под давлением американцев он пытается усидеть на двух стульях – с одной стороны он показывает готовность к переговорам, но при этом заранее выставляет условия неприемлемые для российской стороны, отметил Дудаков.При этом именно в интересах Киева договариваться как можно быстрее, потому что ситуация на поле боя складывается не в их пользу, подчеркнул политолог. Но они сами торпедируют подписание мирных соглашений, так как понимают, что условия будут довольно жесткими – намного жестче того, что можно было подписать в 2022 году, добавил Дудаков."Зеленскому будет очень сложно объяснить своему населению, зачем он несколько лет воевал с Россией, чтобы заключить сделку, которая будет гораздо хуже, чем то, что можно было подписать в 2022-м и избежать колоссальных потерь ВСУ", - сказал он.По словам Дудакова, теперь главный вопрос состоит в том, удастся ли американской администрации додавить и украинское лобби, и офис Зеленского, и европейских ястребов, которые с ними связаны. От этого будет много зависит в плане того, стартует ли какой-либо переговорный процесс в Турции на этой неделе, полагает Малек Дудаков.Больше об этой теме в материале Василия Стоякина С чем Зеленский поедет в Стамбул: послание от социологов украинского центра имени Разумкова
https://ukraina.ru/20250513/predchuvstvie-novoy-buchi-kak-ukraina-umeet-sryvat-peregovory-1063092853.html
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Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
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editors@ukraina.ru
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5
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, украина, сша, дональд трамп, стив уиткофф, владимир путин, переговоры, урегулирование
Эксклюзив, Россия, Украина, США, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Владимир Путин, переговоры, урегулирование

США пришлось вникнуть в позицию России. Чего ожидать от переговоров в Стамбуле

19:19 13.05.2025
 
© РИА Новости . Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкСтраны мира. Турция
Страны мира. Турция - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
© РИА Новости . Руслан Кривобок
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Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
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Президент США Дональд Трамп 20 января вернулся в Белый дом с обещанием прекратить украинский конфликт в кратчайшие сроки. Четыре месяца спустя он грозится выйти из процесса мирного урегулирования, если прямые переговоры между Россией и Украиной не состоятся в ближайшее время
Об этом предупредил спецпосланник главы США Стив Уиткофф 13 мая, передает The Telegraph.
По словам Уиткоффа, Дональд Трамп настаивает на необходимости прямых переговоров между Россией и Украиной в "ультимативной форме". Если такие переговоры не состояться, Вашингтон может покинуть процесс мирного урегулирования, отметил он.
Уиткофф добавил, что прямые переговоры являются ключевыми для достижения устойчивого мира на Украине и выразил надежду на проведение мирного саммита между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным.
Заявление Уиткоффа является реакцией на инициативу о возобновлении стамбульских переговоров по Украине, озвученную 11 мая президентом Владимиром Путиным.
Предложение российского лидера поступило после того, как четыре европейских лидера в ходе визита в Киев фактически выдвинули ультиматум России с требованием согласиться на безусловное прекращение огня с 12 мая. В случае отказа президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьеры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск обещали ужесточить санкции против российского банковского и энергетического секторов.
На европейский ультиматум Путин не ответил, но зато предложил возобновить серьезные переговоры с Украиной, направленные на устранение первопричины конфликта и установление прочного мира на историческую перспективу.
Российский лидер сказал, что переговоры надо продолжить там, где они были прерваны в 2022 году – в столице Турции, и предложил дату – 15 мая.
Украинская сторона сначала отнеслась прохладно к этой возможности но, когда американский лидер Дональд Трамп заявил, что Украине стоило бы принять российскую инициативу, Владимир Зеленский заявил, что лично будет ждать Путина в Стамбуле 15 мая.
В ходе пресс-конференции 12 мая Трамп заявил, что из-за плотного графика он не уверен, что сможет присоединиться к переговорам российской и украинской делегаций, но при этом верит, что в результате встречи "может получиться что-то хорошее".
"Как я понимаю, оба лидера собираются быть там. Я подумывал полететь туда. Не знаю, где окажусь в четверг — у меня столько встреч, но я действительно думал о том, чтобы туда полететь", — процитировал слова Трампа британский The Telegraph.
Долгий путь к перемирию и еще более долгий - к миру
Украинскому урегулированию американский лидер действительно посвятил очень большое внимание еще в период своей предвыборной кампании. Особенно ярко прозвучало его обещание остановить кровопролитие на Украине в первые дни своего нового президентского мандата. Этого не случилось, но вряд ли кто-то серьезно рассчитывал, что такое действительно возможно.
В самой инаугурационной речи Дональд Трамп упомянул Украину всего лишь один раз – он сказал, что этого конфликта не было бы, если бы он в 2022 году в США был у власти. Однако, вскоре после инаугурации Трампа новая американская администрация выразила готовность к обсуждению с Россией как мирного урегулирования на Украине, так и других вопросов, связанных с нормализацией российско-американских отношений.
Уже 11 февраля с визитом в Москву приехал специальный посланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф. К его приезду состоялся обмен политзаключенными. Россия освободила американца Марка Фогеля, а США — российского IT-специалиста Александра Винника.
Телефонный разговор между президентами США и России Дональдом Трампом и Владимиром Путиным состоялся сразу же после визита Уиткоффа в Москву, 12 февраля. По его итогам лидеры договорились о начале переговоров о прекращении конфликта на Украине. Возглавить эти переговоры Трамп поручил госсекретарю США Марко Рубио, советнику по национальной безопасности Майклу Уолцу, директору ЦРУ Джону Рэтклиффу и специальному посланнику на Ближнем Востоке Стиву Уиткоффу.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что состоялся телефонный разговор российского лидера с его американским коллегой, в ходе которого Путин указал на "необходимость устранения первопричин конфликта" на Украине.
Пятью днями позже в Саудовской Аравии состоялась первая очная встреча российской и американской делегаций. Российскую сторону на переговорах представляли глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. В составе делегации был и генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Американскую сторону представляли госсекретарь Марко Рубио, советник президента по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник Стивен Уиткофф. Встреча прошла без участия украинской стороны.
В ходе второго раунда российско-американских переговоров, который состоялся в Стамбуле 27 февраля стороны обсудили работу дипломатических миссий обеих сторон. Главным итогом встречи стала договоренность о восстановлении нормальной работы посольств.
На следующий день после стамбульской встречи президент США Дональд Трамп в Белом доме принял лидера киевского режима Владимира Зеленского. В ходе встречи произошла словесная перепалка между Зеленским и Трампом. Американский лидер заявил, что Зеленский не готов к миру и попросил его покинуть Белый дом.
По итогам встречи планировалось подписание соглашения, которое предоставило бы США доступ к добыче редкоземельных металлов на территории Украины, но из-за напряженной атмосферы оно было отменено. Зеленскому пришлось уехать из США раньше запланированного срока.
Срыв подписания соглашения для украинской стороны обернулся последствиями – США объявили о приостановке военной помощи и предоставления разведданных Украине.
Американская и украинская делегации снова встретились 11 марта в Саудовской Аравии. На этих переговорах украинская сторона согласилась на 30-дневное прекращение огня, а США обещали возобновить военную поддержку Украины.
Вторые телефонные переговоры Владимир Путин и Дональд Трамп провели 18 марта. Тогда российская сторона согласилась прекратить удары по объектам энергетики и инфраструктуры Украины сроком на 30 дней.
Неделю спустя российская и американская делегаций снова встретились в Саудовской Аравии. Темой 12-часовых переговоров стало безопасное судоходство в Черном море.
В начале апреля глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев встретился в Вашингтоне с Уиткоффом и другими представителями Белого дома, а также сенаторами от Республиканской партии. Сообщалось, что Дмитриев в США в том числе передавал администрации Трампа предложения Владимира Путина по украинскому урегулированию.
Дмитриев встречался с спецпосланником Стивеном Уиткоффом еще раз в Санкт-Петербурге 11 апреля. Тогда Уиткоффа принял и президент России Владимир Путин. Детали встречи не раскрывались, но обе стороны переговоры оценили как продуктивные.
Уже 17 апреля в Париже состоялась встреча представителей США, Украины и ЕС. На повестке дня были вопросы прекращения огня, отправки миротворческих миссий на Украину и гарантий безопасности для Киева. Тогда глава американской делегации, госсекретарь Марко Рубио заговорил о том, что это не американская война, и что Вашингтон готов выйти из переговоров, если в ближайшие дни не будет прогресса.
На это президент Владимир Путин ответил объявлением однодневного "пасхального перемирия", которое украинская сторона так и не стала соблюдать. Жест доброй воли российская сторона повторила с 8 по 10 мая в честь Дня Победы. Однако Киев перемирие фактически проигнорировал и продолжил настаивать на реализации договоренности о 30-дневнем прекращении огня, достигнутым в ходе переговоров с США.
ВСУ жители Пригород КИева Буча оружие военнослужащие Украина - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
14:31
Предчувствие новой Бучи. Как Украина умеет срывать переговорыВ четверг, 15 мая, в Стамбуле могут пройти переговоры РФ и Украины. Возможное восстановление прямого диалога Москвы и Киева снова актуализирует события трехлетней давности в Буче Киевской области. Это самый громкий и успешный пример кровавой украинской провокации как технологии. Нельзя исключать, что нечто подобное вскоре может произойти снова
Что ждать от переговоров в Стамбуле?
Россия готова начать переговоры с Стамбуле 15 мая "с самого утра", рассказал в интервью журналисту Павлу Зарубину помощник президента Юрий Ушаков. При этом он подчеркнул, что переговоры не должны начаться с чистого листа – они должны опираться на договоренности, достигнутые в Стамбуле в 2022 году, но с учетом ситуации "на земле".
Тем временем Стивен Уиткофф в интервью изданию Breitbart заявил, что на переговорах речь пойдет о пяти регионах, вошедших в состав Российской Федерации (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, а также Крым), о Запорожской АЭС, а также о том, "как украинцы могут использовать реку Днепр и выходить к Черному морю".
По его словам, ЗАЭС является "своего рода жемчужиной в короне" из-за своей мощности, поэтому контроль над станцией является одним из важных пунктов дискуссии. Что касается новых российских регионов, то, как сказал Уиткофф, в Вашингтоне предлагают Киеву и Москве "пойти на территориальные уступки".
В настоящий момент переговорные позиции России и США далеко не во всем сходятся, рассказал в интервью Украина.ру политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, именно из-за этого администрации Трампа пришлось корректировать сроки достижения возможной договоренности по Украине.
"Изначально они хотели, чтобы это произошло как можно быстрее, в первые недели президентства Дональда Трампа. Этого не случилось. Пришлось начинать слышать позицию России, вникать в нее. У них это происходит до сих пор. Некоторое сближение позиций с американской стороны просматривается, посмотрим, что будет дальше. Многое будет зависит от того, как администрация Трампа сможет надавить на Украину и на европейцев для того, чтобы вынудить их участвовать в переговорном процессе", - рассказал Дудаков.
По мнению политолога, очевидно, что Зеленский не хотел никаких переговоров ни в 2022 году, ни в 2025-ом. Теперь под давлением американцев он пытается усидеть на двух стульях – с одной стороны он показывает готовность к переговорам, но при этом заранее выставляет условия неприемлемые для российской стороны, отметил Дудаков.
При этом именно в интересах Киева договариваться как можно быстрее, потому что ситуация на поле боя складывается не в их пользу, подчеркнул политолог. Но они сами торпедируют подписание мирных соглашений, так как понимают, что условия будут довольно жесткими – намного жестче того, что можно было подписать в 2022 году, добавил Дудаков.
"Зеленскому будет очень сложно объяснить своему населению, зачем он несколько лет воевал с Россией, чтобы заключить сделку, которая будет гораздо хуже, чем то, что можно было подписать в 2022-м и избежать колоссальных потерь ВСУ", - сказал он.
По словам Дудакова, теперь главный вопрос состоит в том, удастся ли американской администрации додавить и украинское лобби, и офис Зеленского, и европейских ястребов, которые с ними связаны. От этого будет много зависит в плане того, стартует ли какой-либо переговорный процесс в Турции на этой неделе, полагает Малек Дудаков.
Больше об этой теме в материале Василия Стоякина С чем Зеленский поедет в Стамбул: послание от социологов украинского центра имени Разумкова
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ЭксклюзивРоссияУкраинаСШАДональд ТрампСтив УиткоффВладимир Путинпереговорыурегулирование
 
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