Украинский дрон атаковал гражданский автомобиль в Курской области: двое мужчин в больнице - 15.05.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250515/ukrainskiy-dron-atakoval-grazhdanskiy-avtomobil-v-kurskoy-oblasti-dvoe-muzhchin-v-bolnitse-1063147517.html
Украинский дрон атаковал гражданский автомобиль в Курской области: двое мужчин в больнице
Украинский дрон атаковал гражданский автомобиль в Курской области: двое мужчин в больнице - 15.05.2025 Украина.ру
Украинский дрон атаковал гражданский автомобиль в Курской области: двое мужчин в больнице
Двое мужчин доставлены в Рыльскую центральную больницу после атаки украинского дрона по гражданскому автомобилю в Курской области. Об этом 15 мая сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
2025-05-15T12:59
2025-05-15T12:59
новости
курская область
хинштейн
всу
военные преступления
мирные жители
дроны
кто
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/17/1057016512_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_88d5274c44131ffbad2da81895c8eeef.jpg
"Украинские нацисты продолжают свои подлые атаки, - заявил Хинштейн. - Сегодня утром вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль на трассе в селе Большенизовцево Рыльского района. В результате удара пострадали двое мужчин 38 и 48 лет"По словам врио губернатора, пострадавшие уже находятся в Рыльской ЦРБ, где медики окажут им всю необходимую помощь.Хинштейн снова обратился к жителям Курской области с призывом сохранять бдительность и избегать рисков.Ранее врио губернатора сообщил, что Курские врачи прооперировали 5-летнюю девочку, раненую дроном ВСУ
курская область
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/17/1057016512_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_8feb53123fd3125eb7a016a10c379804.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, курская область, хинштейн, всу, военные преступления, мирные жители, дроны, кто, россия
Новости, Курская область, Хинштейн, ВСУ, Военные преступления, мирные жители, дроны, КТО, Россия

Украинский дрон атаковал гражданский автомобиль в Курской области: двое мужчин в больнице

12:59 15.05.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУУкраинский БПЛА/Сухопутные войска ВСУ
Украинский БПЛА/Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.05.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
Читать в
ДзенTelegram
Двое мужчин доставлены в Рыльскую центральную больницу после атаки украинского дрона по гражданскому автомобилю в Курской области. Об этом 15 мая сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.
"Украинские нацисты продолжают свои подлые атаки, - заявил Хинштейн. - Сегодня утром вражеский дрон атаковал гражданский автомобиль на трассе в селе Большенизовцево Рыльского района. В результате удара пострадали двое мужчин 38 и 48 лет"
По словам врио губернатора, пострадавшие уже находятся в Рыльской ЦРБ, где медики окажут им всю необходимую помощь.
Хинштейн снова обратился к жителям Курской области с призывом сохранять бдительность и избегать рисков.
Ранее врио губернатора сообщил, что Курские врачи прооперировали 5-летнюю девочку, раненую дроном ВСУ
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиКурская областьХинштейнВСУВоенные преступлениямирные жителидроныКТОРоссия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:43"У нас будет несколько часов": Зеленский рассказал, чем займётся в Турции
13:27Анатолий Вассерман: Если России придется уничтожить Украину военным путем, Трамп рискует потерять власть
13:26Обезврежено свыше 392 тыс взрывоопасных предметов в Курской области – Хинштейн
13:21Константин Басюк: Маргелов в 1944 году освобождал Херсон, освободит еще один раз, теперь вместе с нами
13:13Возвращение к углю. Почему Донбасс должен стать стратегическим резервом российской энергетики
13:09Мирные жители российских регионов получили ранения в результате атак дронов ВСУ
13:08Настрой на переговорах, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 15 мая
13:01Лавров назвал интригой события вокруг переговоров по Украине
12:59Украинский дрон атаковал гражданский автомобиль в Курской области: двое мужчин в больнице
12:43Зеленский прибыл в Анкару на переговоры с Эрдоганом
12:40Песков ответил на вопрос о присутствии Путина на переговорах в Турции
12:33WSJ: Киев готов обсуждать только прекращение огня. Захарова: российская делегация настроена иначе
12:31"Ее бы посадили". Суд Евросоюза признал Урсулу виновной в сокрытии правды о вакцинах
12:21Российские военные освободили Новоалександровку и Торское
12:14По делу о хищении при выполнении гособоронзаказа проходит гендиректор "ЗабайкалАЗСсервис"
12:09Тратить больше, чтобы по мостам шли танки. Что обсуждают главы МИД стран НАТО в Турции
12:04Американский политолог Миршаймер: исход конфликта на Украине решится на поле боя
12:02Российско-украинские переговоры в Стамбуле полны неясностей из-за отсутствия Путина - Guardian
12:00"Это действительно достоверная информация": Захарова ответила на вопрос о переговорах в Стамбуле
11:45Гросси посетовал на нестабильность обстановки с ядерной безопасностью на Запорожской АЭС
Лента новостейМолния