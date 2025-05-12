https://ukraina.ru/20250512/zhirnyy-vosklitsatelnyy-znak-chto-i-komu-govorit-putin-ili-akkumulyatsiya-bezopasnosti-v-moskve-1063053475.html

Жирный восклицательный знак! Что и кому говорит Путин, или Аккумуляция безопасности в Москве

Жирный восклицательный знак! Что и кому говорит Путин, или Аккумуляция безопасности в Москве - 12.05.2025 Украина.ру

Жирный восклицательный знак! Что и кому говорит Путин, или Аккумуляция безопасности в Москве

В понедельник, 12 мая, пресс-служба аппарата Совета Безопасности (СБ) РФ сообщила о проведении 13-ой международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Пройдет она 27-29 мая под председательством секретаря Совбеза Сергея Шойгу. Приглашения на это мероприятие получили более 150 стран и свыше 20 международных организаций

2025-05-12T14:00

2025-05-12T14:00

2025-05-12T14:00

эксклюзив

россия

безопасность

москва

киев

владимир путин

владимир зеленский

александр коц

совбез

снг

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"Приглашения для участия в форуме направлены в более чем 150 государств Глобального Юга и Востока, страны СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, а также в адрес руководства более 20 международных организаций. В повестке дня 13-го форума - вопросы международного сотрудничества в сфере безопасности", - говорится в заявлении ведомства, где также напомнили, что встреча по безопасности проводится ежегодно, начиная с 2010-го.2024В прошлом году эта встреча состоялась в конце апреля в Санкт-Петербурге. На повестке дня были вопросы защиты населения в условиях военных конфликтов и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также тема обеспечения информационной безопасности населения.2023В мае позапрошлого года в Подмосковье прошла одиннадцатая международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Тогда участники встречи обсудили вопросы, связанные с обеспечением национальной, региональной и глобальной безопасности."Состоявшиеся мероприятия подтвердили ценность многосторонних диалоговых механизмов, на которых в формате открытой и деполитизированной дискуссии можно обмениваться мнениями по ключевым вопросам международной повестки дня", - указали тогда в российском Совбезе.2010Самая первая встреча по безопасности прошла в октябре 2010 года в Сочи по российской инициативе. Тогда в мероприятии приняли участие секретари советов безопасности, помощники президентов и премьер-министров по национальной безопасности, руководители силовых ведомств из 43 стран мира.Они обсудили вопросы предупреждения и ликвидации последствий природных и техногенных катастроф, взаимодействия в борьбе с терроризмом, наркотрафиком, нелегальной миграцией, незаконным оборотом оружия и радиоактивных материалов, пиратством, а также сотрудничества в области международной информационной безопасности и противодействия киберугрозам.Имеющий уши да услышитИ это очередной сигнал президента РФ Владимира Путина оппонентам Москвы, уверены многие эксперты. А именно - легко читаемое сообщение о том, что Россия не одна, и давить на нее так, как это раньше удавалось коллективному Западу, уже не получится.Политики, как известно, говорят на языке дипломатии, посылая своим визави сообщения не только о своих намерениях, но и о том, что оппонент зашел слишком далеко. Чаще всего в таких сигналах "зашиты" и потенциальные последствия, которые произойдут, если отправитель "письма" не будет услышан.Путин, как это уже многократно отмечали разные мировые лидеры и политологи, мастер дипломатической корреспонденции. . И его сообщения последних нескольких дней - тому подтверждение.9 мая, или "Привет" Западу с Красной ПлощадиВ этом году Парад Победы имел особенное значение не только потому, что советскому разгрому фашизма исполнилось 80 лет. В нынешних международных обстоятельствах - это "также и признание новой политической, геополитической и дипломатической победы современной России и ее президента Владимира Путина". Такое мнение в комментарии агентству РИА Новости высказал аргентинский аналитик Кристиан Ламеса.Он отметил, что приезд на Красную площадь мировых лидеров – "сильный удар по притязаниям глобалистского Запада, который мечтал и намеревался видеть Россию изолированной, видеть ее мировым изгоем". Ламеса добавил, что парад также стал признанием новой политической, геополитической и дипломатической победы современной России и доказательством, что Западу не удалось переписать историю, обелив себя."Я думаю, что пришло время сказать этим европейцам, которые пытаются переписать историю, что на самом деле именно у них есть прошлое, которого им следует стыдиться, что им стоит прекратить попытки очернить память тех, кто освободил мир от этой отвратительной машины смерти", - подчеркнул Ламеса.Встретимся в СтамбулеВ ночь на 11 мая Путин выступил с заявлением, в котором напомнил, что Россия ранее неоднократно выступала с инициативами по прекращению огня, однако они раз за разом саботировались украинской стороной (В частности, в дни Победы ВСУ нарушили перемирие более 14 тысяч раз). Лидер РФ подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от диалога с Украиной, и сделал Киеву новое предложение.Таким образом мяч оказался на стороне Украины, и главарю киевского режима ничего не оставалось, кроме как сделать вид, что он отбил его. Владимир Зеленский тут же пообещал лично ждать Путина в Турции в четверг, однако не уточнил, что официальный Стамбул о своем визите он предупредить "забыл".Параллельно в Киеве и Европе в очередной раз "хором запели" о том, что переговоры ну никак не могут проходить на фоне боевых действий, а значит, сначала нужен мораторий (читай - время украинской армии, чтобы набраться сил). Однако и тут манипуляция не удалась, отметил в своем телеграм-канале член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, военкор Александр Коц."Фирменное путинское дзюдо. Использовал силу противника и перевернул его на лопатки. Они-то думали, что ультиматумом о 30-дневном перемирии прижали нас к стенке. А оказалось, загнали себя в угол. <...> Знаем мы эти ваши перемирия с 2014 года. Все они саботировались и использовались для подготовки к дальнейшим боевым действиям. В том числе и последние три - энергетическое, пасхальное и победное. Поэтому давайте говорить не о перемирии, а о мире там, где у нас этот разговор закончился. В Стамбуле 15 мая. Именно там переговоры были сорваны при участии британской стороны. Москва видит стамбульские соглашения основой для переговоров, но далеко не финальной версией договорённостей – всё решает ситуация на земле, где мы одерживаем победу. И, конечно, о передаче уже конституционных российских земель речи не идет", - подчеркнул Коц.Он резюмировал, что как только украинский режим и его спонсоры откажутся от переговоров или саботируют их, то лишат себя морального права говорить о стремлении к миру.И хотя на Банковой делают вид, что опять не услышали, что именно им сказал Путин, британское издание The Times выступило с готовностью дать подсказку Зеленскому. В частности, газета написала, что последние заявления российского лидера - "ничто иное, как завуалированный ультиматум" Киеву, и Россия с США вместе гонят Украину к капитуляции.Новый абзац с красной строкиКазалось бы, жирный восклицательный знак, поставленный Путиным в ночь на 11 мая, завершил российское послание Киеву и его европейскому куратору. Тогда зачем в понедельник, 12 мая, диалог был продолжен объявлением Совбеза о международной встрече по безопасности?Большинство экспертов склоняются к тому, что, с одной стороны, этот сигнал адресован в первую очередь "коалиции желающих" из ЕС, которым фактически говорят "место". С другой стороны, это также задел на будущее, ведь подобные мероприятия - демонстрация влиятельности и возможностей Москвы. В частности, такую мысль в комментарии изданию Украина.ру высказал политтехнолог, эксперт по конкурентной разведке и информационному противоборству в России Евгений Ющук.Европа, и Германия в частности, тоже пока не слышат Москву. Новый канцлер ФРГ продолжает дело немецких фашистов, только уже не в военной форме, а в недешевом костюме от Hugo Boss, заметил в программе "Вести недели" телеведущий, руководитель МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Подробности - в материале Войдут в пищевую цепочку. Киселев о том, какие угрозы таит в себе милитаризация Германии.Интервью по теме: Сеанс дрессуры окончен. Дмитрий Выдрин о том, почему в сделке США и Киева нет ни политики, ни экономики.

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