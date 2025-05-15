Захарова: 9 мая показало, что на самом деле киевский режим думает о перемирии - 15.05.2025 Украина.ру
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Захарова: 9 мая показало, что на самом деле киевский режим думает о перемирии
Захарова: 9 мая показало, что на самом деле киевский режим думает о перемирии - 15.05.2025 Украина.ру
Захарова: 9 мая показало, что на самом деле киевский режим думает о перемирии
Пока киевский режим делает вид, что заинтересован в перемирии, он демонстрирует свое истинное лицо в конкретных поступках. И прошедшее 9 мая - очередное тому подтверждение. Такое заявление на брифинге для журналистов 15 мая сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2025-05-15T11:30
2025-05-15T11:30
эксклюзив
новости
мария захарова
80 лет победы
украина
россия
запад
владимир зеленский
украина.ру
ес
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"Просто для понимания, чем они там занимаются, разглагольствуя вроде бы о перемириях. Нацистский режим [Владимира] Зеленского приложил все силы, чтобы не допустить празднования в Украине 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Это война в том числе и предков нынешних украинских граждан. Это их победа., это экзистенциальная для Украины дата. Однако все потуги [киевского режима] оказались тщетны. Современным бандеровцам не удалось запугать людей, им не удалось заставить их забыть о светлой памяти тех, кто избавил мир от коричневой чумы и подарил им же жизнь. Многие жители Украины 9 мая пришли к мемориалу несмотря на запреты, шантаж и угрозы, чтобы сложить цветы и поклониться настоящим героям-освободителям", - сказала Захарова.Она добавила, что без провокаций со стороны украинских нацистов все же не обошлось: в Киеве задержали пенсионерку Галину Савченко за отказ снять пилотку с красной звездой, а в Одессе в ночь на 9 мая неизвестные сорвали табличку с памятника дважды Герою Советского Союза маршалу Родиону Малиновскому.Ранее в интервью изданию Украина.ру Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов также отметил, что после того, как Россия торжественно отметила 80 лет Победы над фашистской Германией, Запад попытался вернуть русским клеймо "коварных медведей". Поэтому из "кладовки" достали историю малазийского рейса МН17, сбитого над Донбассом в 2014 году.Полный текст интервью Заслуженного военного летчика: Из русских снова пытаются сделать "коварных медведей". Владимир Попов о рейсе МН17.В четверг во второй половине дня в турецком Стамбуле должны состояться переговоры России и Украины. Известно, что российская делегация с утра находится на месте и ждет украинскую. При этом в ночь на 15 мая французское издание AFP сообщило, что Владимир Зеленский примет решение по переговорам с Москвой только после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, назначенной на 13.00.О том как Украина во главе с Западом пыталась сорвать переговоры-2025, и стоит ли ждать от Запада договороспособности - в материале Успеть за сутки: ЕС достал из рукава "малайзийский туз", или Как мухлевать с чужой колодой.
https://ukraina.ru/20250515/kto-edet-v-stambul-i-chto-eto-znachit-glavnoe-na-utro-15-maya-1063140037.html
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россия
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Анна Черкасова
Анна Черкасова
Новости
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, новости, мария захарова, 80 лет победы, украина, россия, запад, владимир зеленский, украина.ру, ес, переговоры
Эксклюзив, Новости, Мария Захарова, 80 лет Победы, Украина, Россия, Запад, Владимир Зеленский, Украина.ру, ЕС, переговоры

Захарова: 9 мая показало, что на самом деле киевский режим думает о перемирии

11:30 15.05.2025
 
© МИД России / TelegramМария Захарова
Мария Захарова
© МИД России / Telegram
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Анна
Черкасова
автор издания Украина.ру
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Марина
Полякова
автор Украина.ру
Все материалы
Пока киевский режим делает вид, что заинтересован в перемирии, он демонстрирует свое истинное лицо в конкретных поступках. И прошедшее 9 мая - очередное тому подтверждение. Такое заявление на брифинге для журналистов 15 мая сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
"Просто для понимания, чем они там занимаются, разглагольствуя вроде бы о перемириях. Нацистский режим [Владимира] Зеленского приложил все силы, чтобы не допустить празднования в Украине 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Это война в том числе и предков нынешних украинских граждан. Это их победа., это экзистенциальная для Украины дата. Однако все потуги [киевского режима] оказались тщетны. Современным бандеровцам не удалось запугать людей, им не удалось заставить их забыть о светлой памяти тех, кто избавил мир от коричневой чумы и подарил им же жизнь. Многие жители Украины 9 мая пришли к мемориалу несмотря на запреты, шантаж и угрозы, чтобы сложить цветы и поклониться настоящим героям-освободителям", - сказала Захарова.
Она добавила, что без провокаций со стороны украинских нацистов все же не обошлось: в Киеве задержали пенсионерку Галину Савченко за отказ снять пилотку с красной звездой, а в Одессе в ночь на 9 мая неизвестные сорвали табличку с памятника дважды Герою Советского Союза маршалу Родиону Малиновскому.
Ранее в интервью изданию Украина.ру Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов также отметил, что после того, как Россия торжественно отметила 80 лет Победы над фашистской Германией, Запад попытался вернуть русским клеймо "коварных медведей". Поэтому из "кладовки" достали историю малазийского рейса МН17, сбитого над Донбассом в 2014 году.
Полный текст интервью Заслуженного военного летчика: Из русских снова пытаются сделать "коварных медведей". Владимир Попов о рейсе МН17.
В четверг во второй половине дня в турецком Стамбуле должны состояться переговоры России и Украины. Известно, что российская делегация с утра находится на месте и ждет украинскую. При этом в ночь на 15 мая французское издание AFP сообщило, что Владимир Зеленский примет решение по переговорам с Москвой только после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, назначенной на 13.00.
Страны мира. Турция - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
09:28
Кто приехал в Стамбул и что это значит. Главное на утро 15 маяВ ночь на 15 мая президент России Владимир Путин подписал распоряжение "О составе делегации Российской Федерации для переговоров с Украиной"
О том как Украина во главе с Западом пыталась сорвать переговоры-2025, и стоит ли ждать от Запада договороспособности - в материале Успеть за сутки: ЕС достал из рукава "малайзийский туз", или Как мухлевать с чужой колодой.
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Заголовок открываемого материала
11:32Советник британского премьера сориентирует Зеленского по переговорам в Турции
11:30Захарова: 9 мая показало, что на самом деле киевский режим думает о перемирии
11:05Зеленскому показали на натовскую дверь - Euractiv
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