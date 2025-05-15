Обезврежено свыше 392 тыс взрывоопасных предметов в Курской области – Хинштейн
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРазминирование освобожденных территорий в Курской области
Работа по разминированию курского приграничья набирает обороты, её предварительные итоги врио губернатора Александр Хинштейн обсудил с начальником Инженерных войск Вооружённых Сил РФ генерал-лейтенантом Юрием Ставицким. Об этом 15 мая сообщил телеграм-канал руководителя российского региона.
Сапёры приступили к масштабному разминированию территории Курской области с 15 марта. Задействовано более тысячи человек. К этой работе подключены также сотрудники МЧС России и добровольцы отряда "Барс-Курск", рассказал Хинштейн.
"В течение двух месяцев сапёрами обследовано почти 36 тыс. га земли, 766 км дорог, 11 тыс. зданий и сооружений, более 200 социально важных объектов. Самое главное — обезврежено свыше 392 тыс. взрывоопасных предметов!", - констатировал врио губернатора.
По его словам, это только часть работы. Специалисты будут находиться в приграничье, пока вся земля не будет максимально очищена от неразорвавшихся боеприпасов. Такие предметы угрожают не только гражданам, которые хотят вернуться домой, но и всем бригадам, которые зайдут в приграничье для восстановления районов.
Хинштейн отметил, что без полного разминирования территории вернуть её к жизни будет невозможно.
"Низкий поклон нашим сапёрам, сотрудникам МЧС и добровольцам, которые в эти минуты продолжают свой нелёгкий труд. Это одна из самых важных и ответственных задач, которые стоят перед нами. Уверен, что мы с ней справимся — так же, как и обязательно восстановим все пострадавшие районы Курской области!", - заявил врио губернатора.
Он также сообщил 15 мая, что Украинский дрон атаковал гражданский автомобиль в Курской области: двое мужчин в больнице
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