Жирный восклицательный знак! Что и кому говорит Путин, или Аккумуляция безопасности в Москве
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкЦеремония возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата
© Фотохост-агентство РИА Новости
В понедельник, 12 мая, пресс-служба аппарата Совета Безопасности (СБ) РФ сообщила о проведении 13-ой международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Пройдет она 27-29 мая под председательством секретаря Совбеза Сергея Шойгу. Приглашения на это мероприятие получили более 150 стран и свыше 20 международных организаций
"Приглашения для участия в форуме направлены в более чем 150 государств Глобального Юга и Востока, страны СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, а также в адрес руководства более 20 международных организаций. В повестке дня 13-го форума - вопросы международного сотрудничества в сфере безопасности", - говорится в заявлении ведомства, где также напомнили, что встреча по безопасности проводится ежегодно, начиная с 2010-го.
2024
В прошлом году эта встреча состоялась в конце апреля в Санкт-Петербурге. На повестке дня были вопросы защиты населения в условиях военных конфликтов и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также тема обеспечения информационной безопасности населения.
2023
В мае позапрошлого года в Подмосковье прошла одиннадцатая международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Тогда участники встречи обсудили вопросы, связанные с обеспечением национальной, региональной и глобальной безопасности.
"Состоявшиеся мероприятия подтвердили ценность многосторонних диалоговых механизмов, на которых в формате открытой и деполитизированной дискуссии можно обмениваться мнениями по ключевым вопросам международной повестки дня", - указали тогда в российском Совбезе.
2010
Самая первая встреча по безопасности прошла в октябре 2010 года в Сочи по российской инициативе. Тогда в мероприятии приняли участие секретари советов безопасности, помощники президентов и премьер-министров по национальной безопасности, руководители силовых ведомств из 43 стран мира.
Они обсудили вопросы предупреждения и ликвидации последствий природных и техногенных катастроф, взаимодействия в борьбе с терроризмом, наркотрафиком, нелегальной миграцией, незаконным оборотом оружия и радиоактивных материалов, пиратством, а также сотрудничества в области международной информационной безопасности и противодействия киберугрозам.
Имеющий уши да услышит
И это очередной сигнал президента РФ Владимира Путина оппонентам Москвы, уверены многие эксперты. А именно - легко читаемое сообщение о том, что Россия не одна, и давить на нее так, как это раньше удавалось коллективному Западу, уже не получится.
Политики, как известно, говорят на языке дипломатии, посылая своим визави сообщения не только о своих намерениях, но и о том, что оппонент зашел слишком далеко. Чаще всего в таких сигналах "зашиты" и потенциальные последствия, которые произойдут, если отправитель "письма" не будет услышан.
Путин, как это уже многократно отмечали разные мировые лидеры и политологи, мастер дипломатической корреспонденции. . И его сообщения последних нескольких дней - тому подтверждение.
9 мая, или "Привет" Западу с Красной Площади
В этом году Парад Победы имел особенное значение не только потому, что советскому разгрому фашизма исполнилось 80 лет. В нынешних международных обстоятельствах - это "также и признание новой политической, геополитической и дипломатической победы современной России и ее президента Владимира Путина". Такое мнение в комментарии агентству РИА Новости высказал аргентинский аналитик Кристиан Ламеса.
Он отметил, что приезд на Красную площадь мировых лидеров – "сильный удар по притязаниям глобалистского Запада, который мечтал и намеревался видеть Россию изолированной, видеть ее мировым изгоем". Ламеса добавил, что парад также стал признанием новой политической, геополитической и дипломатической победы современной России и доказательством, что Западу не удалось переписать историю, обелив себя.
"Я думаю, что пришло время сказать этим европейцам, которые пытаются переписать историю, что на самом деле именно у них есть прошлое, которого им следует стыдиться, что им стоит прекратить попытки очернить память тех, кто освободил мир от этой отвратительной машины смерти", - подчеркнул Ламеса.
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин и иностранные лидеры на военном параде в честь 80-летия Победы
© Фотохост-агентство РИА Новости
Президент РФ В. Путин и иностранные лидеры на военном параде в честь 80-летия Победы
Встретимся в Стамбуле
В ночь на 11 мая Путин выступил с заявлением, в котором напомнил, что Россия ранее неоднократно выступала с инициативами по прекращению огня, однако они раз за разом саботировались украинской стороной (В частности, в дни Победы ВСУ нарушили перемирие более 14 тысяч раз). Лидер РФ подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от диалога с Украиной, и сделал Киеву новое предложение.
"Напомню еще раз: не мы прервали переговоры в 2022 году, это сделала украинская сторона. В этой связи, несмотря ни на что, предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими в конце 2022 года, возобновить прямые переговоры. Причём, подчеркну, без всяких предварительных условий. <...> Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле, там, где они проводились ранее, и там, где они были прерваны. <...> Напомню, что в результате этих переговоров был подготовлен совместный проект документа, и он был парафирован руководителем киевской переговорной группы, но по настоянию Запада был просто выброшен в корзину", - отметил президент России.
Таким образом мяч оказался на стороне Украины, и главарю киевского режима ничего не оставалось, кроме как сделать вид, что он отбил его. Владимир Зеленский тут же пообещал лично ждать Путина в Турции в четверг, однако не уточнил, что официальный Стамбул о своем визите он предупредить "забыл".
Параллельно в Киеве и Европе в очередной раз "хором запели" о том, что переговоры ну никак не могут проходить на фоне боевых действий, а значит, сначала нужен мораторий (читай - время украинской армии, чтобы набраться сил). Однако и тут манипуляция не удалась, отметил в своем телеграм-канале член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, военкор Александр Коц.
"Фирменное путинское дзюдо. Использовал силу противника и перевернул его на лопатки. Они-то думали, что ультиматумом о 30-дневном перемирии прижали нас к стенке. А оказалось, загнали себя в угол. <...> Знаем мы эти ваши перемирия с 2014 года. Все они саботировались и использовались для подготовки к дальнейшим боевым действиям. В том числе и последние три - энергетическое, пасхальное и победное. Поэтому давайте говорить не о перемирии, а о мире там, где у нас этот разговор закончился. В Стамбуле 15 мая. Именно там переговоры были сорваны при участии британской стороны. Москва видит стамбульские соглашения основой для переговоров, но далеко не финальной версией договорённостей – всё решает ситуация на земле, где мы одерживаем победу. И, конечно, о передаче уже конституционных российских земель речи не идет", - подчеркнул Коц.
Он резюмировал, что как только украинский режим и его спонсоры откажутся от переговоров или саботируют их, то лишат себя морального права говорить о стремлении к миру.
И хотя на Банковой делают вид, что опять не услышали, что именно им сказал Путин, британское издание The Times выступило с готовностью дать подсказку Зеленскому. В частности, газета написала, что последние заявления российского лидера - "ничто иное, как завуалированный ультиматум" Киеву, и Россия с США вместе гонят Украину к капитуляции.
Новый абзац с красной строки
Казалось бы, жирный восклицательный знак, поставленный Путиным в ночь на 11 мая, завершил российское послание Киеву и его европейскому куратору. Тогда зачем в понедельник, 12 мая, диалог был продолжен объявлением Совбеза о международной встрече по безопасности?
Большинство экспертов склоняются к тому, что, с одной стороны, этот сигнал адресован в первую очередь "коалиции желающих" из ЕС, которым фактически говорят "место". С другой стороны, это также задел на будущее, ведь подобные мероприятия - демонстрация влиятельности и возможностей Москвы. В частности, такую мысль в комментарии изданию Украина.ру высказал политтехнолог, эксперт по конкурентной разведке и информационному противоборству в России Евгений Ющук.
"Для того, чтобы сохранять свою субъектность в отношениях с теми же США и Китаем, России надо показывать, что она способна оказывать влияние на большое количество стран. Что она способна 150 странам сказать нечто такое, что они не просто будут слушать, но и станут корректировать свое поведение, исходя из услышанного. Важно, что это иллюстрация не просто флага, а именно влиятельности. И этой влиятельностью, если можно так выразиться, можно "торговать". То есть Россию можно попросить, например, занять ту или иную позицию, и она, может быть, подвинется и взамен попросит что-то, скажем, у США, Китая или других крупных игроков", - отметил Ющук.
Европа, и Германия в частности, тоже пока не слышат Москву. Новый канцлер ФРГ продолжает дело немецких фашистов, только уже не в военной форме, а в недешевом костюме от Hugo Boss, заметил в программе "Вести недели" телеведущий, руководитель МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Подробности - в материале Войдут в пищевую цепочку. Киселев о том, какие угрозы таит в себе милитаризация Германии.
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