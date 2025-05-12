Жирный восклицательный знак! Что и кому говорит Путин, или Аккумуляция безопасности в Москве - 12.05.2025 Украина.ру
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Жирный восклицательный знак! Что и кому говорит Путин, или Аккумуляция безопасности в Москве
Жирный восклицательный знак! Что и кому говорит Путин, или Аккумуляция безопасности в Москве - 12.05.2025 Украина.ру
Жирный восклицательный знак! Что и кому говорит Путин, или Аккумуляция безопасности в Москве
В понедельник, 12 мая, пресс-служба аппарата Совета Безопасности (СБ) РФ сообщила о проведении 13-ой международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Пройдет она 27-29 мая под председательством секретаря Совбеза Сергея Шойгу. Приглашения на это мероприятие получили более 150 стран и свыше 20 международных организаций
2025-05-12T14:00
2025-05-12T14:00
эксклюзив
россия
безопасность
москва
киев
владимир путин
владимир зеленский
александр коц
совбез
снг
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"Приглашения для участия в форуме направлены в более чем 150 государств Глобального Юга и Востока, страны СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, а также в адрес руководства более 20 международных организаций. В повестке дня 13-го форума - вопросы международного сотрудничества в сфере безопасности", - говорится в заявлении ведомства, где также напомнили, что встреча по безопасности проводится ежегодно, начиная с 2010-го.2024В прошлом году эта встреча состоялась в конце апреля в Санкт-Петербурге. На повестке дня были вопросы защиты населения в условиях военных конфликтов и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также тема обеспечения информационной безопасности населения.2023В мае позапрошлого года в Подмосковье прошла одиннадцатая международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Тогда участники встречи обсудили вопросы, связанные с обеспечением национальной, региональной и глобальной безопасности."Состоявшиеся мероприятия подтвердили ценность многосторонних диалоговых механизмов, на которых в формате открытой и деполитизированной дискуссии можно обмениваться мнениями по ключевым вопросам международной повестки дня", - указали тогда в российском Совбезе.2010Самая первая встреча по безопасности прошла в октябре 2010 года в Сочи по российской инициативе. Тогда в мероприятии приняли участие секретари советов безопасности, помощники президентов и премьер-министров по национальной безопасности, руководители силовых ведомств из 43 стран мира.Они обсудили вопросы предупреждения и ликвидации последствий природных и техногенных катастроф, взаимодействия в борьбе с терроризмом, наркотрафиком, нелегальной миграцией, незаконным оборотом оружия и радиоактивных материалов, пиратством, а также сотрудничества в области международной информационной безопасности и противодействия киберугрозам.Имеющий уши да услышитИ это очередной сигнал президента РФ Владимира Путина оппонентам Москвы, уверены многие эксперты. А именно - легко читаемое сообщение о том, что Россия не одна, и давить на нее так, как это раньше удавалось коллективному Западу, уже не получится.Политики, как известно, говорят на языке дипломатии, посылая своим визави сообщения не только о своих намерениях, но и о том, что оппонент зашел слишком далеко. Чаще всего в таких сигналах "зашиты" и потенциальные последствия, которые произойдут, если отправитель "письма" не будет услышан.Путин, как это уже многократно отмечали разные мировые лидеры и политологи, мастер дипломатической корреспонденции. . И его сообщения последних нескольких дней - тому подтверждение.9 мая, или "Привет" Западу с Красной ПлощадиВ этом году Парад Победы имел особенное значение не только потому, что советскому разгрому фашизма исполнилось 80 лет. В нынешних международных обстоятельствах - это "также и признание новой политической, геополитической и дипломатической победы современной России и ее президента Владимира Путина". Такое мнение в комментарии агентству РИА Новости высказал аргентинский аналитик Кристиан Ламеса.Он отметил, что приезд на Красную площадь мировых лидеров – "сильный удар по притязаниям глобалистского Запада, который мечтал и намеревался видеть Россию изолированной, видеть ее мировым изгоем". Ламеса добавил, что парад также стал признанием новой политической, геополитической и дипломатической победы современной России и доказательством, что Западу не удалось переписать историю, обелив себя."Я думаю, что пришло время сказать этим европейцам, которые пытаются переписать историю, что на самом деле именно у них есть прошлое, которого им следует стыдиться, что им стоит прекратить попытки очернить память тех, кто освободил мир от этой отвратительной машины смерти", - подчеркнул Ламеса.Встретимся в СтамбулеВ ночь на 11 мая Путин выступил с заявлением, в котором напомнил, что Россия ранее неоднократно выступала с инициативами по прекращению огня, однако они раз за разом саботировались украинской стороной (В частности, в дни Победы ВСУ нарушили перемирие более 14 тысяч раз). Лидер РФ подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от диалога с Украиной, и сделал Киеву новое предложение.Таким образом мяч оказался на стороне Украины, и главарю киевского режима ничего не оставалось, кроме как сделать вид, что он отбил его. Владимир Зеленский тут же пообещал лично ждать Путина в Турции в четверг, однако не уточнил, что официальный Стамбул о своем визите он предупредить "забыл".Параллельно в Киеве и Европе в очередной раз "хором запели" о том, что переговоры ну никак не могут проходить на фоне боевых действий, а значит, сначала нужен мораторий (читай - время украинской армии, чтобы набраться сил). Однако и тут манипуляция не удалась, отметил в своем телеграм-канале член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, военкор Александр Коц."Фирменное путинское дзюдо. Использовал силу противника и перевернул его на лопатки. Они-то думали, что ультиматумом о 30-дневном перемирии прижали нас к стенке. А оказалось, загнали себя в угол. &lt;...&gt; Знаем мы эти ваши перемирия с 2014 года. Все они саботировались и использовались для подготовки к дальнейшим боевым действиям. В том числе и последние три - энергетическое, пасхальное и победное. Поэтому давайте говорить не о перемирии, а о мире там, где у нас этот разговор закончился. В Стамбуле 15 мая. Именно там переговоры были сорваны при участии британской стороны. Москва видит стамбульские соглашения основой для переговоров, но далеко не финальной версией договорённостей – всё решает ситуация на земле, где мы одерживаем победу. И, конечно, о передаче уже конституционных российских земель речи не идет", - подчеркнул Коц.Он резюмировал, что как только украинский режим и его спонсоры откажутся от переговоров или саботируют их, то лишат себя морального права говорить о стремлении к миру.И хотя на Банковой делают вид, что опять не услышали, что именно им сказал Путин, британское издание The Times выступило с готовностью дать подсказку Зеленскому. В частности, газета написала, что последние заявления российского лидера - "ничто иное, как завуалированный ультиматум" Киеву, и Россия с США вместе гонят Украину к капитуляции.Новый абзац с красной строкиКазалось бы, жирный восклицательный знак, поставленный Путиным в ночь на 11 мая, завершил российское послание Киеву и его европейскому куратору. Тогда зачем в понедельник, 12 мая, диалог был продолжен объявлением Совбеза о международной встрече по безопасности?Большинство экспертов склоняются к тому, что, с одной стороны, этот сигнал адресован в первую очередь "коалиции желающих" из ЕС, которым фактически говорят "место". С другой стороны, это также задел на будущее, ведь подобные мероприятия - демонстрация влиятельности и возможностей Москвы. В частности, такую мысль в комментарии изданию Украина.ру высказал политтехнолог, эксперт по конкурентной разведке и информационному противоборству в России Евгений Ющук.Европа, и Германия в частности, тоже пока не слышат Москву. Новый канцлер ФРГ продолжает дело немецких фашистов, только уже не в военной форме, а в недешевом костюме от Hugo Boss, заметил в программе "Вести недели" телеведущий, руководитель МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Подробности - в материале Войдут в пищевую цепочку. Киселев о том, какие угрозы таит в себе милитаризация Германии.Интервью по теме: Сеанс дрессуры окончен. Дмитрий Выдрин о том, почему в сделке США и Киева нет ни политики, ни экономики.
https://ukraina.ru/20250511/firmennoe-putinskoe-dzyudo-itogi-11-maya-na-ukraine-1063046832.html
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Марина Полякова
Марина Полякова
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Украина.ру
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Украина.ру
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5
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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эксклюзив, россия, безопасность, москва, киев, владимир путин, владимир зеленский, александр коц, совбез, снг, одкб, сигналы, запад, сша, китай, евгений ющук, дмитрий киселев
Эксклюзив, Россия, безопасность, Москва, Киев, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Александр Коц, Совбез, СНГ, ОДКБ, сигналы, Запад, США, Китай, Евгений Ющук, Дмитрий Киселев

Жирный восклицательный знак! Что и кому говорит Путин, или Аккумуляция безопасности в Москве

14:00 12.05.2025
 
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Марина
Полякова
автор Украина.ру
Все материалы
Анна
Черкасова
автор издания Украина.ру
Все материалы
В понедельник, 12 мая, пресс-служба аппарата Совета Безопасности (СБ) РФ сообщила о проведении 13-ой международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Пройдет она 27-29 мая под председательством секретаря Совбеза Сергея Шойгу. Приглашения на это мероприятие получили более 150 стран и свыше 20 международных организаций
"Приглашения для участия в форуме направлены в более чем 150 государств Глобального Юга и Востока, страны СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, а также в адрес руководства более 20 международных организаций. В повестке дня 13-го форума - вопросы международного сотрудничества в сфере безопасности", - говорится в заявлении ведомства, где также напомнили, что встреча по безопасности проводится ежегодно, начиная с 2010-го.
2024
В прошлом году эта встреча состоялась в конце апреля в Санкт-Петербурге. На повестке дня были вопросы защиты населения в условиях военных конфликтов и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также тема обеспечения информационной безопасности населения.
2023
В мае позапрошлого года в Подмосковье прошла одиннадцатая международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Тогда участники встречи обсудили вопросы, связанные с обеспечением национальной, региональной и глобальной безопасности.
"Состоявшиеся мероприятия подтвердили ценность многосторонних диалоговых механизмов, на которых в формате открытой и деполитизированной дискуссии можно обмениваться мнениями по ключевым вопросам международной повестки дня", - указали тогда в российском Совбезе.
2010
Самая первая встреча по безопасности прошла в октябре 2010 года в Сочи по российской инициативе. Тогда в мероприятии приняли участие секретари советов безопасности, помощники президентов и премьер-министров по национальной безопасности, руководители силовых ведомств из 43 стран мира.
Они обсудили вопросы предупреждения и ликвидации последствий природных и техногенных катастроф, взаимодействия в борьбе с терроризмом, наркотрафиком, нелегальной миграцией, незаконным оборотом оружия и радиоактивных материалов, пиратством, а также сотрудничества в области международной информационной безопасности и противодействия киберугрозам.
Имеющий уши да услышит
И это очередной сигнал президента РФ Владимира Путина оппонентам Москвы, уверены многие эксперты. А именно - легко читаемое сообщение о том, что Россия не одна, и давить на нее так, как это раньше удавалось коллективному Западу, уже не получится.
Политики, как известно, говорят на языке дипломатии, посылая своим визави сообщения не только о своих намерениях, но и о том, что оппонент зашел слишком далеко. Чаще всего в таких сигналах "зашиты" и потенциальные последствия, которые произойдут, если отправитель "письма" не будет услышан.
Путин, как это уже многократно отмечали разные мировые лидеры и политологи, мастер дипломатической корреспонденции. . И его сообщения последних нескольких дней - тому подтверждение.
9 мая, или "Привет" Западу с Красной Площади
В этом году Парад Победы имел особенное значение не только потому, что советскому разгрому фашизма исполнилось 80 лет. В нынешних международных обстоятельствах - это "также и признание новой политической, геополитической и дипломатической победы современной России и ее президента Владимира Путина". Такое мнение в комментарии агентству РИА Новости высказал аргентинский аналитик Кристиан Ламеса.
Он отметил, что приезд на Красную площадь мировых лидеров – "сильный удар по притязаниям глобалистского Запада, который мечтал и намеревался видеть Россию изолированной, видеть ее мировым изгоем". Ламеса добавил, что парад также стал признанием новой политической, геополитической и дипломатической победы современной России и доказательством, что Западу не удалось переписать историю, обелив себя.
"Я думаю, что пришло время сказать этим европейцам, которые пытаются переписать историю, что на самом деле именно у них есть прошлое, которого им следует стыдиться, что им стоит прекратить попытки очернить память тех, кто освободил мир от этой отвратительной машины смерти", - подчеркнул Ламеса.
© Фотохост-агентство РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин и иностранные лидеры на военном параде в честь 80-летия Победы
Президент РФ В. Путин и иностранные лидеры на военном параде в честь 80-летия Победы
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Президент РФ В. Путин и иностранные лидеры на военном параде в честь 80-летия Победы
Встретимся в Стамбуле
В ночь на 11 мая Путин выступил с заявлением, в котором напомнил, что Россия ранее неоднократно выступала с инициативами по прекращению огня, однако они раз за разом саботировались украинской стороной (В частности, в дни Победы ВСУ нарушили перемирие более 14 тысяч раз). Лидер РФ подчеркнул, что Москва никогда не отказывалась от диалога с Украиной, и сделал Киеву новое предложение.

"Напомню еще раз: не мы прервали переговоры в 2022 году, это сделала украинская сторона. В этой связи, несмотря ни на что, предлагаем киевским властям возобновить переговоры, прерванные ими в конце 2022 года, возобновить прямые переговоры. Причём, подчеркну, без всяких предварительных условий. <...> Начать предлагаем без промедления уже в следующий четверг, 15 мая, в Стамбуле, там, где они проводились ранее, и там, где они были прерваны. <...> Напомню, что в результате этих переговоров был подготовлен совместный проект документа, и он был парафирован руководителем киевской переговорной группы, но по настоянию Запада был просто выброшен в корзину", - отметил президент России.

Таким образом мяч оказался на стороне Украины, и главарю киевского режима ничего не оставалось, кроме как сделать вид, что он отбил его. Владимир Зеленский тут же пообещал лично ждать Путина в Турции в четверг, однако не уточнил, что официальный Стамбул о своем визите он предупредить "забыл".
Параллельно в Киеве и Европе в очередной раз "хором запели" о том, что переговоры ну никак не могут проходить на фоне боевых действий, а значит, сначала нужен мораторий (читай - время украинской армии, чтобы набраться сил). Однако и тут манипуляция не удалась, отметил в своем телеграм-канале член Совета при президенте Российской Федерации по развитию гражданского общества и правам человека, военкор Александр Коц.
"Фирменное путинское дзюдо. Использовал силу противника и перевернул его на лопатки. Они-то думали, что ультиматумом о 30-дневном перемирии прижали нас к стенке. А оказалось, загнали себя в угол. <...> Знаем мы эти ваши перемирия с 2014 года. Все они саботировались и использовались для подготовки к дальнейшим боевым действиям. В том числе и последние три - энергетическое, пасхальное и победное. Поэтому давайте говорить не о перемирии, а о мире там, где у нас этот разговор закончился. В Стамбуле 15 мая. Именно там переговоры были сорваны при участии британской стороны. Москва видит стамбульские соглашения основой для переговоров, но далеко не финальной версией договорённостей – всё решает ситуация на земле, где мы одерживаем победу. И, конечно, о передаче уже конституционных российских земель речи не идет", - подчеркнул Коц.
Он резюмировал, что как только украинский режим и его спонсоры откажутся от переговоров или саботируют их, то лишат себя морального права говорить о стремлении к миру.
Путин - РИА Новости, 1920, 11.05.2025
Вчера, 18:00
Фирменное путинское дзюдо. Итоги 11 маяНачалась подготовка над проведением переговоров между Украиной и Россией в Стамбуле
И хотя на Банковой делают вид, что опять не услышали, что именно им сказал Путин, британское издание The Times выступило с готовностью дать подсказку Зеленскому. В частности, газета написала, что последние заявления российского лидера - "ничто иное, как завуалированный ультиматум" Киеву, и Россия с США вместе гонят Украину к капитуляции.
Новый абзац с красной строки
Казалось бы, жирный восклицательный знак, поставленный Путиным в ночь на 11 мая, завершил российское послание Киеву и его европейскому куратору. Тогда зачем в понедельник, 12 мая, диалог был продолжен объявлением Совбеза о международной встрече по безопасности?
Большинство экспертов склоняются к тому, что, с одной стороны, этот сигнал адресован в первую очередь "коалиции желающих" из ЕС, которым фактически говорят "место". С другой стороны, это также задел на будущее, ведь подобные мероприятия - демонстрация влиятельности и возможностей Москвы. В частности, такую мысль в комментарии изданию Украина.ру высказал политтехнолог, эксперт по конкурентной разведке и информационному противоборству в России Евгений Ющук.
"Для того, чтобы сохранять свою субъектность в отношениях с теми же США и Китаем, России надо показывать, что она способна оказывать влияние на большое количество стран. Что она способна 150 странам сказать нечто такое, что они не просто будут слушать, но и станут корректировать свое поведение, исходя из услышанного. Важно, что это иллюстрация не просто флага, а именно влиятельности. И этой влиятельностью, если можно так выразиться, можно "торговать". То есть Россию можно попросить, например, занять ту или иную позицию, и она, может быть, подвинется и взамен попросит что-то, скажем, у США, Китая или других крупных игроков", - отметил Ющук.
Европа, и Германия в частности, тоже пока не слышат Москву. Новый канцлер ФРГ продолжает дело немецких фашистов, только уже не в военной форме, а в недешевом костюме от Hugo Boss, заметил в программе "Вести недели" телеведущий, руководитель МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Подробности - в материале Войдут в пищевую цепочку. Киселев о том, какие угрозы таит в себе милитаризация Германии.
Интервью по теме: Сеанс дрессуры окончен. Дмитрий Выдрин о том, почему в сделке США и Киева нет ни политики, ни экономики.
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ЭксклюзивРоссиябезопасностьМоскваКиевВладимир ПутинВладимир ЗеленскийАлександр КоцСовбезСНГОДКБсигналыЗападСШАКитайЕвгений ЮщукДмитрий Киселев
 
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14:00Жирный восклицательный знак! Что и кому говорит Путин, или Аккумуляция безопасности в Москве
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