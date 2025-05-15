Зеленский прибыл в Анкару на переговоры с Эрдоганом - 15.05.2025 Украина.ру
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Зеленский прибыл в Анкару на переговоры с Эрдоганом
Зеленский прибыл в Анкару на переговоры с Эрдоганом - 15.05.2025 Украина.ру
Зеленский прибыл в Анкару на переговоры с Эрдоганом
Самолет Владимира Зеленского 15 мая приземлился в аэропорту Эсенбога в Анкаре для участия в переговорах о мире на Украине. Об этом сообщил сам Зеленский, подойдя к журналистам в аэропорту.
2025-05-15T12:43
2025-05-15T12:43
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"Делегация у нас на высшем уровне", - сообщил Зеленский.По его словам, в состав прибывшей из Киева делегации вошли представители МИД, офиса президента и военных разведок.Зеленский намерен провести переговоры с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. По его словам, после этого прояснится перспектива российско-украинских переговоров в Стамбуле."Мы в контакте с американской стороной", - заверил Зеленский.Он также негативно высказался о составе российской делегации, прибывшей в Турцию на переговоры с делегацией из Киева."Уровень русских пока официально неизвестен", - признался Зеленский.При этом он назвал "бутафорской" российскую делегацию, состав и полномочия которой Зеленскому, по его словам, не известен.Он намерен выяснить состав российской делегации, "какой у ни мандат, способны ли они что-либо принимать". Критикуя прибывшую в Турцию на переговоры российскую делегацию, Зеленский выразил уверенность, что в России только один человек принимает важнейшие решения. Также на эту тему: WSJ: Киев готов обсуждать только прекращение огня. Захарова: российская делегация настроена иначе
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новости, киев, анкара, украина, владимир зеленский, переговоры, новости переговоров, переговоры по украине 2025, новости о переговорах россии и украины, россия
Новости, Киев, Анкара, Украина, Владимир Зеленский, переговоры, новости переговоров, переговоры по Украине 2025, новости о переговорах России и Украины, Россия

Зеленский прибыл в Анкару на переговоры с Эрдоганом

12:43 15.05.2025
 
© скриншот видео Офіс Президента України
© скриншот видео Офіс Президента України
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Самолет Владимира Зеленского 15 мая приземлился в аэропорту Эсенбога в Анкаре для участия в переговорах о мире на Украине. Об этом сообщил сам Зеленский, подойдя к журналистам в аэропорту.
"Делегация у нас на высшем уровне", - сообщил Зеленский.
По его словам, в состав прибывшей из Киева делегации вошли представители МИД, офиса президента и военных разведок.
Зеленский намерен провести переговоры с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом. По его словам, после этого прояснится перспектива российско-украинских переговоров в Стамбуле.
"Мы в контакте с американской стороной", - заверил Зеленский.
Он также негативно высказался о составе российской делегации, прибывшей в Турцию на переговоры с делегацией из Киева.
"Уровень русских пока официально неизвестен", - признался Зеленский.
При этом он назвал "бутафорской" российскую делегацию, состав и полномочия которой Зеленскому, по его словам, не известен.
Он намерен выяснить состав российской делегации, "какой у ни мандат, способны ли они что-либо принимать".
Критикуя прибывшую в Турцию на переговоры российскую делегацию, Зеленский выразил уверенность, что в России только один человек принимает важнейшие решения.
Также на эту тему: WSJ: Киев готов обсуждать только прекращение огня. Захарова: российская делегация настроена иначе
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