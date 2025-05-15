https://ukraina.ru/20250515/ukrainskiy-dron-atakoval-grazhdanskiy-avtomobil-v-kurskoy-oblasti-dvoe-muzhchin-v-bolnitse-1063147517.html
Украинский дрон атаковал гражданский автомобиль в Курской области: двое мужчин в больнице
Украинский дрон атаковал гражданский автомобиль в Курской области: двое мужчин в больнице - 15.05.2025 Украина.ру
Украинский дрон атаковал гражданский автомобиль в Курской области: двое мужчин в больнице
Двое мужчин доставлены в Рыльскую центральную больницу после атаки украинского дрона по гражданскому автомобилю в Курской области. Об этом 15 мая сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
2025-05-15T12:59
2025-05-15T12:59
2025-05-15T12:59
новости
курская область
хинштейн
всу
военные преступления
мирные жители
дроны
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россия
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"Украинские нацисты продолжают свои подлые атаки, - заявил Хинштейн. - Сегодня утром вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль на трассе в селе Большенизовцево Рыльского района. В результате удара пострадали двое мужчин 38 и 48 лет"По словам врио губернатора, пострадавшие уже находятся в Рыльской ЦРБ, где медики окажут им всю необходимую помощь.Хинштейн снова обратился к жителям Курской области с призывом сохранять бдительность и избегать рисков.Ранее врио губернатора сообщил, что Курские врачи прооперировали 5-летнюю девочку, раненую дроном ВСУ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, курская область, хинштейн, всу, военные преступления, мирные жители, дроны, кто, россия
Новости, Курская область, Хинштейн, ВСУ, Военные преступления, мирные жители, дроны, КТО, Россия
Украинский дрон атаковал гражданский автомобиль в Курской области: двое мужчин в больнице
Двое мужчин доставлены в Рыльскую центральную больницу после атаки украинского дрона по гражданскому автомобилю в Курской области. Об этом 15 мая сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
"Украинские нацисты продолжают свои подлые атаки, - заявил Хинштейн. - Сегодня утром вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль на трассе в селе Большенизовцево Рыльского района. В результате удара пострадали двое мужчин 38 и 48 лет"
По словам врио губернатора, пострадавшие уже находятся в Рыльской ЦРБ, где медики окажут им всю необходимую помощь.
Хинштейн
снова обратился к жителям Курской области
с призывом сохранять бдительность и избегать рисков.