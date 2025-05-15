https://ukraina.ru/20250515/ukrainskiy-dron-atakoval-grazhdanskiy-avtomobil-v-kurskoy-oblasti-dvoe-muzhchin-v-bolnitse-1063147517.html

Украинский дрон атаковал гражданский автомобиль в Курской области: двое мужчин в больнице

Украинский дрон атаковал гражданский автомобиль в Курской области: двое мужчин в больнице - 15.05.2025 Украина.ру

Украинский дрон атаковал гражданский автомобиль в Курской области: двое мужчин в больнице

Двое мужчин доставлены в Рыльскую центральную больницу после атаки украинского дрона по гражданскому автомобилю в Курской области. Об этом 15 мая сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

2025-05-15T12:59

2025-05-15T12:59

2025-05-15T12:59

новости

курская область

хинштейн

всу

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дроны

кто

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"Украинские нацисты продолжают свои подлые атаки, - заявил Хинштейн. - Сегодня утром вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль на трассе в селе Большенизовцево Рыльского района. В результате удара пострадали двое мужчин 38 и 48 лет"По словам врио губернатора, пострадавшие уже находятся в Рыльской ЦРБ, где медики окажут им всю необходимую помощь.Хинштейн снова обратился к жителям Курской области с призывом сохранять бдительность и избегать рисков.Ранее врио губернатора сообщил, что Курские врачи прооперировали 5-летнюю девочку, раненую дроном ВСУ

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новости, курская область, хинштейн, всу, военные преступления, мирные жители, дроны, кто, россия